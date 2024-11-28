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Ложное движение по замкнутому кругу

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Мы все пытаемся найти свое место в этом большом мире. Мы все ищем свою истину, но она всегда остается недостижимой. Мы все ищем ответы, но они всегда ускользают от нас. Мы все пытаемся скрыть свои слабости, но они всегда находят нас. Мы все ищем смысл жизни, но никогда не находим его».

Кинофильм «Ложное движение» (реж. Вим Вендерс, 1975 г.)

В понедельник в прямой эфир программы «Постскриптум» на ПЛН-FM позвонил постоянный радиослушатель и задал вопрос: как обстоят дела с публичными слушаниями по бюджету Псковской области на 2025 год? Как-никак, год близится к завершению, бюджетный процесс, по утверждению ответственных лиц, в самом разгаре. А общественные слушания – пусть и ритуальный, но обязательный его элемент. Разумеется, никто про слушания в этом году ничего не слышал, пошли уточнять. Выяснилось интересное. Публичные слушания уже состоялись. Как-то, видимо, кулуарно – так, что об этом знали сугубо лица посвященные. Что-то вроде собрания в масонской ложе. Можно сказать, что общественные слушания по главному финансовому документу области прошли в тайне от общественности.

В самом факте нет никакой драмы. Высокие чиновники вам скажут, что эти слушания – пустая трата времени. Бюджет области – дело серьезное, тут и глубокие знания в области финансов нужны, и понимание логики бюджетного процесса. А гражданам да разного рода диванным экспертам лишь бы потрындеть на тему «куда лучше потратить деньги». Про потратить-то все горазды блеснуть умом и сообразительностью, а вот про то, как зарабатывать, понимают единицы. Так какой смысл устраивать пустопорожнюю говорильню?

Опять же партии власти не интересно лить воду на мельницу оппозиции. Публичные слушания дают хорошую почву оппонентам «Единой России» для личного пиара. Они-то с удовольствием расскажут, что нужно раздать деньги людям, поддержать ветеранов, военных, многодетных да малоимущих, раздать всем бесплатное жилье и множество других льгот. И будут выглядеть, типа они «за простой народ» — невыгодная, повторюсь, позиция для властей.

Это все понятно и объяснимо. Но выглядит некрасиво и вызывает чувство грусти и разочарования. Объясню.

Я, разумеется, не питаю иллюзий на предмет разного рода общественных слушаний. Эту опцию в свое время взяли из европейской практики и калькой попытались применить в России. Конечно же, ничего не вышло. Объективно, уровень гражданской сознательности дорогих россиян так и не смог за постсоветские годы оторваться от нулевой отметки. Люди не хотят и не готовы брать на себя ответственность, разделять ее с государством, по крайней мере, на каких-то низовых уровнях. Публичные слушания, идет ли речь о региональном бюджете или о проекте второй очереди якорного резидента ОЭЗ «Моглино» — это про готовность нести ответственность, а не про потрепать языком, выразить свое несогласие и назвать всех дураками.

Власть все это прекрасно понимает и поступает в таких делах, в общем, логично. Организует все с наименьшими трудозатратами и потерями времени. Т.е. «для галочки». Общественные слушания научились проводить так, что на них просто никто не приходит.

Кстати, следует признать, что искренне и вдохновенно у нас получаются только те проекты, которые «для галочки». Там, где нужно похоронить креатив в бесконечных совещаниях, заседаниях рабочих групп, рисовании дорожных карт и стратегий до 2050 года, работа кипит и спорится. Ответственные трудятся не покладая рук, в поте лица. Имитация бурной деятельности в России поставлена на действительно широкую ногу. Я до сих пор не могу понять физику этого процесса – как у многих чиновников получается тратить колоссальную энергию, бодро ворочать различные шестеренки, с видом государственной озабоченности быстрым шагом перемещаться по коридорам, оставаться на работе после 18:00, но при этом эффект от всех телодвижений и мозговых штурмов равен абсолютному нулю.

Страшное дело, когда эта «стерильная эффективность» утрачивается, появляется какой-то результат – ведь одному богу известно, к чему он приведет. Поэтому в России на такие случаи действует своеобразная система сдержек и противовесов, хорошо известная как «шаг вперед, два назад». Как с теми же общественными слушаниями по бюджету области.

Решили однажды сделать бюджетный процесс открытым и гласным. С широкой дискуссией, сбором предложений. Мероприятие проводили то в БКЗ филармонии, то в Городском культурном центре, собирались ведущие политики, активные псковичи. Много спорили, предлагались сотни поправок, Олег Брячак в знак протеста покидал слушания и уводил своих сторонников…

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А потом эту лавочку прикрыли, все открутили назад. Слушания вроде бы остались, но как они теперь проводятся, толком, как мы убедились, не могут ответить даже некоторые ответственные за их проведения чиновники.

Но что же мы удивляемся? Тактика «шаг вперед, два назад» — отнюдь не изобретение нашего века. Так у нас повелось с давних пор, тому великое множество примеров. Некоторые хрестоматийные я вам приведу в доказательство того, что мы тут имеем дело не с эксцессом исполнителя, а с «генеральной линией» и ментальностью российской власти.

Возьмите любую российскую реформу. Практически каждая из них ставит цель радикально изменить ситуацию. Практически любая завершается откатом, в лучшем случае, на исходные рубежи. Классика жанра – «Великие реформы» 1860-1870-х годов, призванные выдернуть царскую Россию из оков крепостничества и вековой отсталости. Прекрасная была идея, во многим исходившая с самого государственного верха. Чем все закончилось? Контрреформами 1880-1890-х. Александр II провел реформы, его сын и приемник Александр III вернул все к первоначальному состоянию. Разве что крепостное право не восстановил, хоть какой-то результат топтания на месте на протяжении, без малого, 40 лет.

Протесты 1905 года вынудили власть реформировать политическую систему по европейскому принципу. Разрешили многопартийность, учредили Госдуму. И тут же это благое начинание опутали по рукам и ногам колючей проволокой, свели весь позитив на нет.

Это все – дела давно минувших дней. С тех пор прошло много лет, но принципиально ничего не изменилось. В начале столетия снова попытались не изобретать свой особый русский велосипед, а взять все лучшее в Европе. Развернули масштабную муниципальную реформу, в результате которой в России должно было появиться настоящее местное самоуправление. И что? 20 лет помучались, родили какого-то муниципального «Франкенштейна» лишь для того, чтобы прийти к выводу, что европейское МСУ – не наш метод. Стоит отпустить ситуацию и дать гражданам самим решать, как им самоуправляться, тут же к власти прорывается какой-то крикливый шарлатан, который умеет разжигать народ, но обязательно забудет подготовить район к зиме. Перекрестившись от такого экспириенса, поняли – реформа была вредная, нам бы обратно встроиться в вертикаль власти, под теплое крыло начальников, которые и будут за нас решать ключевые вопросы.

Или возьмем «мусорную реформу». Отчетливо помню, как ее авторы красиво рассуждали, что государству с его феноменальной неповоротливостью нужно уйти с этого рынка, отдав его в ловкие и умелые руки частного бизнеса. Мусор – настоящий Клондайк, многозначительно заявляли чиновники, пусть бизнес зарабатывает и инвестирует в экологию… Прошло 5 лет, и мы видим, как «частный бизнес», поджав хвост и подсчитывая убытки, покидает этот «Клондайк», а на смену ему уже спешат новые государственные подрядчики. Ну и зачем было огород городить, если в очередной раз вернулись к отправной точке?

Еще можно вспомнить, как чиновники захотели быть полностью открытыми перед народом, в связи с чем ввели публичное декларирование доходов. Но вот беда – открытость вызывала слишком много вопросов у народа. Люди наши ведь достигли виртуозного мастерства в деле подсчета чужих денег. Поэтому соцсети регулярно бурлили обсуждениями доходов верхних, средних и нижних чинов, многие из которых декларировали неприлично большие суммы по итогам года. Чиновники расстраивались. В итоге все откатили назад, отменив публикацию в свободном доступе сведений о доходах госслужащих.

Аналогично и в международных делах. 30 лет строили отношения с Западом, усердно интегрировались в международные структуры, приводили многое к единому с Европой знаменателю. В 2013 году, во что сегодня просто невозможно поверить, на самом высоком уровне обсуждался безвизовый режим между Россией и Евросоюзом. А в итоге что? Вернулись сначала к состоянию «холодной войны», а теперь как-то стороны увлеклись, и дело пахнет горячей. Выглядит все так, что «Карибский кризис» превзошли по градусу эскалации. Как ни крути, откат на 60 с лишним лет назад.

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И так ведь практически во всем. Любая реформа начинается с того, что берется теоретически правильная модель. Вокруг нее устраивают мощную пиар-историю, пропаганда сладкоречиво рассказывает, как все плохо было раньше, и как хорошо настанет уже очень скоро. Проходит время, пиар-эффект иссякает, госпропаганда уходит в привычную спячку, а на деле оказывается, что мы опять где-то свернули не туда, хотя все вроде бы делали правильно, и никто не виноват в провале. А значит, надо вернуться обратно, к истокам. В этом – вся суть развития страны. Ложное движение в формате перманентного возвращения назад. Все очень похоже на хождение по замкнутому кругу.

Константин Калиниченко