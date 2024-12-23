Общество

Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область на один день

В рамках масштабного новогоднего тура поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область 4 января 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Прибытие поезда на железнодорожный вокзал Пскова ожидается в 15:05. На вокзале детей и их родителей будут встречать Дед Мороз, его внучка Снегурочка и другие сказочные персонажи. В 15:40 по купленным билетам начнётся посещение апартаментов Деда Мороза. Дети смогут побывать в его передвижной резиденции, увидеть сказочную деревню, посетить кукольный театр и выпить чай с зимними волшебниками. В 18:30 поезд отправится со станции Псков.

На станцию Дно он прибудет в 21:40. Здесь запланирована только праздничная программа на платформе, без посещения вагонов. В 23:10 поезд Деда Мороза покинет станцию Дно.

Напомним, поезд начинает путешествие уже в 4-й раз. За три года он проехал свыше 74 тысяч километров и его посетили более чем 1 300 000 человек.