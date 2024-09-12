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«Партия чужой крови»

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Вы все дураки и не лечитесь! Одна я умная, в белом пальто стою красивая»

Валерия Новодворская, российский публицист, политик

На три вещи можно смотреть, не переставая: как течет вода, горит огонь, и как грызет друг друга смертным поедом российская оппозиция в изгнании.

Правда, в этот раз привычный шаблон был порван на британский флаг, в неравной эпистолярной схватке сошлись оппозиционеры, находящиеся по разные стороны железного занавеса. В тексте будут упоминаться почти исключительно иноагенты, поэтому прошу простить за ремарки, требуемые российским законодательством.

Что же случилось? На днях выступил один из лидеров партии «Яблоко» Лев Шлосберг*. В двух словах – заявил о том, что противостояние России и Украины не может выявить победителя на поле боя, а значит, надо зарывать топор войны и садиться за стол переговоров. Казалось бы, достаточно популярная точка зрения, имеющая под собой логическую аргументацию. С ней можно соглашаться или оспаривать в спокойной уважительной дискуссии. Однако, в недрах новой русской политэмиграции случился просто-таки эпический баттхёрт. Тихая внешне интеллигентная кучка моральных камертонов в «белых польтах», денно и нощно поучающих дорогих россиян, как им следует жить и как свергать власть, моментально превратилась в террариум злобных аспидов, где каждый изо всех сил пытается перешипеть другого. Учитывая, что все участники этого искрометного баттла вышли, как говорится, «из одной шинели», можно сказать, что носители категорического императива грызли друг другу глотки в тесном семейном кругу.

Первым ринулся в атаку на экс-лидера псковского «Яблока» публицист Виктор Шендерович**. Он лишь приоткрыл «авгиевы конюшни» словарного запаса политически подкованного релоканта, намекнув, что страдания русских и украинцев нельзя оценивать одинаково. Если страдают украинцы, то это катастрофа и боль, а если русские, то так им и надо, за дело страдают, сами виноваты. В тексте картинно заламывал руки, поражаясь тому, что можно не понимать разницу между страданиями русского и украинца.

Следом в эту приоткрытую калитку ринулся другой бывший «эховец» Сергей Пархоменко***. Этот уже не стеснялся в выражениях, излагал в лучших традициях любятовской подворотни лихих 90-х. В первом же предложении в адрес Шлосберга* уместил слова «пошляк», «лицемер» и «завывающий демагог». Что ни говори, некоторые там умеют кратко излагать. Во втором — предложил своему оппоненту заткнуться, после чего развил тему «дательного падежа», в том смысле, что некоторые только повода удобного ждут, чтобы упасть на спину, раздвинуть ноги и, извиняюсь, дать. Поставил, так сказать, Льва Шлосберга* в один ряд с первыми лицами российской пропаганды. За что? Ну вот за то, что тот призывает к миру.

Далее в дискуссию ворвалась политолог Евгения Альбац**** — тут я уже не мог уследить за полетом мысли и динамикой сюжета, но, кажется, Евгения Марковна прокляла примерно всех участников этого зажигательного диспута. Кто-то там еще подключался, но за титанами было не углядеть массовки.

В сухом остатке следующее: если раньше там все тихо друг друга ненавидели, и каждый молча считал исключительно себя единственным настоящим борцом с «кровавым режимом», то теперь это делают громко, плюются ядом, шипят и, кажется, готовы устроить геноцид ради торжества собственной точки зрения, которая и является единственно верной.

Оставим этот политэмигрантский террариум в покое в надежде на взаимное испепеление. Попробуем посмотреть на ситуацию как бы сверху, без личных симпатий и антипатий.

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Ведь бывает же нормальная политическая оппозиция «здорового человека». Можно не поддерживать курс правительства, иметь собственный взгляд на внутреннюю политику, экономику и т.д. Но быть при этом патриотом своей страны, отчетливо понимая генетическую принадлежность к ней. А есть «оппозиция курильщика», политические «власовцы», как любит говорить госпропаганда. Те, кто, потирая кривые потные ручонки, искренне радуются, когда украинские беспилотники врезаются в дома мирных россиян, фантазируют во влажных мечтах о натовских танках на улицах Москвы. Они с трепетом ждут именно военного поражения России – представляют, как сами триумфально вернутся в Россию, станут здесь властью, устроят казни и люстрации пособникам режима и политически неблагонадежным.

А вот мир им категорически противопоказан, мира между Россией и Украиной они как огня боятся. Потому что в мирное время этот прекрасный «весь в белом» серпентарий даром никому не нужен – выкинет их нынешний хозяин на мороз и вместо «спасибо» одарит гуманитарным пинком под зад. И придется коллективному Пархоменко*** искать себе нового политического «папика», чтобы снова сытно есть и сладко пить.

Вот такой парадокс: персонажи, которые уехали из страны в политэмиграцию, будучи противниками СВО, жаждут войны между Россией и Украиной до победного конца. Или до гарантированного взаимного уничтожения – этих светочей либеральной мысли сходу не поймешь. Но вид крови их, определенно, возбуждает, а жертвы среди российского мирного населения они подсчитывают с флегматичной скрупулезностью гестаповского гауптштурмфюрера, записывающего в гроссбух убыль представителей неполноценной расы.

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Показательно, что все эти люди, если можно их так назвать, расположились далеко от театра военных действий. Они, в массе своей, просто использовали удобный случай, чтобы сбежать из России, никакая серьезная опасность им тут не грозила. Но хотелось «в тепло». Они пригреты новыми хозяевами, фронтмены эмиграции живут, как легко убедиться, в очень комфортных условиях. Пока антироссийская пропаганда в них нуждается, они и рады стараться. Их война – это война чужой кровью. Эти «стратеги» требуют больше оружия для Украины, бить баллистическими ракетами по российским городам и войны до полной победы. Чем больше погибнет, считают эти люди, тем чище будет воздух. Любой же в их тусовке, кто посмеет рассуждать о мире, незамедлительно становится врагом №1 и подлежит максимальному шеймингу. Где-то подобное уже было, вероятно, в Германии 1930-х годов.

Кстати, раз уж зашла речь о той эпохе. В годы 2-й мировой войны тоже ведь была русская эмиграция, и значительно большего масштаба, которая покинула Россию после Октябрьской революции 1917 года. Так вот и тогда были те, кто абсолютно расходился во взглядах с советским обществом и сталинским режимом. Но они при этом оставались русскими людьми, и когда Германия напала на СССР, для них не было дилеммы, на чьей быть стороне. А были и те, кто первым побежал вступать в СС, искренне и с душой работал полицаем на оккупированных территориях, охотно участвовал в карательных акциях. Время изменилось, а люди, как видим, остались прежними.

Вот такие дела. И я бы добавил, что главная проблема российской политики сегодня как раз в том, что многие, обличенные правом голоса, жаждут войны, острый дефицит миротворцев виден невооруженным глазом, гуманитарные ценности вышли из моды, а вокруг нас — только оголтелая ненависть.

Константин Калиниченко

* Лев Шлосберг, Минюстом РФ признан иностранным агентом.

** Виктор Шендерович, Минюстом РФ признан иностранным агентом, включен в реестр СМИ-иноагентов.

*** Сергей Пархоменко, Минюстом РФ признан иностранным агентом, включен в реестр СМИ-иноагентов.

**** Евгения Альбац, Минюстом РФ признана иностранным агентом, включена в реестр СМИ-иноагентов.