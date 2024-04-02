Общество

«В фокусе»: Кибербезопасность — как противостоять угрозам

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему кибербезопасности и противостояния кибер-угрозам. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Россия — одна из тех стран, где цифровые технологии развиваются семимильными шагами. Электронные девайсы, соцсети, мессенджеры успели стать неотъемлемой частью жизни миллионов человек. Но вместе с развитием цифровых технологий, которые приносят пользу обществу, развивается и криминальный сегмент этого рынка.

15-20 лет назад мошенники всё чаще ходили по квартирам, втирались в доверие к одиноким пенсионерам и выманивали у них деньги. Нельзя сказать, что сейчас подобные инциденты исчезли полностью. Но теперь аферисты предпочитают использовать высокие технологии — они звонят по телефону, подменяют номера и голоса, взламывают аккаунты в соцсетях, создают страницы-клоны… Запугивают, торопят, играют на чувствах.

В последние месяцы в Псковской области наблюдается настоящий «бум» на преступления с использованием телекоммуникационных технологий. Не так давно атакована была, например, группа Псковской Ленты Новостей в соцсети «ВКонтакте». Мошенники пытались совершать массовую рассылку. Главы районов, политики, общественные деятели, лидеры общественных мнений то и дело сталкиваются с тем, что от их имени аферисты что-то рассылают и что-то требуют.

Нужно сказать, что отпечаток на происходящие события накладывает и внешнеполитическая обстановка. Рост случаев мошенничества стимулируют продолжающаяся спецоперация и противостояние России и коллективного Запада. В таких условиях, кроме обычных мошенников, выманивающих деньги, появились и те, кто распространяет фейки и панические настроения, занимается провокацией и даже подбивает детей на совершение террористических и противоправных действий (подобный случай с предложениями идти с оружием в один из псковских торговых центров фиксировался буквально на минувшей неделе).

Как противостоять этим угрозам? И можно ли это сделать? О кибербезопасности и «кибергигиене» сегодня в программе «В фокусе».

Говоря о кибербезопасности, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов признался, что и сам недавно столкнулся с мошенниками. Накануне президентских выборов ему написали с фейкового аккаунт председателя Избирательной комиссии региона. На этом фоне Виталий Рахманов отметил, что кем бы ни представлялся мошенник, сценарий всегда один. Отправной точкой становится якобы случившаяся утечка персональных данных из банков. Далее всё идет к тому, чтобы всеми правдами и неправдами отвязать банковскую карту от телефона собеседника и привязать к своему.

«Волна по подделке таких публичных аккаунтов началась где-то с прошлого лета, как раз перед выборами губернатора. Схема всегда одна. Известный аккаунт говорит о том, что сейчас с вами свяжутся сотрудники силовых структур. Они начинают думать, учиться на своих ошибках. И, конечно, уже многие моменты, которые говорили раньше, сейчас сглаживают достаточно умело. Соответственно, если вас они начинают очень долго обрабатывать, а вы по какой-то причине с ними ведете диалог, дошли уже до СМС, то ни в коем случае нельзя сообщать никакие коды, которые вам приходят, потому что в противном случае вы рискуете потерять управление своими финансами. Ну и, как следствие, сами финансы».

Рост преступности в прошлом году в Псковской области произошёл за счёт IT-преступлений. Об этом факте, ссылаясь на доклад начальника УМВД России по региону Алексея Овсянникова перед Псковским областным Собранием депутатов, напомнила начальник пресс-службы УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова. Она добавила, что IT-преступность набирает обороты во всех регионах страны. А Псковская область среди других регионов СЗФО по темпу роста преступлений в сфере информационных технологий оказалась на 5 месте из 11.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Несмотря на большой объем проделанной работы по профилактике, совершенствованию организации раскрытия преступлений, в том числе во взаимодействии с банками и операторами связи, число таких преступлений по прежнему растет, плюс 32%. Их возрастающий удельный вес в общем массиве зарегистрированных преступлений непосредственно повлиял на рост тяжкой преступности. Более половины всех зарегистрированных тяжких преступлений совершены в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Мошенники чаще пользуются тем, что заключение кредитных договоров можно производить удаленно в микрофинансовых организациях с использованием учетных записей граждан на портале "Госуслуги". Число зафиксированных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации в прошлом году увеличилось более чем в 10 раз. Полицией на постоянной основе осуществляется мониторинг, изменение схем совершения IT-преступлений, на основе которого мы своевременно перестраиваем работу по их предупреждению. Внесены предложения о включении мероприятий по профилактике таких преступлений в региональную государственную программу обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в Псковской области».

Волна кибепреступлений не миновала и Великие Луки. Злоумышленники создали сразу несколько страниц-клонов представителей муниципальной власти, поделился подробностями глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Он уточнил, что пишут и звонят такие «псевдочиновники», чтобы выманить деньги — говорят о якобы совершённом нарушении, а после предлагают заплатить, чтобы избежать последствий. На фоне сказанного Андрей Беляев призвал и жителей Псковской области, и великолучан в частности, быть бдительными и не попадаться на подобные схемы.

«Двойники страниц в Telegram созданы и на главу города, и на главу администрации. Нам поступали такие сообщения, они переданы в работу в полицию. Среди сотрудников и руководителей проведена разъяснительная работа о том, что такие страницы нужно игнорировать, не попадаться на эти провокации».

