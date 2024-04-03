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Блоги / Юлия Магера

Под видом мошенников

03.04.2024 14:56|ПсковКомментариев: 0

Оживление банков на поле борьбы с мошенниками с удивлением наблюдает автор Псковской Ленты Новостей Юлия Магера. Много лет до этого финансисты заверяли, что не могут внести никакого вклада в борьбу с обманом своих же клиентов, а теперь наперегонки внедряют собственные программы. Наш обозреватель в своей авторской колонке выражает уверенность, что дело не в доброте душевной банкиров — государство сумело найти кнут для отрасли да и у самого, наконец, появились причины развернуться к проблеме лицом.

 

Невиданную ранее активность начали проявлять банки. В последние месяцы при попытке снять в отделении крупную сумму или получить кредит, нужно ответить на серию вопросов. Девушка за стойкой интересуется, не звонили ли сотрудники правоохранительных органов, не присылали ли через мессенджер служебное удостоверение да не нужно ли полученные деньги будет тотчас же кому-то перевести. В одних банках спрашивают устно, в других дают заполнить и подписать целую анкету.

Да еще банки наперегонки объявляют о собственных программах по возврату денег пострадавшим от мошеннических действий. Дескать, не надо ждать решения суда, сервис по защите бесплатный, технологии позволяют раскрыть над клиентами зонтик банковских решений, а если в нем окажутся дырочки, то самостоятельно вернуть утраченное. Разошедшаяся накануне история про то, как мошенники начали звонить под видом мошенников (сначала легкий обман и признание в обмане, а потом звонки от «правоохранителей» с предложением помощи, в ходе оказания которой жертва обезжиривается без остатка) — нативная реклама как раз такого сервиса.

Думаете, банкиры резко озаботились сохранностью денег на счетах клиентов? Не считаю, что это так. На мой взгляд, всё, чего пытаются добиться — снять с себя ответственность и не попасть под неумолимые жернова Центробанка. Запущены они будут в июле нынешнего года.

Прошлым летом был принят закон, обязывающий возмещать клиентам средства, если банк допустил их перевод на мошеннический счет. От пострадавшего нужно будет только заявление, и в течение 30 дней деньги должны будут вернуться обратно. Неблагонадежные счета будут указаны в специальной базе Банка России, а при переводе на те, что банк сам сочтет подозрительными, деньги должны быть заморожены на два дня на случай, если клиент одумается. Закон заработает 24 июля, спустя ровно год после опубликования. Центробанк будет следить за его исполнением и строго «а-та-та» провинившихся.

Выжимание лимонада качественного пиара из лимонов дополнительного регулирования — вот что такое запущенные программы банков. Раз все равно деньги возвращать придется, так почему бы немного не забежать впереди телеги и не создать себе репутацию технологичной организации, которая закрывает клиентов своим щитом, а в случае брешей возвращает все до копейки. Красиво.

Внезапно оказывается, что десяток лет разведенные руки в позе «Мы ничего поделать не можем» отлично сводятся в положение «Ща-ща, все будет».

Год к году прибыли мошенников множатся на зависть любой глобальной корпорации. Что ни смена календаря, то новые рекорды. В прошлом году россияне отдали кибермошенникам без малого 16 млрд рублей. Это только официальная статистика, собранная на основе заявлений пострадавших. Не все из них готовы публично признать свой позор. Потому что жертвами преступников становятся, даже имея семь пядей во лбу. Как профессор Уральского федерального университета, которая рассталась с 15 миллионами, а потом пыталась их вернуть, явившись на избирательный участок с зеленкой — такое получила задание. То есть мало того, что ободрали, так еще и поглумились.

Удивительно, что государство столько лет отворачивалось от проблемы, хотя бушует пандемия помощнее той, что мы недавно пережили. Нет, конечно, статьи в Уголовном кодексе были, и дела по ним полиция заводила. Ну и толку-то? Результаты показывают, что весь этот сизифов труд никак не влиял на рост числа преступлений. Понятно, что полиции с нынешними инструментами самостоятельно из этого девятого вала не выплыть. Рядовые дознаватели, заваленные подобными делами, могут разве что обклеить подъезды и остановки предупреждениями да рассылать в другие регионы запросы, отвечая на такие же письма от коллег.

Впору учреждать специальное подразделение по борьбе с дистанционным отъемом денег у населения. Что важно — экипированное по последнему слову техники не хуже мошенников и укомплектованное не следователями-многостаночниками, которые одной рукой пишут протокол о пропаже денег с карты, а другой — о краже петуха из сарая. Нет, кадры должны быть на уровне тех, что нанимают банки. В идеале, привлекать уже посаженных мошенников к отлавливанию коллег. Появился же для преступников механизм выхода на свободу через искупительное взаимодействие с Минобороны. Почему бы не расширить практику в мирных целях?

Пока же этого нет, и дошло до того, что «служба безопасности» дозвонилась до руководителя всех полицейских области.

А на прошлой неделе начальник регионального управления МВД Алексей Овсянников в стенах областного Собрания депутатов рассказывал, что для борьбы с киберпреступностью привлекли уже и священников. Кто бы мог подумать, что слова «проповедь» и «IT-преступление» встретятся в одном предложении, а вот поди ж ты.

Еще генерал-майор выразил уверенность, что после СВО число мошенничеств сократится. Все потому, что «это целая отрасль на Украине, которая собирает деньги с наших граждан».

Потребовалось включить мясорубку, только так появилось хоть какое-то понимание того, что дистанционные мошенничества — беда общенационального масштаба, настоящая угроза суверенитету.

Деньги россиян уплывают к, мягко говоря, недружественным берегам. И используются для неприятных целей. А эти средства очень пригодились бы в стране. Государство ищет внутренние резервы для пополнения бюджета. На серьезном уровне обсуждается введение прогрессивной шкалы налогообложения, то есть нынешние 13% подоходного налога вырастут пропорционально доходам. По этому поводу активно готовится общественное мнение. Уже и свежий опрос ВЦИОМ готов. Согласно ему, 67% считают несправедливым взимание единой ставки в 13% со всех и каждого. Правда, не уточняется, что, заявляя о несправедливости, граждане, скорее всего, представляют себе яхты и дворцы. А не соседа, которому платят немногим выше по региону и чью голову, немного поднявшуюся над общим болотом, отрубят первой. Будет не справедливость, а раскулачивание бедных нищими. Несколько недель назад выходила подробная колонка об этом.

Совсем недавно уходящие мошенникам 16 млрд в год с высоты громадного и богатейшего российского государства казались семечками. Мелочью, статистической погрешностью, которой можно пренебречь. Но теперича не то, что давеча. Вся надежда на то, что государство не потерпит конкуренции и решительно возьмется за перекрытие каналов утечки денег. Тем и спасемся. Первые шаги на этом пути уже сделаны.

Юлия Магера

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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