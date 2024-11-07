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Блоги / Константин Калиниченко

Диванное трамповедение

07.11.2024 17:12|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

— Почему собака виляет хвостом?

— Потому что собака умнее хвоста. Если бы хвост был умнее, то он сам вилял бы собакой.

«Хвост виляет собакой» (кинофильм, реж. Барри Левинсон, 1997 г.)

В США, наконец-то, прошли выборы президента. Россияне самых разных сословий и социальных прослоек внимательно за ними следили. Давно не секрет – к выборам в Америке у граждан России настоящий, неподдельный интерес. Когда в родной стране любая избирательная кампания превратилась в плебисцит по легитимизации кандидата от партии власти, а интрига кроется лишь в вопросе, за что на этот раз снимут «Яблоко», невольно обращаешь взор туда, где интрига является сутью выборов. Нет смысла скрывать, что открыто или подсознательно мы испытываем зависть к заокеанским избирателям. Помимо непредсказуемых итогов, ценность каждого голоса видна там невооруженным глазом. Как тут не пойти на выборы, когда победитель часто определяется преимуществом в несколько сотен, а то и десятков голосов.

Но позавидовали и будет. По гамбургскому счету, нам до Трампа не должно быть дела. Однако вторые сутки страна не спит, все обсуждают его победу так, будто Россия вернулась в большой спорт и сходу стала чемпионом мира по футболу. Диванное трамповедение достигло в эти дни небывалых высот, эксперты соревнуются в прогнозах на будущее Америки и отношений России и США. Диапазон интернет-камланий широчайший – от полного и безоговорочного апокалипсиса до слияния России и Америки в традиционалистском экстазе. Вот бы так же и о перспективах России рассуждали, подумалось мне на секунду, но тут же осекся – у нас-то только один путь, в светлое будущее, так чего рассуждать?

В общем, любим мы посмаковать перипетии сюжета, который развивается у других людей в чужом доме. Зашел в чатики политэмиграции – там очень гнетущая, прямо-таки похоронная атмосфера. Будто их завтра в газовые камеры поведут. Одни убежавшие соотечественники впадают в бешенство, другие в депрессию. Так им, оказывается, было важно, чтобы Трамп не победил. Отовсюду звучат громкие заявления про «конец демократии». Но невооруженным ухом в этих возгласах слышен страх «конца финансирования». Люди ведь они все светлые, в «белых пальто», вот только живут на содержании у новых хозяев. И сильно опасаются, что теперь расходы на «российскую оппозицию в изгнании» могут быть сильно оптимизированы, и «тигру начнут мяса не докладывать». Поэтому некоторые, самые одухотворенные и демократичные, сейчас пытаются судорожно «переобуться в прыжке», начинают усердно писать хвалебные оды президенту Трампу.

Столь же увлекательно наблюдать за отечественной госпропагандой, ринувшейся отмечать победу республиканского кандидата, как собственную. С политической антресоли из дремучего нафталина достали мемы 2016 года про «северо-американский федеральный округ», стряхнули 8-летнюю пыль и пустились в пляс, радостно выпрыгивая из штанов. В этом смысле федеральные пропагандисты и их незадачливые провинциальные эпигоны напоминают одновременно дурачка, который не владеет логикой и ничего не знает о причинно-следственных связях, и больного синдромом Альцгеймера, который не помнит прежних ошибок, поэтому каждый раз наступает на одни и те же грабли.

Грустно смотреть на взрослых людей, радующихся победе Трампа, потому что приходится признать, что эти люди – просто глупые. Ведь они не понимают совершенно элементарных вещей.

Например, того, что ни один президент США, начиная с Джорджа Вашингтона, не сделал нашей стране ничего хорошего. Если только по недоразумению или, как в случае с Франклином Рузвельтом, когда наши страны стали ситуативными союзниками в условиях Второй мировой войны. Априори не может быть хорошего или «более лучшего» американского президента для России.

