Реплика Константина Калиниченко: Астанавитесь!

Закон о традиционных ценностях в кино — первый шаг для пересмотра отношения в том числе к криминальным фильмам и сериалам, таким как «Брат» и «Бригада», заявил депутат Госдумы, в прошлом актер Николай Бурляев.

Давайте честно — этого следовало ожидать. Когда территория запрета постоянно расширяется, притом экспоненциально, контроль над ситуацией утрачивается. Запрет из метода становится образом мышления и рутиной повседневности, а внешне адекватные люди утрачивают связь с реальностью.

«Бригада», «Брат», насколько я понимаю, не великие фильмы, с точки зрения качества материала. Бунюэль, Фассбиндер, Трюффо делали стократно лучший продукт.

Но это — символы эпохи. Для поколения 40+ это кино олицетворяет время, когда они были молодыми, жизнь была впереди и наполнена надеждами. Кровь, смерть и цинизм? Такие уж были времена. «Бригада», вероятно, сегодня смотрится, как бесконечная бандитская разборка, а «Брат», конечно, очень наивен. Но, знаете ли, фильмы Юрия Озерова о Великой Отечественной тоже могут показаться излишне пафосными и очень несовременными. Так и что же?

Жестокости много? Да, Данила Багров, с т.з. УК РФ — серийный убийца. А в общественном сознании — народный герой, Робин Гуд из лихих 90-х. Время было такое, что справедливость существовала в парадигме «око за око», надежд на «братву» было больше, чем на «ментов» и государство. Странно, что депутат Бурляев запамятовал.

А если по гамбургскому счету, то запрещая фильмы из-за «неправильных ценностей и жестокости», мы далеко пойдем. Начать ведь придется с фильмов о ВОВ — там кругом сплошная жестокость и смерть. «Войну и мир» Бондарчука нужно запретить — там, если кто позабыл, из артиллерии по человекам стреляют прямой наводкой, картинка порой превращается в массовое убийство.

А далее, конечно, запретим чуть более, чем всё. «Крестного отца», потому что там мафия вроде как в позитивном ключе подается. «Вариант «Омега» и «17 мгновений весны» тоже запретим — уж больно фашисты симпатичные в этих фильмах. «Список Шиндлера» обязательно запретим — там ведь трудно временами понять, кто однозначно «хороший», а кто точно «плохой». Запретим Шварцнеггера, Сталлоне, Чака Норриса, потому что они, в основном, жестокость творят на экране. Их современных аналогов запретим потому, что они продвигают чуждый нам мир Голливуда. Запретим все фильмы с Одри Хепберн, потому что она анорексичка, олицетворяет нездоровую худобу и никогда не появляется в кадре с тремя детьми...

Список, как вы понимаете, бесконечен, каждый может вспомнить свои любимые фильмы и, скорее всего, без большого труда найдет там жестокость или «чуждые ценности».

Поэтому надежда здесь одна — кто-то наверху должен остановить этот размотавшийся маховик, дать по рукам особо рьяным запретителям и, наконец, запретить запрещать.

Что до Бурляева, то, говорят, хороший актер. Был когда-то. Вот только запомнят его брюзжащим стариком, по-совковому призывающим запрещать и не пущать.

Константин Калиниченко