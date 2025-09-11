Блоги / Константин Калиниченко

Спортивный болид с картошкой

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны как в русской бане – лыжи»

В. Высоцкий «Письмо к другу, или зарисовка о Париже»

Есть у новой русской эмиграции любимый устоявшийся жанр. Называется он «исповедь разочарованного интеллигента». Такой человечек, который уезжал из «токсичной» России с гордо поднятой головой, любил поначалу рассказывать, как же здорово, что он «выбрал путь свободы», и жизнь его незамедлительно прибавила в качестве. В соцсетях – фото альпийских лугов, интеллектуальных посиделок в Romanisches Café и неповторимых закатов рижского взморья. Спустя пару лет картина резко меняется. Некогда демонстративно успешный и оттого высокомерный политэмигрант садится за ноутбук, открывает Telegram и начинает густо и обильно ныть: «профессиональное забвение», «я никому не нужен», «паспортом не вышел».

Справедливости ради, покинувших родину следует классифицировать. Первая группа — профессиональные релоканты. Айтишники, ученые, бищнесмены. Те, кто уехал из страны не по политическим, а каким-то своим, как правило, профессиональным соображениям. Живут своей жизнью, особо нигде не выступают.

Вторая группа — русофобы-горлопаны. Отчетливо понимают, что востребованы исключительно в этом амплуа. Им некогда рефлексировать, надо гнать антироссийский контент.

Наконец, третья группа — нелепые нытики. Их, видимо, большинство в новой волне русской эмиграции. Уезжали из РФ по идейно-политическим соображениям, верили, что просвещенный демократический Запад примет их с распростертыми объятиями. Именно о них, об их утраченных иллюзиях этот текст.

Это их слезы капают в капучино, «коллеги по борьбе» в комментах кивают, поддакивают, хлопают по плечу. А случайной забредший в пост читатель не из эмигрантской тусовки, лишь недоуменно пожимает плечами: «Ну а что вы хотели?».

Грустно и смешно. Все пять волн русской эмиграции уверенно наступали на одни и те же грабли. Первая — после революции. Вторая — после войны. Третья — «брежневская». Четвертая – «перестроечная». Теперь вот пятая, уехавшая после 2022 года. Они такие разные, но их сценарий до смешного одинаковый. Все бежали из «плохой России» на «правильный Запад», в полной уверенности, что там встретят с распростертыми объятиями и незамедлительно наградят за «борьбу с режимом». А кроме того, дадут важную, интересную и, главное, высокооплачиваемую работу.

И каждый раз наступает момент жесточайшего похмелья: объятия и кофе-брейки закончились, деньги не выдали, а жить надо. Но отрезвления все никак не наступает – нет сил, прежде всего, себе признаться, что совершил фундаментальную ошибку.

Риторика знакома, ибо давно набила оскомину: «мы — герои, мы стояли за правду, мы — олицетворение сил добра в решающей борьбе со злом». Отчасти, в этом есть логика – у многих за плечами административки и уголовки, ночи в ментовках, борьба за права конкретных и абстрактных людей. Но какое до всего этого дело коллективному Западу? Он поаплодировал, пожал руки, милостиво дозволил сделать селфи для отчетности, а потом сел в уютный «Мерседес» и укатил в не менее уютный пригород. И, разумеется, тут же забыл бедолаг, понаехавших с Востока.

Я тут случайно наткнулся на хрестоматийно диагностичный текст сферического русского политэмигранта в вакууме. Он, значит, искренне сокрушается, что его – успешного российского адвоката – натурально игнорируют. По приезде из России облобызали, накормили до отвала и наобещали с три короба. Как, говорит, в контактном зоопарке – за ушком чесали и умилялись: смотрите, какая милая зверушка к нам приехала. Сбежала из диких джунглей, вырвалась из пищевой цепочки, надо ее холить и лелеять. Домой, правда, «зверушку» забирать не стали – бог его знает, вдруг кусается или гадит по углам. А потом и вовсе забыли.

Тут-то и открылась суровая проза жизни во всей ее суровой западной красоте. Ты адвокат? Ой, как здОрово! Только, знаешь ли, в Европе, чтобы работать адвокатом, нужно сдать экзамены. Перво-наперво нужна квалификация по местному праву. Готовы изучать? Эммм… простите, но это платно и в университете – таких бесплатных курсов нет. Затем нужен язык – на уровне С2, т.е. «владение в совершенстве». Нет, бесплатно только на B1. А еще, сокрушается наш бывший адвокат, конкуренция, будь она неладна. Как только узнают, что я – русский, тут же нос воротят, разводят руками, вместо меня берут на работу дурилку картонную, но без российского анамнеза.

Самое удивительное, что многим эмигрантам до последнего момента не приходит в голову совершенно очевидная мысль – что их навыки неприменимы где-либо за пределами РФ. Хорошо слесарю в эмиграции – гайки, фитинги и разводной ключ в авторитарном и демократическом обществе выглядят одинаково. А вот полезный адвокатский навык, как вырвать оппозиционера из лап российских оперов, в Европе не пригождается — европейское правосудие работает по другим канонам.

В Литве, в Норвегии, во Франции никого не интересует твой героический бэкграунд. Здесь нужен результат и соответствие системе. Ты умеешь вырвать бедолагу из российского «обезьянника»? Прекрасно. Только местным судьям и прокурорам от этого ни жарко, ни холодно.

Вот так, после долгих рефлексий и отказов признать собственные ошибки, наступает фрустрация. Человек с двадцатилетним адвокатским стажем внезапно обнаруживает, что востребован не как юрист, а только как разнорабочий. Рвать коробки в супермаркете за минималку. Это не метафора. Это реальность.

И тут рождаются жалобы, облекаемые в грустные красивые аллегории: «мы – спортивный болид, на котором возят картошку». Да нет же. Ну, какой вы, нафиг, болид. Не льстите себе. Вы – самая обыкновенная скрипучая телега, которая совершенно безосновательно возомнила себя «Формулой-1». Настоящая ценность навыка — это востребованность. Если нет рынка для твоего умения, значит, его (умения) как бы и нет. И если вы не смогли это понять до отъезда в эмиграцию, то грош вам, недоболидам, цена.

Удивительно, что эта история повторяется каждые 20-30 лет. Русские князья в Париже плели лапти, чтобы не помереть с голоду, белая эмиграция работала извозчиками. Интеллигенты брежневской волны, за редкими исключениями, трудились чернорабочими, плача по ночам и перечитывая самиздат. Всем им Запад много чего обещал, да так и не выполнил. Успеха и достатка добились в итоге единицы. Основная масса эмигрантов сгинула в бедности и забвении, растворившись в пыль. Новая волна уверенно идет той же дорогой.

Было ли у Запада намерение «кормить и содержать» наших «борцов с режимом»? Ну, конечно же, нет. Вся эта несистемная оппозиция была нужна лишь как медийная витрина: вот, мол, смотрите, люди сами бегут из России, сбрасывают ненавистные оковы, приезжают к нам, выбирают свободу.

Без сомнения, был и практический расчет. Что вот эти прекрасные рукопожатные люди обладают достаточным авторитетом, смогут объединить, повести за собой и раскачать российскую лодку. Но проект полностью провалился. Быстро стало понятно, что никто за ними не стоит, ничего они не могут раскачать. Способны только на злобное воронье карканье на грантах. Западные демиурги наивно полагали, что к ним приехали настоящие борцы за свободу. А выяснилось, что они готовы драться не за политические идеалы, а за размещение задницы в мягком кресле. За кусок штруделя в Café Central. За гранты, позволяющие не напрягаться и осваивать бюджеты. Кстати, гранты эти режут теперь безжалостно, в связи с чем эмигрантский «плач Ярославны» многократно усилился. Но никому до этого нет дела, и все меньше желающих содержать иждивенцев.

А будет хуже. Пока в этих обломках «свободомыслия» еще нуждаются, по инерции какие-то деньги еще выделяют. Но конфликт России и Запада рано или поздно утихнет, потребность в злобных критиках и профессиональных эмигрантах отпадет.

Отсюда и эсхатологический тон нынешних «исповедей». Люди, которые уезжали шумно, били себя в грудь, что «свобода превыше всего», теперь жалуются: «тигру мяса не докладывают». Так ведь в реальности никто и не обещал тигра кормить. Свобода — она не про сытость. Она про борьбу и ответственность. Сытость и стабильность – в зоопарке. Захотел уехать — молодец. Теперь адаптируйся – сдавай экзамены, учи язык, строй карьеру с нуля, несмотря на возраст. А если не вывозишь — ну, извини, никто не будет тобой за красивые глаза восхищаться и носить на руках.

Самое, видимо, неожиданное и обидное для новой волны эмигрантов открытие: русских там не любят. Причем всех – и «ватников», и «либералов». При любых политических взглядах тебя все равно видят как «коллективного русского». Хоть из штанов выпрыгни в антироссийской риторике, хоть каждое утро плюй строго по компасу в сторону Кремля — ярлык с тобой навечно. Нет никакого «правильного русского». Для европейца ты — эмигрант из другого мира, а значит – человек второго сорта. В лучшем случае, дешевая рабочая сила. В худшем — конкурент, подлежащий выдавливанию с рынка. И неважно, что ты «в белом пальто и перчатках» и вроде как «политический».

Тут-то и вылезает на поверхность сущность российской политэмиграции. Оказывается, она не про «идеи» и «борьбу». Она про бытовой комфорт. Хочет революцию делать чужими руками, сидя в венских кафе за пивом, шницелем, картофельным салатом и многозначительным разговором о возвышенном. А руки марать – это для простолюдинов. Пущай, значит, русский народ восстает по нашим методичкам, свергает сатрапов, а уж после этого мы вернемся – все в белом – возглавим и будем строить новую Россию. Думали быть моральными камертонами, а оказалось — работать придется. И не в адвокатуре, а в супермаркете.

Да, это грустно и обидно. Но, как говорили римляне: «важно не кем ты был, а кто ты сейчас». Так сложилось, что политэмигранты сейчас — дешевая рабочая сила. Завтра может не быть и этого. Тогда будет уместно вспомнить судьбу русских князей, закончивших в Париже лаптями. Мир жесток в этом смысле: ценят не былые заслуги, а сегодняшнюю пользу. И если пользы нет — будь добр на склад, к картошке.

История, увы, снова повторяется. Только вместо Константинополя и Парижа теперь – Рига, Вильнюс или Осло. Вместо князей — «звезды YouTube и Telegram», какие-то блогеры, адвокаты-правозащитники. А итог один: горькое разочарование и открытие, что никто русских не ждет с распростертыми объятиями. Что свобода — это не поднесенный хлеб с маслом. Это лишь возможность самому выбирать свой путь.

Константин Калиниченко