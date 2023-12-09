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Спорт

Шанс или унижение: ехать ли россиянам на Олимпийские игры в Париж?

12.12.2023 18:10|Псков

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор». Тема очередного выпуска - должны ли российские спортсмены принимать участие в Олимпиаде на условиях Международного олимпийского комитета. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

С конца июля по начало августа 2024 года в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские игры. На днях Международный олимпийский комитет объявил, что российских спортсменов допустят к участию в них лишь в нейтральном статусе – то есть без государственного флага, без гимна, без упоминания страны и без возможности участия в командных соревнованиях.

Помимо этого Международный олимпийский комитет озвучил и другие критерии допуска наших олимпийцев. Россияне и белорусы, пожелавшие принять участие в Олимпиаде, во-первых, не должны быть замечены в поддержке специальной военной операции на Украине. А во-вторых, не должны быть связаны с силовыми ведомствами.

Эти требования возмутили и спортсменов, и тренерский состав. Обновлённые условия допуска к Олимпиаде в Сети назвали унизительными для русских атлетов. На фоне случившегося некоторые спортсмены уже объявили, что не поедут на соревнования в Париж и изменят своё решение лишь в том случае, если русофобские критерии будут отменены.

Впрочем, нашлись и те, кто изъявил желание отправиться на Олимпиаду вопреки всему. Чтобы отстоять честь своей страны, чтобы своим присутствием ещё раз напомнить о России на международной арене. Пока таких спортсменов единицы (большая часть – представители борьбы и дзюдо).

Стоит ли россиянам принимать участие в Олимпиаде на условиях Международного олимпийского комитета? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Критерии, по которым будут оценивать потенциальных участников Олимпиады, унизительны не только для спортсменов. Они оскорбительны для России в целом. На это обстоятельство оказывает заместитель председателя Псковской городской Думы, мастер спорта СССР по гребле Михаил Иванов.

«Унижают Россию, пытаются поставить на колени. Я сам занимался спортом, мастер спорта Советского Союза по гребле. Я понимаю, когда звучит гимн, когда гордо стоишь на пьедестале — все это воодушевляет людей. Я считаю, что спортсмены не должны обижаться, что лично не участвуют в Олимпиаде. Я думаю, честь Родины — превыше всего».

Участвовать в парижской Олимпиаде с учётом выдвижения дополнительных критериев россиянам не следует. Неприемлемо даже выступление под нейтральным флагом, не говоря уже об остальных требованиях, отмечает Павел Мищенков – заслуженный работник физической культуры РФ, тренер по лыжным гонкам, готовивший, в том числе, олимпийского чемпиона 2002 года Михаила Иванова.

«Спортсмены должны представлять свою страну, честь флага. Поэтому я вижу неприемлемыми такие условия, на них не должны соглашаться. Мы также выступали в Америке на Олимпийских играх, где завоевали золотую медаль. Это очень достойно, когда звучит гимн страны, когда ты видишь флаг своей страны. Я считаю, эти атрибуты должны присутствовать».

С этим мнением не соглашается руководитель Псковской региональной спортивной общественной организации «ПРО Спорт» Александр Кузьмин. Он подчёркивает: выступления россиян под нейтральным флагом на прошлых Олимпийских играх помогли доказать, что наши спортсмены сильны и могут побеждать. Жители страны болели за участников из РФ, а те поехали вопреки всему отстаивать честь страны и завоевали «россыпь медалей».

«Сейчас многие олимпийские чемпионы говорят, что ехать не нужно, но у них уже есть золотые медали, и им просто рассуждать. А есть молодые ребята, которые сейчас являются суперсильными спортсменами, которые могут проявить себя на международной арене, которые могут доказать, что они сильные, они из нашей страны — из России. Я считаю, что спортсменов, которые решат ехать, нужно максимально поддерживать, нужно вставать на их защиту, а кто не поедет — это тоже выбор каждого человека. Сейчас нас на международной арене ждут. Лишь в социальном поле есть ощущение, что нас не любят, нас не ждут на соревнования. На самом деле, а я общаюсь со спортсменами из других стран, они с огромной радостью хотят увидеть нас, хотят соперничать с нами. Поэтому есть множество доказательств, в том числе в социальных сетях: они переписывается, комментируют посты знаменитых российских спортсменов. Поэтому там, на международной арене, никаких проблем нет».

Совсем иное мнение высказывает руководитель федерации бокса Псковской области, мастер спорта России Артур Акавов. Он подчёркивает: российским спортсменам в 2024 году ехать на Олимпиаду не следует. Дело в том, что отношение к представителям всех стран должно быть одинаковым, а сами соревнования не должны быть политизированными. Сейчас ситуация обстоит иначе.

