Блоги / Константин Калиниченко

Власовцы нашего времени

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Любая пропаганда — ложь. Даже когда она говорит правду»

Джордж Оруэлл «Дневники»

Только слепой не замечает, что мы живем в эпоху информационной войны. То, что на Украине – это СВО. А то, что в медиапространстве – это классическая война, до полного уничтожения противника, в ней пленных не берут и все средства хороши.

По обе стороны воюют госпропаганды, тут не следует питать иллюзии. Если вам говорят, что есть пропагандисты, а им противостоят честные независимые журналисты – это полная ерунда, плюньте смело говорящему в лицо.

Источник: istockphoto.com

В начале недели в псковском сегменте соцсетей внезапно распространилось 15-минутное видео на тему псковского сепаратизма. «Псковский сепаратизм» – это, разумеется, оксюморон. Если вы в приличном обществе начнете говорить о псковском сепаратизме, вас, скорее всего, поднимут на смех или просто отойдут в сторону и будут смотреть, как на человека, который пришел на корпоратив и громко испортил воздух. Можно было бы пройти мимо этого видео, но там задействованы четыре персонажа, двое из которых – достаточно известные псковские политрелоканты: бывший главред «Псковской губернии» Денис Камалягин* и экс-активист псковского «Яблока» Владимир Жилинский**. Есть там еще какой-то неизвестный персонаж, именующий себя лидером этого «псковского сепаратизма», и, видимо, украинский ведущий – автор программы. Тут важно иметь в виду, что видео опубликовано на украинском пропагандистском канале.

Отбросим за скобки тот очевидный момент, что пропаганда у господ-релокантов получилась туповатая, примитивная и низкопробная. Само повествование способно вызвать смех по части содержания и жалость к участникам программы, которые изображают экспертов по Псковской области, но выглядят при этом максимально неубедительно. Я вынужденно посмотрел все 15 минут и все время ждал, что кто-то из фигурантов моргнет или подаст иным способом сигнал, что их взяли в плен и заставили нести эпический бред, искажать факты и натягивать сову на глобус.

Тем, кто заинтересовался, я искренне не рекомендую это смотреть – потому, что это самый низкопробный зашквар, который только можно себе представить, с передергиванием исторически фактов и искажением реальности. Здоровый человек, независимо от политических взглядов и предпочтений должен этого сторониться, как сторонятся проказы, городской свалки и сифилиса.

Поясню, что имеется в виду. С самого начала делается громкое заявление, что в Псковской области имеется мощный и осознанный сепаратизм, т. е. стремление отделиться от Москвы. Правда, авторы не смогли завлечь в передачу никого, кроме «трех калек», которые, во-первых, давно ухали из Псковской области и из России, а во-вторых, с большим трудом формулируют свои мысли. Это просто какой-то гимн воинствующего косноязычия. Процитирую иноагента Камалягина*, который решил совершить экскурс в историю, чтобы показать, что псковичи с древнейших времен были сепаратистами: «Псковская вечевая республика – это была самая демократическая территория в нынешнем российском государстве… В Пскове были военные, ремесленники и князь, который подчинялся Вече». Думаю, на старом добром истфаке ПГПИ, сказавшего такое, моментально превратился в объект насмешек, но иноагент Камалягин* пребывает в Риге в полном забвении, ему сегодня даже такое внимание не грозит.

Все повествование пронизано мыслью: до 1510 года Псков был великой державой. После того, как Псков потерял независимость и лег под Москву, наступили темные времена. Это, кстати, не такой уж нонсенс – вполне распространенная точка зрения среди многих историков и обывателей. Смешно то, что, по мнению авторов сюжета, Псков потерял независимость в 1510 году, а виноват в этом, как думаете кто? Ну, конечно же, Путин. Разве мог быть другой виновник торжества.

Дальше эти «умники» поочередно пускаются в рассуждения, каким же классным был Древний Псков. Я тут опять вынужден процитировать, чтобы вы понимали всю глубину этих умственных глубин: «В древнем Пскове был парламент, договорные отношения и рыночная экономика». Про парламент особенно прекрасно. Я бы добавил, что древние псковичи еще были успешными футболистами. Так, в 1242 году ФК «Древний Псков» выиграл Лигу Чемпионов, переиграв на льду Чудского озера мюнхенскую «Баварию».

А. Васнецов «Псковское вече» (1909 г.)

