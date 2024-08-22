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Предчувствие 1 сентября

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Так уж устроена школа. Самая важная вещь, которую мы там узнаем, заключается в том, что все самое важное мы узнаем не там»

Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»

Страх и трепет в сердцах многих россиян вызывает неумолимое приближение 1 сентября. Российская школа, в принципе, всегда была стрессом для всех заинтересованных сторон – учителей, учеников, а также их родителей. Тут можно долго и бессмысленно рассуждать, хорошая в России средняя школа или плохая, правильным ли она идет путем или свернула куда-то не туда? Главный вопрос – дает ли она необходимое образование учащимся, успешно ли готовит ко взрослой жизни? Все это – дискуссионные вопросы, не имеющие однозначного ответа. Сегодня предлагаю поговорить о более приземленных материях.

Дело в том, что школьное образование в России напоминает эмоционально неуравновешенного шопоголика, впервые оказавшегося в большом гипермаркете. Оно мечется из стороны в сторону, кидается от одной блестящей штуковины к другой – хочется попробовать и то, и это, а для чего и зачем, нет ни малейшего представления. В России, примерно с середины 1990-х, когда мы решили порвать с советским прошлым, идет непрекращающаяся реформа школьного образования. Пришла мода на все западное, школа не стала исключением. «Закопали» Макаренко, вознесли на пьедестал Марию Монтессори и концепцию проектного обучения. Хорошие это методики или плохие? Так рассуждать некорректно. В западном мире они абсолютно органичны и успешны. Но в России ими пытались «осеменить» пережитки советской системы образования. В итоге предсказуемо получился неполноценный мутант – испортили то немногое, что было позитивного в советском школьном образовании и не смогли взять лучшее из западного.

Теперь мы бежим в каком-то новом направлении, не очень понятно, куда именно. Назад в СССР объективно возврата нет – время ушло, фарш, как говорится, невозможно провернуть назад. Западный путь в образовании признан ошибочным, про восточный мы вообще ничего не знаем. Пытаемся в очередной раз найти свой, русский путь, и, как всегда, это превращается в поиск черной кошки в темной комнате.

Первым делом наши демиурги взялись за школьные учебники истории. Выяснилось, что там слишком много неоднозначного, а истинная роль России в историческом процессе, разумеется, искажена. Из-за чего многие россияне до сих пор не могут определиться, было татаро-монгольское иго или его придумали, чтобы оправдать хаос на Руси на протяжении двух с половиной веков? Иван Грозный был выдающимся самодержцем или редкостной сволочью на троне? А Иосиф Сталин – положительный герой или отрицательный? Кроме того, многие процессы описываются чересчур подробно, а зачем, задаются вопросом создатели новых учебников? Для чего, например, знать, кто открыл Америку, если Россия в этом деле не участвовала?

Что ж, Минпросвещения разработало новые учебники истории для 5-9 классов школы. Министр Кравцов их с гордостью презентовал на ПМЮФ-2024 и обрадовал, что по ним школота будет учиться уже с 1 сентября нового учебного года. Тема резонансная, общественность захотела обсудить содержание учебника. Да вот беда – его пока что не существует в природе. Поэтому пришлось обсуждать то, что предъявил широкой публике г-н министр, т.е. обложку. Там много интересного. Например, на обложке учебника истории для 6 класса изображены не исторические личности, а мифологические герои — Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич. В связи с чем встал немой вопрос: содержание учебника соответствует обложке? Что будут изучать учащиеся 6 классов — реальную историю России или мифы и легенды, старательно отсортированные авторами учебника? События периода феодальной раздробленности или историческое значение битвы Ильи Муромца и Соловья Разбойника против Змея Горыныча?

Фото: roscongress.org

Уже после конфуза, было объявлено, что учебники пока не поступили в школы, скорее всего, поступят ближе к январю, но это не точно. Решили, короче говоря, сдать назад, что-то опять пошло не так. Будем надеяться, что школьники, в конечном счете, получат нормальные учебники, а не сборник русских народных сказок.

Далее, как всегда неожиданно, выяснилось, что российским детям не в чем идти в школу. Т.е. не буквально — школьная форма, конечно, есть, но вот качество ее не выдерживает критики.

Роскачество проверило 26 образцов школьной формы от самых популярных отечественных и импортных производителей. Оказалось, что больше половины из них – 61% – не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности. «Залетели» всем известные марки, широко представленные и в псковских гипермаркетах. Не стану перечислять, желающие без труда найдут нужную информацию в интернете. Скажу лишь, что речь идет о таких нарушениях, как превышение содержания фенола в тканях, отсутствие воздухопроницаемости и т.д. Готовы, уважаемые родители, одевать ребенка в школьную форму с превышением содержания фенола?

А делать-то что, спросите вы? Где купить безопасную школьную форму к 1 сентября? Так никто и не знает. Информацию приняли к сведению, спрятали глаза, повздыхали и … развели руками – другой школьной формы у нас для вас нет. Компании-нарушители, по идее, должны лишаться сертификатов качества на свою продукцию, что, в теории, заблокирует их продажи в стране. Но я в это слабо верю, потому что всем известные бренды одежды так просто с рынка школьной формы вряд ли уйдут. Ах да, чуть не забыл — новый ГОСТ на школьную форму появится в сентябре. Раньше у чиновников как-то руки не доходили. Или они не в курсе, что учебный год в России все еще стартует 1 сентября.

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А теперь о самой острой проблеме. В новом учебном году вводится полный запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Это касается, в т.ч., образовательных целей. В декабре прошлого года Госдума приняла закон об ограничении использования телефонов в школах. Законом запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

Это все, конечно, правильно, школьники на уроках должны учиться, а не пырить в телефон. Но беда в том, что «сидеть в телефоне» — это сформировавшаяся модель поведения. Такие штуки законодательным запретом не устраняются. Тут необходима, во-первых, длительная системная работа, потому что придется широкие массы не только детей, но и взрослых избавлять от вредной привычки. Насколько это сложно, можно узнать из бесчисленных описаний избавления от курения, алкоголизма, наркомании, игромании и т.п.

Во-вторых, чтобы заместить одну модель поведения другой, нужно эту другую сначала придумать. Не секрет, смартфон на уроках сегодня — своего рода, компромисс. Давайте правде смотреть в глаза — учителей ведь он очень устраивает. Замученный отчетностью, работающий на 1,5 — 2 ставки российский учитель давно напоминает ломовую лошадь, которую гоняют в хвост и в гриву. Физическое переутомление, психологический прессинг (современная школота — тот еще спецконтингент), помноженные на общественное неуважение профессии, о которой, по необходимости, вспоминают 3 раза в год — в день учителя, 1 сентября и на последнем звонке — вот, что такое современный российский учитель. В этих условиях многие педагоги только рады, когда класс коллективно залипает в телефоны — можно заполнить никому не нужную отчетность, отвлечься, выдохнуть, посмотреть в окно, подумать о том, на фига вообще это все?

Источник: 1obl.ru/news

Запрет телефонов в школе, дамы и господа, не решает ни одной проблемы, зато создает новые:

1. Придется теперь учителю на уроке выкладываться по полной. Мотивировать учеников с первой до последней минуты урока. Это дополнительная нагрузка, как ни крути.

2. Надо еще отобрать этот телефон. Ага, так, прям, все добровольно избавились от любимой игрушки. Как бы не вышло так, что уроки превратятся в бесконечную борьбу за изъятие смартфонов. Учащиеся, сами понимаете, будут только рады затеять легкое противостояние с «системой», аппараты будут прятать даже там, где старшему поколению и в голову не придет.

3. Система ответственности. За несдачу смартфона, за использование на уроке и т.д. Тут можно целый кодекс написать. Опять же материальная ответственность учителей, которые, видимо, будут отвечать за хранение 2-3 десятков аппаратов во время урока. Современный смартофон стоит недешево. Ну, пусть в среднем 50 тысяч рублей. Т. е. общая стоимость девайсов в классе превышает 1 млн рэ. Не дай бог, что-то случится, а педагогу отвечать?

В общем, вопросов много, ответов как-то не просматривается. Между тем, до старта нового учебного года — чуть больше недели.

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И вот тут – самое же время – одного из депутатов Госдумы осенила гениальная идея. Нужно, говорит, добавить в школьную программу еще один предмет — «Логику». Потому как современная молодежь наделена «клиповым сознанием», плохо понимает, как устроен окружающий мир, неспособна критически воспринимать и анализировать информацию, аргументировать собственную точку зрения. Решением проблемы станет курс логики в школьной программе, убеждена автор инициативы, депутат Яна Лантратова.

Что сказать. Логика в сказанном присутствует. Навык критического мышления у российского общества в значительной степени утрачен. Причем проблемы с этим не только у молодежи, но и у старшего поколения, многие представители которого сидят перед телевизором и верят всему, что в нем говорят. Так что курс логики весьма уместен в современной школе.

Осталось только понять, как инсталлировать «Логику» в и без того перенасыщенную школьную программу. И учесть, что это довольно сложная дисциплина даже для студентов вузов, а учебных пособий по логике для школы, кажется, не существует в природе.

Вот таковы, вкратце, наши скорбные дела накануне 1 сентября 2024 года. В общем, держитесь, легко точно не будет. И добавить к этому нечего.

Константин Калиниченко