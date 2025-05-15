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Реплика Константина Калиниченко: Не в пользу мира

Впервые за долгое время в воздухе запахло миром. Когда в феврале 2022 года началась СВО на Украине, вряд ли кто-то думал, что история затянется на три с лишним года. В принципе, уже сопоставимо с Великой Отечественной войной, а ведь ничего еще не закончилось.

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Сегодня в Стамбуле что-то должно начаться. Правда, не очень понятно, что именно. Владимир Путин предложил начать мирные переговоры без предварительных условий. Отличная идея и широкий жест – жаль, что далеко не все так считают. Да и вот это «без предварительных условий» оставило слишком большое пространство для самовыражения. У Украины, например, есть предварительные условия – она, для начала, хочет 30-дневное перемирие. А президент Зеленский заявил, что едет в Стамбул, но встречаться будет только с Путиным. Типа, крутой пацан, стрелку забил. Так что стороны сходу разошлись во мнениях.

Опять же эти переговоры, несмотря на их грандиозное значение для всего мирового сообщества, пока выглядят какими-то несерьезными. О чем говорить, если за несколько часов до их начала не был неизвестен состав участников. До позднего вечера оставалось загадкой, кто возглавит российскую делегацию, и кто вообще в нее войдет, насколько уровень окажется представительным. Толком ничего не ясно и с украинской стороной. Будут ли участвовать первые лица? Ну, хотя бы, вторые-третьи, уровня министров иностранных дел? Может быть подключатся через какое-то время? Или с каждой стороны так и будет делегация из технических переговорщиков, которые станут на серьезных щах имитировать мирный саммит?

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Пожалуй, самое удивительное в этой истории — реакция мирового сообщества. Казалось бы, надо ухватиться за саму идею и всеми силами содействовать встрече России и Украины, не спугнуть удачу, помочь обеим сторонам не разбежаться после первых же заявлений. Вместо этого, выстроилась длинная очередь желающих поставить подножку и толком не дать этим переговорам даже начаться.

Активно нагнетает западная пресса. Пишут, что уровень российской делегации несолидный, не те парни за столом. Я, в общем, согласен, что пока Россия не выставила «основной состав». Но ведь это самое начало переговоров, предстоит оговаривать и согласовывать множество технических моментов — присутствие первых лиц в этом формате в принципе не логично.

Сыпятся обвинения, что инициатива Путина о переговорах — это попытка потянуть время, а на реальный диалог Россия не настроена. Ну, знаете, огульно можно в чем угодно обвинить. Но факт в том, что предложение исходило именно от России. Понять, кто там как настроен, можно будет только по ходу переговоров.

Тут же, где-то в предбаннике, суетятся лидеры Европы, нервно прячут салфетки и ложечки по карманам и подталкивают Украину к продолжению войны. Всем этим Шольцам-Мерцам украинцев, понятное дело, не жалко – это же не их избиратели. А события на Украине неплохо поддерживают западную экономику – грех не повоевать еще чужими руками. И вот они науськивают Зеленского, чтобы он, значит, правильную позицию занимал, не прогибался. Вокруг президента Украины вьется рой каких-то «советников» и «делегатов» от Франции, Великобритании. Оставим за скобками очевидный факт, что президент Зеленский при таком подходе выглядит марионеткой, а Украина, соответственно, коллективной колонией европейских держав. Но беда в том, что эта ситуация до нюансов повторяет март 2022 года, когда тоже были переговоры, и вроде бы даже пришли к соглашению. Но тут вмешалась «старушка Европа» в лице тогдашнего премьер-министра Англии Бориса Джонсона и все, извиняюсь, пошло по бороде.

А еще есть Трамп, который, с одной стороны, большой молодец, что вообще сдвинул этот вопрос с мертвой точки, а с другой, у него семь пятниц на неделе, сегодня он одно говорит, завтра — полностью противоположное.

А еще Турция. Мне трудно оценить ее роль в переговорном процессе. Но, например, сегодня, первая встреча делегаций была отложена на более позднее время, как сказано, «по инициативе турецкой стороны». Теряюсь в догадках, что делает «турецкая сторона» в российско-украинских переговорах.

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Справедливости ради, и в России немало негатива на предмет переговоров. Многие, перегретые завышенными ожиданиями и пропагандой, возмущены — как так, мы садимся за стол переговоров с этими укронацистами, декларируемые цели СВО не достигнуты, снова назревает договорнячок.

Сами видите, трудно не испытывать скепсис при таких вводных. Какой-то Содом и Гоморра, договориться о чем-то, когда в каждое ухо тебе нашептывают доброжелатели объективно невозможно. Тем не менее, переговоры за закрытыми дверями, с грехом пополам, начались. Других переговоров, как говорится, у нас для вас нет. Давайте скрестим пальцы.

Константин Калиниченко