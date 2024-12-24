Общество

Акция «Тайный Дед Мороз» в Пскове собрала около 60 участников

Акция «Тайный Дед Мороз» собрала около 60 участников в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Молодежном центре города Пскова.

Фото здесь и далее: Молодежный центр города Пскова

В преддверии Нового года в Пскове завершается акция «Тайный Дед Мороз», собравшая более полусотни молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Каждый участник стал настоящим Дедом Морозом, выполнив желание своего тайного друга. Имена получателей и пожелания к подаркам были распределены случайным образом среди всех желающих. В течение этой недели, вплоть до 27 декабря, все участники могут забрать свои подарки в специально организованном пункте выдачи, а также сделать памятные фотографии с Дедом Морозом на фоне праздничной фотозоны.

«Мероприятие проводится в городе впервые. Рассчитываем, что оно станет новой доброй традицией, объединяя жителей Пскова накануне новогодних праздников», - отметили в молодежном центре.