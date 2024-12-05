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Блоги / Константин Калиниченко

Очковтирательство как система

05.12.2024 16:24|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

 

«Для отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге, а во внутренних идиотах».
А.В. Суворов, российский полководец

Еще со времен Салтыкова-Щедрина хорошо известно, что в России процветает особый вид государственных служащих – чиновник-очковтиратель. Главным умением которого является не лесть начальству или взяточничество, а виртуозное отрицание реальности. Чиновник может быть умен или глуп как пробка, не разбираться в причинно-следственных связях. Он может ни черта не понимать в своих должностных обязанностях или знать их досконально. Но он интуитивно и безошибочно, не моргнув глазом, всегда назовет черное белым. И сходу объяснит, почему то, что вы называете проблемой, на самом деле никакая не проблема. А может быть и достижение. Вы будете глядеть на этого умника, задаваясь вопросом: он клинический идиот или тонко троллит вас таким образом. Но ответа не найдете, потому что лицо чиновника в такие моменты не выражает эмоций.

Советский плакат (источник:st-dialog.ru)

Подмена смыслов и отрицание реальности давно стали важной основой нашего общества – духовной скрепой, как модно говорить с некоторых пор.

Сформировался неповторимый стиль реагирования на проблемы. Не на все – здесь важно отметить, что до определенного уровня проблемы решаемы, в последние годы даже появились вполне рабочие алгоритмы диалога общества и власти. Про лужу во дворе, например, можно написать в социальных сетях, и, благодаря Центру управления регионом, эту лужу занесут в базу данных, присвоят ей инвентарный номер, сообщат в профильное ведомство по ремонту луж, там назначат ответственного и определят сроки решения, о чем сообщают гражданину, оставившему жалобу. Тут у простого русского человека наступает щенячий восторг – это же с ума сойти: просто излил гнев во всемирной паутине, а чиновники заметили и уже спешат на помощь. Радость, увы, часто бывает преждевременной. Ликвидация обычной лужи в современной России подчас требует титанических усилий. Нужно составить проектно-сметную документацию, определить, на чьей территории лужа, сформировать техзадание, провести торги. Гагарина в космос с меньшими трудозатратами отправляли, но такое уж в России законодательство. Однако, мы отвлеклись.

Для действительно серьезных проблем универсальных алгоритмов решения не существует. Ну, кроме как руками развести и голову пеплом посыпать. Но современный чиновник так не поступает. Я часто удивляюсь, почему нельзя признать собственные ошибки или объективную неспособность решить проблему? Возможно, запрещают методички, или же остро необходимо выглядеть в глазах народа непогрешимым как Папа Римский.

Как итог такого поведения – отрицание и замалчивание серьезных общественных проблем. Их как бы не замечают, даже если они лежат на поверхности и видны невооруженным глазом. Но чиновник, не поперхнувшись, делает вид, что нет ничего из ряда вон выходящего. Если вы пытаетесь побудить его обратить внимание на серьезную проблему, он будет смотреть на вас с удивлением, порой с сочувствием и тревогой – так смотрит сердобольный врач на пациента, подозревая, что тот нуждается в помощи.

Когда какой-то одиночка «трезвонит в колокола», пытаясь привлечь внимание к болезненной теме, государственные мужи его демонстративно не замечают. «Собака лает, ветер носит». Подумаешь, очередной городской сумасшедший думает, что он умнее остальных. Госпропаганда тоже будет молчать – она как подневольная крестьянская девка всегда делает то, что барин велит, из «стойла» без команды ни на шаг.

Если какое-то СМИ что-то неприятное написало, тут же звонят-пишут, просят удалить. Самое интересное тут – тональность чиновника. Он, с одной стороны, понимает, что приказать независимому масс-медиа права не имеет. А с другой, он возмущен – какого черта эти журналисты поднимают острую тему? Ведь знают же, что это расстроит «верхних людей». А что может быть в нашем мире важнее их спокойствия и душевного равновесия? Иногда в диалог вклиниваются особо рьяные и «политически грамотные» сотрудники, любящие изобразить государственную важность на лице и назидательно порассуждать о том, что «сейчас такое время, когда не надо раскачивать лодку».

А ты смотришь на это все и задаешься единственным логичным вопросом. Окей, мы тут не напишем, не станем эту вашу лодку раскачивать. Но ведь проблема от этого не исчезнет. Это же классический случай головы страуса в песке. Неужели кто-то в трезвом уме реально думает, что само рассосется?

Но это был лишь первый уровень реакции чиновников - отрицание реальности, когда ответственные лица просто не замечают существование той или иной беды, лишь бы ничего не делать и не принимать на себя ответственность. И уж тем более нельзя признавать свои ошибки.
Второй уровень этого явления - конструирование иллюзии.

В головах государственных мужей происходит фантастическая подмена понятий: реально существующие проблемы они легко превращают в эффективно функционирующие модели, а иногда даже ставят эти виртуальные победы себе в достижение, легко рапортуют наверх, составляют отчеты, подгоняют проценты, лакируют действительность вплоть до полной неузнаваемости. Создание иллюзий сегодня является одним из главных профессиональных навыков государственных служащих. О реальности мы потом узнаем из громких уголовных дел.

Много раз я с удивлением понимал, что у чиновников, особенно тех, что долго работают во власти, формируется особое видение окружающего мира. Прежде всего, у них все очень хорошо. Раньше, конечно, было не очень, но вот они встали у руля, взялись за дело, и ситуация кардинально изменилась. «Жизнь налаживается» — это любимый очковтирательский present continuous – процесс, который никогда не заканчивается. А если кто-то недоволен, то эффективный менеджер картинно разводит руками, закатывает «глаза под образа» и возмущается: как же так, ведь с утра до ночи радеет, чтобы жизнь людей становилась лучше, а они, нехорошие такие, не в силах оценить. «Регулярно остаюсь после работы!» - глядя на меня сверху вниз, однажды заявил один псковский чиновник. И замер в ожидании почестей. А я так до сих пор не могу понять, когда в чиновничьей голове просиживание штанов в рабочем кресле стало синонимом высокой эффективности?

Еще они умеют изъясняться на каком-то диалекте русского языка – слова, вроде бы, все понятные, а такое впечатление, что идет разговор слепого с глухим. Думаю, многие замечали, как на совершенно точный вопрос о конкретной проблеме чиновник, вместо простого и понятного ответа, пускается в пространные рассуждения. Ты его спрашиваешь: почему на протяжении нескольких лет не могут заасфальтировать лужу во дворе? А он в ответ рассказывает про нацпроекты, про то, как много принято было важных решений. Любимая мантра – выделенные и освоенные средствА. Власти предержащие страсть как любят поразить электорат несмышленый гигантскими суммами денег. «Государство выделило 400 миллионов на реализацию программы...» Видимо, услышав цифру, полагается впасть в экстаз и незамедлительно проникнуться уважением к конкретному управленцу. Хотя ведь всем понятно, что абстрактные цифры госпрограмм – это тот самый тонкий слой масла, размазанный по поверхности бутерброда, эффект от которого можно и не заметить.

Для пущей красоты у государственных служащих принято сравнивать Россию с Западом. Естественно, в разрезе наших неоспоримых преимуществ. За последние несколько лет мы наслушались прекрасных историй о том, как мучается простой народ на коллективном Западе. Зимой без российского газа замерзнут, промышленность остановится. И как итог – «сами приползут к нам на коленях».

Третий уровень - наступает тогда, когда невозможно не заметить проблему или создать иллюзию. Это оправдание любого, извиняюсь, дерьма.

Надо сказать, это общая беда, а не только госчиновников. Вместо того, чтобы решать проблему, нам проще с ней смириться. Ведь объективно за последние 10 лет жизнь стала если не хуже, то сложнее. Мы лишились многих благ, к которым успели привыкнуть. За другие из-за санкций приходится переплачивать втридорога. Но мы и это готовы оправдать, ведь речь идет о нашем величии.

Вы скажете, что никакой Америки я этим рассказом не открыл, все это было и в СССР, и в царской России. Сам же начал с Салтыкова-Щедрина. Но есть нюанс. Прежнее поколение государственных мужей, некоторые из которых еще в строю, имело то, что я называю здоровым цинизмом. Они понимали, что часто вынуждены заниматься полной ерундой. И не стеснялись в этом признаться, по крайней мере, в частном разговоре.

Новое поколение у власти, за редким исключением, преисполнено чувством собственной важности. Некоторых так и распирает от ощущения непогрешимости и масштаба личности. «Корона» там пустила настолько глубокие корни, что они сами уже не понимают, где реальность, а где иллюзия. Очковтирательство и конструирование собственной реальности у таких, судя по всему, укоренилось на генетическом уровне.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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