Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт»: гостевые комнаты
Готовим сами Как в ресторане
Господин Рейтингомер
Что привезти из Пскова?
«Легкая кухня»: творожная запеканка
От стекляшки до «чебурашки»
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
Потягнем за Отечество!
«Истфакт» Ленин в Пскове
Денис Иванов о фермерских рынках
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
Третий этап Муниципальная реформа
Константин Калиниченко Публикаций: 350
28.11.2024 17:370 Ложное движение по замкнутому кругу 21.11.2024 17:020 Токсичные осколки 14.11.2024 17:265 Проклятая земля 07.11.2024 17:120 Диванное трамповедение 05.11.2024 17:475 Реплика Константина Калиниченко: Губернаторопад-2024 Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 21.11.2024 12:445 Казнить нельзя помиловать: в России снова заработал YouTube? 25.11.2024 11:173 Псковское УФНС просит признать ГК «Кабош» банкротом 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 25.11.2024 12:592 Елена Луговая и Ирина Волкова стали Миссис и Мисс Псков-2024 25.11.2024 18:153 Рейтингомер: международный медиафорум, уголовка для чиновников и тень банкротства над «Кабошем»
Блоги / Константин Калиниченко

Ложное движение по замкнутому кругу

28.11.2024 17:37|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Мы все пытаемся найти свое место в этом большом мире. Мы все ищем свою истину, но она всегда остается недостижимой. Мы все ищем ответы, но они всегда ускользают от нас. Мы все пытаемся скрыть свои слабости, но они всегда находят нас. Мы все ищем смысл жизни, но никогда не находим его». 

Кинофильм «Ложное движение» (реж. Вим Вендерс, 1975 г.)

В понедельник в прямой эфир программы «Постскриптум» на ПЛН-FM позвонил постоянный радиослушатель и задал вопрос: как обстоят дела с публичными слушаниями по бюджету Псковской области на 2025 год? Как-никак, год близится к завершению, бюджетный процесс, по утверждению ответственных лиц, в самом разгаре. А общественные слушания – пусть и ритуальный, но обязательный его элемент. Разумеется, никто про слушания в этом году ничего не слышал, пошли уточнять. Выяснилось интересное. Публичные слушания уже состоялись. Как-то, видимо, кулуарно – так, что об этом знали сугубо лица посвященные. Что-то вроде собрания в масонской ложе. Можно сказать, что общественные слушания по главному финансовому документу области прошли в тайне от общественности. 

В самом факте нет никакой драмы. Высокие чиновники вам скажут, что эти слушания – пустая трата времени. Бюджет области – дело серьезное, тут и глубокие знания в области финансов нужны, и понимание логики бюджетного процесса. А гражданам да разного рода диванным экспертам лишь бы потрындеть на тему «куда лучше потратить деньги». Про потратить-то все горазды блеснуть умом и сообразительностью, а вот про то, как зарабатывать, понимают единицы. Так какой смысл устраивать пустопорожнюю говорильню? 
Опять же партии власти не интересно лить воду на мельницу оппозиции. Публичные слушания дают хорошую почву оппонентам «Единой России» для личного пиара. Они-то с удовольствием расскажут, что нужно раздать деньги людям, поддержать ветеранов, военных, многодетных да малоимущих, раздать всем бесплатное жилье и множество других льгот. И будут выглядеть, типа они «за простой народ» — невыгодная, повторюсь, позиция для властей.

Это все понятно и объяснимо. Но выглядит некрасиво и вызывает чувство грусти и разочарования. Объясню.

Я, разумеется, не питаю иллюзий на предмет разного рода общественных слушаний. Эту опцию в свое время взяли из европейской практики и калькой попытались применить в России. Конечно же, ничего не вышло. Объективно, уровень гражданской сознательности дорогих россиян так и не смог за постсоветские годы оторваться от нулевой отметки. Люди не хотят и не готовы брать на себя ответственность, разделять ее с государством, по крайней мере, на каких-то низовых уровнях. Публичные слушания, идет ли речь о региональном бюджете или о проекте второй очереди якорного резидента ОЭЗ «Моглино» — это про готовность нести ответственность, а не про потрепать языком, выразить свое несогласие и назвать всех дураками.

