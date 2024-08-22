Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Ларго Винч: Гнев прошлого»
Я бы в фермеры пошел...
Господин Рейтингомер
Великолукские Сусанины
Работа на заводе
Как создать ТОС
обзор
карта отдыха и туризма
Легкий пар: что едят в банях
Константин Калиниченко Публикаций: 336
22.08.2024 17:080 Предчувствие 1 сентября 15.08.2024 17:096 «Шаманизация» молодежи 14.08.2024 10:292 Реплика Константина Калиниченко: А ты точно инвестор? 08.08.2024 17:100 Борьба с коррупцией – бессмысленная и беспощадная 01.08.2024 18:403 Спорт и политика: олимпийский баттхерт Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 18.08.2024 15:300 Участник лотереи из Псковской области выиграл 50 миллионов рублей 18.08.2024 14:451 Бастрыкин поручил провести проверку из-за обращения жителей деревни в Псковской области 15.08.2024 22:090 Интерактив: «Сервис» и хамство в самолёте 17.08.2024 15:460 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 15.08.2024 14:020 «Дневной дозор»: нужна ли очередная мобилизация?
Блоги / Константин Калиниченко

Предчувствие 1 сентября

22.08.2024 17:08|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Так уж устроена школа. Самая важная вещь, которую мы там узнаем, заключается в том, что все самое важное мы узнаем не там»

Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»

Страх и трепет в сердцах многих россиян вызывает неумолимое приближение 1 сентября. Российская школа, в принципе, всегда была стрессом для всех заинтересованных сторон – учителей, учеников, а также их родителей. Тут можно долго и бессмысленно рассуждать, хорошая в России средняя школа или плохая, правильным ли она идет путем или свернула куда-то не туда? Главный вопрос – дает ли она необходимое образование учащимся, успешно ли готовит ко взрослой жизни? Все это – дискуссионные вопросы, не имеющие однозначного ответа. Сегодня предлагаю поговорить о более приземленных материях.

Дело в том, что школьное образование в России напоминает эмоционально неуравновешенного шопоголика, впервые оказавшегося в большом гипермаркете. Оно мечется из стороны в сторону, кидается от одной блестящей штуковины к другой – хочется попробовать и то, и это, а для чего и зачем, нет ни малейшего представления. В России, примерно с середины 1990-х, когда мы решили порвать с советским прошлым, идет непрекращающаяся реформа школьного образования. Пришла мода на все западное, школа не стала исключением. «Закопали» Макаренко, вознесли на пьедестал Марию Монтессори и концепцию проектного обучения. Хорошие это методики или плохие? Так рассуждать некорректно. В западном мире они абсолютно органичны и успешны. Но в России ими пытались «осеменить» пережитки советской системы образования. В итоге предсказуемо получился неполноценный мутант – испортили то немногое, что было позитивного в советском школьном образовании и не смогли взять лучшее из западного.

Теперь мы бежим в каком-то новом направлении, не очень понятно, куда именно. Назад в СССР объективно возврата нет – время ушло, фарш, как говорится, невозможно провернуть назад. Западный путь в образовании признан ошибочным, про восточный мы вообще ничего не знаем. Пытаемся в очередной раз найти свой, русский путь, и, как всегда, это превращается в поиск черной кошки в темной комнате.

Первым делом наши демиурги взялись за школьные учебники истории. Выяснилось, что там слишком много неоднозначного, а истинная роль России в историческом процессе, разумеется, искажена. Из-за чего многие россияне до сих пор не могут определиться, было татаро-монгольское иго или его придумали, чтобы оправдать хаос на Руси на протяжении двух с половиной веков? Иван Грозный был выдающимся самодержцем или редкостной сволочью на троне? А Иосиф Сталин – положительный герой или отрицательный? Кроме того, многие процессы описываются чересчур подробно, а зачем, задаются вопросом создатели новых учебников? Для чего, например, знать, кто открыл Америку, если Россия в этом деле не участвовала?

Что ж, Минпросвещения разработало новые учебники истории для 5-9 классов школы. Министр Кравцов их с гордостью презентовал на ПМЮФ-2024 и обрадовал, что по ним школота будет учиться уже с 1 сентября нового учебного года. Тема резонансная, общественность захотела обсудить содержание учебника. Да вот беда – его пока что не существует в природе. Поэтому пришлось обсуждать то, что предъявил широкой публике г-н министр, т.е. обложку. Там много интересного. Например, на обложке учебника истории для 6 класса изображены не исторические личности, а мифологические герои — Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. В связи с чем встал немой вопрос: содержание учебника соответствует обложке? Что будут изучать учащиеся 6 классов — реальную историю России или мифы и легенды, старательно отсортированные авторами учебника? События периода феодальной раздробленности или историческое значение битвы Ильи Муромца и Соловья Разбойника против Змея Горыныча?

Фото: roscongress.org

Уже после конфуза, было объявлено, что учебники пока не поступили в школы, скорее всего, поступят ближе к январю, но это не точно. Решили, короче говоря, сдать назад, что-то опять пошло не так. Будем надеяться, что школьники, в конечном счете, получат нормальные учебники, а не сборник русских народных сказок.

Далее, как всегда неожиданно, выяснилось, что российским детям не в чем идти в школу. Т.е. не буквально — школьная форма, конечно, есть, но вот качество ее не выдерживает критики.

Роскачество проверило 26 образцов школьной формы от самых популярных отечественных и импортных производителей. Оказалось, что больше половины из них – 61% – не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности. «Залетели» всем известные марки, широко представленные и в псковских гипермаркетах. Не стану перечислять, желающие без труда найдут нужную информацию в интернете. Скажу лишь, что речь идет о таких нарушениях, как превышение содержания фенола в тканях, отсутствие воздухопроницаемости и т.д. Готовы, уважаемые родители, одевать ребенка в школьную форму с превышением содержания фенола?

А делать-то что, спросите вы? Где купить безопасную школьную форму к 1 сентября? Так никто и не знает. Информацию приняли к сведению, спрятали глаза, повздыхали и … развели руками – другой школьной формы у нас для вас нет. Компании-нарушители, по идее, должны лишаться сертификатов качества на свою продукцию, что, в теории, заблокирует их продажи в стране. Но я в это слабо верю, потому что всем известные бренды одежды так просто с рынка школьной формы вряд ли уйдут. Ах да, чуть не забыл — новый ГОСТ на школьную форму появится в сентябре. Раньше у чиновников как-то руки не доходили. Или они не в курсе, что учебный год в России все еще стартует 1 сентября.

А теперь о самой острой проблеме. В новом учебном году вводится полный запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Это касается, в т.ч., образовательных целей. В декабре прошлого года Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах. Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

Это все, конечно, правильно, школьники на уроках должны учиться, а не пырить в телефон. Но беда в том, что «сидеть в телефоне» — это сформировавшаяся модель поведения. Такие штуки законодательным запретом не устраняются. Тут необходима, во-первых, длительная системная работа, потому что придется широкие массы не только детей, но и взрослых избавлять от вредной привычки. Насколько это сложно, можно узнать из бесчисленных описаний избавления от курения, алкоголизма, наркомании, игромании и т.п.

Во-вторых, чтобы заместить одну модель поведения другой, нужно эту другую сначала придумать. Не секрет, смартфон на уроках сегодня — своего рода, компромисс. Давайте правде смотреть в глаза — учителей ведь он очень устраивает. Замученный отчетностью, работающий на 1,5 — 2 ставки российский учитель давно напоминает ломовую лошадь, которую гоняют в хвост и в гриву. Физическое переутомление, психологический прессинг (современная школота — тот еще спецконтингент), помноженные на общественное неуважение профессии, о которой, по необходимости, вспоминают 3 раза в год — в день учителя, 1 сентября и на последнем звонке — вот, что такое современный российский учитель. В этих условиях многие педагоги только рады, когда класс коллективно залипает в телефоны — можно заполнить никому не нужную отчетность, отвлечься, выдохнуть, посмотреть в окно, подумать о том, на фига вообще это все?

Источник: 1obl.ru/news

Запрет телефонов в школе, дамы и господа, не решает ни одной проблемы, зато создает новые:

1. Придется теперь учителю на уроке выкладываться по полной. Мотивировать учеников с первой до последней минуты урока. Это дополнительная нагрузка, как ни крути.

2. Надо еще отобрать этот телефон. Ага, так, прям, все добровольно избавились от любимой игрушки. Как бы не вышло так, что уроки превратятся в бесконечную борьбу за изъятие смартфонов. Учащиеся, сами понимаете, будут только рады затеять легкое противостояние с «системой», аппараты будут прятать даже там, где старшему поколению и в голову не придет.

3. Система ответственности. За несдачу смартфона, за использование на уроке и т.д. Тут можно целый кодекс написать. Опять же материальная ответственность учителей, которые, видимо, будут отвечать за хранение 2-3 десятков аппаратов во время урока. Современный смартофон стоит недешево. Ну, пусть в среднем 50 тысяч рублей. Т. е. общая стоимость девайсов в классе превышает 1 млн рэ. Не дай бог, что-то случится, а педагогу отвечать?

В общем, вопросов много, ответов как-то не просматривается. Между тем, до старта нового учебного года — чуть больше недели.

И вот тут – самое же время – одного из депутатов Госдумы осенила гениальная идея. Нужно, говорит, добавить в школьную программу еще один предмет — «Логику». Потому как современная молодежь наделена «клиповым сознанием», плохо понимает, как устроен окружающий мир, неспособна критически воспринимать и анализировать информацию, аргументировать собственную точку зрения. Решением проблемы станет курс логики в школьной программе, убеждена автор инициативы, депутат Яна Лантратова.

Что сказать. Логика в сказанном присутствует. Навык критического мышления у российского общества в значительной степени утрачен. Причем проблемы с этим не только у молодежи, но и у старшего поколения, многие представители которого сидят перед телевизором и верят всему, что в нем говорят. Так что курс логики весьма уместен в современной школе.

Осталось только понять, как инсталлировать «Логику» в и без того перенасыщенную школьную программу. И учесть, что это довольно сложная дисциплина даже для студентов вузов, а учебных пособий по логике для школы, кажется, не существует в природе.

Вот таковы, вкратце, наши скорбные дела накануне 1 сентября 2024 года. В общем, держитесь, легко точно не будет. И добавить к этому нечего.

Константин Калиниченко

Теги: #школа #образование #Резонер #1 сентября
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Есть ли у вас кредит?
В опросе приняло участие 142 человека
22.08.2024, 17:420 «Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!» ВИДЕО 22.08.2024, 17:390 Псковича оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ в соцсетях 22.08.2024, 17:380 50 миллионов рублей задолжали жители Великих Лук за отопление 22.08.2024, 17:260 Автопробег в День флага России в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
22.08.2024, 17:240 Сцену и кубы к выставке «Россия начинается здесь» монтируют в центре Пскова 22.08.2024, 17:120 «Беседка»: «Александрова дорога-2024». ВИДЕО 22.08.2024, 17:080 Предчувствие 1 сентября 22.08.2024, 17:070 Появились фото с места смертельного ДТП в Дедовичском районе
22.08.2024, 17:020 Арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» завершилась в Псковской области 22.08.2024, 16:550 Опубликована карта исторического конного шоу «Александрова дорога» в Самолве 22.08.2024, 16:430 Дедовичанка за рулем Chevrolet Lanos съехала в кювет и погибла 22.08.2024, 16:390 Судимый пскович отправится в тюрьму на 3,5 года за хранение наркотиков в большом размере
22.08.2024, 16:250 Участник боев исторической реконструкции: Были и случаи вплоть до перелома 22.08.2024, 16:190 В Пскове могут расторгнуть муниципальный контракт с подрядной организацией, которая должна наносить дорожную разметку 22.08.2024, 16:110 Восемь попугаев из Германии не пустили через границу в Псковской области 22.08.2024, 16:000 О тайне программы фестиваля «Александрова дорога» в Самолве рассказали организаторы
22.08.2024, 15:530 Николай Козловский: Триколор объединяет всех патриотов России 22.08.2024, 15:451 «Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы? 22.08.2024, 15:290 Более 120 реконструкторов примут участие в историческом фестивале в Самолве 22.08.2024, 15:260 Новый перекресток с круговым движением может появиться в Пскове в 2025 году
22.08.2024, 15:230 Парковку в центре Пскова ограничат в связи с проведением ярмарки 22.08.2024, 15:160 Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на Крестовском шоссе в Пскове 22.08.2024, 15:150 Школы Новоржева и Плюссы получили по 200 тысяч рублей на развитие отделений Движения Первых 22.08.2024, 14:590 Огромный флаг России плетут на площади Ленина в Пскове. ФОТО
22.08.2024, 14:570 Tele2 запускает подписку «Блиц Анлим» с безлимитным трафиком на игру Tanks Blitz 22.08.2024, 14:570 Два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Белинского в Пскове 22.08.2024, 14:550 Убитый лосенок обошелся охотнику из Дедовичского района в 180 000 рублей 22.08.2024, 14:470 Книга, перо, билеты в «Михайловское»: призы за посты разыгрывает Пушкинский заповедник
22.08.2024, 14:361 Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области 22.08.2024, 14:260 День без существенных осадков ожидается в Псковской области 23 августа 22.08.2024, 14:150 Водоснабжение в локнянском селе Подберезье нарушено из-за ветхости сетей 22.08.2024, 14:040 Борис Елкин: Пусть наш флаг всегда гордо развевается над процветающей Россией
22.08.2024, 13:560 В российские вузы по квоте приняты почти 15 тысяч участников СВО 22.08.2024, 13:411 Акция «Три цвета моей страны» проходит в амфитеатре на псковской набережной 22.08.2024, 13:310 СОБЫТИЕ: Вода начинается здесь. Псковский «Горводоканал» отметил 90-летие 22.08.2024, 13:230 Михаил Ведерников наградил победителей конкурса «Лучший гражданский государственный служащий Псковской области»
22.08.2024, 13:230 Чиновник в Плюсском районе уволен с должности за коррупционную схему 22.08.2024, 13:132 «Единая Россия» помогает детям в Пскове собраться в школу 22.08.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!» 22.08.2024, 12:580 Спектакли «Влюблённые» и «Амфитрион» в псковском театре стали доступны по «Пушкинской карте» 
22.08.2024, 12:480 Губернатор вручил 14-летним псковичам паспорта и Конституцию в День флага России 22.08.2024, 12:360 Росгвардейцы задержали похитившего спиртные напитки псковича 22.08.2024, 12:350 Отдых в детских лагерях в России этим летом подорожал на 15-30% 22.08.2024, 12:280 Пушкинский миф обсуждали на научной конференции в «Михайловском»
22.08.2024, 12:260 «Зверьё моё»: Рабочие немецкие овчарки. ВИДЕО 22.08.2024, 12:170 Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Государственного флага России 22.08.2024, 12:080 Две девушки из Пскова участвуют в молодёжном форуме «Машук» в Ставрополе 22.08.2024, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о конном походе «Александрова дорога-2024»
22.08.2024, 11:520 «Псковпассажиравтотрансу» отказали в установке «лежачих полицейских» на улице Леона Поземского 22.08.2024, 11:493 Четыре сельские школы в Псковской области не откроются 1 сентября из-за отсутствия учеников 22.08.2024, 11:450 Судимую женщину в Пскове лишат свободы на 10,5 лет за распространение наркотиков 22.08.2024, 11:260 Отказавшегося от строительства фиджитал-центра в Пскове подрядчика не стали признавать недобросовестным
22.08.2024, 11:140 Футбольный клуб «Луки-Энергия» прошел в третий раунд розыгрыша Кубка России 22.08.2024, 11:031 Размер прожиточного минимума в Псковской области увеличится с 1 января 22.08.2024, 10:540 Шесть случаев взлома аккаунтов на сайте Госуслуг произошли в Псковской области 22.08.2024, 10:420 «Три мудреца»: Terra incognita — «Взять всех и сократить!»
22.08.2024, 10:420 Оклады работников бюджетной сферы в Псковской области проиндексируют с 1 октября 22.08.2024, 10:330 Пенсионерка из Пскова перевела мошенникам почти миллион рублей 22.08.2024, 10:220 В санаториях Псковской области за полгода отдохнули 12 тысяч человек 22.08.2024, 10:120 «Беседка»: «Александрова дорога-2024»
22.08.2024, 10:111 Автомобили столкнулись и слетели в кювет на трассе Р-23 в Ленобласти 22.08.2024, 10:060 6 из 10 псковичей против школьной формы советского образца — опрос 22.08.2024, 09:550 Пенсионер с возможной потерей памяти пропал в Великих Луках 22.08.2024, 09:500 Артиллерийский снаряд нашли у дороги в Пустошкинском районе
22.08.2024, 09:400 Авиаперевозчики предупредили о последствиях резкого роста цен на топливо 22.08.2024, 09:300 Водители фур стали жаловаться на автоматический весовой контроль 22.08.2024, 09:280 Александр Котов: Бело-сине-красный триколор – символ единства нашего государства 22.08.2024, 09:150 Жителей квартир могут ограничивать в количестве домашних животных, заявил юрист
22.08.2024, 09:000 Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами 22.08.2024, 08:400 Все образовательные учреждения Островского района готовы к новому учебному году 22.08.2024, 08:190 В Госдуме назвали транспорт, контроль за которым усилится с сентября 22.08.2024, 08:000 Банкам грозят многомиллионные штрафы из-за нового закона
22.08.2024, 07:400 Врач предупредила об опасности употребления гречки в вечернее время 22.08.2024, 07:200 День Государственного флага России отмечают 22 августа 22.08.2024, 07:000 Новый ГОСТ на школьную форму появится в сентябре 21.08.2024, 22:000 Федеральный инспектор встретился с сотрудниками псковского УФСИН
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru