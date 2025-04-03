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Блоги / Константин Калиниченко

Семьеведение в школе и «сотка за залет»

03.04.2025 16:58|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы»

Михаил Булгаков «Собачье сердце»

Среди сонма наших традиционных ценностей, есть, как минимум, одна, от которой хотелось бы избавиться и забыть ее, как страшный сон. За какое бы дело не взялись, мы неизбежно впадаем в крайность. Золотая середина – это не про нас.

Возьмем, например, демографическую проблему. То, что такая проблема есть, двух мнений быть не может. Страна активно и поступательно вымирает, население стареет, молодежи не хватает – плоды постсоветских демографических ям нам еще пожинать и пожинать. Нет сомнений и в том, что надо что-то делать, а не сидеть сложа руки, ждать, что новые поколения как-нибудь сами «нарожаются» и восполнят катастрофическую убыль экономически активного населения.

Общая ситуация, мягко говоря, не способствует решению проблемы. Современная молодежь рожать не торопится, а многие серьезно размышляют, нужно ли им это вообще? Ведь хочется сначала получить образование – это лет 5-6 после школы, затем как-то встать на ноги – это еще минимум лет 5. Да и для себя хотелось бы тоже пожить – жизнью насладиться, иначе зачем было на ноги вставать? Оглянуться не успеешь, как ты уже по неправильную сторону от 30-35 лет.

Опять же, современная молодая девушка вам скажет, что на дворе не мрачное средневековье, и женщина хочет самореализоваться наравне с мужчиной, а не трудиться инкубатором, без конца беременея, вынашивая и рожая. Вот и получается: пока встанешь на ноги, самореализуешься – тут и возраст деторождения начинает поджимать с верхнего предела.

Как видите, множество объективных факторов, которые не способствуют улучшению демографической обстановки. Тут не помешал бы серьезный, научно обоснованный подход. Не факт, кстати, что у этой проблемы вообще есть решение. Лично я не особо верю в то, что женщины в России массово изменят устоявшуюся модель поведения, забьют на саморазвитие и вернутся в патриархальное состояние, где главная миссия – рожать, как сказал один депутат Госдумы, «пока рожалка не отсохнет».

Но давайте посмотрим, как пытаются в России поднимать демографию с колен. По гамбургскому счету, борьба идет по двум направлениям.

Первое направление – дать денег. Давайте назовем вещи своими именами: российских женщин пробуют аккуратно подкупить. Появляются законодательные инициативы, похожие друг на друга, как однояйцевые близнецы. Суть одна – платить деньги женщине за родившегося ребенка. С одной стороны, это логично. Ребенок неизбежно влечет затраты, материальная поддержка явно не помешает. С другой, все организовано, как часто у нас бывает, через одно место. Чиновники ведь идут по пути наименьшего сопротивления. СтоИт задача повысить рождаемость – вот они ее и решают. Для них важно, сколько в роддоме появится новых людей. За это государство, судя по всему, готово платить.

А вот что с ними будет потом, как я смотрю, не слишком интересует чиновников и законодателей. Потому что KPI по количеству родившихся есть, а KPI по их встраиванию в социально-экономическую жизнь нет. К тому же, это когда еще будет, а сверху результат требуют здесь и сейчас. Как это работает, легко увидеть на примере одной из подобных инициатив.

В Орловской и Кемеровской областях беременные школьницы будут получать единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет. А в Брянской – аж 150 тысяч. «Сотка за залет», как метко и цинично окрестили это решение.

Как это понимать? Не хотелось бы так думать, но, согласитесь, сильно смахивает на поощрение педофилии. Так или иначе, власти этих регионов рассудили, что многие современные школьницы выглядят вполне себе «детоспособными взрослыми женщинами». И раз уж не научились предохраняться до того, как прыгнули в постель, так не пропадать же добру. А чтобы не пропало даром, вот вам «сотка», ни в чем себе не отказывайте.

Понятно, что школьницы время от времени, простите, «залетают» — это не бином Ньютона. Да и возраст старшеклассниц сегодня 17-18 лет — только ханжи рассуждают так, что в этом возрасте надлежит хранить целомудрие. Однако беременность в школе — это всегда трагедия и сломанная жизнь. Любая школьница строит планы, в которых нет пункта «родить в 16». И вот так все выглядит, что в трех регионах страны решили на трагедии сделать маленький демографический гешефт.

Второе направление – воспитательное. Пожилые, в массе своей, депутаты Госдумы убеждены, что корень всех бед лежит в плоскости воспитания. Упустили этот момент в постсоветской школе, начали прививать российским девушкам чуждые и вредные ценности. Профессиональная самореализация, вот это вот все, из-за чего самый детородный возраст молодые россиянки проводят на парах в университете и в процессе карьерного роста.

Решить эту системную проблему вызвалась председатель комитета Госдумы по защите семьи и детства Нина Останина. На днях она презентовала два новых школьных учебника по «Семьеведению» – для 5-7 и для 8-9 классов.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Что сказать. Крепитесь, дамы и господа, если ваши дети сегодня ходят в младшую школу, они, судя по всему, узнают много интересного. У народных избранников есть гениальная идея сделать этот предмет обязательным, по аналогии с «Разговорами о важном». Но давайте откроем учебник «Семьеведения» для 5-7 класса, чтобы окончательно понять всю глубину наших глубин.

Прежде всего, школьникам расскажут о возможности вступить в брак с 18 лет. Зачем это знание 5-классникам, ума не приложу. В остальном информация, без сомнения, очень актуальная. В 18 лет ведь больше нечем заняться, мозг растущего организма должна назойливо сверлить мысль: пока не поздно, нужно срочно бежать брачеваться, создавать ячейку общества. С более-менее первым попавшимся партнером, потому что, согласитесь, говорить об осознанном выборе в 18 лет не приходится.

Но авторы учебника, видимо, что-то такое подозревают, поэтому заговорщицким тоном добавляют: если создать семью в 18 лет, можно получить господдержку. А мы вспоминаем, что если при этом забеременеть в одном из трех регионов страны, можно дополнительно поднять еще 100-150 «косарей».

В начале 5-го раздела учебника читателей встречает… назовем это комикс. Главные герои – родители 4-х детей. Видимо, образ идеальной семьи. Мать назидательно говорит сыну: «Семейный союз можно создать с 18 лет. Государство активно поддерживает молодые семьи. Существуют различные социальные меры помощи». Сыну, которому лет 11, это все очень интересно, конечно. Что характерно, какие именно меры поддержки 18-летним, не сообщается – перечислены лишь общие, вроде материнского капитала.

Вернемся к учебнику. Так получается, что молодежи тупо хотят вбить в голову примитивный алгоритм: «Выпустился из школы — создавай семью и рожай детей. Высшее образование? Да на кой черт тебе оно? Престижная работа, профессиональная самореализация — чушь это все. Родишь в промышленных количествах и будет тебе счастье...».

Тут можно задавать неприятные вопросы. Как, например, где будет жить семья с 4 детьми? Государство им подарит собственный дом или 5-комнатную квартиру? Может быть, ипотеку за родителей выплатит? А кто будет содержать такую семью, где семеро по лавкам и мама-домохозяйка? Папа? Ну, давайте верить, что у этого отца, создавшего семью в 18 лет, будет настолько высокооплачиваемая работа. Вопросов тут много. Но кому их задавать? Не этой Останиной же.

А главное – все эти демографические потуги напрочь лишены смысла. Депутаты-старички лишний раз расписываются в том, что совершенно не понимают, как устроена современная молодежь. Да вы можете хоть каждый день на этом вашем «Семьеводстве» рассказывать о том, как хорошо создать семью сразу после школы и нарожать множество детей. Но молодое поколение только у виска покрутит, легко и непринужденно отфильтрует эти душные назидательные нотации, всесторонне обсмеяв их в собственных чатах. Демографическую проблему, конечно же, надо решать. Но делать это надо с пониманием того, что мир движется вперед. Что за окном 2025-й, а не 1550 год. «Домострой» нормально заходил в эпоху Иоанна Грозного, сегодня это – не более чем смехотворная макулатура со свалки истории.

И последнее. Как бы нашему обществу, в результате «новой демографической политики», не оказаться в ситуации, когда молодые и еще социально не зрелые девушки начнут все же рожать – кто-то под давлением госпропаганды, кто-то ради обещанных государством денег. Женщинам, наверное, виднее, но мне кажется, это плохая мотивация для рождения ребенка. И не оказалось бы в итоге так, что, родив и освоив государственную матпомощь, молодые матери пойдут массово сдавать этих детей государству. Ведь это ты, государство, просило нас рожать? Так вот теперь само и заботься об этом ребенке.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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