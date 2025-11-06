Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
Завершается строительство «Надвратного дома»
Новогодний корпоратив
«Гельдт»
Доставка газа прекращается с 1 января
ESG-активность на Некрасова
ПЛН 25 лет
где подают лучший завтрак
Вакансии Россети
77 лет на страже прав трудящихся
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Константин Калиниченко Публикаций: 418
06.11.2025 17:070 «Россия – щедрая душа» 30.10.2025 17:426 Маркетплейс накидывает удавку 29.10.2025 17:350 Реплика Константина Калиниченко: Дебумагизация школы 23.10.2025 16:250 12 классов школы 20.10.2025 16:473 Реплика Константина Калиниченко: Как нам переобуть авто? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 05.11.2025 15:005 Певец Шаман и Екатерина Мизулина расписались в ЗАГСе 01.11.2025 00:522 Человек погиб в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 01.11.2025 10:001 23-летний водитель погиб в ДТП в Пскове 06.11.2025 10:000 Доставка газа в баллонах прекращается с 1 января в Псковской области 01.11.2025 13:080 Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове
Блоги / Константин Калиниченко

«Россия – щедрая душа»

06.11.2025 17:07|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Страх держит человека лучше всяких стен»

Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов»

Очередное резонансное ДТП в Пскове имело место поздним вечером 31 октября на Рижском проспекте. Снова кровь, смерть, покореженный металл. И все та же реакция общества: гнев, возмущение и абсолютное бессилие. В Пскове опять кто-то решил, что дорога — это трек «Формулы-1», можно жать «тапку в пол», будто других участников движения не существует. К этому гоночному коктейлю из бешеной скорости, красного сигнала светофора и летального исхода все чаще добавляется особый ингредиент – прибалтийские номера автомобиля. В этот раз, глядя видео с камеры Pskovline, сразу возникло нехорошее подозрение и ощущение deja vu.

Потому что подобный беспредел у нас не впервой. В августе 2023-го на ул.Коммунальной ржавое BMW летело 142 км/ч по участку, где разрешено 40. Итог — погибший пешеход и сломанные судьбы. Народный гнев в соцсетях пытались остудить унылыми рассуждениями, что «суд разберется». Ну и разобрался же — дал гонщику-убийце два с половиной года колонии-поселения. За 142 км/ч в городе. За смерть человека. Таков уж этот российский суд – самый гуманный суд в мире. Дело-то не политическое, стало быть, можно не свирепствовать и оценить человеческую жизнь по сходной цене. Опять же, виновный – гражданин соседнего государства, как тут не проявить сострадание и гуманизм.

Не знаю, какова была логика судьи-гуманиста. Но я так думаю, что езда с такой скоростью по Коммунальной в Пскове должна быть приравнена к умышленному убийству. Давать за это 2,5 колонии-поселения – просто насмешка над правосудием. СтОит ли после этого удивляться результатам опроса, согласно которым 85% псковичей не доверяют судебной системе?

А теперь — новый гоночный заезд. Старая, но еще бойкая Audi с прибалтийскими номерами на Рижском проспекте – превышение скорости, в наглую на красный свет, лобовое столкновение. Погиб ни в чем не повинный человек. В общем, все как под копирку.

И вот вопрос: откуда берется эта фантастическая наглость? Почему отдельным человеческим особям кажется, будто им можно все, законы и правила не для них? Ответ лежит прямо под ногами.

Потому что им не кажется.

Богоспасаемый город Псков обвешан камерами как штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, мышь не проскочит. Но камеры эти имеют избирательное зрение – видят только российских водителей. И штрафы приходят только гражданам России. А машины с иностранными номерами — как призраки. Их вроде бы «замечают», но поделать с ними ничего нельзя. Или нет возможности, желания, политической воли – какая, в сущности, разница?

Владельцу вонючего 25-летнего BMW или Audi с латвийскими номерами не придет ни «письмо счастья», ни требование оплатить штраф через «Госуслуги». Он может летать хоть 200 км/ч по центру города, а потом выложить видео в Telegram с хэштегом #РоссияЩедраяДуша.

