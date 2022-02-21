Экономика

Почти до 34 тысяч рублей выросла средняя зарплата по Псковской области

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-ноябрь 2021 года, по оценке специалистов, составила 33 878 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 9,4% (по России – на 9,5%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: пресс-служба Псковстата

В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата выросла на 3,1% (по России – на 2,8%), уточнили в Псковстате.

Наиболее высокий уровень оплаты труда работников сложился в организациях финансовой и страховой деятельности – 54 605 рублей, что на 61,2% выше, чем в среднем по области.

Среди муниципальных районов и городских округов Псковской области самая высокая заработная плата за январь-ноябрь 2021 года сложилась в организациях Пскова – на 11,9% выше, чем в среднем по региону (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью менее 15 человек). Самая низкая – в организациях Красногородского района – на 27,9% ниже, чем в среднем по области.

Среди регионов Российской Федерации по величине среднемесячной заработной платы за ноябрь 2021 года Псковская область находилась на 73 месте.