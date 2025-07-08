Культура

«Дневной дозор»: Должно ли искусство соответствовать традиционным ценностям?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Должно ли искусство, в том числе фильмы, соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям России?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Различного рода ограничения и запреты в сфере российской киноиндустрии появились не вчера. Цензура в кино царила еще в Советском Союзе. Как известно, режиссерам подчас приходилось переписывать сценарии и переснимать материал, потому что он не соответствовал «политике партии». Некоторые фильмы и вовсе не проходили бдительных цензоров и отправлялись на полку. Но несмотря на запреты советские фильмы регулярно завоевывали международные призы, а многие наши актеры стали звездами мирового уровня.

Цензуру для российского кино отменили в 90-х годах прошлого века, но, судя по всему, нынешний кинематограф снова входит в эпоху запретительных мер и ограничений. В последнее время мы регулярно слышим, как в некоторых случаях из фильмов попросту вырезают целые фрагменты, иногда кинокартины, снятые режиссером, попавшим в очередной реестр, и вовсе исчезают с площадок видеохостингов.

Недавно депутаты Госдумы приняли законопроект, благодаря которому фильмы, в которых дискредитируются или отрицаются традиционные российские духовно-нравственные ценности, не получат прокатное удостоверение.

Это решение законодателей вызвало дискуссию в обществе. Одни считают, что давно пора было ввести подобный законопроект, российские духовно-нравственные ценности нужно пропагандировать и отстаивать. В нынешней общественно-политической обстановке в стране не нужны нам на киноэкранах зарубежные ценности, да и отечественное кино, «подрывающее устои».

Но есть и другая точка зрения: из-за размытого представления о границах традиционных духовно-нравственных ценностей под запрет может попасть практически любое кино.

Должно ли искусство, в том числе фильмы, соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям России? Будут ли интересны зрителю фильмы, снятые по разрешенному «шаблону» и пропагандирующие российские духовные скрепы? Что думают об этом наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер», актёр дубляжа, продюсер, сценарист, известный голосом Северуса Снегга из «Гарри Поттера» и Арагорна из трилогии «Властелин колец», Алексей Рязанцев сообщил, что на фоне снятия с проката зарубежных фильмов и подорожания цен на билеты кинотеатры и так ощущают сильный отток зрителей. А если законодатели будут придумывать всё новые препоны, кинематографу придется несладко. Впрочем, Алексей Рязанцев не теряет оптимизма.

Алексей Рязанцев. Фотография: Кинопоиск

«Безусловно, есть некоторые негативные аспекты в том, что мы, к сожалению, потеряли часть зрителей. Это, безусловно, привело к оттоку молодых зрителей, которые привыкли и выросли на "Гарри Поттере" и других зарубежных фильмах. Они не находят для себя достойных альтернатив в отечественном кино. Однако таких зрителей становится меньше, и доверие к российскому кинематографу растёт. В последнее время наблюдается тенденция, которую нельзя однозначно назвать положительной или отрицательной. Это повышение цен на билеты в кино: поход в кинотеатр в праздничные и выходные дни для семьи в среднем обходится в 500–600 рублей, что делает этот вид досуга менее доступным для большинства людей. В связи с этим наблюдается уменьшение числа зрителей, в том числе из-за стоимости билетов. Существует мнение, что через 20 лет кинотеатры как таковые могут уйти в прошлое, поскольку они перестанут приносить прибыль. Их место займут более качественные и масштабные домашние кинотеатры. Двадцать лет — это немалый срок. В своё время пророчили скорый закат и телевидения, и видеомагнитофонов, и всех этих современных средств просмотра, включая мобильные телефоны, которые позволяют смотреть кино прямо на экране. Но тем не менее кино продолжает пока жить, так что надеюсь, что эти предсказания, по крайней мере, не сбудутся».

Депутат Псковского областного Собрания, актер кино, снимавшийся в российских кинохитах, Алексей Севастьянов сообщил, что инициатива его коллег-законодателей из Госдумы вызывает у него смешанные чувства. С одной стороны, у режиссера должна быть свобода самовыражения. С другой — свобода творчества не дает права, например, искажать историю народа.

«Разумеется, мы все осведомлены о том, что в Советском Союзе существовала цензура. Ни один спектакль, балет или фильм не мог быть выпущен без одобрения цензуры. Однако несмотря на это советские произведения искусства получали признание на международной арене, в том числе и номинацию на премию "Оскар". Это не помешало им покорить сцены мира. Когда создатель произведения, будь то режиссёр, писатель или журналист, представляет свою историю, это одна версия событий. Но если он искажает историю народа, то это уже совсем другая история. Поэтому в этом вопросе нужно быть очень внимательным и осторожным».

Кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер Ренат Давлетьяров не в восторге от законопроекта и надеется на то, что это временное помутнение в умах законотворцев. Да, возможно, в период проведения специальной военной операции подобные ограничения имеют право на жизнь, но режиссер задается вопросом, что мы будем делать с этими законами после окончания СВО? Ренат Давлетьяров привел примеры из истории нашей страны, когда подобные ограничения уже вводились, и ни к чему хорошему для кинематографа это не привело.

«В искусстве, будь то кино или литература, встречаются произведения без драмы. Если это такое сусальное, сладенькое зрелище, то оно, мне кажется, бесполое, бездумное. И в общем, 100% оно будет обречено на некий провал. После войны Сталин принял решение, что лучше делать большие бюджетные картины и соответствующие нашим духовным ценностям, но будем выпускать не 80 фильмов в год, как обычно, а будем 10 выпускать. Этот период в истории кино называется малокартинный. Кто знает эти картины на сегодняшний день? Причем они были огромные по масштабу, по размаху. Например, есть картина "Сталинградская битва". Вы знаете, я думаю, что она вторая после "Войны и мира" по стоимости бюджета. Это такое фуфло, которое смотреть невозможно. Я интересуюсь кино, я их, конечно, смотрел. Или "Падение Берлина", или "Мичурин". Это огромная постановочная картина, которую не помнит никто. Никогда. Как раз в это время и боролись с преклонением перед Западом, отстаивали наши ценности. Не работает это. И надеюсь, что мы не наступим на те же грабли еще раз. Если мы будем вести борьбу хорошего с лучшим, конфликт разбирать в своих фильмах, литературных произведениях, уверяю вас, это всё уйдет в исторический мусор и растворится, его не будет никогда. Потому что жизнь наполнена драмой и противоречиями. Но сейчас открытый мир. Куда вы денете информацию и все драмы, все происходящие события, которые вы черпаете из интернета? Это бессмысленно — закрывать глаза и снимать другую жизнь, хотя вот она, жизнь, здесь, в интернете есть, понимаете? Поэтому я считаю, что это обречено на временное недоразумение и как итог забвение».

Художественный руководитель — директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, кинорежиссер Дмитрий Месхиев считает, что общественное возмущение вокруг законопроекта преждевременное и беспочвенное. Никто российскую классику запрещать не будет, а если что-то и запретят, так это антироссийскую пропаганду.

«Это какая-то волна, на которую клюют люди, думая, что сейчас всё запретят. Я считаю, что первые духовные ценности и главнейшие — это не верить пропаганде отрицания, потому что это в чистом виде пропаганда отрицания настоящих духовных ценностей. И никто не будет мировую и российскую классику отменять. Поэтому, с моей точки зрения, в первую очередь нужно перестать эти темы скандально обсуждать. В таком случае, я думаю, это будет верно. Вот как я это вижу. Потому что очень много разговоров о запретах. А потом выясняется, что ничего не запрещают, выясняется, что все это были пустые разговоры. Я не думаю, что в министерстве культуры сидят люди, которые совсем ничего не понимают. Мне известны эти люди, они обладают широким кругозором, и поэтому вряд ли станут ограничивать что-либо. А вот если будут запрещать антироссийскую пропаганду, это будет абсолютно верным решением. Мне кажется, что до того, как происходят стопроцентно какие-то события, не нужно гнать волны. Никто Дубровского не запретит».

Актер театра и кино, музыкант Денис Кугай уверен, что постоянные запретительные меры со стороны парламентариев никак не изменят того, что кино снимали и снимать будут. А шаблонные фильмы, удовлетворяющие всем ограничениям, едва ли будут интересны широкому зрителю.

«Всё будет просто, как это уже случалось в прошлом, причём не единожды, а многократно. Все интересные фильмы мы будем смотреть дома, а все неинтересные фильмы мы будем сидеть в заднем ряду кинотеатров, целоваться с подружками вместо того, чтобы смотреть их. Вот и все. Это же не какая-то революция в плане парламентаризма. Это все было уже давным-давно. Это не то, что спираль, это круг. Ослик ходит по кругу. На это жалко смотреть, просто смешно. Запретительные меры всего, что для них является неприемлемым, к искусству не имеют никакого отношения. Их можно только пожалеть искренне, пожелать им здоровья психического, потому что жизнь из-за этого не изменится. Все будут смотреть и снимать то, что им хочется».

Журналист и участник Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» Александр Донецкий убежден, что любая цензура вредит искусству, и тоже вспомнил времена Советского Союза, где была цензура. Но даже в то время, утверждает Александр Донецкий, никто не снимал шаблонное кино. Оно было бы попросту неинтересно зрителю.

«Если следовать строго правилам, которые предписывают законы, которые придумали депутаты, то не получится хорошего произведения искусства. Произведение искусства отражает и выражает жизнь, а если оно превращается в какую-то схему, если оно превращается в трактат, если оно превращается в плакат, то есть в нечто плоское, очень однозначное, оно на самом деле никому не нужно. Если взять Советский Союз, там же тоже была довольно строгая цензура, в том числе и нравственная, кстати говоря. Но при этом фильмы никто не делал, которые соответствуют этим схемам. Почему? Да потому что они никому не нужны. Их никто не будет смотреть. Зрителю такое не нужно. Искусство подобно жизни. Оно потому и интересно, что человек, который смотрит фильм, идентифицирует себя с персонажем, которого видит на экране. Если же на экране появляется шаблонная, иначе говоря, схематичная картинка, нечто искусственное, то он не станет это смотреть. Он просто посмотрит минут 10−15, плюнет и уйдет, например, из кинотеатра или выключит. Власть это прекрасно всё понимала в советские годы, и прекрасно понимали художники, и поэтому они создавали такие фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром", в которых, естественно, никаких скреп нет. В те времена, когда в стране строили коммунизм, люди должны были следовать его принципам, но кодекс - это одно, а жизнь - это другое. И искусство - как волшебная призма, отражающая жизнь. Оно преобразует жизнь в каком-то смысле, но при этом человек должен в этой призме себя узнавать».

Многие наши эксперты напомнили, что страна уже проходила эпоху запретов и цензуры в творчестве. В Советском Союзе действовали цензурные ограничения для кинематографа и искусства в целом. Кто-то из них отмечает, что это не помешало развитию кино в России, кто-то же, наоборот, вспоминает тот период с грустью и надеждой на то, что этого не повторится. В отношении принятого Госдумой законопроекта мнение наших комментаторов разошлось. Одни считают, что идея весьма сомнительная, направленная явно не на развитие киноиндустрии. Другие же надеются на то, что законопроект действительно поможет защитить наши традиционные духовно-нравственные ценности и поспособствует борьбе с антироссийской пропагандой. Так или иначе, пока мы с вами не увидим хотя бы одну новую кинокартину, соответствующую всем нормам и требованиям инициаторов законопроекта, понять его суть мы вряд ли сможем.

Александра Братчикова