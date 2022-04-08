Политика

Игнорируя запреты – кто из псковских политиков продолжает вести Facebook*

Более двух недель назад Тверской суд Москвы запретил в России деятельность принадлежащих Meta Platforms* социальных сетей Facebook* и Instagram*. Абсолютное большинство псковских политиков и чиновников, покинули соцсети. Многие в прощальных постах оставляли информацию о том, в какие сети они перебираются и где будут общаться с населением. Сегодня предлагаем посмотреть, насколько успешно они перестроились, активно ли выкладывают посты в Telegram и «ВКонтакте», а кто решил все-таки не бросать аудиторию и продолжать пользоваться Instagram* и Facebook*.

* Деятельность Meta Platforms (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Хлопнув дверью

Одним из первых о своем уходе из соцсетей Meta*, как и полагается, объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Еще до признания соцсетей запрещенными в России – 13 марта глава региона заявил, что замораживает свою страницу на неопределенный срок. При этом, удалять посты он не стал, лишь отключил возможность оставлять комментарии к ним.

«… Instagram* – это значимая и удобная площадка для общения, хорошая платформа для ведения бизнеса, инструмент самовыражения для многих творческих людей. Жаль, что все хорошее было перечеркнуто этой дикой выходкой», - написал Михаил Ведерников под последним постом в Instagram*.

Напомним, что в середине марта из-за событий на Украине компания Meta Platforms* временно сняла в своих социальных сетях запрет на призывы к насилию против российских военных.

Основным каналом связи губернатор планировал сделать профиль «ВКонтакте». Сейчас он уже успел верифицировать свою страницу ВК - обзавелся голубой галочкой у своего имени. Аудитория пока насчитывает 18 тысяч подписчиков, а в Telegram у главы региона уже более 20 тысяч подписчиков.

Еще 11 марта о своем уходе из запрещенных соцсетей заявила и глава города Пскова Елена Полонская. Этому событию она посвятила сразу два поста. В первом рассказала, что прекращает пользоваться социальными сетями, которые принадлежат Meta Platforms*, и оставила ссылку на свою страницу «ВКонтакте», во втором посте просто молчаливо опубликовала qr-код на свой Telegram-канал.

Для Елены Полонской отказ от Insatagram* и Facebook* не должен быть болезненным, ведь основная ее аудитория и так базировалась «ВКонтакте». Для сравнения, ВК у нее более 10000 подписчиков, а в Instagram* было только 4600.

11 марта с подобными заявлениями выступил и глава администрации города Пскова Борис Елкин. На своей странице в FB он выложил qr-ссылки на страницы ВК и Telegram. О том, что у него в любых соцсетях дела идут вполне успешно, мы уже с вами говорили.

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Как вы уже, наверное, догадались все чиновники и политики от партии власти покинули запрещенные в России соцсети. Их фамилии можно долго перечислять, но принцип действий, думаю, понятен. Мне не удалось найти ни одного «живого» аккаунта единоросса в Instagram* или Facebook*. Кто-то оставлял ссылки на свои новые аккаунты, а кто-то вовсе просто молча перестал выкладывать посты. Как, например, вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин. Дата последней публикации в Instagram* депутата – 12 марта. Больше никаких объявлений не было, только в шапке профиля закреплена ссылка на его страничку «ВКонтакте».

Мне очень жаль

Некоторые чиновники с особенным сожалением прощались с Facebook*. Например, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов славился своей любовью к соцсети, частенько вступал во всевозможные дискуссии в комментариях, да и на своей странице публиковал много полезной информации и интересных наблюдений.

«Жаль, что так получилось, т. к. ресурсов в аппарате псковского омбудсмена, чтобы размещать информацию во всех сетях и, конечно, их и просматривать, не имеется. Но информация нужна людям, поэтому будем работать и в новых условиях», - написал Дмитрий Шахов в прощальном посте 22 марта.

При этом омбудсмен обещал завести страницу «ВКонтакте» и Telegram-канал. К сожалению, новых аккаунтов Дмитрия Шахова мне найти не удалось. Видимо, в аппарате омбудсмена некому этим заняться.

Мы остаемся

С партией власти все понятно, а что же оппозиция? Сейчас практически весь политический контент в псковском сегменте Instagram* и Facebook* создают яблочники. Лидер реготделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг не прекращал выкладывать посты ни в одной из соцсетей. Постинг все такой же обильный, как и раньше. Еще бы, ведь суммарное количество подписчиков в обоих запрещенных сетях у Льва Шлосберга составляет более 50 тысяч человек. Наверное, жалко терять такую большую аудиторию.

Депутат-яблочник из Завелической волости Псковского района Николай Кузьмин тоже активно продолжает вести все свои аккаунты, постинг в Facebook* не остановила и новоиспеченный депутат Гордумы Пскова Татьяна Пасман. Однако, примеру регионального партийного лидера следуют не все его соратники - депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук публикации прекратил. Хотя, стоит отметить, что он особенной активностью в соцсетях никогда не отличался, разве что во время предвыборной гонки.

Игнорирует запрещенность соцсетей и известный псковский общественник Николай Рассадин. У него и на Facebook*, и в Instagram* есть несколько страниц, которые он активно продолжает вести – выкладывает и поэзию, и мемы, и семейные фото.

А нам все равно

Большая часть парламентской оппозиции без сожаления покинула запрещенные в России соцсети.

Лидер регионального отделения КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко тоже опубликовал прощальный пост в Instagram*. Судя по настроению поста, политик не сильно расстроился, что теперь не нужно будет тратить ресурсы на лишние сети.

«Гудбай Фейсбук* и Инстаграм*. Работаем в Одноклассниках, Вконтакте и Телеграм! 👍», - написал Петр Алексеенко в посте.

Тихо ушел из Facebook* и Instagram* депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак. Свой аккаунт в Facebook* он забросил достаточно давно, в Instagram что-то выкладывал периодически. А после признания Meta Platforms* запрещенной организацией – прекратил. Политик даже не счел нужным прощаться с подписчиками или оставлять ссылки на другие свои соцсети. Также поступил и депутат областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский – просто исчез из запрещенных соцсетей. Молча, по-английски – ни одной публикации с 12 марта. Депутат ПОСД от ЛДПР Антон Минаков никогда не испытывал особой любви к соцсетям. Посты выкладывал редко и исключительно на партийные темы.

Хоть юристы и говорят о том, что за использование запрещенных соцсетей пользователям ничего не грозит, до сих пор непонятно, может ли грозить что-то тем, кто активно выкладывает контент в Facebook* и Instagram*. Никаких прецедентов пока нет, но мы-то с вами знаем, что, если кому-то понадобится, они обязательно появятся.

Анализ аккаунтов политиков и чиновников показывает, что часть ушла из соцсетей по идеологическим причинам, другой части никакие запреты не страшны, а третьи как будто и рады, что работы для них и SMM-специалистов стало поменьше. Баба с возу, как говорится.

Ксения Журавкова

* Деятельность Meta Platforms (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.