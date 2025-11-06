Блоги / Константин Калиниченко

«Россия – щедрая душа»

«Страх держит человека лучше всяких стен»

Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов»

Очередное резонансное ДТП в Пскове имело место поздним вечером 31 октября на Рижском проспекте. Снова кровь, смерть, покореженный металл. И все та же реакция общества: гнев, возмущение и абсолютное бессилие. В Пскове опять кто-то решил, что дорога — это трек «Формулы-1», можно жать «тапку в пол», будто других участников движения не существует. К этому гоночному коктейлю из бешеной скорости, красного сигнала светофора и летального исхода все чаще добавляется особый ингредиент – прибалтийские номера автомобиля. В этот раз, глядя видео с камеры Pskovline, сразу возникло нехорошее подозрение и ощущение deja vu.

Потому что подобный беспредел у нас не впервой. В августе 2023-го на ул.Коммунальной ржавое BMW летело 142 км/ч по участку, где разрешено 40. Итог — погибший пешеход и сломанные судьбы. Народный гнев в соцсетях пытались остудить унылыми рассуждениями, что «суд разберется». Ну и разобрался же — дал гонщику-убийце два с половиной года колонии-поселения. За 142 км/ч в городе. За смерть человека. Таков уж этот российский суд – самый гуманный суд в мире. Дело-то не политическое, стало быть, можно не свирепствовать и оценить человеческую жизнь по сходной цене. Опять же, виновный – гражданин соседнего государства, как тут не проявить сострадание и гуманизм.

Не знаю, какова была логика судьи-гуманиста. Но я так думаю, что езда с такой скоростью по Коммунальной в Пскове должна быть приравнена к умышленному убийству. Давать за это 2,5 колонии-поселения – просто насмешка над правосудием. СтОит ли после этого удивляться результатам опроса, согласно которым 85% псковичей не доверяют судебной системе?

А теперь — новый гоночный заезд. Старая, но еще бойкая Audi с прибалтийскими номерами на Рижском проспекте – превышение скорости, в наглую на красный свет, лобовое столкновение. Погиб ни в чем не повинный человек. В общем, все как под копирку.

И вот вопрос: откуда берется эта фантастическая наглость? Почему отдельным человеческим особям кажется, будто им можно все, законы и правила не для них? Ответ лежит прямо под ногами.

Потому что им не кажется.

Богоспасаемый город Псков обвешан камерами как штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, мышь не проскочит. Но камеры эти имеют избирательное зрение – видят только российских водителей. И штрафы приходят только гражданам России. А машины с иностранными номерами — как призраки. Их вроде бы «замечают», но поделать с ними ничего нельзя. Или нет возможности, желания, политической воли – какая, в сущности, разница?

Владельцу вонючего 25-летнего BMW или Audi с латвийскими номерами не придет ни «письмо счастья», ни требование оплатить штраф через «Госуслуги». Он может летать хоть 200 км/ч по центру города, а потом выложить видео в Telegram с хэштегом #РоссияЩедраяДуша.

Это, я бы сказал, национальная боль и унижение. Мы построили вполне рабочую систему наказания — но только для своих. Для иностранцев у нас — режим всеобщего благоприятствования. Наших, извиняюсь, доят, как последнюю корову, а гостям страны — красная ковровая дорожка. Российский водитель не успел вовремя оттормозиться под камеру и всё — «письмо счастья», фото, квитанция и push-уведомление от «Госуслуг». А эстонец влетает на «красный», показывает средний палец камере контроля скорости, ясно демонстрируя, на каком органе он вертел эту систему — и тишина.

Так какого хрена, простите, такая щедрость? Почему гражданам стран, где наши номера уже 3 года как объявлены вне закона, у нас можно все? Попробуйте въехать в Эстонию с российскими номерами — вас туда просто не пустят, а на границе популярно объяснят, кто вы и куда можете ехать со своим триколором на номерном знаке. А мы такие: пожалуйста, гости дорогие, заезжайте, гоняйте, ни в чем себе не отказывайте, штрафов не будет. Аттракцион фантастической толерантности.

Кто-то скажет — это же не настоящие «прибалты», это наши, посконные – печорские да пыталовские. Они же там почти поголовно бипатриды, 2 паспорта на все случаи жизни. Граждане России – лишь до тех пор, пока это выгодно. А когда нужно уйти от штрафа, налогов или съездить за вискарем в Duty Free, немедленно достают из широких штанин иностранный аусвайс и становятся гордыми демократическими гражданами Евросоюза. Политические трансвеститы* – отлично приспособились к ситуации.

Раньше на это можно было закрывать глаза – так ведь и закрывали. Но, как известно, времена изменились. Мы каждый день слышим с голубых федеральных экранов: мир теперь другой, кругом враги. Опять же страны Балтии сами твердо встали на антироссийский курс. Так не пора ли расставить точки над i, определиться с нашей государственной идентичностью, к кому каким местом повернуться, раз уж страна в кольце врагов?

По-моему, тут должна быть понятная логика и рационализм. Гражданам с двумя паспортами нужно выбрать какой-то один. Хочешь ездить по России — будь добр, ставь тачку на российский учет. Хочешь дальше кататься на еврономерах — катайся по Евросоюзу. Выбор, как видите огромный, совершенно демократический и без двойных стандартов.

Нам же давно пора прекратить играть в великодушных «толстовцев», которые, после хлесткого удара по щеке, с благоговением подставляют вторую. В XXI веке мир живет по старому доброму правилу, известному еще со времен царя Хаммурапи: око за око, санкция за санкцию. В Европе нас шеймят тупо за российский паспорт, мы же продолжаем подставлять вторую щеку. Только на этих щеках все чаще появляются кровавые отпечатки протектора шин.

Если кто-то подумал, что у меня случился приступ прибалтофобии, то скажу, что все сказанное в равной степени касается белорусских, армянских, казахстанских номеров, которых немало на наших дорогах. Камеры их не фиксируют, штрафы не приходят, на дорогах — беспредел. Пока обычный водитель боится превысить на 20 км/ч, эти гоняют под 140. И потом еще смеются: «Нам в России можно все».

Выходит, что можно. Правда, до первой смерти. До первого школьника, матери с коляской – обычного псковича, который просто шел по пешеходному переходу и оказался под колесами очередного «прибалтийского скакуна». Тогда все дружно ахают, пишут гневные посты в паблике «Псков. За рулем», требуют сурово покарать виновного. Затем суд выносит «2,5 года колонии-поселения». А через неделю — все по новой.

По новой — от нашей бесконечной избирательной мягкотелости. Мы сурово и неотвратимо караем своих – создаем реестры, QR-коды, бесконечные штрафы. Но патологически боимся тронуть чужих, как бы они себя не вели по отношению к нам. Потому что «А вдруг обидятся?». А они не обижаются. Просто приезжают и ведут себя по принципу: «Твори бардак, мы здесь проездом».

Кстати, вчера был суд по избранию меры пресечения виновнику ДТП со смертельным исходом на Рижском проспекте. Так вот суд, кто бы сомневался, снова проявил гуманизм. Фигуранту с двумя гражданствами прописал домашний арест. То, что этот бипатрид может просто покинуть Россию как гражданин другого государства, суду в голову как-то не пришло, аналогий в памяти не всплыло. Ну, поживем-увидим, чем эта история обернется.

Но пора бы понять очевидную мысль: надо перестать быть «страной одностороннего движения». Где штрафы, налоги и ответственность действуют только для россиян. Закон должен быть один для всех, независимо от гражданства, вероисповедания и половой ориентации. Если камера не видит латвийские номера — пусть тогда не видит и российские. Но правильнее, когда видит одинаково всех. Иначе это не справедливость, а фарс и двойные стандарты.

Что касается вечернего ДТП напротив «Ленты» 31 октября, то это не просто очередная трагедия – это зеркало. В нем хорошо видно, как наша добродушная вседозволенность в долю секунды превращается в кровь на асфальте. Сколько еще таких сюжетов нам нужно, чтобы понять простую вещь: безнаказанность рано или поздно заканчивается похоронками.

Константин Калиниченко

*Трансгендерный переход запрещен в России