Затем следует провал во времени, и участники программы начинают рассуждать о Гражданской войне. В том смысле, что «псковичи воевали на стороне Эстонии». Тут надо пояснить, что, в какой-то степени, частью Гражданской войны может считаться Эстонская освободительная война 1918-1920 гг. Видимо, делается расчет, что кругом одни идиоты, а про Эстонскую освободительную войну никто не в курсе, поэтому можно нести любую дичь. Но дело в том, что существует немало качественной научной литературы об этой войне. Я намеренно, для большей объективности, адресую тех, кому будет любопытно, к фундаментальным исследованиям эстонских авторов – работам Мати Графа «Эстония и Россия 1917—1991: Анатомия расставания» и Ханнеса Вальтера «О Войне с Ландесвером, о Выннуской битве и о Рижской операции». В обеих подробно анализируется национальный состав сторон, воевавших в той войне. Псковичи, в массе своей, разумеется, за Эстонию не воевали – прежде всего, потому что в этом для псковичей не было никакой логики.

В финале речь идет уже о нашем времени. Спикеры грустно сходятся во мнении, что «Псковская область использовалась московитами как сырьевая база». Тут всем псковичам становится немного неловко за этих горе-экспертов, потому что чем-чем, а сырьевой базой Псковская область быть физически не в состоянии. Нет у нас нефти, газа, драгметаллов и алмазов. Но я бы хотел обратить внимание на один момент, по которому легко отличить пропагандиста от нормального журналиста. Дешевая, низкопробная пропаганда, сделанная на скорую руку, всегда оперирует уничижительными эпитетами в адрес больших социальных групп. Причем это касается и российской пропаганды, сделанной на коленке. Меня, если честно, воротит, когда эстонцев называют «эстошками», литовцев – лабусами, поляков – пшеками, а русских – кацапами. Зачем оскорблять нацию? Но пропаганда не чурается и намеренно использует уничижительную терминологию. Вот и здесь мы видим, что русских в широком смысле называют «московитами» – в средние века и более позднее время европейцы так называли жителей Российского государства. Что-то среднее между презрением и снисходительностью.

А в итоге это все свелось к старой, как мир, давно набившей оскомину теме: как хорошо мог бы жить Псков, если бы не отправлял в Москву таможенные платежи с границы. Даже не хочу возвращаться к этому вопросу, все давно сказано, и серьезные ученые-экономисты этот миф убедительно развеяли. Но, видимо, ничего умнее украинские пропагандисты не придумали, а наши релоканты и рады услужить.

И все это — ради обоснования идеи отделения Псковской области от России. О том, как хорошо мы могли бы жить, если бы не находились в составе России. Вышеупомянутый Камалягин* заявляет с улыбкой: «Я всегда выступал против империи… Был бы рад видеть Псковскую область отдельным государством». Мне так смешно в этот момент стало, потому что Камалягин* просто врет. Денис* – типичный продажный пропагандист. Когда, лет 10-12 назад, его приближала и кормила местная власть, он радостно кушал с ее руки, не брезговал и не морщился – это исторический факт. И был до мозга костей патриотом и государственником. А как только отодвинули от кормушки, оперативно продался новым хозяевам, начал под их дудку плясать с новой «гастрольной программой». Справедливости ради, добавлю, что идея отделения Псковской области от России столь же безумна, как и высказывания ряда российских, в т.ч. псковских, госпропагандистов о присоединении Латвии и Эстонии как исконно российских территорий.

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Но речь о другом. Наша страна не первый раз воюет. К этому, вероятно, можно относиться по-разному. Но всегда есть один простой момент – на чьей ты стороне. В годы Великой Отечественной многие ведь не верили в коммунизм и не были фанатами Сталина. Но они не призывали к развалу родной страны, не отрывали от нее куски. Русская эмиграция, в большинстве своем, была на одной волне со своим народом, хотя и жестко осуждала его политический режим. А кто-то не имел никаких политических взглядов и за сытную пайку был готов быть кем угодно – хоть власовцем, хоть эсэсовцем. Таким, вероятно, было неважно, о чем рассуждать: о свободной России, свободной Псковской области или величии Третьего рейха.

Такие дела. Сегодня мы видим, что времена другие, а власовцы остались прежними, такими же жалкими марионетками в руках враждебной пропаганды. Так что, когда вам в очередной раз из Риги станут рассказывать про независимую журналистику, даже не сомневайтесь, откуда у этой «независимости» ноги растут.

Ты можешь критиковать власть, политический курс страны, совершенно не одобрять мнения большинства и призывать к альтернативному пути. Но призывать к развалу государства, к отделению от него регионов, да еще в ситуации, когда твоя страна ведет военные действия, — это уже чистой воды преступление и предательство.

Константин Калиниченко

* Признан МЮ РФ иностранным агентом

** Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента