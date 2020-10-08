Общество

Наталья Федорова призвала вандалов вернуть туи в Жидилов Бор

Глава Псковского района Наталья Федорова в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове призвала виновных в краже туй на воинском мемориале в Жидиловом Бору вернуть деревья на место.

«Должна быть человеческая совесть, - отметила она. - Эти люди должны вернуть туи на место. Этот факт нас всех потряс. 16 туй выкопали одновременно - это потрясло всех».

Наталья Федорова напомнила, что в Жидиловом Бору ежегодно хоронят павших в годы Великой Отечественной войны бойцов, которых поднимают поисковики. «Это знаковое место, связанное с Победой, с освобождением», - подчеркнула она.

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«Мы все свято чтим подвиг наших предков, воспитываем на этом детей и хотим сохранить мир. И вдруг - вот такое», - добавила она. Заявление о краже 16 туй на воинском мемориале направлено в полицию.