Мошенники регулярно подделывают не только аккаунты чиновников. Они создают сайты-клоны крупных заводов и предприятий. Причём создают так умело, что подделку очень сложно заподозрить. От официального сайта она может отличаться только номером телефона, почтой, реквизитами для перевода и ценами, которые на 30-40% ниже, чем у настоящего, нефальшивого производителя. В подобной ситуации уже трижды оказывался директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк. Трижды его предприятие писало заявления в правоохранительные органы. Мошеннические сайты блокировали. Но аферисты, кажется, не намерены сдаваться. Люди «клюют» на низкие цены, а в итоге переводят мошенникам от 200 тысяч рублей до 4 миллионов.

«Получается так, что люди приобретают якобы продукцию хорошего качества за более дешевые цены. Ну и потом, как вы понимаете, у них ничего нет. Клиенты потом нам звонят обманутые. Естественно, это не крупные предприятия, у которых есть договора, контракты, службы безопасности, все остальное. А это мелкий бизнес, который хочет для своих целей перекупить, либо на продажу сделать. Каждый раз, когда нам звонят и говорят о том, что мы купили у вашего предприятия, я всегда говорю о том, что, конечно, по хорошему, есть огромное количество способов понять: с мошенником вы связались или нет. Вплоть до самого простого: если вы завод - выйдете по конференц-связи на территории завода, сделайте фото, что вы находитесь на заводе, либо хотя бы пришлите фотографии той продукции, которую мы хотим у вас купить, которая якобы есть в наличии».

Людей среднего возраста в школе не учили основам кибербезопасности. Так что к подобным мошенническим схемам они оказались совершенно не готовы. Таким мнением поделился директор Псковского «Горводоканала», депутат Псковской городской Думы Константин Болотин. Он рассказал, что с мошенническими схемами столкнулось за последнее время и предприятие, которым он руководит. Аферисты подменяли номер и под видом начальства писали его подчинённым.

«Попытались от моего имени дать указания перечислить денежные средства сторонним организациям. А коллег, не связанным с финансовой составляющей, попытались запугать сотрудниками органов безопасности, склонить на какие-то действия. Заявление в полицию по факту принуждения провести мошеннический платеж написали. Но пока еще ответа мы не получили. Наша основная задача - быть бдительными, проводить беседы с детьми, с пожилыми людьми. Они больше всех страдают от таких мошеннических действий, и самим надо быть предельно внимательным и, я бы сказал, критически относиться к непонятным сообщениям, просьбам и так далее».

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова отметила: дети — одна из самых уязвимых категорий с точки зрения киберпреступников. Поэтому говорить о безопасном поведении в Сети со своими чадами родителям нужно ровно с того момента, когда они вручают им предмет, который может нести в себе риски и угрозы. В данном случае — телефон или компьютер. И говорить о том, «что такое хорошо, и что такое плохо» нужно как можно чаще. А вот ещё одно условие: делать это нужно ненавязчиво, чтобы не вызвать у ребёнка отторжения. Немаловажен и личный позитивный пример.

«Мы сразу же должны проговорить о тех мерах безопасности, которые необходимо соблюдать. Это и конфиденциальность информации, и сохранение профиля. Закрытая страничка для посторонних людей. О том, как можно ребенку, например, исключить из общения человека, который неприятен. Ну и, конечно же, важный момент - это личный пример взрослого. Насколько взрослый сам соблюдает кибер-гигиену, насколько он ведет свою страничку правильно, открыто, какую информацию он туда выкладывает. Ребенок же видит по примеру взрослых какие-то моменты, и вот он копирует их. Когда мы говорим о безопасности, это все субъекты: то есть это и школа, и родители, и средства массовой информации. То есть это объемная работа. Конечно, большую ответственность несут родители. Но мы понимаем, что школа - это институт социальный, который оказывает особое влияние на ребенка».

Система образования осознаёт опасность киберпреступлений в подростковой и молодёжной среде и «артикулирует её в своей деятельности» — занимается и профилактикой, и обучением основам, отметила Татьяна Пасман — педагог, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Работу в этом направлении, по её мнению, нужно продолжать. Но есть один нюанс: педагоги сами не всегда готовы противостоять киберопасности. И потому не всегда могут доходчиво объяснить детям. А занудство подрастающее поколение воспринимает с точностью да наоборот.

«И в информатике, и в воспитательной работе обязательно присутствуют такие разделы, которые посвящены кибер-безопасности. То есть ученикам рассказывают и объясняют это, причем стараются это делать на практических примерах. Учителя всегда реагируют на то, что происходит в обществе, на ситуации, которые могут возникнуть в этих условиях. Запретительные меры - это еще опаснее, потому что они вызывают любопытство. Больше просветительские, корректно просветительские вещи работают, когда это сделано молодежным языком, и в интересной форме детям объясняется, что такое хорошо и что такое плохо».

В ходе недавнего отчета перед Псковским областным Собранием депутатов генерал-майор полиции Алексей Овсянников высказал мнение о том, что с завершением специальной военной операции кибермошенничества в Псковской области станет меньше. Он пояснил, что пока в этом направлении работает «целая отрасль на Украине, которая собирает деньги с наших граждан».

Как бы там ни было, внимательность и осторожность лишними не будут никогда. Особенно, если человек (пусть даже очень похожий на знакомого\ приятеля\ родственника) в соцсетях или во время беседы по телефону заводит разговор о деньгах и банковских операциях. Положите трубку. Наберите номер вручную. Воспользуйтесь видеосвязью. Не дайте себя обмануть.

Светлана Пикалёва