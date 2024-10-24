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Культ кровавого идолопоклонства

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Между нашими попытками что-то осознать и действительным осознанием лежит глубокая пропасть»

Харуки Мураками «Слушай песню ветра»

То тут, то там, по всей стране начали появляться памятники Сталину. Первопроходцами, в известном смысле, стали Великие Луки, где частная инициатива воплотилась в 8-метрового истукана. По этому поводу много копий было сломано, однако монумент стоит на частной территории, архитектурного ландшафта, вроде бы, не нарушает, а на собственной земле можно хоть с голым задом скакать.

На днях о намерении воздвигнуть памятник «отцу народов» заявил избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Жители Вологды сначала оторопели от такого губернаторского креатива, некоторые даже робко намекали, что есть в регионе проблемы поважнее – дороги подлатать, жилищно-коммунальную инфраструктуру модернизировать. Но там уже начали привыкать к тому, что новый региононачальник – человек, живущий на гребне своей собственной волны, простым смертным понять его полет сознания просто не дано. Поэтому, все быстро успокоились – Сталин, так Сталин. Могло быть и хуже, – успокаивали себя вологжане.

Вчера политический интернет на все лады обсуждал очередной «памятник Сталину». Монумент появился в станице Галюгаевская Ставропольского края. Первый же взгляд на скульптурную композицию не оставляет сомнений – перед нами «шедевр» провинциального постмодернизма.

Источник: www.pikabu.ru/@Dandarik

Пишут, что креатив исходил от местных муниципальных работников культуры. Тут, с одной стороны, хотелось бы порадоваться, что «работники культуры» хотя бы нормальные материалы раздобыли для производство головы вождя. Согласитесь, могли ведь эдакого «гуся-резинового» из использованных покрышек вырезать, слегка доработать напильником и подписать «Сталин». С другой, довольно грустно и тревожно за культуру станицы Галюгаевской, которой заведуют такие неординарные личности. По-хорошему, компетентным органам надо бы этих креаклов взять на карандаш и приглядывать, как бы творческие позывы доморощенных «Роденов» не завели, куда не следует.

Первая мысль, которая мне пришла в голову, глядя на эту инсталляцию – троллинг и издевательство. Во-первых, лик тов. Сталина напоминает то ли чучело из Кунсткамеры, то ли изображение дегенерата из учебника по криминологии Чезаре Ломброзо. Я вот не люблю Сталина, но зачем же лепить из него физического урода? Во-вторых, только альтернативно одаренным «работникам культуры» могло прийти в голову поставить монумент аккурат перед местным нужником типа сортир.

В соцсетях по этому поводу тут же развернулись баталии. Одни гомерически хохочут, глядя на чудеса локального скульптуроводства. Другие глубоко возмущены, усматривают в монументе глумление над светлым образом и фальсификацию истории.

В компартии, на удивление, позитивно отреагировали на инициативу на местах. Говорят, внешний облик – это вкусовщина, если художник так увидел товарища Сталина, значит так тому и быть. Пикассо, дескать, и не такое малевал. Главное, говорят, что идет в этом направлении инициатива снизу. Что ж, надо признать, идет. Является ли такая инициатива поводом для оптимизма, вопрос дискуссионный.

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Впрочем, это уже не наши заботы. Интересно другое – откуда в стране эта местечковая сталинофилия? Почему значительное количество людей хлебом не корми, дай монумент «отцу народов» воздвигнуть? Я, на самом деле, совершенно не против памятников, особенно если красивых, оригинальных и в подходящем для этого месте.

Но вот какой парадокс: Россия – великая страна с богатейшей историей. Были выдающиеся личности в масштабе страны, в каждом регионе есть свои персонажи, давно заслужившие быть отлитыми в бронзе или граните. Но как только возникает мысль про памятник, тут же из множества углов раздается козлиное блеяние: «Поставьте Сталина». Что это? Может быть, дичайшая узость кругозора, вследствие чего никто другой на ум не приходит?

Есть великие писатели, поэты, композиторы, политические и общественные деятели. Надоели представители культуры и искусства, можно подумать, как увековечить спортивные достижения, тем более, что эти достижения теперь увидим не скоро. Какой-нибудь «Ноге Акинфеева» или вроде того – в современном мире очень популярны подобные «сюжетные монументы». Хотя, о чем это я – в Пскове, например, десятилетиями не могут поставить памятник Довмонту. Все спорят, надо – не надо, если надо, то какой и где? А «Кобе», вон, 8-метровую «дуру» в Луках зафигачили, без всяких этих ваших дискуссий о пропорциях и гармонии с окружающим ландшафтом.

Ну, хорошо. Если вам так уж нужно какого-нибудь коммунистического истукана поставить, так в чем проблема? «Всесоюзному старосте» Калинину, например – бесполезному настолько, что Сталин поленился его расстрелять вместе с остальными старыми большевиками в руководстве страны. А лучше Микояну – вот реально достойный коммунистический вождь. Человек удачно съездил в Америку, где не только активно пьянствовал, но и подсмотрел много полезного. Именно благодаря толковости Анастаса Микояна в СССР впоследствии появились колбаса и сосиски, советское мороженое, овощные консервы и много чего еще. Без ложной скромности, именно идеи Микояна, кое-как реализованные советской пищевой промышленностью, позволили накормить порядком изголодавшуюся страну.

При всей нелюбви к СССР и коммунизму, я сходу назову еще 5-6 имен, которым можно было бы поставить памятник, без привязки к конкретному региону. Если уж на то пошло, поставьте «дорогому Леониду Ильичу» – сейчас ведь модно ностальгически вспоминать период «застоя», когда все были бедные, но равные, а уверенность в завтрашнем дне пусть и имела все оттенки серого, но хотя бы была.

Но нет, подобно тлеющему вулкану, то затихает, то снова разгорается дискуссия о том, что надо еще понаставить монументов Сталину. Организатору политических репрессий, жертвами которых стали миллионы людей, в т.ч. выдающиеся ученые, писатели, поэты, священники, государственные деятели, памятники которым ставить никто не собирается. Пусть хоть в нужнике, но стоит и радует глаз. Это просто уже какая-то нездоровая мазохистская тяга к кровавому политическому вурдалаку. И вот это, на самом деле, пугающая тенденция. Если общество всерьез обсуждает установку памятнику кровавому палачу, у такого общества очень нехорошие анализы и диагноз.

Константин Калиниченко