Власть все это прекрасно понимает и поступает в таких делах, в общем, логично. Организует все с наименьшими трудозатратами и потерями времени. Т.е. «для галочки». Общественные слушания научились проводить так, что на них просто никто не приходит.
Кстати, следует признать, что искренне и вдохновенно у нас получаются только те проекты, которые «для галочки». Там, где нужно похоронить креатив в бесконечных совещаниях, заседаниях рабочих групп, рисовании дорожных карт и стратегий до 2050 года, работа кипит и спорится. Ответственные трудятся не покладая рук, в поте лица. Имитация бурной деятельности в России поставлена на действительно широкую ногу. Я до сих пор не могу понять физику этого процесса – как у многих чиновников получается тратить колоссальную энергию, бодро ворочать различные шестеренки, с видом государственной озабоченности быстрым шагом перемещаться по коридорам, оставаться на работе после 18:00, но при этом эффект от всех телодвижений и мозговых штурмов равен абсолютному нулю. 

Страшное дело, когда эта «стерильная эффективность» утрачивается, появляется какой-то результат – ведь одному богу известно, к чему он приведет. Поэтому в России на такие случаи действует своеобразная система сдержек и противовесов, хорошо известная как «шаг вперед, два назад». Как с теми же общественными слушаниями по бюджету области.

Решили однажды сделать бюджетный процесс открытым и гласным. С широкой дискуссией, сбором предложений. Мероприятие проводили то в БКЗ филармонии, то в Городском культурном центре, собирались ведущие политики, активные псковичи. Много спорили, предлагались сотни поправок, Олег Брячак в знак протеста покидал слушания и уводил своих сторонников… 

А потом эту лавочку прикрыли, все открутили назад. Слушания вроде бы остались, но как они теперь проводятся, толком, как мы убедились, не могут ответить даже некоторые ответственные за их проведения чиновники.

Но что же мы удивляемся? Тактика «шаг вперед, два назад» — отнюдь не изобретение нашего века. Так у нас повелось с давних пор, тому великое множество примеров. Некоторые хрестоматийные я вам приведу в доказательство того, что мы тут имеем дело не с эксцессом исполнителя, а с «генеральной линией» и ментальностью российской власти.

Возьмите любую российскую реформу. Практически каждая из них ставит цель радикально изменить ситуацию. Практически любая завершается откатом, в лучшем случае, на исходные рубежи. Классика жанра – «Великие реформы» 1860-1870-х годов, призванные выдернуть царскую Россию из оков крепостничества и вековой отсталости. Прекрасная была идея, во многим исходившая с самого государственного верха. Чем все закончилось? Контрреформами 1880-1890-х. Александр II провел реформы, его сын и приемник Александр III вернул все к первоначальному состоянию. Разве что крепостное право не восстановил, хоть какой-то результат топтания на месте на протяжении, без малого, 40 лет.

Протесты 1905 года вынудили власть реформировать политическую систему по европейскому принципу. Разрешили многопартийность, учредили Госдуму. И тут же это благое начинание опутали по рукам и ногам колючей проволокой, свели весь позитив на нет. 

Это все – дела давно минувших дней. С тех пор прошло много лет, но принципиально ничего не изменилось. В начале столетия снова попытались не изобретать свой особый русский велосипед, а взять все лучшее в Европе. Развернули масштабную муниципальную реформу, в результате которой в России должно было появиться настоящее местное самоуправление. И что? 20 лет помучались, родили какого-то муниципального «Франкенштейна» лишь для того, чтобы прийти к выводу, что европейское МСУ – не наш метод. Стоит отпустить ситуацию и дать гражданам самим решать, как им самоуправляться, тут же к власти прорывается какой-то крикливый шарлатан, который умеет разжигать народ, но обязательно забудет подготовить район к зиме. Перекрестившись от такого экспириенса, поняли – реформа была вредная, нам бы обратно встроиться в вертикаль власти, под теплое крыло начальников, которые и будут за нас решать ключевые вопросы.

Или возьмем «мусорную реформу». Отчетливо помню, как ее авторы красиво рассуждали, что государству с его феноменальной неповоротливостью нужно уйти с этого рынка, отдав его в ловкие и умелые руки частного бизнеса. Мусор – настоящий Клондайк, многозначительно заявляли чиновники, пусть бизнес зарабатывает и инвестирует в экологию… Прошло 5 лет, и мы видим, как «частный бизнес», поджав хвост и подсчитывая убытки, покидает этот «Клондайк», а на смену ему уже спешат новые государственные подрядчики. Ну и зачем было огород городить, если в очередной раз вернулись к отправной точке?
Еще можно вспомнить, как чиновники захотели быть полностью открытыми перед народом, в связи с чем ввели публичное декларирование доходов. Но вот беда – открытость вызывала слишком много вопросов у народа. Люди наши ведь достигли виртуозного мастерства в деле подсчета чужих денег. Поэтому соцсети регулярно бурлили обсуждениями доходов верхних, средних и нижних чинов, многие из которых декларировали неприлично большие суммы по итогам года. Чиновники расстраивались. В итоге все откатили назад, отменив публикацию в свободном доступе сведений о доходах госслужащих. 

Аналогично и в международных делах. 30 лет строили отношения с Западом, усердно интегрировались в международные структуры, приводили многое к единому с Европой знаменателю. В 2013 году, во что сегодня просто невозможно поверить, на самом высоком уровне обсуждался безвизовый режим между Россией и Евросоюзом. А в итоге что? Вернулись сначала к состоянию «холодной войны», а теперь как-то стороны увлеклись, и дело пахнет горячей. Выглядит все так, что «Карибский кризис» превзошли по градусу эскалации. Как ни крути, откат на 60 с лишним лет назад.

И так ведь практически во всем. Любая реформа начинается с того, что берется теоретически правильная модель. Вокруг нее устраивают мощную пиар-историю, пропаганда сладкоречиво рассказывает, как все плохо было раньше, и как хорошо настанет уже очень скоро. Проходит время, пиар-эффект иссякает, госпропаганда уходит в привычную спячку, а на деле оказывается, что мы опять где-то свернули не туда, хотя все вроде бы делали правильно, и никто не виноват в провале. А значит, надо вернуться обратно, к истокам. В этом – вся суть развития страны. Ложное движение в формате перманентного возвращения назад. Все очень похоже на хождение по замкнутому кругу.

Константин Калиниченко 

Теги: #бюджет #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
В опросе приняло участие 189 человек
28.11.2024, 19:080 Об ограничении скорости на участке трассы Р-23 предупреждают псковичей 28.11.2024, 19:030 Курский театр кукол представит два спектакля в Пскове 28.11.2024, 19:020 История Пскова в капле воды 28.11.2024, 19:020 Опубликован график выплат псковичам детских пособий в декабре
28.11.2024, 19:000 «Три мудреца»: Третья мировая на пороге? ВИДЕО 28.11.2024, 18:590 58% псковичей одобряют длительный отдых в новогодние праздники – опрос 28.11.2024, 18:560 Конкурс юных чтецов «Табуреточка» состоится в Пскове в декабре 28.11.2024, 18:550 Ближайшие социальные выплаты ожидают великолучан в январе 2025 года
28.11.2024, 18:430 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о проектах года для Псковского района. ВИДЕО 28.11.2024, 18:390 Большая удача, что она выбрала наш комитет — Алексей Севастьянов об Ирине Толмачевой 28.11.2024, 18:300 Сборные экскурсии по выставке фарфора пройдут в Пскове 28.11.2024, 18:250 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене
28.11.2024, 18:200 Кабмин расширил перечень товаров, которые не получится продать просроченными 28.11.2024, 18:130 Жителя Пскова будут судить за кражу трех велосипедов 28.11.2024, 18:110 Алексей Севастьянов: Максимальные штрафы за парковку в зеленой зоне увеличились значительно  28.11.2024, 17:580 Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин
28.11.2024, 17:580 Татьяна Фомченкова: Старшеклассники из Средней Азии без знания русского языка не смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ 28.11.2024, 17:500 Какие игры-таймкиллеры популярны у псковичей, рассказали аналитики 28.11.2024, 17:480 Алексей Севастьянов: Единовременные выплаты чемпионам России теперь доступны членам сборной области  28.11.2024, 17:410 В рабочем поселке Кунья догазифицированы домовладения
28.11.2024, 17:390 Александр Котов о проекте бюджета, избрании глав муниципалитетов и штрафах за парковку на газонах 28.11.2024, 17:370 Ложное движение по замкнутому кругу 28.11.2024, 17:360 Наталья Федорова: Причал «Толба» в надежных руках 28.11.2024, 17:300 «Беседка»: Премьера «Маленьких трагедий» на псковской сцене
28.11.2024, 17:260 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 ноября 28.11.2024, 17:261 Муниципалитетам нужен туристический налог — Андрей Михайлов 28.11.2024, 17:170 Детям мигрантов нужно освоить русский язык для получения образования в РФ – Елена Даньшова 28.11.2024, 17:090 Накануне «Черной пятницы» спрос на грузоперевозки в РФ вырос на 32% — аналитики
28.11.2024, 16:520 Игорь Дитрих: Повышение зарплат бюджетников связано с указами президента 28.11.2024, 16:341 Президент РФ утвердил перечень KPI для губернаторов 28.11.2024, 16:260 Армен Мнацаканян: Ирина Толмачева — хозяйственник, знает экономику, это главный плюс 28.11.2024, 16:140 Туман ожидается на территории Псковской области 29 ноября
28.11.2024, 16:020 Муниципальная реформа позволит консолидировать финансы в округах — Александр Братчиков 28.11.2024, 16:010 Занятие по футболу в рамках всероссийского проекта провели в псковской школе №17 28.11.2024, 15:450 Субсидия на ремонт дорог в Псковском районе освоена на 100% – Наталья Федорова 28.11.2024, 15:324 Благодаря муниципальной реформе можно сократить траты на выборы — Игорь Сопов
28.11.2024, 15:181 Время стать заметным 28.11.2024, 14:591 Каждый пятый пскович мечтает на Новый год получить путевку на отдых – опрос 28.11.2024, 14:592 Открыта запись на самую популярную новогоднюю программу в Псковском музее 28.11.2024, 14:380 Осенью в Псковской области реже сбивают диких животных — УМВД
28.11.2024, 14:380 Умерла актриса Вера Карпова, снимавшаяся в российских детективах 28.11.2024, 14:360 Пиротехники МЧС уничтожили шесть авиабомб в Псковской области. ВИДЕО 28.11.2024, 14:350 Закон о поддержке социально ориентированных НКО обновили псковские депутаты 28.11.2024, 14:290 От охотничьих потех Вульфа до влияния турпотока-2024 на Михайловские рощи: в Пушкинском заповеднике готовят научную конференцию
28.11.2024, 14:170 Изменение часов педагогической нагрузки при индивидуальном обучении утвердили в Псковской области 28.11.2024, 14:100 Биткоин притягивает псковичей на криптобиржи – аналитики 28.11.2024, 14:080 Многократно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО предлагают депутаты 28.11.2024, 14:050 Псковские депутаты поддержали запрет на приём в школы иностранцев без знания русского языка
28.11.2024, 14:010 Серийную похитительницу продуктов заключили под стражу в Пскове 28.11.2024, 13:580 Псковские депутаты утвердили закон о сотрудничестве властей с Советом муниципальных образований 28.11.2024, 13:510 Единый способ избрания глав районов и округов утвержден в Псковской области 28.11.2024, 13:440 Закон об определении размера арендной платы за земельные участки обновили в Псковской области 
28.11.2024, 13:371 Штраф за парковку в зеленой зоне в Псковской области вырос до 150 тысяч рублей 28.11.2024, 13:350 Псковские депутаты уточнили распределение полномочий при выплате доплат к пенсиям бывших чиновников 28.11.2024, 13:290 Специальный налоговый режим заработает в Псковской области с января 28.11.2024, 13:262 Наталья Федорова: Особый упор в Псковском районе делаем на сферу ЖКХ
28.11.2024, 13:220 Усвятский муниципальный округ включен в перечень приграничных территорий 28.11.2024, 13:200 Квоты для приема на работу несовершеннолетних, детей-сирот и бывших заключенных закрепили в законе Псковской области 28.11.2024, 13:120 Мемориальную доску гвардии капитану Михаилу Гурскому открыли на ППК 28.11.2024, 13:012 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Третья мировая на пороге?
28.11.2024, 12:590 Переехавшим в Псковскую область полярникам увеличат размер жилищной субсидии 28.11.2024, 12:520 Бюджет ФОМС Псковской области на 2024 год увеличен на 18 млн рублей 28.11.2024, 12:480 Монтаж автопавильона начали напротив храма Жен Мироносиц в Пскове 28.11.2024, 12:470 Полномочия по развитию массового спорта подняли на уровень региона
28.11.2024, 12:420 Федеральные нормы о соцподдержке участников СВО отразили в региональном законе 28.11.2024, 12:370 Ряд муниципальных образований Псковской области переименуют 1 января 28.11.2024, 12:281 В Центробанке допустили повышение ставки в декабре из-за инфляции 28.11.2024, 12:260 Установить туристический налог смогут муниципалитеты Псковской области
28.11.2024, 12:240 23 класса в школах Псковской области закрыты на карантин 28.11.2024, 12:230 Бюджет территориального ФОМС на 2025 год приняли в Псковской области 28.11.2024, 12:190 Александр Котов: Общими усилиями мы можем значительно улучшить бюджетные показатели на 2025 год 28.11.2024, 12:130 Псковича отправили на исправительные работы за неуплату алиментов
28.11.2024, 12:120 Для работы над проектом бюджета Псковской области создана согласительная комиссия 28.11.2024, 12:080 Проект бюджета Псковской области на 2025 год принят в первом чтении 28.11.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой 28.11.2024, 12:030 Дмитрий Михайлов о бюджете: Представленные цифры оказались ниже наших ожиданий
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru