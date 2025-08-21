Псковcкая обл.
Константин Калиниченко
Блоги других авторов
 
 
 
 
Блоги / Константин Калиниченко

Женщина на мужской территории

21.08.2025 17:33|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Держите свои каблуки, голову и стандарты на высоте»

Коко Шанель

Пока весь мир замер в томительном ожидании встречи президентов России и Украины, а на самых аналитических диванах страны гадают, удастся ли в этот раз заключить сделку, в российском футболе случился очередной оглушительный скандал. Не про игру, не про тактику, не про сравнение с Европой и даже не про главного тренера «Спартака» — эти темы на данном этапе истории отложены до лучших времен. А про то, кто у нас на поле свистит в свисток.

Один из матчей Юношеской футбольной лиги обслуживала футбольный арбитр женского пола. Этот факт конкретно перевозбудил комментатора ФК «Родина» Александра Боярского. Вместо разбора комбинаций и ударов по воротам он толкнул зажигательную речь о том, где место женщины в этом мире. Долго, судя по секундомеру, терпел, но к середине второго тайма уже не мог молчать и мужчину прорвало:

«Давайте женщины своими делами будут заниматься на кухне. Я не могу уже, каждый раз, когда женщину ставят главным арбитром всегда какие-то смешные вещи начинаются. Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. Есть женский футбол — вам там самое место…».

Это был явно не спонтанный эмоциональный срыв, а вполне себе выверенный каноничный сексистский спич, в котором автор емко и доходчиво изложил краткое содержание «Домостроя» авторства протопопа Сильвестра, 1550 года от Рождества Христова. В родном клубе этот культурно-бытовой бэкграунд комментатора не оценили и моментально отстранили от работы. Он, разумеется, тут же начал каяться, дескать бес попутал, «не то имел в виду» и «эмоции напряженного матча захлестнули». Что извинился – хорошо, но осадочек, как говорится, остался. Да и не в этом дело.

А в том, что моментально в комментах вспыхнул хрестоматийный эпический срач, в котором яростно сошлись граждане обоих полов со всех концов необъятной Родины. Обсуждался вопрос вселенского масштаба: можно ли женщинам судить футбольные матчи мужских команд? И, думаю, все понимают, что стороны очень быстро перешли к широким обобщениям, с переходом на личности. Вопрос встал онтологическим ребром: где граница проникновения женщины в традиционно мужское и есть ли она вообще? Нормально ли это, когда женщина уверенным шагом заходит на исконно мужскую территорию, начинает там распоряжаться, как у себя дома, разрушая сложившиеся веками гендерные роли?

С одной стороны, равноправие полов давно законодательно закреплено, суфражистки своё право голоса и роли в обществе отбили ещё лет сто назад. С другой, при всех декларациях, мир продолжает жить по невидимым стереотипам. В одних странах женщина спокойно управляет государством, в других до сих пор в ходу аргумент «баба — у плиты». И где-то посередине, в, казалось бы, цивилизованном мире, всплывают такие вот инциденты, когда вдруг выясняется, что женщину со свистком на зеленом газоне всё ещё воспринимают как неуместную шутку.

Кто-то скажет, что не нужно обращать внимание. Подумаешь, вылезли на футбол какие-то дремучие «домостроевцы», у которых женщина — вечная роженица и кухонный придаток. Что ж, эта форма сознания действительно рудиментарна, спорить с ними – только напрасно тратить время. Надо просто дождаться, когда они окончательно вымрут, как динозавры.

Но есть и проблема кратно более сложного порядка: не приведёт ли стирание профессиональных ролей к тому, что женщины начнут утрачивать свои женские черты, превращаясь в «мужчину с грудью»? Не абсурд ли это, который нивелирует достоинства обоих полов?

Эта ситуация – редкий случай, когда лично у меня нет однозначного мнения. Я знаю массу примеров успешного освоения женщинами исторически мужских профессий. Маргарет Тэтчер, говорят, управляла Великобританией получше многих мужчин. Однажды я летел из Стокгольма, и командиром воздушного судна была женщина – полет был прекрасный, посадка мягкая. Американская автогонщица Линдси Брюэр успешно выступает в мужских гонках Indycar, а инсталляции Дженни Хольцер – такой же культурологический феномен, как картины Пикассо и архитектура Фрэнка Гери. Не стану дальше утомлять перечислением, смысл, думаю, понятен.

Но есть и другая сторона медали. Возьмём тот же футбол. Для чего вообще пустили женщин судить мужские матчи? Разве не хватает мужиков-судей? Хватает с избытком. Тогда зачем? Для справедливости? Для рейтингов? А, может, чтобы поглумиться в кулачок и хайпануть в трансляции, когда она конкретно не справится со своими обязанностями на поле и прилюдно расплачется? Версий много, но я, все же, думаю, что делается это ради пресловутого равноправия: вот, мол, зацените – женщина на мужской территории. Никакие мы не гендерные шовинисты, а модные и современные.

Что получили в итоге? А то, что женщина-судья порой банально не успевает за темпом игры, потому что мужчины, простите, бегают быстрее. И это факт физиологии, а не домостроя.

Аналогично в обратную сторону: мне трудно понять, зачем мужчинам лезть, например, в синхронное плавание или художественную гимнастику? Что и кому вы хотите доказать, игриво высовывая из воды кривые волосатые ноги? Это не равноправие, а какая-то цирковая экзотика, когда уродливый гротеск выдают за достижение прогресса.

Разумный человек не может быть против равноправия полов, в XXI веке отрицать его абсурдно. Но, когда изначально правильную идею безосновательно наделяют сакральным содержанием и возводят в абсолют, получается, извините, клоунада. Совершенно нормально, что женщина может быть врачом, адвокатом, журналистом и премьер-министром. Ненормально, когда ради политических очков, картинки в телевизоре или еще каких-то манипулятивных целей её ставят туда, где физиология объективно играет против неё.

Футбол тут лишь зеркало. Он всегда был мужской территорией: грубый, жесткий, порой, с элементами гладиаторских боёв. Женский футбол есть, и это прекрасно, что бы ни говорили о нем мужчины. Но когда эти два вида пытаются скрестить между собой в угоду, на мой взгляд, ложному пониманию гендерного равноправия, чаще всего получается конфуз.

Дело вообще не в том, что женщинам нельзя быть футбольными или баскетбольными арбитрами в мужском баттле. А в том, что это делается не из спортивной логики, а из политической. Из соображений конъюнктурной политкорректности. В итоге вместо того, чтобы обсуждать игру, мы обсуждаем, справедливо ли удалили футболиста ФК «Ростов» за то, что он похлопал женщину-судью по груди? А заканчивается это сексистским выпадом малоизвестного комментатора, который затем обсуждает полстраны. И тем самым снова возвращаемся туда, откуда, казалось бы, давно ушли – куда-то в ХХ век, к дискуссии о месте женщины на кухне и за ее пределами.

Эта дискуссия, на самом деле, бесконечна, потому что у неё нет простого и однозначного ответа. Одни будут до хрипоты доказывать, что женщина должна рожать и готовить, другие — что она вправе судить финал Лиги чемпионов. Но ясно одно: пока равноправие будут использовать как политическую вывеску, а не как реальную возможность для достойных профессионалов, мы будем наблюдать вечное сексистское шапито и регулярный треш-ток вокруг половой принадлежности в бесконечном ситкоме под названием «Женщина на мужской территории».

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
