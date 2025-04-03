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Семьеведение в школе и «сотка за залет»

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Беда нашей страны в том, что люди, которые должны принимать таблетки, принимают законы»

Михаил Булгаков «Собачье сердце»

Среди сонма наших традиционных ценностей, есть, как минимум, одна, от которой хотелось бы избавиться и забыть ее, как страшный сон. За какое бы дело не взялись, мы неизбежно впадаем в крайность. Золотая середина – это не про нас.

Возьмем, например, демографическую проблему. То, что такая проблема есть, двух мнений быть не может. Страна активно и поступательно вымирает, население стареет, молодежи не хватает – плоды постсоветских демографических ям нам еще пожинать и пожинать. Нет сомнений и в том, что надо что-то делать, а не сидеть сложа руки, ждать, что новые поколения как-нибудь сами «нарожаются» и восполнят катастрофическую убыль экономически активного населения.

Общая ситуация, мягко говоря, не способствует решению проблемы. Современная молодежь рожать не торопится, а многие серьезно размышляют, нужно ли им это вообще? Ведь хочется сначала получить образование – это лет 5-6 после школы, затем как-то встать на ноги – это еще минимум лет 5. Да и для себя хотелось бы тоже пожить – жизнью насладиться, иначе зачем было на ноги вставать? Оглянуться не успеешь, как ты уже по неправильную сторону от 30-35 лет.

Опять же, современная молодая девушка вам скажет, что на дворе не мрачное средневековье, и женщина хочет самореализоваться наравне с мужчиной, а не трудиться инкубатором, без конца беременея, вынашивая и рожая. Вот и получается: пока встанешь на ноги, самореализуешься – тут и возраст деторождения начинает поджимать с верхнего предела.

Как видите, множество объективных факторов, которые не способствуют улучшению демографической обстановки. Тут не помешал бы серьезный, научно обоснованный подход. Не факт, кстати, что у этой проблемы вообще есть решение. Лично я не особо верю в то, что женщины в России массово изменят устоявшуюся модель поведения, забьют на саморазвитие и вернутся в патриархальное состояние, где главная миссия – рожать, как сказал один депутат Госдумы, «пока рожалка не отсохнет».

Но давайте посмотрим, как пытаются в России поднимать демографию с колен. По гамбургскому счету, борьба идет по двум направлениям.

Первое направление – дать денег. Давайте назовем вещи своими именами: российских женщин пробуют аккуратно подкупить. Появляются законодательные инициативы, похожие друг на друга, как однояйцевые близнецы. Суть одна – платить деньги женщине за родившегося ребенка. С одной стороны, это логично. Ребенок неизбежно влечет затраты, материальная поддержка явно не помешает. С другой, все организовано, как часто у нас бывает, через одно место. Чиновники ведь идут по пути наименьшего сопротивления. СтоИт задача повысить рождаемость – вот они ее и решают. Для них важно, сколько в роддоме появится новых людей. За это государство, судя по всему, готово платить.

А вот что с ними будет потом, как я смотрю, не слишком интересует чиновников и законодателей. Потому что KPI по количеству родившихся есть, а KPI по их встраиванию в социально-экономическую жизнь нет. К тому же, это когда еще будет, а сверху результат требуют здесь и сейчас. Как это работает, легко увидеть на примере одной из подобных инициатив.

В Орловской и Кемеровской областях беременные школьницы будут получать единовременную выплату в 100 тысяч рублей при постановке на учет. А в Брянской – аж 150 тысяч. «Сотка за залет», как метко и цинично окрестили это решение.

Как это понимать? Не хотелось бы так думать, но, согласитесь, сильно смахивает на поощрение педофилии. Так или иначе, власти этих регионов рассудили, что многие современные школьницы выглядят вполне себе «детоспособными взрослыми женщинами». И раз уж не научились предохраняться до того, как прыгнули в постель, так не пропадать же добру. А чтобы не пропало даром, вот вам «сотка», ни в чем себе не отказывайте.

Понятно, что школьницы время от времени, простите, «залетают» — это не бином Ньютона. Да и возраст старшеклассниц сегодня 17-18 лет — только ханжи рассуждают так, что в этом возрасте надлежит хранить целомудрие. Однако беременность в школе — это всегда трагедия и сломанная жизнь. Любая школьница строит планы, в которых нет пункта «родить в 16». И вот так все выглядит, что в трех регионах страны решили на трагедии сделать маленький демографический гешефт.

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