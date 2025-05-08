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Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня

Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По инициативе турецкой стороны переговоры перенесены на вторую половину дня», - сказала Захарова на брифинге, пишет РИА Новости.

Напомним, президент России Владимир Путин ночью 11 мая в ходе выступления перед журналистами в Кремле предложил Киеву начать мирные переговоры без предварительных условий 15 мая.

«Предлагаю Киеву, несмотря ни на что, возобновить прямые переговоры — без всяких предварительных условий, начать без промедления, 15 мая, в Стамбуле», - сказал Владимир Путин.

В свою очередь президент Украины отметил, что он будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая. Однако позже Владимир Зеленский согласился на переговоры.

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Вчера Владимир Путин утвердил состав российской делегации. Ее возглавит помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

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Также в состав делегации вошли:

Михаил Галузин – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации);

Игорь Костюков – начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации);

Александр Фомин – заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации).

Утвержден и состав экспертов для переговоров с Украиной:

Александр Зорин – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;

Екатерина Подобреевская – заместитель начальника управления Президента Российской Федерации по государственной политике в гуманитарной сфере;

Александр Полищук – директор Второго департамента стран СНГ МИДа России;

Виктор Шевцов – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России.

Украину на переговорах с Россией в Стамбуле представят президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров, глава президентского офиса Андрей Ермак, дипломатический советник президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Последние прямые переговоры России и Украины проходили в 2022 году в Турции. После чего стороны решили продолжить диалог в формате видеоконференции. До переговоров в Турции прошли три раунда переговоров в Белоруссии. Основные темы обсуждения касались внеблокового безъядерного статуса Украины, ее денацификации и демилитаризации. Украинская сторона требовала территориальной целостности и гарантий безопасности.

Отметим, Владимир Мединский является председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» и периодически посещает Псковскую область. В 2022 году он также возглавлял делегацию России на переговорах. Украинскую сторону тогда представлял глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.