«Если держаться, то держаться одной позиции. Эти требования, действительно, унижение. Давайте еще требовать, чтобы волосы на голове были не короче одного сантиметра, чтобы спортсмены не были лысыми, поскольку это признак военнослужащего. Это бред, понимаете? Поэтому все должны придерживаться одного. Мы должны участвовать на равных условиях, как и все остальные, потому что спорт — это спорт, не нужно его смешивать с политикой. Что они, будут собирать анкеты, чтобы в анкетах спортсмены указывали, поддерживают или не поддерживают (спецоперацию — ред.)? Это тоже бред. Чисто символическая бумажка. Поэтому я считаю, что не надо вообще ехать. Но здесь нужно еще учитывать, что если спортсмен занимался всю жизнь профессионально, если это его мечта и если он конкретно сам принял для себя такое решение, осуждать за это его не стоит».

Когда ситуация изменится, а новые критерии допуска отменят, спортсменам можно будет ехать на Олимпиаду. Пока же унижаться не стоит, уверен вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель федерации настольного тенниса города Пскова Юрий Сорокин.

«Сегодняшнее руководство Международного олимпийского комитета — это просто бессовестные люди, которые к спорту никакого отношения не имеют, им не место в спорте. Придет время, когда этих людей в МОК не будет. То, что они делают с Олимпийским движением сейчас, это, конечно, полное безобразие. Требования, которые выдвигаются в отношении российских спортсменов, для допуска их к участию в Олимпиаде — неприемлемы. Поэтому я бы, конечно, не отправлял российскую делегацию на таких условиях. Участие наших спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом — не соответствует статусу нашей страны в мире».

Глава теннисного клуба «Гранд», председатель федерации тенниса Пскова Ирина Студнева предлагает рассматривать ситуацию не только с точки зрения человека и гражданина. По её мнению, стоит задумываться и о том, в каком затруднительном положении из-за решения Международного олимпийского комитета оказались спортсмены.

«У меня есть мнение как человека и как спортсмена. Мнение как спортсмена — я понимаю ребят, это огромный, титанический труд. А мнение как человека, как патриота своей страны — я бы отказалась. К сожалению, идет унижение России. Как спортсмену, мне очень жалко ребят, потому что очень много времени и сил затрачено. Ребята живут этим. Это, конечно, печально».

О том, что каждый из спортсменов должен самостоятельно решить, стоит ли ему ехать на Олимпиаду в 2024 году, говорит директор музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета Великолукской госакадемии культуры и спорта Дмитрий Белюков. По его замечанию, российские спортсмены ранее демонстрировали впечатляющие результаты и во время выступлений под нейтральным флагом.

«На таких условиях выступать не надо. Но если убрать, может быть, сверхэмоциональную составляющую, надо понимать, кто такие спортсмены и что спортивная жизнь спортсмена очень коротка. Если спортсмен для себя решил, что он хочет выступать на Олимпийских играх, пусть даже в нейтральном статусе, естественно, это его личный выбор. Современная политическая конъюнктурная ситуация, конечно, влияет на атмосферу Игр. Она, конечно, может сломать его планы, его мечту. Поэтому не хотелось бы давать рецепты всем. Наверное, каждый спортсмен должен сам определиться, что для него в данной ситуации важнее — представлять честь страны или возможность, может быть, единственный раз в жизни выступить на самых главных, крупных, самых авторитетных, престижных спортивных соревнованиях всех времен — Олимпийских играх, поскольку аналога Олимпийским играм все равно на сегодняшний день нет».

России стоит задуматься над тем, чтобы создать и провести свой аналог Олимпийских игр, например, среди стран СНГ. С таким предложением выступает заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, заслуженный тренер России по стрельбе из лука Виталий Андреев.

«Прошлая Олимпиада — это уже был предел. Дальше то, что они предлагают, это утопия. Это, действительно, унижение. Надо свое что-то проводить, грандиозное, масштабное».

Критерии, выдуманные Международным олимпийским комитетом для россиян и белорусов, выглядят оскорбительно. Переживания спортсменов, которые идут к вершине своей карьеры десятки лет, и вдруг лишаются шанса поехать на Олимпиаду, можно понять. Десятки лет подряд во многих олимпийских дисциплинах Россия была вне конкуренции. Свежи в памяти истории с допингом, в употреблении которого пытались обвинить наших спортсменов. Теперь от них пытаются избавиться, прикрываясь спецоперацией и превратив профессиональный спорт в политизированные игрища.

Покорять Олимпиаду-2024 или нет? Ответить на этот вопрос каждому из спортсменов придётся самостоятельно. Ну а тем, кто от спорта далёк, остаётся лишь надеяться на то, что рано или поздно в этом споре возобладает здравый смысл. И недружественные страны (а вместе с ними и олимпийский комитет) поменяют свою точку зрения.

Светлана Пикалёва

Теги: #спорт #Олимпиада #мнение людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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