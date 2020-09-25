Регби на костях

Студентки ПсковГУ поиграли в регби у Вечного огня. Ветераны возмущены и недоумевают, зачем надо заниматься спортом рядом с могилой неизвестного солдата. Тренер, приехавший в Псков месяц назад, не понимает сути претензий.
В рубрику «Интерактив» на Псковской Ленте Новостей в воскресенье читатель прислал фотографию студенток, устроивших спортивную тренировку у Вечного огня на площади Победы. Свидетелями происходящего также стали сотни псковичей, проходивших в этот день по скверу или ехавших мимо. Среди них оказался Виктор Антонов, первый заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель парламентской фракции «Единой России».
«Моя позиция такая, как, наверно, у большинства нормальных людей. Вы же знаете, что там похоронен неизвестный солдат на 30-летие освобождения Пскова. Это место сакральное и священное для псковичей. И там проходят тренировки - не понимаю, как это возможно. Тренер говорит: «Нам подходит площадка по размерам, вот мы и тренируемся». Честно говоря, достаточно в Пскове места, чтобы потренироваться», - считает народный избранник.
Вечный огонь горит над могилой солдата, погибшего в первые дни войны у деревни Батьковичи под Псковом. Он был застрелен немцами во время переправы через реку. Местные жители похоронили его над Великой, а в 1974 году захоронение перенесли на площадь Победы. Ложка и солдатская фляга, обнаруженные при вскрытии первого захоронения, переданы в Псковский музей. Монумент над могилой создан из настоящих зенитных орудий, его автором является прославленный архитектор и реставратор Всеволод Петрович Смирнов, сам участвовавший в Великой Отечественной войне. Огонь привезли с Марсова поля в Ленинграде. Минимум дважды в год, 9 мая и 23 июля, на мемориал возлагают цветы официальные делегации. Справа от монумента пять лет назад появилась Аллея Героев с именами Героев Советского Союза, связанных с Псковом. Ну а вчера с противоположной стороны состоялась игра в регби.
«Мои знакомые считают, что это кощунство, - подчеркивает Виктор Антонов. - Зачем это сделано? Вызов какой-то? Я разговаривал с ветеранскими организациями, люди в шоке, они возмущаются. Там кости солдата, защищавшего Псков. Есть вещи, которые не допускают двойного или тройного толкования. Святое должно оставаться святым. Всему свое место. Проводить тренировки фактически на костях недопустимо».
В прямом смысле об уместности, подходящем месте для перебрасывания мяча, говорит и председатель областной ветеранской организации Николай Груздов.
Ветераны настроены миролюбиво. В прокуратуру Николай Груздов писать не собирается, он только хочет, чтобы студенты поняли недопустимость произошедшего.
Виктор Антонов возлагает ответственность за произошедшее на тренера и руководство университета: «Занятие хорошего педагога - это не только передача знаний и умений, но и воспитание наших детей, в том числе, доброго и милосердного отношения к народной памяти и святым местам. Возникают вопросы к руководству ПсковГУ, которое разрешило проводить занятия спортом именно в этом месте. Размывать понятия патриотизма, чести, совести нельзя. С малого все начинается. Когда дети там балуются, они несмышленые. А тренер привел команду, он взрослый человек, педагог. Интересно было бы узнать, какая у него квалификация».
Тренер Алексей Орешин в произошедшем не видит ничего предосудительного. Более того, в сообществе «Регби ПсковГУ» также в воскресенье был выложен снимок с тренировки. Место то же, только ракурс чуть другой, будто не горит сбоку от спортсменок Вечный огонь.
Регбийные команды в университете появились только в этом учебном году. В январе регион заключил соглашение с клубом ЦСКА. В июне зампред его попечительского совета Алексей Митрюшин приезжал в Псков. Речь во время его визита шла, в том числе, о необходимости постоянного присутствия в регионе специалиста, который возьмет на себя организацию тренерской работы. Сообщалось, что детско-юношеское направление получит свое развитие после стабилизации ситуации с ковидом.
А студентов не жалко. Как не было их жалко недавно выводить на занятия по физвоспитанию под дождь.
Первыми под козырек взяли в университете. При том, что инфраструктура (регбистам нужно поле 110 на 70, вроде футбольного) отсутствует. Действует запрет на тренировки в помещении. Прибавим к этому оба закрытых городских стадиона. «Машиностроитель» раскурочили два года назад, сдать обещали к Ганзейским дням, но сколько бы высокие чины не «совершали контрольных выездов», дело движется туго. В этом году по нацпроекту «Спорт - норма жизни» приводят в порядок «Локомотив», то есть сейчас там тоже не спортсмены, а строители. И вот на этом фоне в университете набрали сразу четыре команды: мужскую и женскую среди получающих высшее образование и такую же пару в колледже. Из оборудования - дареные мячи. Политика бури и натиска все чаще практикуется в разных сферах. Ввязаться нахрапом, а там посмотрим - такой подход приводит к результатам, которые вчера наблюдал весь город. И давайте не забывать, что все это происходит в Год памяти и славы - год 75-летия Великой Победы. Отдает это все оруэлловским двоемыслием, когда одной рукой мы к монументу гвоздику кладем, а второй подкидываем рядом с ним мяч.
Тренер Алексей Орешин - из Ульяновска (как и ректор ПсковГУ Наталья Ильина). Там он вел свадьбы, а потом основал регбийный клуб, был исполнительным директором областной федерации регби. Возможно, пока не до конца освоился в Пскове, а потому и называет сквер у мемориала частью Летнего сада и не понимает, чем возмущены псковичи. Хотя и обещает, «больше приходить не будем, зачем народ нервировать». Извинений пока он никому не принес. Аргумент, что дети катаются по мемориалу на велосипеде, выглядит слабым. Недостойное поведение других - не оправдание собственным поступкам.
Отдельно подчеркнем: развитие нового для региона вида спорта вызывает только позитивную реакцию. Как знать, не сидит ли сейчас на студенческой скамье талант мирового уровня. Регби в университете и школах - однозначное добро для физического воспитания молодых. Любой спорт - это отлично. Недоумение вызывает исключительно выбор места для игры.
Сейчас девчонки из университета готовятся к всероссийским университетским соревнованиям по регби, которые впервые пройдут в стране. Студенток в этой ситуации обвинять точно не надо, в хорошей команде тренер - царь и бог, которого положено беспрекословно слушаться. Соревнования состоятся уже на следующей неделе, и нашим регбисткам на них - только побед.
Юлия Магера