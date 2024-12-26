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Явный Дед Мороз

Отечественный Дед Мороз становится все более коммерциализированной фигурой. Теперь можно не только посетить его резиденцию в Великом Устюге, но прямо в Пскове сходить к нему на дачу, встретить его с поезда, пригласить домой. Конечно, все за отдельную плату. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке объясняет, что хорошего несут в себе финансовые успехи Деда Мороза.

В организациях по всей стране накануне Нового года играют в «Тайного Санту». Разоришься, если вручать индивидуально каждому коллеге даже маленький презент. Вот и придумали праздничную круговую поруку. Каждый получает по жребию одного подопечного, которого надо обеспечить подарком. Одариваемый не знает, кто именно собрал содержимое праздничной коробки. Подношение как бы от всего коллектива. В итоге все с подарками, личные бюджеты остаются без брешей, подобающее настроение создано.

В этом году участились случаи, когда играют не в «Тайного Санту», а в «Тайного Деда Мороза». Все то же самое, но чуть смещены акценты в сторону национальной идентичности. Без указки сверху, просто людям так чувствуется и кажется более правильным. Молодежный центр в Пскове вообще запустил игру на весь город именно под эгидой отечественного зимнего волшебника. Потому что какой вам еще Санта? Мы не в Лос-Анджелесе и не в Бирмингеме. У каждого свои праздничные традиции. Да, игру придумали не мы, но почему бы не взять на вооружение чужую отличную идею? Мы и взяли. Сначала слепо копировали. Теперь адаптируем под себя, под собственные символы.

В копировании чужих успешных практик ничего дурного нет, это понимал еще Петр I. Сначала поучись у лучших, начни делать, как они - там, глядишь, и сам сможешь подковать блоху.

В прошедшие два года процесс пошел быстрее. Есть кое-что позитивное в последних событиях. Например, пробуждение национального самосознания. Многие будто очнулись и решили поискать ответ на вопрос: «А мы-то сами что из себя представляем?»

Повернулись сами к себе передом.

Мы ж сначала были совсем дикие. Когда 30 лет назад открылись информационные и товарные шлюзы, стали хватать все, до чего могли дотянуться. Начали использовать внешние атрибуты «тамошней» жизни, пытаясь таким способом дотянуться до уровня жизни в особняках города Санта-Барбара. За каким-то лешим начали отмечать Хеллоуин (заметили, что в этом году про него почти и не слышно было?). Стали травмировать собственных детей, вынужденных на День святого Валентина пересчитывать, кому больше прислали сердечек через школьную почту. Под Новый год повсюду стали появляться надписи «Merry Christmas». И это был не возврат к собственному Рождеству, ушедшему за последние сто лет в тень Нового года. Нет - слепое обезьянничание, а больше ничего.

И все-таки мы проснулись. И теперь друг другу рассказываем, у кого какие советские елочные игрушки сохранились. Особый шик, если в отечественное ретро удается нарядить елку целиком. Восторги окружающих и обилие лайков в соцсетях гарантированы. Кто не успел выкинуть в пылу разрушительного угара избавления от собственного прошлого - тот теперь стрижет моральные дивиденды.

Дед Мороз все-таки не пустил Санту на свою исконную территорию. Очень долго у нас только то и было, что резиденция зимнего волшебника в далеком северном Великом Устюге. А теперь по стране ездит поезд Деда Мороза и традиционного делает остановки на крупных станциях в Псковской области.

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В прошлом году в Парке строителей в Пскове работала «Дача Деда Мороза», собиравшая перед своими дверями длинные очереди.

Все больше людей приглашают Деда Мороза со Снегурочкой на дом, поздравить детей.

Словом, растет и ширится популярность главного зимнего волшебника страны.

Хотя кое-что во взаимоотношениях с Дедом Морозом поменялось. В них примешалась денежная составляющая. Деду Морозу надо платить. И это нормально.

Мы не раз писали о причинах, по которым не приживаются на отечественной почве национальные праздники. Петр и Февронья никак не могут победить Валентина. Не хватает маркетинговых мощностей.

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Вместо яркого и блестящего, на что так падка публика, предлагают какое-то уныние в пафосной оболочке. Может, потому и является Новый год одним из главных праздников в стране, что хватает в нем и блеска, и веселья? Люди готовы платить за то и за другое, коммерсанты охотно предлагают возможности потратить деньги – замкнутая система поддерживает сама себя, практически, работает праздничный вечный двигатель. Работает на основе отечественных традиций и национальных ценностей.

Ни на каких оленях наш Дед Мороз не ездит, в его сани запряжены исключительно лошади.

Я думаю, организаторам прочих праздников надо внимательно изучить собственный же новогодний опыт. Потому что с Новым годом получилось интересно. Сначала мы позапихивали в свой праздник много инородного, потом отбросили все лишнее – получилось современно и, немаловажно, самобытно.

В этом смысле интересно будет понаблюдать за тем, как Псковская область станет раскручивать бренд «Рождество начинается здесь». Такое начинание недавно анонсировал губернатор Михаил Ведерников. Получится практически лабораторный эксперимент. Выйдет ли совместить наши традиции с современными тенденциями? Сделать празднование Рождества на Псковщине привлекательным для всей страны? Не заменять в празднике самое важное на мишуру, но и не работать ради высокопарных строк в чиновничьих отчетах? Совсем скоро мы все узнаем.

Юлия Магера