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Реплика Константина Калиниченко: Транспортная недоступность

Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса!

И нас обратно к прошлому ведёт

Вся стройная, как ТУ, та стюардесса мисс Одесса,

Похожая на весь гражданский флот…

Владимир Высоцкий «Москва — Одесса»

Сегодня, 17 марта, должны были возобновиться долгожданные утренние авиарейсы Москва — Псков — Москва, прерванные 15 января. Но не возобновились, утром самолет из Москвы не прилетел. Скептики что-то такое и ожидали — авиакомпания «Азимут» все реже напоминает надежного делового партнера, все чаще — циничного барыгу, который хладнокровно выкручивает вам руки, руководствуясь исключительно собственными интересами.

Обратите внимание, как «Азимут» мотивировал отмену утренних авиарейсов из Москвы: «Это связано с производственной необходимостью». Ну, то есть, послали в известном направлении, но дипломатично. Мол какая вам разница, скобарики, мы решили пока к вам летать только по вечерам. Переживете.

Поэтому совершенно неудивительно, что сначала анонсировали возобновление рейса на 17 марта, затем отменили. Излишне говорить, что пассажиров, заранее купивших билеты, оповестили в самую последнюю минуту. Разумеется, никаких альтернативных вариантов не предлагается — хотите, сдавайте билеты, деньги вернут, или добирайтесь иным способом. Вроде как «пострадавших» обещали зарегистрировать на вечерний рейс. Хотел бы я на это посмотреть, потому что самолет из Москвы практически всегда заполнен — как же, в таком случае, все полетят? Как в рейсовом автобусе, стоя в проходе, под раздраженные просьбы застрявших в тамбуре: «Пройдите вперед, там свободно»?

Новая дата возобновления утреннего рейса — 24 марта, то есть следующий понедельник. Я бы поставил в букмекерской конторе, что и 24-го самолет из Москвы не полетит. Был бы очень рад ошибиться, но не вижу поводов для оптимизма.

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В этой истории есть несколько важных проблем.

Во-первых, люди к хорошему привыкают. Относительно недавно путешествие из Пскова в Москву занимало 10-12 часов. Ехали на поезде, на личных авто, на рейсовых автобусах. Кто-то добирался через Питер — так получалось дороже, но быстрее всего. Затем, в очередной раз, было восстановлено авиационное сообщение. Появился современный самолет, который утром менее чем за час доставлял псковичей в столицу, а москвичей в древний туристический Псков. Жизнь, несомненно, обрела принципиально иную скорость, мобильность и уровень комфорта.

И что же, теперь нам предстоит вернуться в наш логистический «каменный век»? Снова пересесть на поезда, которые, как и прошлом тысячелетии, до столицы едут с вечера до утра?

Во-вторых, это серьезный удар по имиджу и потенциалу региона. Не секрет, успешное экономическое развитие прямо зависит от качественной логистики с федеральным центром. Это важно для чиновников, бизнесменов, менеджеров. Не будут к региону относиться серьезно, если нет постоянного стабильного авиасообщения с Москвой. По гамбургскому счету, стоит онтологический вопрос: кто мы? Деревня, с которой нет нормального логистики из центра, или современный динамично развивающийся регион? Именно под таким углом видели стратегическое развитие Псковской области, когда договаривались с «Азимутом» и открывали полеты на Москву.

Положение вещей, которое есть на текущий момент, говорит о серьезном откате назад, в прошлое. Самолет теперь — лотерея, причем не из-за погодных условий, а из-за циничного подхода авиакомпании. Ведь о чем говорит отмена рейса в самый последний момент? Очевидно, о том, что у компании есть более интересные варианты, а самолетов на все не хватает. Легко сопоставить количество направлений, по которым летает «Азимут» с количеством самолетов в парке авиаперевозчика. Естественно, что рейс в Стамбул, Анталью или Дубай интереснее и, вероятно, прибыльнее, чем «короткое плечо» между Псковом и Москвой.

Кто-то скажет — такова реальность, рынок диктует свои условия. «Азимут» же пользуется положением монополиста — если вам что-то не нравится, можем в этот ваш Псков вообще не летать. Уверен, диалог с регионом руководство авиакомпании строит именно в такой риторике. Надеюсь, чиновники давно это поняли и заняты поиском альтернативных вариантов — сколько еще можно быть заложником интересов не самого социально ориентированного перевозчика. Полагаю, свет клином на «Азимуте» не сошелся.

Но, если не получается делать 2 рейса в день, что мешает поступить в соответствии с логикой и здравым смыслом? Отменить вечерний рейс и вернуть утренний. Он ведь намного более востребован. Чиновникам и бизнесменам удобно прилететь утром в столицу, сделать дела и вечером вернуться. Деловые встречи ведь днем назначают, министерства после 20:00 не работают. Школьники и студенты, порой, так посещали столичные музеи и выставки, успевая многое за один день, не тратя лишних денег на проживание. Вечерний рейс предполагает гостиницу — чиновники заплатят за нее из бюджета, что тоже дополнительные расходы, бизнес как-то будет выкручиваться, школьники, при таких вводных, просто никуда не поедут. Плюс потеря минимум одного дня — это же очевидно. Либо снова возвращаемся в фирменный поезд «Псков — Москва» со всем полагающимся фэн-шуем в виде 10-часовой дороги, в которой вас сопроводят храпящий сосед и насыщенный мультикультурный аромат из носков, вареных яиц, бомж-пакетов и куры гриль. И кстати, стоимость билета на поезд дороже, чем на самолет.

И совершенно непонятно, что дальше? Есть ли перспективы улучшения ситуации? Или жить дальше в заложниках у «Азимута», покупая билет на самолет до Москвы, будто лотерейный, надеясь, что повезет? Испытываю надежду, что областные чиновники пытаются решить проблему, делают все, что в их силах — в конце концов, они в этой истории пострадали едва ли не больше остальных. Вот только проблеме уже не один месяц, а в ответ — красноречивая тишина. Видимо, пока решения нет. Значит — лотерея.

Ах да, остается еще вариант доехать на «Ласточке» до Петербурга, оттуда уже лететь в Москву, у северной столицы нет проблем с авиасообщением. Что ж, похоже, это — самый надежный вариант теперь. Вот только он был и 10, и 20 лет назад, а это значит, что «Азимут» отбрасывает нас в темное прошлое, подальше от цивилизации, к которой мы, на свою беду, успели привыкнуть.

Константин Калиниченко