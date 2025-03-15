Общество

Утренние авиарейсы из Пскова в Москву могут возобновиться с 24 марта

Утренние авиарейсы Псков - Москва планируют вернуть с 24 марта, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.

«Если я правильно помню, то с 24 числа вновь начнет летать самолет», - сказал Артем Тарасов.

Директор пояснил, что отмены рейсов связаны с деятельностью авиакомпании «Азимут». «В аэропорту все хорошо», - заключил он.

Напомним, что утренние самолеты Псков - Москва должны были вернуться 17 марта, однако вчера, 16 марта, пассажирам пришло уведомление об отмене рейса.