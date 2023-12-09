Шанс или унижение: ехать ли россиянам на Олимпийские игры в Париж?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Тема очередного выпуска - должны ли российские спортсмены принимать участие в Олимпиаде на условиях Международного олимпийского комитета. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
С конца июля по начало августа 2024 года в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские игры. На днях Международный олимпийский комитет объявил, что российских спортсменов допустят к участию в них лишь в нейтральном статусе – то есть без государственного флага, без гимна, без упоминания страны и без возможности участия в командных соревнованиях.
Помимо этого Международный олимпийский комитет озвучил и другие критерии допуска наших олимпийцев. Россияне и белорусы, пожелавшие принять участие в Олимпиаде, во-первых, не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине. А во-вторых, не должны быть связаны с силовыми ведомствами.
Эти требования возмутили и спортсменов, и тренерский состав. Обновлённые условия допуска к Олимпиаде в Сети назвали унизительными для русских атлетов. На фоне случившегося некоторые спортсмены уже объявили, что не поедут на соревнования в Париж и изменят своё решение лишь в том случае, если русофобские критерии будут отменены.
Впрочем, нашлись и те, кто изъявил желание отправиться на Олимпиаду вопреки всему. Чтобы отстоять честь своей страны, чтобы своим присутствием ещё раз напомнить о России на международной арене. Пока таких спортсменов единицы (большая часть – представители борьбы и дзюдо).
Стоит ли россиянам принимать участие в Олимпиаде на условиях Международного олимпийского комитета? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».
Критерии, по которым будут оценивать потенциальных участников Олимпиады, унизительны не только для спортсменов. Они оскорбительны для России в целом. На это обстоятельство оказывает заместитель председателя Псковской городской Думы, мастер спорта СССР по гребле Михаил Иванов.
Участвовать в парижской Олимпиаде с учётом выдвижения дополнительных критериев россиянам не следует. Неприемлемо даже выступление под нейтральным флагом, не говоря уже об остальных требованиях, отмечает Павел Мищенков – заслуженный работник физической культуры РФ, тренер по лыжным гонкам, готовивший, в том числе, олимпийского чемпиона 2002 года Михаила Иванова.
С этим мнением не соглашается руководитель Псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО Спорт» Александр Кузьмин. Он подчёркивает: выступления россиян под нейтральным флагом на прошлых Олимпийских играх помогли доказать, что наши спортсмены сильны и могут побеждать. Жители страны болели за участников из РФ, а те поехали вопреки всему отстаивать честь страны и завоевали «россыпь медалей».
Совсем иное мнение высказывает руководитель федерации бокса Псковской области, мастер спорта России Артур Акавов. Он подчёркивает: российским спортсменам в 2024 году ехать на Олимпиаду не следует. Дело в том, что отношение к представителям всех стран должно быть одинаковым, а сами соревнования не должны быть политизированными. Сейчас ситуация обстоит иначе.
Когда ситуация изменится, а новые критерии допуска отменят, спортсменам можно будет ехать на Олимпиаду. Пока же унижаться не стоит, уверен вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель федерации настольного тенниса города Пскова Юрий Сорокин.
Глава теннисного клуба «Гранд», председатель федерации тенниса Пскова Ирина Студнева предлагает рассматривать ситуацию не только с точки зрения человека и гражданина. По её мнению, стоит задумываться и о том, в каком затруднительном положении из-за решения Международного олимпийского комитета оказались спортсмены.
О том, что каждый из спортсменов должен самостоятельно решить, стоит ли ему ехать на Олимпиаду в 2024 году, говорит директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской госакадемии культуры и спорта Дмитрий Белюков. По его замечанию, российские спортсмены ранее демонстрировали впечатляющие результаты и во время выступлений под нейтральным флагом.
России стоит задуматься над тем, чтобы создать и провести свой аналог Олимпийских игр, например, среди стран СНГ. С таким предложением выступает заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер России по стрельбе из лука Виталий Андреев.
Критерии, выдуманные Международным олимпийским комитетом для россиян и белорусов, выглядят оскорбительно. Переживания спортсменов, которые идут к вершине своей карьеры десятки лет, и вдруг лишаются шанса поехать на Олимпиаду, можно понять. Десятки лет подряд во многих олимпийских дисциплинах Россия была вне конкуренции. Свежи в памяти истории с допингом, в употреблении которого пытались обвинить наших спортсменов. Теперь от них пытаются избавиться, прикрываясь спецоперацией и превратив профессиональный спорт в политизированные игрища.
Покорять Олимпиаду-2024 или нет? Ответить на этот вопрос каждому из спортсменов придётся самостоятельно. Ну а тем, кто от спорта далёк, остаётся лишь надеяться на то, что рано или поздно в этом споре возобладает здравый смысл. И недружественные страны (а вместе с ними и олимпийский комитет) поменяют свою точку зрения.
Светлана Пикалёва