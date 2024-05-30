Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
взгляд в будущее ИТ в образовании
кадры решают всё
Кабельный потенциал
ENERGY кешбэк-игра
творог правда и мифы
ковать кадры пока горячо
ПЭМЗ ищет сотрудников
где в Пскове получить права
дело ФАПное
выход есть профилактика суицида
чипсы из Пскова на ПМЭФ
на пороге перезагрузки
Господин Рейтингомер
экзотика агротуризм
места для выпускного
Константин Калиниченко Публикаций: 323
30.05.2024 16:300 Власовцы нашего времени 29.05.2024 12:183 Реплика Константина Калиниченко: Трудности перехода 23.05.2024 17:437 Back in the U.S.S.R. 16.05.2024 16:160 Не будьте лохом 02.05.2024 17:050 Губит людей не пиво… Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 23.05.2024 15:570 Следователи опубликовали видео с места трагедии в Малой Гоголевке 28.05.2024 15:0113 Фонтаносрач 29.05.2024 10:000 Появилось видео досмотра российских школьниц до трусов перед ЕГЭ 25.05.2024 11:270 В Псковской области простились с шестью погибшими в зоне СВО военными 23.05.2024 11:520 Рабочего намотало на буровой шнек и разорвало в Псковском районе
Блоги / Константин Калиниченко

Власовцы нашего времени

30.05.2024 16:30|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Любая пропаганда — ложь. Даже когда она говорит правду»

Джордж Оруэлл «Дневники»

Только слепой не замечает, что мы живем в эпоху информационной войны. То, что на Украине – это СВО. А то, что в медиапространстве – это классическая война, до полного уничтожения противника, в ней пленных не берут и все средства хороши.

По обе стороны воюют госпропаганды, тут не следует питать иллюзии. Если вам говорят, что есть пропагандисты, а им противостоят честные независимые журналисты – это полная ерунда, плюньте смело говорящему в лицо.

Источник: istockphoto.com

В начале недели в псковском сегменте соцсетей внезапно распространилось 15-минутное видео на тему псковского сепаратизма. «Псковский сепаратизм» – это, разумеется, оксюморон. Если вы в приличном обществе начнете говорить о псковском сепаратизме, вас, скорее всего, поднимут на смех или просто отойдут в сторону и будут смотреть, как на человека, который пришел на корпоратив и громко испортил воздух. Можно было бы пройти мимо этого видео, но там задействованы четыре персонажа, двое из которых – достаточно известные псковские политрелоканты: бывший главред «Псковской губернии» Денис Камалягин* и экс-активист псковского «Яблока» Владимир Жилинский**. Есть там еще какой-то неизвестный персонаж, именующий себя лидером этого «псковского сепаратизма», и, видимо, украинский ведущий – автор программы. Тут важно иметь в виду, что видео опубликовано на украинском пропагандистском канале.

Отбросим за скобки тот очевидный момент, что пропаганда у господ-релокантов получилась туповатая, примитивная и низкопробная. Само повествование способно вызвать смех по части содержания и жалость к участникам программы, которые изображают экспертов по Псковской области, но выглядят при этом максимально неубедительно. Я вынужденно посмотрел все 15 минут и все время ждал, что кто-то из фигурантов моргнет или подаст иным способом сигнал, что их взяли в плен и заставили нести эпический бред, искажать факты и натягивать сову на глобус.

Тем, кто заинтересовался, я искренне не рекомендую это смотреть – потому, что это самый низкопробный зашквар, который только можно себе представить, с передергиванием исторически фактов и искажением реальности. Здоровый человек, независимо от политических взглядов и предпочтений должен этого сторониться, как сторонятся проказы, городской свалки и сифилиса.

Поясню, что имеется в виду. С самого начала делается громкое заявление, что в Псковской области имеется мощный и осознанный сепаратизм, т. е. стремление отделиться от Москвы. Правда, авторы не смогли завлечь в передачу никого, кроме «трех калек», которые, во-первых, давно ухали из Псковской области и из России, а во-вторых, с большим трудом формулируют свои мысли. Это просто какой-то гимн воинствующего косноязычия. Процитирую иноагента Камалягина*, который решил совершить экскурс в историю, чтобы показать, что псковичи с древнейших времен были сепаратистами: «Псковская вечевая республика – это была самая демократическая территория в нынешнем российском государстве… В Пскове были военные, ремесленники и князь, который подчинялся Вече». Думаю, на старом добром истфаке ПГПИ, сказавшего такое, моментально превратился в объект насмешек, но иноагент Камалягин* пребывает в Риге в полном забвении, ему сегодня даже такое внимание не грозит.

Все повествование пронизано мыслью: до 1510 года Псков был великой державой. После того, как Псков потерял независимость и лег под Москву, наступили темные времена. Это, кстати, не такой уж нонсенс – вполне распространенная точка зрения среди многих историков и обывателей. Смешно то, что, по мнению авторов сюжета, Псков потерял независимость в 1510 году, а виноват в этом, как думаете кто? Ну, конечно же, Путин. Разве мог быть другой виновник торжества.

Дальше эти «умники» поочередно пускаются в рассуждения, каким же классным был Древний Псков. Я тут опять вынужден процитировать, чтобы вы понимали всю глубину этих умственных глубин: «В древнем Пскове был парламент, договорные отношения и рыночная экономика». Про парламент особенно прекрасно. Я бы добавил, что древние псковичи еще были успешными футболистами. Так, в 1242 году ФК «Древний Псков» выиграл Лигу Чемпионов, переиграв на льду Чудского озера мюнхенскую «Баварию».

А. Васнецов «Псковское вече» (1909 г.)

Затем следует провал во времени, и участники программы начинают рассуждать о Гражданской войне. В том смысле, что «псковичи воевали на стороне Эстонии». Тут надо пояснить, что, в какой-то степени, частью Гражданской войны может считаться Эстонская освободительная война 1918-1920 гг. Видимо, делается расчет, что кругом одни идиоты, а про Эстонскую освободительную войну никто не в курсе, поэтому можно нести любую дичь. Но дело в том, что существует немало качественной научной литературы об этой войне. Я намеренно, для большей объективности, адресую тех, кому будет любопытно, к фундаментальным исследованиям эстонских авторов – работам Мати Графа «Эстония и Россия 1917—1991: Анатомия расставания» и Ханнеса Вальтера «О Войне с Ландесвером, о Выннуской битве и о Рижской операции». В обеих подробно анализируется национальный состав сторон, воевавших в той войне. Псковичи, в массе своей, разумеется, за Эстонию не воевали – прежде всего, потому что в этом для псковичей не было никакой логики.

В финале речь идет уже о нашем времени. Спикеры грустно сходятся во мнении, что «Псковская область использовалась московитами как сырьевая база». Тут всем псковичам становится немного неловко за этих горе-экспертов, потому что чем-чем, а сырьевой базой Псковская область быть физически не в состоянии. Нет у нас нефти, газа, драгметаллов и алмазов. Но я бы хотел обратить внимание на один момент, по которому легко отличить пропагандиста от нормального журналиста. Дешевая, низкопробная пропаганда, сделанная на скорую руку, всегда оперирует уничижительными эпитетами в адрес больших социальных групп. Причем это касается и российской пропаганды, сделанной на коленке. Меня, если честно, воротит, когда эстонцев называют «эстошками», литовцев – лабусами, поляков – пшеками, а русских – кацапами. Зачем оскорблять нацию? Но пропаганда не чурается и намеренно использует уничижительную терминологию. Вот и здесь мы видим, что русских в широком смысле называют «московитами» – в средние века и более позднее время европейцы так называли жителей Российского государства. Что-то среднее между презрением и снисходительностью.

А в итоге это все свелось к старой, как мир, давно набившей оскомину теме: как хорошо мог бы жить Псков, если бы не отправлял в Москву таможенные платежи с границы. Даже не хочу возвращаться к этому вопросу, все давно сказано, и серьезные ученые-экономисты этот миф убедительно развеяли. Но, видимо, ничего умнее украинские пропагандисты не придумали, а наши релоканты и рады услужить.

И все это — ради обоснования идеи отделения Псковской области от России. О том, как хорошо мы могли бы жить, если бы не находились в составе России. Вышеупомянутый Камалягин* заявляет с улыбкой: «Я всегда выступал против империи… Был бы рад видеть Псковскую область отдельным государством». Мне так смешно в этот момент стало, потому что Камалягин* просто врет. Денис* – типичный продажный пропагандист. Когда, лет 10-12 назад, его приближала и кормила местная власть, он радостно кушал с ее руки, не брезговал и не морщился – это исторический факт. И был до мозга костей патриотом и государственником. А как только отодвинули от кормушки, оперативно продался новым хозяевам, начал под их дудку плясать с новой «гастрольной программой». Справедливости ради, добавлю, что идея отделения Псковской области от России столь же безумна, как и высказывания ряда российских, в т.ч. псковских, госпропагандистов о присоединении Латвии и Эстонии как исконно российских территорий.

Смотрите также
23.04.2024 09:052 Двойное дно

Но речь о другом. Наша страна не первый раз воюет. К этому, вероятно, можно относиться по-разному. Но всегда есть один простой момент – на чьей ты стороне. В годы Великой Отечественной многие ведь не верили в коммунизм и не были фанатами Сталина. Но они не призывали к развалу родной страны, не отрывали от нее куски. Русская эмиграция, в большинстве своем, была на одной волне со своим народом, хотя и жестко осуждала его политический режим. А кто-то не имел никаких политических взглядов и за сытную пайку был готов быть кем угодно – хоть власовцем, хоть эсэсовцем. Таким, вероятно, было неважно, о чем рассуждать: о свободной России, свободной Псковской области или величии Третьего рейха.

Такие дела. Сегодня мы видим, что времена другие, а власовцы остались прежними, такими же жалкими марионетками в руках враждебной пропаганды. Так что, когда вам в очередной раз из Риги станут рассказывать про независимую журналистику, даже не сомневайтесь, откуда у этой «независимости» ноги растут.

Ты можешь критиковать власть, политический курс страны, совершенно не одобрять мнения большинства и призывать к альтернативному пути. Но призывать к развалу государства, к отделению от него регионов, да еще в ситуации, когда твоя страна ведет военные действия, — это уже чистой воды преступление и предательство.

Константин Калиниченко

* Признан МЮ РФ иностранным агентом

** Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Теги: #СМИ #Резонер #пропаганда #иноагент
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Довольны ли вы вывозом мусора?
В опросе приняло участие 231 человек
30.05.2024, 17:320 Псковская делегация побывала на молодёжном форуме «Алтай. Территория развития» 30.05.2024, 17:260 Злоумышленники завладели аккаунтами нескольких псковичей на «Госуслугах» 30.05.2024, 17:200 Финалистки проекта «Мисс и Миссис Великие Луки» презентовали свои таланты 30.05.2024, 17:190 Чем была обусловлена гроза в Псковской области, рассказала синоптик
30.05.2024, 17:130 «Любятово» будет угощать гостей ПМЭФ запеченными чипсами из Пскова 30.05.2024, 17:120 Великолучанин сядет в тюрьму за неуплату алиментов и нежелание работать 30.05.2024, 17:090 С пометкой «молния» 30.05.2024, 17:060 Уголовное дело в отношении экс-сотрудника псковской Росгвардии Гайдукова прекращено
30.05.2024, 16:580 Четыре зоны рекреации в Псковской области получили санитарно-эпидемиологические заключения 30.05.2024, 16:440 Сравнимая с размерами города облачная ячейка накрыла Псков 29 мая 30.05.2024, 16:300 Власовцы нашего времени 30.05.2024, 16:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 30 мая
30.05.2024, 16:110 Во вторую смену в Псковской области учатся свыше семи тысяч детей 30.05.2024, 16:070 В Псковской области стартовала летняя оздоровительная кампания 30.05.2024, 16:040 Внутрипоселковый газопровод построили в великолукской деревне Кислово 30.05.2024, 16:010 Дети смогут отдохнуть в псковском аквапарке бесплатно
30.05.2024, 15:590 Действия силовиков при атаке беспилотников отработали в Великих Луках 30.05.2024, 15:580 «Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве». ВИДЕО 30.05.2024, 15:520 Александр Козловский встретился с командой центра бесплатной юрпомощи «Земляки» 30.05.2024, 15:400 Похитители продуктов в Пскове хотели откупиться от полиции за 100 тысяч рублей
30.05.2024, 15:390 Поправку на миллиард рассмотрят на ближайшей сессии депутаты областного Собрания 30.05.2024, 15:370 Игорь Романов официально зарегистрирован секретарем совета реготделения «Новых людей» 30.05.2024, 15:332 Игорь Иванов: Прогрессивная шкала налогообложения – очередная победа профсоюзов России 30.05.2024, 15:290 Российские подростки дотянулись удочкой до ЛЭП и попали в реанимацию
30.05.2024, 15:210 Движение транспорта на время велосоревнований ограничат в Пскове 15 июня 30.05.2024, 15:120 «Беседка»: Летний отдых детей в вопросах и ответах. ВИДЕО 30.05.2024, 15:010 «Блогерши» и «работяги» появятся в спектакле «Стрекоза и муравей» в Пскове 30.05.2024, 14:590 Монтаж иконостаса начался в Успенском соборе в Пушкинских Горах
30.05.2024, 14:530 Сергей Безруков выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2024, 14:360 Судимый пскович отправится в тюрьму за кражу сыра и украшений 30.05.2024, 14:320 Редкие образцы печатной графики XVIII—XIX веков представлены на выставке в Пушкинском заповеднике 30.05.2024, 14:270 Грозы, град и шквалистый ветер: Северо-Запад России находится в зоне особого риска, предупреждают синоптики
30.05.2024, 14:210 Парковку могут запретить в междворовом проезде на Завеличье 30.05.2024, 14:160 РЖД спустя 10 лет возобновляет сообщение между Псковской областью и Белоруссией 30.05.2024, 14:110 «Три мудреца»: Прогрессивный налог - за и против. ВИДЕО 30.05.2024, 14:060 Лучшего советника директора по воспитанию определили в Псковской области
30.05.2024, 13:580 Дети привыкают к питанию в лагере, многим очень нравится - эксперт 30.05.2024, 13:530 Псковские профсоюзные санатории представили на выставке «Россия» 30.05.2024, 13:460 Обработку территории Локнянского округа против борщевика проведут до 30 июня 30.05.2024, 13:290 На 35% вырос спрос на работников в сфере туризма и общепита среди псковских компаний
30.05.2024, 13:250 Юрий Кузнецов: Показ кино на большом экране - особенность фестиваля «Другое искусство» в этом году 30.05.2024, 13:200 Бесплатные детские праздники пройдут в торговых центра Пскова 2 июня 30.05.2024, 13:190 Опера «Евгений Онегин» прозвучит на главной сцене в Михайловском 7 июня 30.05.2024, 13:120 Более тысячи человек уже посетили в этом году музей Банка России в Пскове
30.05.2024, 13:060 Псковичам напомнили о необходимости проведения поверки газовых счетчиков 30.05.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Прогрессивный налог - за и против 30.05.2024, 12:593 Корректировку платы за услугу по вывозу ТКО проведут в Псковской области 30.05.2024, 12:580 Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» позволяет объединять людей с разными особенностями
30.05.2024, 12:543 Игорь Сопов: Президентские выборы-2024 можно охарактеризовать одним словом 30.05.2024, 12:460 Факты хищения средств при строительстве и ремонте школ выявляют в Псковской области 30.05.2024, 12:440 Стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь в Псковской области выросла на 4,6% 30.05.2024, 12:390 Автомобиль опрокинулся на трассе в Дновском районе
30.05.2024, 12:360 Сюрпризы ждут зрителей на уличном спектакле в Детском парке Пскова 30.05.2024, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве» 30.05.2024, 12:290 Отчет главы города, памятный знак «Дети войны» и новые ТОСы 30.05.2024, 12:221 Уроженка Псковской области Комарова уходит с поста губернатора ХМАО
30.05.2024, 12:170 Александр Борисов: Наши волонтеры несут благородную миссию служения людям 30.05.2024, 12:120 Неделя приёмов граждан по вопросам материнства и детства пройдет в Псковской области 30.05.2024, 12:050 Александр Котов: Законодатели и избирком одинаково ответственны за итоги выборов   30.05.2024, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Летний отдых детей в вопросах и ответах
30.05.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 30 мая 30.05.2024, 11:550 Псковича задержали за кражу алкоголя в Пскове 30.05.2024, 11:530 Михаил Ведерников: Форум ТИК - уникальное для России мероприятие 30.05.2024, 11:500 В Пскове проведут ремонт проезда вдоль дома №1 по улице Киселева
30.05.2024, 11:451 Элла Памфилова: ЦИК высоко ценит инициативность Псковской области  30.05.2024, 11:370 «Зверьё моё»: Звёзды псковского СИЗО. ВИДЕО 30.05.2024, 11:360 Второй форум ТИК открылся в Пскове  30.05.2024, 11:300 Строение сгорело в Пушкинских Горах из-за неосторожности с огнем
30.05.2024, 11:180 Пострадавший из-за удара молнии крест обновили на церкви Алексия, человека Божия в Пскове 30.05.2024, 11:100 «Три мудреца»: Прогрессивный налог - за и против 30.05.2024, 11:080 Александр Козловский: Вопрос повышения качества Интернета на трассах актуален для Псковской области 30.05.2024, 11:020 Строительные леса снимают с Успенского собора в Пушкинских Горах
30.05.2024, 10:470 Великолучанин продал знакомому марихуану и отправился в колонию 30.05.2024, 10:440 «Беседка»: «Лицедей» Анвар Либабов и психолог Сергей Даценко о «Другом искусстве» 30.05.2024, 10:420 Движение по двум дорогам прекратят на время Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 30.05.2024, 10:290 Фотофакт: Майский снег выпал в Невеле
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru