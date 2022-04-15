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Микротощая рана

Нельзя ставить перед голодным тарелку супа и надеяться, что он не возьмется за ложку. Даже если суп в итоге обойдется по цене фуагра под черной икрой. Как раз это происходит в случае с микрокредитами. Дают тысячу, через неделю забирают сверху семьдесят рублей - колоссальный навар в 365% годовых. Обозреватель ПЛН Юлия Магера считает такие займы абсолютным злом.

Пока был жив рынок на Четырех углах, один из ларьков нон-стопом оглашал окрестный эфир записью бодрого голоса, зовущего: «Заходи за деньгами!» Чтобы увеличить радиус поражения, одно время наняли «топтуна». С колонкой на шее он расхаживал взад и вперед по тротуару. Стоя рядом на остановке, хотелось открутить себе голову, только бы в нее больше не слышать приторно-позитивный голос, манящий в финансовый ад. Вопрос решился радикально, когда тяжелая техника снесла офис выдачи микрокредитов с остальным рынком.

На Четырех углах стало потише, но офисы микрофинансовых организаций из города никуда не делись. Замечали, что они почти всегда в ларьках? Бизнес их такой же убогий, как архитектура времен зарождения свободного рынка. Зато более живучий и доходный. По данным Банка России, в прошлом году сфера микрокредитования вернулась к допандемийной динамике. Telegram-канал «Незыгарь» пишет, что за год выдано займов 624 млрд рублей, чистая прибыть кредиторов выросла на 8%. Максимальная ставка - 1%, то есть 365% годовых. Аналитики прогнозируют рост социального напряжения из-за повышения числа тех, кто не может расплатиться.

365% годовых - на голову эти цифры не налазят, что называется. Если растет ставка по ипотеке с 7 до 12%, вместе с ней поднимается вой на болотах. Потому что из конкретного кармана будут вынуты совсем не лишнее сотни тысяч рублей. В случае с микрокредитами из кошельков забирают миллиарды. И ничего, и тишина. Воистину, укради курицу - угодишь на нары, умыкни завод - попадешь в дамки.

Фокус в маленьких цифрах. За выданную тысячу за неделю набежит 70 рублей. Тьфу, копейки. Стаканчик кофе столько стоит, с его ценой любят сравнивать мелкие траты. Вроде как, не считается. Но это все еще невероятные, совершенно космические 365% годовых. И макроприбыль на выходе, по копейке вынутая из миллионов карманов.

Работают микрокредиторы по обкатанной дилерами схеме. Первый заем могут дать и вовсе без процентов. Главное, вовремя вернуть. Но стоит протянуть палец, руку откусят вместе с плечом. Самых незащищенных бьют по самому больному. Не хватает до зарплаты? Заходи! Тогда в следующем месяце не хватит еще больше: зарплата все та же (значит, снова не закроет потребности) да еще из нее нужно вычесть долг. В прошлый раз сесть на гречку и воду, чтобы уложить в лимиты, не вышло. Вряд ли, получится в этот. Снова придется идти за микрокредитом. Брать еще больше, чтобы покрыть кассовый разрыв в своем кошельке. Отдавать уже с процентами. А там и до первой просрочки недалеко.

Деньги - как будто бы - есть. В кошельке все та же зарплата, может, и еще пара кредитных тысяч сверху. Жить стало веселее, а долговая яма под ногами все углубляется.

Вот он - настоящий технический дефолт. А не страшилки из кликбейтных заголовков западной прессы.

Мы сейчас не про каких-то маргиналов говорим. Забулдыге с месячной немытостью в ларьках кредиторов мало что светит. Идут туда обыкновенные люди с обыкновенной зарплатой. Каков ее размер в нашей Псковской области мы прекрасно знаем. В статистических сводках - выше 33 тысяч рублей. Те самые голубцы из мяса (выплат на госслужбе, по последним данным это сфера с самыми высокими зарплатами в регионе) и капусты библиотекарей, педагогов, работников культуры, продавцов. Хватало бы на жизнь, не были бы так актуальны ни выплаты десяти тысяч рублей к школе, ни новое пособие для детей от 8 до 17 лет (в дополнение к старому для дошкольников). Радость от получения детского прожиточного минимума - горький симптом реального благосостояния. В Псковской области пособия будут назначены на 26 тысяч детей. То есть сейчас они живут в семьях с работающими родителями, где на каждого члена прожиточный минимум не получается. Выплаты - правильный шаг в сторону помощи самым нуждающимся. Пока что они - главная аудитория микрофинансовых организаций.

Уже вижу диванного эксперта в вирусологии, военной науке и экономике. Чванливо развалясь на своих подушках, он цедит через зубы: «Головой надо думать». В том смысле, что сами виноваты, никто за руку в ларек за тысячей не тянул. В этом только половина правды.

Кредит - инструмент для улучшения жизни. Примерно, как спички. Можно на огне еду приготовить, а можно дом спалить. Все же помнят, что «спички - детям не игрушка»? Почему тогда они лежат на самом видном месте? Микрокредитные организации работают легально, по лицензиям Банка России. Их деятельность законна. И очень опасна. Пока что жизнь улучшается только у кредиторов. Богатые становятся еще богаче за счет самых бедных - классика.

Совершенно понятно, что «население» самостоятельно не справляется одновременно с бедностью и соблазном загасить личный финансовый пожар керосином. Тех, кто пока помещается поперек лавки, с этого года начнут учить отношениям с деньгами. Мы уже писали, что в сентябре в школах заработает новый федеральный государственный образовательный стандарт. По нему отменят второй иняз и русский язык в качестве родного.

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Еще одно нововведение - основы финансовой грамотности. Ее рассыплют по уже существующим дисциплинам: окружающему миру, математике, обществознанию, информатике, географии. Нынешний выпускник, выходя за порог школы, знает принцип относительности Эйнштейна, но не знает, как снять и куда отнести показания счетчика воды в своей квартире. Если из затеи приблизить школьную программу к реальной жизни вообще что-то выйдет, лет двадцать пройдет.

Во-вторых, в Госдуму внесен законопроект, на мой личный взгляд, из серии «мертвому припарка». Депутатам предлагают проголосовать за снижение максимальной ставки по микрокредитам до 292% годовых и ограничить максимальную выплату с 1,5 до 1,3 размеров займа.

Как по мне, все это не полумера, а имитация помощи. Тем более, МФОшники уже завыли про «риски убыточности». Это при таком-то проценте! Того и гляди пролоббируют спуск на тормозах даже такого оскопленного законопроекта (не для того ли он и задуман?)

Раз уж у нас сейчас идет коренное переустройство экономики, не пора ли под бурные аплодисменты здравомыслящей публики ввести самый благотворный запрет? Тотальный запрет на микрокредиты. Аннулирование лицензий и забвение людоедской практики. Без этого получается, как у Людочки из фильма «Москва слезам не верит». Та кричала: «Зло должно быть и будет наказано!», а тащить все тяготы Катерине пришлось в одиночку.

Юлия Магера