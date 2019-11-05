Общество

С сегодняшнего дня в Псковской области увеличено время продажи алкоголя

С 8 ноября в Псковской области вступили в силу изменения, касающиеся времени продажи алкоголя в магазинах. Согласно постановлению администрации региона, ограничение розничной продажи алкоголя вводится на период с 22.00 до 10.00 часов.

Планируется, что внесенные изменения позволят легальным магазинам быть конкурентоспособными по отношению к псевдокафе, так называемым «наливайками», которые получают лицензии в качестве объектов общественного питания, но по факту являются магазинами и торгуют круглосуточно алкогольной продукцией, зачастую ненадлежащего качества. Расширение времени продажи алкогольной продукции также будет способствовать увеличению легального оборота розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области.

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Напомним, что с просьбой увеличить время продажи алкогольной продукции к главе региона обращались представители общественности. Продление времени продажи алкоголя поддержали и представители правоохранительных структур на недавнем Координационном совещании по обеспечению правопорядка.