Это, я бы сказал, национальная боль и унижение. Мы построили вполне рабочую систему наказания — но только для своих. Для иностранцев у нас — режим всеобщего благоприятствования. Наших, извиняюсь, доят, как последнюю корову, а гостям страны — красная ковровая дорожка. Российский водитель не успел вовремя оттормозиться под камеру и всё — «письмо счастья», фото, квитанция и push-уведомление от «Госуслуг». А эстонец влетает на «красный», показывает средний палец камере контроля скорости, ясно демонстрируя, на каком органе он вертел эту систему — и тишина.

Так какого хрена, простите, такая щедрость? Почему гражданам стран, где наши номера уже 3 года как объявлены вне закона, у нас можно все? Попробуйте въехать в Эстонию с российскими номерами — вас туда просто не пустят, а на границе популярно объяснят, кто вы и куда можете ехать со своим триколором на номерном знаке. А мы такие: пожалуйста, гости дорогие, заезжайте, гоняйте, ни в чем себе не отказывайте, штрафов не будет. Аттракцион фантастической толерантности.

Кто-то скажет — это же не настоящие «прибалты», это наши, посконные – печорские да пыталовские. Они же там почти поголовно бипатриды, 2 паспорта на все случаи жизни. Граждане России – лишь до тех пор, пока это выгодно. А когда нужно уйти от штрафа, налогов или съездить за вискарем в Duty Free, немедленно достают из широких штанин иностранный аусвайс и становятся гордыми демократическими гражданами Евросоюза. Политические трансвеститы* – отлично приспособились к ситуации.

Раньше на это можно было закрывать глаза – так ведь и закрывали. Но, как известно, времена изменились. Мы каждый день слышим с голубых федеральных экранов: мир теперь другой, кругом враги. Опять же страны Балтии сами твердо встали на антироссийский курс. Так не пора ли расставить точки над i, определиться с нашей государственной идентичностью, к кому каким местом повернуться, раз уж страна в кольце врагов?

По-моему, тут должна быть понятная логика и рационализм. Гражданам с двумя паспортами нужно выбрать какой-то один. Хочешь ездить по России — будь добр, ставь тачку на российский учет. Хочешь дальше кататься на еврономерах — катайся по Евросоюзу. Выбор, как видите огромный, совершенно демократический и без двойных стандартов.

Источник: astons.com

Нам же давно пора прекратить играть в великодушных «толстовцев», которые, после хлесткого удара по щеке, с благоговением подставляют вторую. В XXI веке мир живет по старому доброму правилу, известному еще со времен царя Хаммурапи: око за око, санкция за санкцию. В Европе нас шеймят тупо за российский паспорт, мы же продолжаем подставлять вторую щеку. Только на этих щеках все чаще появляются кровавые отпечатки протектора шин.

Если кто-то подумал, что у меня случился приступ прибалтофобии, то скажу, что все сказанное в равной степени касается белорусских, армянских, казахстанских номеров, которых немало на наших дорогах. Камеры их не фиксируют, штрафы не приходят, на дорогах — беспредел. Пока обычный водитель боится превысить на 20 км/ч, эти гоняют под 140. И потом еще смеются: «Нам в России можно все».

Выходит, что можно. Правда, до первой смерти. До первого школьника, матери с коляской – обычного псковича, который просто шел по пешеходному переходу и оказался под колесами очередного «прибалтийского скакуна». Тогда все дружно ахают, пишут гневные посты в паблике «Псков. За рулем», требуют сурово покарать виновного. Затем суд выносит «2,5 года колонии-поселения». А через неделю — все по новой.

По новой — от нашей бесконечной избирательной мягкотелости. Мы сурово и неотвратимо караем своих – создаем реестры, QR-коды, бесконечные штрафы. Но патологически боимся тронуть чужих, как бы они себя не вели по отношению к нам. Потому что «А вдруг обидятся?». А они не обижаются. Просто приезжают и ведут себя по принципу: «Твори бардак, мы здесь проездом».

Кстати, вчера был суд по избранию меры пресечения виновнику ДТП со смертельным исходом на Рижском проспекте. Так вот суд, кто бы сомневался, снова проявил гуманизм. Фигуранту с двумя гражданствами прописал домашний арест. То, что этот бипатрид может просто покинуть Россию как гражданин другого государства, суду в голову как-то не пришло, аналогий в памяти не всплыло. Ну, поживем-увидим, чем эта история обернется.

Но пора бы понять очевидную мысль: надо перестать быть «страной одностороннего движения». Где штрафы, налоги и ответственность действуют только для россиян. Закон должен быть один для всех, независимо от гражданства, вероисповедания и половой ориентации. Если камера не видит латвийские номера — пусть тогда не видит и российские. Но правильнее, когда видит одинаково всех. Иначе это не справедливость, а фарс и двойные стандарты.

Что касается вечернего ДТП напротив «Ленты» 31 октября, то это не просто очередная трагедия – это зеркало. В нем хорошо видно, как наша добродушная вседозволенность в долю секунды превращается в кровь на асфальте. Сколько еще таких сюжетов нам нужно, чтобы понять простую вещь: безнаказанность рано или поздно заканчивается похоронками.

Константин Калиниченко

*Трансгендерный переход запрещен в России

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли сокращать школьные летние каникулы?
В опросе приняло участие 175 человек
06.11.2025, 18:010 Определён график этапов шестого сезона региональной Лиги дебатов «Истина» 06.11.2025, 17:590 «Сообразим на троих»: Где взять людей и есть ли границы мракобесия? ВИДЕО 06.11.2025, 17:550 348 заявок от Псковской области поступило на участие в проекте «Флагманы образования» 06.11.2025, 17:520 В Невеле вынесли приговор по делу о контрабанде почти 90 кг гашиша
06.11.2025, 17:500 20 тонн польских груш уничтожили на полигоне в Себеже 06.11.2025, 17:420 Дмитрий Мельников посетил презентацию инициативы «Все для России: сообщества»  06.11.2025, 17:351 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: новые правила льготной ипотеки 06.11.2025, 17:270 Иеромонах Фотий выступит в Пскове с новой программой «Шум берез»
06.11.2025, 17:260 Команда псковичей заняла призовые места на чемпионате РФ по практической стрельбе 06.11.2025, 17:240 Стало известно, кто выбросил шпица из окна в псковской деревне Родина 06.11.2025, 17:180 Сергей Кудь-Сверчков: ИИ будет помогать космонавтам в работе с отчетами 06.11.2025, 17:150 Нетрезвого водителя фуры остановили в Себежском округе
06.11.2025, 17:120 Александр Козловский осмотрел школу №13 и детсад «Колобок» после ремонтов 06.11.2025, 17:090 Соревнования по стрельбе из табельного оружия прошли среди псковских полицейских 06.11.2025, 17:070 «Россия – щедрая душа» 06.11.2025, 17:030 Хиты рок-групп The Beatles, Nirvana, Rammstein и Queen прозвучат на органе в Пскове
06.11.2025, 16:480 «Великий, могучий»: Крылатые выражения из литературы в бытовой речи. ВИДЕО 06.11.2025, 16:470 Батики и пастели художницы-полочанки из собрания «Михайловского» покажут в Старой Руссе 06.11.2025, 16:340 Псковичам предлагают оценить качество жилья и доступность льготных ипотек 06.11.2025, 16:300 Андрей Михайлов: Бюджет области удастся сохранить социально ориентированным
06.11.2025, 16:250 Торговый павильон в исторической зоне Великих Лук требуют снести через суд 06.11.2025, 16:230 Мишустин: Порог для уплаты НДС малым и средним бизнесом будет снижаться постепенно 06.11.2025, 16:230 ИИ взрослеет вместе со своими пользователями — аналитики 06.11.2025, 16:111 «Дневной дозор»: Децентрализация власти или усиление централизации — что нужно РФ?
06.11.2025, 16:030 «Банкротство и точка»: Освобождение от обязательств и отказ в освобождении от долгов. ВИДЕО 06.11.2025, 16:020 Изменения в законодательстве о рекламе обсудили на круглом столе в Пскове 06.11.2025, 15:560 Сенатор Алексей Наумец провел очередной прием граждан в Пскове 06.11.2025, 15:510 Взять кариес под контроль
06.11.2025, 15:500 В России предложили обязать мужчин оплачивать работу домохозяек 06.11.2025, 15:490 Поддельная справка о доходах может стать фатальной ошибкой при банкротстве 06.11.2025, 15:340 Кубок Псковской области по спортивной аэробике пройдет на выходных 06.11.2025, 15:230 Псков примет передвижную выставку к 100-летию Московского художественного училища
06.11.2025, 15:200 До +11 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 7 ноября 06.11.2025, 15:030 Регоператор за неделю подал более 100 исков к псковским неплательщикам за вывоз ТКО 06.11.2025, 14:510 Спрос на обучение горнолыжному спорту вырос в России на 22% 06.11.2025, 14:470 Вынесено решение по встречным искам о поставке штор для «Двора Подзноева»
06.11.2025, 14:380 В Госдуме призвали ввести звание «отец-герой» для многодетных мужчин 06.11.2025, 14:270 Должники не читают кредитный договор: псковичам назвали последствия нецелевого использования заемных средств 06.11.2025, 14:220 Свыше тысячи счетчиков газа должны поверить в Псковской области до конца года 06.11.2025, 14:140 Пять тонн санкционного сыра уничтожат в Псковской области
06.11.2025, 14:060 Новогодние корпоративы в ресторане «СтругановЪ» - пока ещё можно успеть! 06.11.2025, 14:050 Стартует показ исторической драмы Дмитрия Месхиева «Царь ночи» 06.11.2025, 13:540 Одинокая пенсионерка обратилась к Игорю Дитриху за поддержкой в решении бытовых трудностей 06.11.2025, 13:510 В «Экогрупп» предложили решение проблемы с вывозом веток и листьев
06.11.2025, 13:450 Порядка 350 млн рублей предусмотрено на жилье для детей-сирот в Псковской области 06.11.2025, 13:350 В Псковской области из-за пожаров ​за 10 месяцев погибли 55 человек 06.11.2025, 13:231 Армен Мнацаканян о прекращении доставки баллонов: Паниковать не нужно — газ будет 06.11.2025, 13:160 Теперь корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка
06.11.2025, 13:110 Сергей Вострецов: Мигранты не должны демпинговать зарплаты 06.11.2025, 13:030 Шпица выбросили из окна на улице Владимирской в псковской деревне Родина 06.11.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 06.11.2025, 12:561 Для псковских курсантов провели экскурсию в областном суде
06.11.2025, 12:500 Доска надзора 06.11.2025, 12:470 Пешеходные переправы обновили в трех деревнях Палкинского района  06.11.2025, 12:260 «Сообразим на троих»: Где взять людей и есть ли границы мракобесия? 06.11.2025, 12:200 Руководитель ООО «Экогрупп» предупредил о рисках для нового экотехнопарка
06.11.2025, 12:130 Стало известно, за какой призовой фонд поборются участники рэп-баттлов в Пскове 06.11.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка» 06.11.2025, 12:000 Псковский кремль и Довмонтов город воссоздали в Minecraft 06.11.2025, 11:550 НаотмЫшь: Росгосстрах покроет ущерб, причиненный грызунами
06.11.2025, 11:490 Чиновницу наказали в Палкинском районе за ущемление прав предпринимателей 06.11.2025, 11:430 Путин поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России 06.11.2025, 11:400 «Экогрупп» не должен вывозить с контейнерных площадок ветки и листву — Денис Кузнецов 06.11.2025, 11:310 В Сети продолжают обсуждать стоимость свадебных нарядов Екатерины Мизулиной и Шамана
06.11.2025, 11:290 «ТОПовый десант»: псковские подростки завершили осеннюю трудовую неделю 06.11.2025, 11:120 «Великий, могучий»: Крылатые выражения из литературы в бытовой речи 06.11.2025, 11:100 Заключены контракты на покупку 134 квартир для детей-сирот в Псковской области 06.11.2025, 11:010 К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд
06.11.2025, 10:480 «Квадратные метры»: Олег Брячак об изменениях в сфере ипотечного кредитования. ВИДЕО 06.11.2025, 10:460 Опасно ли ездить на летней резине сейчас в Пскове, ответила синоптик 06.11.2025, 10:371 Налоговый ИИ-помощник Сбера поможет вернуть деньги клиентам в один клик 06.11.2025, 10:340 Мошенники обманывают великолучан под предлогом получения медали
06.11.2025, 10:311 Под слоем штукатурки Троицкого собора Пскова обнаружили скрытые изразцы 06.11.2025, 10:250 «Лёгкая кухня»: Белковые ватрушки с вишней 06.11.2025, 10:190 «Банкротство и точка»: Освобождение от обязательств и отказ в освобождении от долгов 06.11.2025, 10:150 ДТП с автобусом и «Газелью» произошло на площади Ленина в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru