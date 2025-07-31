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Блоги / Константин Калиниченко

Цифровая небезопасность

31.07.2025 17:56|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Те наука и технология, которые порождают современный мир, сами по себе являются ключевыми уязвимыми точками нашей цивилизации»

Фрэнсис Фукуяма «Наше постчеловеческое будущее»

Старшее поколение просвещенной интеллигенции, вероятно, помнит, как культовый футуролог Фрэнсис Фукуяма в 2002 году в книге «Наше постчеловеческое будущее» с восторгом и тревогой рассуждал, куда заведет нас биотехнологическая революция. Там много крайне интересных, с высоты дня сегодняшнего, мыслей. В т.ч. о том, что чрезмерный контроль неизбежно приводит к неэффективности, а любой уровень контроля должен быть обоснован в общественном договоре.

Далее было множество последователей и противников Фукуямы, но, так или иначе, все они пели дифирамбы «цифровому будущему». Как же это прекрасно, что все будет в онлайне — тыкаешь пальцем в экран, и жизнь свершается сама. Билет на самолет куплен, отель забронирован, пицца доставлена. Настоящий рай, где не надо стоять в очереди на «Почте России» с олдовыми бабушками, чтобы оплатить квитанции ЖКХ. Только 4G, приложение и легкое касание. Так мы и жили, в полном соответствии с заветами культового Фукуямы.

Как вдруг наступил 2025 год. Июль которого нам внезапно шепчет: ну вот, братец, что ты кнопки нажимал, то зря. Почему? Потому. Нажал — и с концами. Как девушка, раз и навсегда теряющая невинность, точно также своими нажатиями и «согласиями на обработку данных» вы утрачиваете собственную идентичность.

Потому что цифровой фукуямовский рай на самом деле – опасное циничное гетто. Не стерильное и футуристичное, а ржавое, воняющее протухшей капчей. Где хакер не борется с системой, а просто заходит в ваше прайвеси, как к себе на кухню. И да, хакеры перестали быть фантомными персонажами из фильмов про высокие технологии — они теперь как комар на даче: не поймешь откуда и зачем взялся, но уже на твоей шее — сидит, пьет кровь.

«Казус Аэрофлота», случившийся в понедельник — это учебник по цифровой импотенции в России. Выяснилось, что в крупнейшей авиакомпании страны айтишные сервера уровня приставки «Денди». Персонал вовсю полагался на Windows XP, Windows Server 2003, а из средств противодействия проникновению хакеров были только чеснок и молитва. Зато, если захотите оформить билеты на рейс «Аэрофлота», первым делом потребуется подписать соглашение о персональных данных. Зачем они «Аэрофлоту»? Даром не нужны. Но какой-то умник придумал 20 лет назад закон, по которому они обязаны у нас эти данные взять и надежно хранить. Ну вот – сохранили, спасибо за заботу. В чьих руках теперь паспортные и банковские данные всех, кто хоть раз летал главным отечественным авиаперевозчиком, и думать не хочется.

Злоумышленники, оказывается, месяцами паслись внутри сети, изучали маршруты, письма, документы – никто не заметил. Как так? Все разводят руками, кивают на соседа. «Нештатная ситуация». «Изучаем». «Прорабатываем меры». Ага, знаем мы эти «меры». Мера в таких панических случаях одна — с умным видом сообщать, что ситуация под контролем. В то время как ответственные сотрудники крестятся и плюют через левое плечо – авось пронесет. И боятся признаться, что ни черта они не контролируют, нет в IT-отделе ничего, кроме понтов, а в глубине души – страх, что вот сейчас атака повторится, и мы снова не сможем.

С «Аэрофлотом» все ясно. А теперь рискните назвать хоть одну организацию, в которой иначе. Вот честно, в которую верите безоговорочно.

Вы думаете, в банках или на «Госуслугах» все по-другому? Хотел бы поверить, но после случая с «Аэрофлотом», простите, не могу. Рад бы ошибиться, но почти не сомневаюсь, что там тоже стоят сервера с логином admin, паролем 12345, а обслуживает это дело системный администратор, который вчера был курьером, но прошел двухнедельный курс «Безопасность в сфере IT»

А дальше-то что? Да ничего хорошего. Мы, дамы и господа, в цифровом тупике. Давеча известный депутат Гутенев высказался на эту тему предельно красноречиво. Доставайте, говорит, паспорт из чулана, отряхните пыль, носите с собой. Далее, направляйтесь в банк, снимите наличку, ходите с кэшем – так надежнее. Такая у нас новая нормальность. Что еще, уважаемый депутат, посоветуете своему прекраснодушному электорату? Корову, может, купить, чтобы окончательно не пропасть? И так, уверенной поступью, радостно вернемся в 20 век?

Нет, друзья. Мы уже никуда не вернемся, не выкарабкаемся из этой зависимости. Мы подсели на «цифровой героин», слезть с этой иглы, как с любой другой, под силу единицам. Удобство в повседневной жизни давно победило безопасность. Мы нуждаемся в том, чтобы нажимать кнопки. Мы любим, чтобы «доставить за 15 минут», до квартиры. Мы – дети цифрового общества – не хотим возвращаться в аналоговые пещеры. И это нормально.

Вот только кто защитит это все и нас в нашем насквозь дырявом диджитал-концлагере? Кто будет отвечать, когда твою карту внезапно обнулят лишь потому, что 5 лет назад ты летал самолетами «Аэрофлота»? Кто вернет тебе лицо, украденное с биометрии, о чем ты узнаешь от хмурых коллекторов, пришедших выбивать из тебя долг за кредит, который ты не брал? Кто, наконец, защитит частную жизнь твоего ребенка, персональные данные которого утекли из столь же дырявого, как и все остальное, школьного портала?

Ответ очевиден: никто.

Это не страшилка и не паника. Это реальность. И она пугает больше крутого стивенкинговского хоррора на Netflix. Потому что это уже не гипотеза и не абстрактные рассуждения — это уже произошло. И произойдет снова. В понедельник – «Аэрофлот», во вторник – сеть аптек, в среду – российская сетка куриного фастфуда. Мы совершенно беззащитны, напоминаем древних людей с луком и стрелами, на планету которых высадились инопланетяне с лазерным оружием. Давайте просто верить, что хотя бы российский ядерный потенциал не управляется мышкой с рабочего стола Windows XP.

Самое подлое во всей этой истории — то, как нас убаюкали и заразили уверенностью в цифровой неуязвимости. Годами нам цинично лгали про безупречные хранилища данных, которые физически невозможно взломать. Про то, что все оставляет цифровой след, который можно контролировать. Что наши персональные данные в хранилищах обезличены. Что биометрия — это круто, удобно, безопасно. Все это оказалось враньем. Мы подписывались на безопасность, а получили тотальную уязвимость.

Мы в ловушке. И, что обидно — мы в нее зашли добровольно, как мыши на сыр повелись. Впрочем, от нас требовали данные, не оставляя выбора – или соглашайся, или проваливай с портала. В этом смысле граждане формально имели право на цифровую беспечность.

Но что толку? Теперь, когда наши паспорта, медкарты и переписки продаются в даркнете, а мошенники в телефонном разговоре знают о нас столько, сколько мы сами, нам говорят: ну, бывает. Как обычно в трудной ситуации, когда мы ждем квалифицированную помощь и поддержку, нам предлагают «подорожник» и терпеть. Из рецептов – только депутат Гутенев и гениальный совет снимать наличку с карты.

Есть ли какой-то выход? Пока не видно, а цифровая зависимость с нами надолго, пожалуй, что навсегда. Поэтому большинство просто продолжит жить, как прежде – только сжав булки и периодически обновляя пароль. Нет теперь большого смысла думать о безопасности. «Цифровой концлагерь», о котором так любили шептать конспирологи на кухнях, оказался душным трухлявым бараком. Где твоя «цифровая идентичность» — это кусок данных, к которому завтра получит доступ любой школьник с ноутбуком.

Вот и подумайте, прежде чем в следующий раз нажимать «принять». Потому что в этой системе ты — не пользователь. Ты — корм.

А теперь вернемся к началу и вспомним Фукуяму, говорившего про неэффективность тотального контроля. Государство 20 лет расширяет пространство контроля — сегодня оно практически безгранично. Этот контроль оно оправдывает общественной безопасностью. И где же наша безопасность? Контроль — есть. Безопасности — нет.

В этом и есть настоящая цифровая стабильность, как она видится из жаркого июля 2025 года.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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