Не понимают, что «вашингтонский обком» 20 января 2025 года возглавит сильный, харизматичный и труднопрогнозируемый игрок. Невооруженным глазом видно, что Трамп – лидер пассионарного типа. Савонарола XXI века. Он хочет в учебники истории, хочет перевернуть этот мир согласно собственным представлениям. Кстати, обратите внимание, что его окружают, в основном, яркие и крайне противоречивые личности, такие как Илон Маск, абсолютно уверенные в собственной непогрешимости. Я почти не сомневаюсь, что в обозримом будущем их видение планетарного развития пересечется с видением президента России. И совершенно не факт, что получится найти в этом вопросе общий язык.

Фото: АР

Оптимисты сегодня рассуждают так, что Трамп уже был президентом и ничего, Земля не налетела на небесную ось. Это верно. Но нужно помнить, что именно в первое президентство «рыжего Дона» США гиперактивно обкладывал нас всевозможными экономическими санкциями. А ведь тогда не было никакой «Украины».

Но главное другое. На первом сроке у республиканского президента Трампа был оппозиционный, де-факто, демократический Конгресс. Парламент в США, в отличие от некоторых стран, очень многое решает, в результате чего президент часто оказывался связан по рукам и ногам и не мог проводить многие идеи в жизнь. В минувший вторник республиканцы сорвали банк, на ближайшие 2 года у них, говоря спортивным языком, Triple Crown – должность президента и большинство в обеих палатах Конгресса. У «нашего Трампа» в этот раз руки развязаны, возраст уже совсем немолодой, и он явно готов рисковать, ради достижения поставленных задач. Повторюсь, это очень тревожный момент, потому что в своей модели идеального будущего Трамп вряд ли готов учитывать альтернативные мнения. Как бы не нашла коса на камень.

Нашей госпропаганде надо бы не радоваться, а голову пеплом посыпать. Условно пророссийским кандидатом на этих выборах была как раз Камала Харрис. Полная противоположность Трампа – серенькая мышка, которую случай вынес на авансцену. Трамп был искрометен и непредсказуем. Камала запомнилась приверженностью современным стадным левацким ценностям. В условиях республиканского Конгресса это была бы классическая «хромая утка» на троне. Ни о какой глобальной геополитике в духе «Make America great again» она и не помышляла. Ей было куда как интереснее погружаться в проблематику фемдвижения, рассуждать о праве негров и мексиканцев жить в США на пособие и ценностях гомосексуализма. Если Трампа окружают неординарные личности, то команда Харрис – какая-то серая гомогенная масса из тиражных активистов с пластиковым стаканчиком и мокачино на соевом молоке. Даже вторые лица этих команд полностью отражают суть вещей: Джей Ди Вэнс – новый вице-президент США – молодой и уже культовый в среде американских интеллектуалов автор нашумевшей монографии о культурном кризисе современного общества. А кандидатом в вице-президенты у Камалы Харрис был какой-то старый дед из штата, где нет даже нормальной бейсбольной команды.

Камала Харрис была бы Байденом версии 2.0, только цветная, в юбке и помоложе. Но столь же инертная, при ней Америка бы топталась на месте, делая шаг вперед и два назад.

При Трампе «Дядя Сэм» будет без лишних сантиментов шагать вперед, не оглядываясь на поверженных противников. Сейчас он там инаугурируется, расставит фигуры на «великой шахматной доске» и двинет коней со слонами. На территорию наших интересов тоже двинет — для США нет других интересов, кроме собственных.

Разумеется, это не повод впадать в депрессию и сушить весла. Я бы мог написать еще столько же букв о том, почему победа Трампа – это хорошо для России. Если в двух словах – хорошо потому, что это шанс на обновление и перезагрузку отношений. С прежним руководством было все на «полшестого», а тут можно поторговаться. Трамп – бизнесмен в третьем поколении, толк в хорошем торге он понимает на генетическом уровне. Главный предмет торга, как всем известно, лежит на поверхности.

Но опыт прожитых лет подсказывает, что все шансы будут гениально продолбаны, как было уже не раз, в т.ч. в первое президентство Трампа. Тогда ведь были ровно такие же надежды у здравомыслящей части общества. А в реальности мы получили худший в постсоветской истории период отношений двух стран.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер #выборы #США
Источник: Псковская Лента Новостей
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