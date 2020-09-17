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Блоги / Юлия Магера

Безалкогольный Новый год

17.09.2020 12:49|ПсковКомментариев: 1

Попасть в заголовки всех крупных СМИ можно, потрогав что-нибудь важное для большинства жителей страны. Например, алкоголь или Новый год. Если соединить в один коктейль — в топ «Яндекса» попадешь гарантировано. Так на мониторах россиян 16 сентября оказалась новость «Продажу алкоголя хотят запретить на новогодних праздниках». Умеренно пьющие вздрогнули (но не в том смысле). А ведь еще князь Владимир знал, что «на Руси есть веселие пити, не можем без того жити».

Фото сделано во время августовского рейда полиции, когда из незаконного оборота изъяли 300 литров алкоголя в торговой точке на улице Технической. 

Новость про возможный запрет алкоголя в Новый год надо читать правильно. А именно, посмотреть, кто и что конкретно предлагает. Когда вы видите заголовки «В Госдуме хотят...», «Общественная палата предлагает...», можно смело листать дальше. Даже если в продолжении заголовка вещи революционные, будьте спокойны. Скорее всего, это инициатива отдельного депутата или общественника, которую он оформил в виде письма или высказал устно. Редко заявления в духе «каждой бабе по мужику» оформлены как законопроект, но даже в этом случае до первого чтения в Госдуме нужно пробраться через регистрацию в аппарате, обсуждение на профильном комитете, а после в совете парламента. На этих этапах документ могут выслать для ознакомления и отзывов президенту, в правительство, в Общественную палату, в Счетную палату, в Верховный и Конституционный суды. Самые лютые инициативы в пути спотыкаются и до первого чтения не доходят.

С матчастью разобрались, посмотрим, что там с Новым годом.

«Прошу вас совместно с региональными властями рассмотреть возможность ограничить время продажи алкогольных напитков в новогодние праздники четырьмя часами в день (с 14:00 до 18:00)». Письмо с таким предложением легло на стол министра здравоохранения Михаила Мурашко. Это даже не законопроект, это предложение такой законопроект создать. Выдвинул его Султан Хамзаев, лидер общественной организации «Трезвая Россия». Он является членом Общественной палаты, потому многие СМИ поспешили добавить в заголовки ту самую фразу «В Общественной палате предложили...» В самой палате об этом до выхода новостей могли слыхом не слыхивать. Зато Хамзаев — завсегдатай резонансных заголовков.

Чего только не предлагал за последнее время этот лидер трезвенников! Он выдвигал идею ввести новый 30%-й сбор с продавцов алкоголя и табака. Не путать с акцизами, это была бы допнагрузка именно на тех, кто продает, на общепит и магазины. Сделать это, по замыслу Хамзаева, нужно как-нибудь так, чтобы цены не выросли выше, чем на 10%, а собранное направить на развитие здравоохранения.

Другая инициатива: закрыть до конца года кальянные. Ещё одна: выплатить пенсионерам по 15000 рублей. Депутатам Госдумы отказаться на заседаниях от гаджетов. Запретить несовершеннолетним покупать безалкогольное пиво. Переводить студентов-платников на бюджет с обязательным распределением после получения диплома. Унифицировать вид сигаретных пачек. Не продавать алкоголь в населенных пунктах, убрав специализированные магазины за их черту. Тестировать чиновников дважды в год на наркотики. Создать ведомство Ростабак. Отметился он и на резонансной теме поправок в Конституцию, предложив закрепить в ней девиз государства (на выбор «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья»). А в прошлом году устроил в студии НТВ скандал, назвал оппонента дураком и разбил гарнитуру, стоимость которой оценивается в несколько тысяч долларов.

Псковичи могут помнить Хамзаева по участию в последних думских выборах, в парламент он баллотировался именно от Псковской области.

И вот теперь эта инициатива про Новый год. Она и нашим, и вашим. Время продажи давайте сократим, но продавать все равно будем. А толку-то? Пример Псковской области в этом плане очень яркий. У нас одно время комендантский час по спиртному был очень строгим. Алкоголь нельзя было продавать с 21:00 до 11:00 (сейчас сутки поделены поровну, запрет действует с 22:00 до 10:00).

Да еще в 2015 году у регионов забрали полномочия по регулированию продажи алкоголя в общепите. Все мы знаем, к чему это привело. Каждый пскович в курсе, где купить в неурочное время. И вы знаете, и я знаю, и алкаши с района. Имя этому легиону - «наливайки». По бумагам кафе, а по сути магазин, продающий в открытой таре. Особенно много неудобств такие заведения доставляли жильцам тех домов, где расположены. Покупатели под окнами кричали, включали музыку, справляли нужду. Этой весной полномочия регионам все-таки вернули, практически мгновенно областное Собрание запретило продавать алкоголь в общепите площадью меньше 40 квадратов. В августе заработал указ губернатора, который запрещает торговать пивом в розлив в жилых домах.

В соседнем от меня доме теперь продавец не краник крутит, а торгует заранее разлитым. Вот и все отличия.

Запреты работают слабо и к каждому нужно еще десять пробок для затыкания дыр, из которых пиво так и хлещет. Кто захочет напиться, тот в праздники напьется, хоть совсем продажу закрывай. На ум сразу приходят времена Горбачева с «трезвыми» комсомольскими свадьбами (и разлитым по чайникам алкоголем). После того «сухого закона» страна ушла в такой штопор, от которого Псковской области не оправиться до сих пор.

К ассортименту «косметических лосьонов» с недавних пор добавились «антисептические жидкости». 

Не надо без конца талдычить о вреде алкоголя («А сейчас, Вовочка, мы повторим слова на «б», «п», «х», «е», которые ты не должен употреблять»). Дайте альтернативу.

Она есть у той же «Трезвой России», но развивается слабо. Некогда, организация генерирует заголовки. На их сайте в разделе «Продукты проекта» не очень-то густо. Раз в год обновляемый рейтинг трезвости регионов (ну узнали мы, что Псковская область на 69 месте — и?). Есть «Урок трезвости» - видеоролик на 15 минут, записанный еще в 2014 году, вероятно, по какому-нибудь гранту. Лидер движения агрессивно продвигает ролик для показа в регионах, демонстрировали его и псковским школьникам, Султан Хамзаев предлагал даже ПсковГУ стать ресурсным центром по проведению этого урока. Несмотря на все усилия, количество просмотров за шесть лет не перевалило за сто тысяч.

Из реально полезного, серьезного и нужного — установка спортивных площадок, на сайте «Трезвой России» сказано, что их по стране 60. Есть такие и в Псковской области. Но подумайте, что за цифры: за несколько лет 60 площадок на всю страну! Масштабно. По моему мнению, это как раз то направление, на котором движение может сосредоточить усилия. На создании условий для трезвого досуга.

А у чиновников от культуры еще есть время придумать в Псковской области такую программу на праздники, чтобы о бутылке подумать совершенно некогда было. Пьют не от страстной любви к алкоголю, а потому что заняться больше нечем. Я сейчас не про маргиналов с фуфыриком «боярки», а про умеренно употребляющих. Вся новогодняя кутерьма завязана на детей, подросткам и взрослым деться совершенно некуда или дорого. Каникулы длинные, и алкоголь становится самым доступным развлечением. «Есть веселие пити», а больше ничего и нет.

Юлия Магера

Теги: #алкоголь #Трезвая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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