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ИИ заменит человека

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Я выделяю две области, где существует настоящий искусственный интеллект. Например, существуют программы, которые могут взглянуть на увеличенную фотографию некоторых клеток и сказать вам, с большей вероятностью оказаться правыми, чем любой врач-человек, являются ли они раковыми. Или, например, существуют системы искусственного интеллекта, которые могут очень и очень эффективно определять, что привлечет внимание людей. Они используются антисоциальными медиа-платформами, и, как ни прискорбно говорить, они работают очень хорошо. Они очень хороши в своем деле, а именно в том, что они делают пользователей или «используемых» зависимыми»

Ричард Столлман, программист, основатель движения свободного ПО

Две истории, которые нам предстоит связать воедино. Первая – рассказ рандомного москвича, как он лечил внезапную травму ноги. История длинная, душераздирающая – травма поставила отечественную медицину в тупик, на пациенте испробовали разные методики, от подорожника до лоботомии, но источник боли найти не могли. И это, на минуточку, столичная медицина, которая, как вы понимаете, получше провинциальной, а особенно сельской. Гражданина в итоге исцелили буквально нажатием одной точки на теле, но вот так вышло, что сонм московских врачей про эту точку был не в курсе.

Источник: craftum.com

Вторая история – отчасти наша, псковская, но также общероссийская. На минувшей неделе в Госдуме и Псковском областном Собрании почти синхронно ломали голову над вопросом: где взять врачей? В регионах на эскулапов – страшный дефицит, в поликлиниках – очереди, больницы приходится объединять, в районных ФАПах пока еще нужно траву перед входом покосить, а потом как-то подступиться к медицинской теме.

Ответ на вопрос искали лучшие умы, но нельзя сказать, чтобы нашли. И то верно – откуда взяться на селе врачу, если его там нет? И никаким калачом не заманишь. Можно сколько угодно поднимать зарплату, соблазнять квартирой, но ехать, простите в «жопу мира», где элементарные блага цивилизации порой недоступны, желающих единицы. Здравоохранение и подвижничество, согласитесь, немного разные вещи.

Минздрав тоже стер все пальцы в кровь, отвечая на запросы из регионов, что ничем помочь уже не в силах, разве что вернуть для медиков крепостное право с принудительным распределением, но об этом пока приходится только мечтать.

Нет ответа — в красноречивом молчании разводят руками чиновники. Вот, разве что, еще одна оптимизация, – робко добавляет региональный Минздрав. Мы вот тут проведем усекновение, там немножко скальпелем, отрезанное пришьем туда и сюда. Конечно, на выходе получается «франкенштейн», – с сомнением добавляет кто-то из депутатов. Но ведь иного выхода нет, – своевременно прерывает опасно повисшую паузу в дискуссии один из старших начальников. И, опять же, нельзя сидеть и ничего не делать. Народ, правда, снова недоволен, это нехорошо. С другой стороны, он всегда недоволен, пора привыкнуть…

Тут бы и точку поставить, раз уж решения нет. Но дело в том, что есть у нас решение – нетривиальное и радикальное.

Возвращаюсь к первой истории. Долго, дорого и безуспешно лечившийся москвич в конце своего длинного повествования изрек: «Ей-богу, лучше бы я не по врачам ходил, а доверил постановку диагноза искусственному интеллекту. Глядишь, толку было бы больше».

Больше или меньше, тут бабушка надвое сказала. Но ведь это же, на первый взгляд, решение проблемы кадрового дефицита врачей. Нет медика – пусть диагнозы ставит специально обученная нейросеть. Она тебе и анализы посмотрит, и таблетки пропишет, и курс лечения подробно растолкует.

Вы, дамы и господа, наверное, думаете, что я тут троллингом занимаюсь, серьезный разговор на больную тему подменяю сарказмом. Отнюдь. Инициатива замещения врачей искусственным интеллектом несколько дней назад вышла из стен Минздрава РФ.

Как далеко зайдет, пока непонятно, но логика лежит на поверхности: людей не хватает – пусть будут машины. Надо просто перестать удивляться, бояться и как-то смириться. Перейти, так сказать, к стадии принятия без предварительной ласки – расслабьтесь и попробуйте получить удовольствие, рассуждают демиурги в федеральном Минздраве. Тем более, выбора все равно нет – или «железный терапевт», или никакого. Доверим роботу здоровье!

Тут грех не развить мысль и не перейти к обобщениям. Где там у нас еще кадровый голод? В образовании? Так пусть искусственный интеллект заменит учителя. Очень практично – одна нейросеть может быть училкой по всем предметам сразу. Инженеров не хватает? Опять-таки искусственный разум должен прийти на помощь. Всяко не хуже человека с логарифмической линейкой справится, не говоря о 3D-моделировании и прочих современных кунштюках.

В общем, логика тут есть, но как-то не по себе. Например, приходишь ты к врачу не от хорошей жизни, а потому, что температура, головная боль и ощущение, что мир уходит из-под ног. А тебя встречает не целитель в белом халате, а бездушный монитор с чат-ботом, выдающий фразу: «Вам может помочь парацетамол. Следующий!» Давайте, наверное, пока попробуем остаться с живыми медиками.

Но саму идею в долгий ящик не откладываем – идея, сама по себе, передовая. Просто нужно зайти с другого конца.

Давайте практику замены человека искусственным интеллектом начнем, например, с депутатов. Вот уж где точно обойдемся без потерь, а, скорее всего, будет ощутимый профит. Посмотрим, как это работает в реальном секторе.

Возьмем, например, текущий созыв Госдумы. Его, говоря языком нейросетей, крайне легко уместить в 2 языковые модели. Первая будет писать жизненно необходимые стране и людям законы, основываясь на аналитике больших данных и реальной государственной потребности. Вторая станет генерировать бредовые инициативы с предустановленной плотностью абсурда. Например, только один месяц работы законотворцев дал нам следующие прекрасные предложения: ввести налог на бездетность, отправлять холостяков в ГУЛАГ или на фронт, запретить показывать в кино бездетных женщин, продавать секс-игрушки по рецепту врача, ввести обязательное чтение Библии, проверить школьников на ЛГБТ*-девиации. Я, правда, опасаюсь, что ни одна нейросеть не выдаст столько забористого треша, даже если ее подсадить на крепкий алкоголь. Но можно попробовать.

Тем более, что 99% этих инициатив не доходят дальше заголовков – послужили фоном для репортажа, ушли в песок. Так зачем держать сотни дорогостоящих людей в «Гуччи» и «Бриони», если заместо них можно поставить пару средних серверов с тонкой настройкой? Один скрипт будет отвечать за абсурд, другой — за патриотический пафос, третий — за экономические инициативы.

Мне тут один умный человек парировал: «Искусственный интеллект – это железяка, она не способна улавливать нюансы». Что ж, возможно. Но, простите, а что, нынешние парламентарии нюансы понимают? Там половина не может не то, что законопроект написать – слова в предложение грамотно сложить не под силу. А ИИ хотя бы падежи и склонения не путает.

На местном уровне и того проще.

По всей стране — сотни волостей, в которых не первый год не могут найти людей, готовых стать депутатами. Тех, кому не все равно, кто готов реально работать, а не поднимать по команде руку как китайские болванчики. Им предлагают, они отказываются. Говорят, зачем мне это? Толку – ноль, ответственности — вагон, зарплата — копейки, поддержки — никакой. А сверху жалуются: низкий интерес к местному самоуправлению.

Так, черт побери, не мучайтесь. Купите в волость приличный ноутбук. Пригласите Виталия Рахманова, он установит ГосGPT, обучит наиболее толковых ею пользоваться. Дальше – дело техники.

Пусть местный глава с замами садится, задает вопрос: «Что делать с дорогой к кладбищу, если она одновременно разбита и в трех юрисдикциях, денег нет, асфальта нет, а трактор один на три села?»

Искусственный разум в ответ помолчит пару секунд, многозначительно похрустит мозгами — и выдаст три варианта, один краше другого. А вы уж там выберете. Какой? Ну, ясен пень – тот, что дешевле. Все, решение принято, без ломания копий и пустопорожних рефлексий.

Это будет, между прочим, честнее. Потому что машина не будет врать, что «мы посоветуемся с жителями». А также не будет вводить в заблуждение чиновничьими канцеляризмами: «проблему видим», «взяли на контроль» и «рассмотрим возможность при условии доведения лимитов».

И да, нейросеть не обучена политесу, на нытье про объективные трудности она сразу скажет: «Дешевле всего — ничего не делать».

Вот тут, конечно, нюанс. ИИ не умеет прогибаться. Не чувствует, когда грамотнее «промолчать» на совещании, когда — кинуть дежурный комплимент вышестоящему, а когда на его глазах прикинуться инициативным идиотом. Не улыбается, не умеет рассуждать про рабочие группы, дорожные карты и мозговые штурмы. Не умеет сидеть за столом на бесконечных совещаниях, кивать и говорить: «коллеги, это очень важный вопрос, надо его проработать».

Но ведь всему можно научить.

Уже сегодня есть модели, которые распознают настроение собеседника по фото, мимике и жестам. Пока их, правда, используют, в основном, в дорогостоящих секс-куклах, но лиха беда начало. Добавим в ГосGPT навык «политическая гибкость» — и вуаля, система полностью готова к работе. А умная машина уж как-нибудь сама научится вовремя говорить «одобряю» и «во исполнение ранее возложенного поручения».

А потом, возможно, научится и молчать. Это, пожалуй, главный навык.

Исторически, кстати, ничего нового. В Древнем Риме сенат под конец империи собирался раз в три месяца – исключительно для того, чтобы покивать на волю императора, в то время как реальная власть давно уже была у начальников на местах. В СССР половина решений оформлялась задним числом, потому что сначала шло указание, а вдогонку ему бумага.

Так зачем притворяться, будто что-то изменилось?

Скептики говорят: ИИ — это про будущее. Но, кажется, он просто возвращает нас к более честной модели: когда главные решения принимаются за кулисами, к чему все эти декорации? Так пусть декорация хотя бы будет быстрой, логичной и без орфографических ошибок.

А врачей, если не сложно, все-таки оставьте живыми, из плоти и крови.

Константин Калиниченко

* Признано экстремистским и запрещено в РФ