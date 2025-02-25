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Блоги / Юлия Магера

Прогноз на разводку

25.02.2025 13:00|ПсковКомментариев: 0

В прошлом году мошенники позвонили на 60% телефонов в России, это сведения «Лаборатории Касперского» на основе данных с устройств, пользующихся решениями этой компании для защиты. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера считает, что статистику смело можно экстраполировать на всех вообще абонентов. И перефразировать известную врачебную фразу: нет людей полностью свободных от посягательств дистанционных жуликов, есть те, до кого пока просто не дозвонились. В своей колонке наш автор рассказывает, как жить в мире, где все персональные данные давно слиты, и каждую секунду можно оказаться обманутым.

 

Если раньше, чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно было не играть в наперстки на привокзальной площади и не раскидывать партию в картишки с шулерами, то сейчас под ударом каждый. Каждый! Как бы не хотелось отмахнуться от этой темы (очень хочется, я знаю и понимаю), считать, что «не провели бы так меня» - прятать голову в песок. Кое-чего остается торчать на поверхности, и жареный петух уже навострил свой клюв.

Технологический уклад жизни современного человека таков, что коллективный мошенник давным-давно получил персональные данные на меня, на вас и на всех вообще.

Уже можно расслабиться, выдохнуть и не переживать, заполняя очередную анкету ради скидочной карты. Конкретно эта анкета ситуацию никак не ухудшит. Все данные уже у тех, комку они нужны. Как минимум в серых базах есть номера телефонов с привязкой к ФИО. А то и чего подробнее. Периодически появляются новости об утечке информации про миллионы россиян. Сифонит из официальных ведомств. Казалось бы, государство само установило санкции за утерю персональных данных своих граждан, так что должно показывать пример их надежной защиты.

На практике выходит по-другому. Летом 2022 года в сети оказались данные клиентов «Почты России». В организации тогда заявили, что одна из учетных записей подрядчика «была скомпрометирована», в результате «фрагмент данных» попал в руки хакеров, но «безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает». На подрядчика же кивал «Ростелеком» уже в этом январе, когда произошла ситуация, кокетливо названная в официальном заявлении «инцидентом информационной безопасности», после которого пользователям посоветовали сменить пароли. Также в начале года сообщалось об успешной крупной кибератаке на ресурсы Росреестра, в ведомстве информацию опровергли, но сообщили о дополнительной проверке.

Это только самые заметные эпизоды, а случается такое постоянно. Объединяет все случаи одно. После первоначального сообщения о происшествии мы больше о нем никогда ничего не услышим. Между тем, утекшие данные становятся частью баз, по которым потом мошенники потрошат кошельки россиян.

До недавнего времени за нарушения в области персональных данных ответственность была только административная, сумма штрафа в зависимости от проступка варьировалась от 2 тысяч до 18 млн рублей. С конца прошлого года была введена уголовная ответственность с тюремным сроком до 10 лет. Однако есть ощущение, что никто не сядет ни на год, ни на десять. Что-то мы не слышали, чтобы хоть раз кто-то понес ответственность в случаях, подобных перечисленным выше. Даже простого: «Извините», - мы не слышали. Только жесткий уход в отрицалово. Ничего не было, все показалось, а если и было, то виноват неназванный подрядчик, но и он никакой ответственности не несет.

Ну и получается, что никакой защиты персональных данных не существует. Мошенники так и продолжат названивать по телефону и написывать в мессенджерах. По приблизительным подсчетам за прошлый год россияне потеряли 250 млрд рублей. Это 35 бюджетов города Пскова. Нет, вы представьте, на эти деньги областной центр мог бы выживать 35 лет. Однако жители страны самостоятельно перевели их злоумышленникам или выдали тем доступ к своим счетам. Конечно, вовсе не собираясь этого делать, но все сделали сами.

Поневоле задумаешься, глядя на цифры: может, это такой метод борьбы с инфляцией? Срезка с населения жировой прослойки?

Как бы там ни было, надо раз и навсегда принять для себя тот факт, что у мошенников есть данные на каждого из нас и прямо сейчас они делают все, чтобы успешно ими воспользоваться. Потные ладошки к нашим кровным уже протянуты. Действовать станут через пожилых или юных. Например, предложат ребенку игровую валюту в обмен на запись экрана родительского телефона и выполнение команд. Прикинутся электриками, по госпрограмме бесплатно меняющими счетчик (а такая программа и правда есть), нужно только назвать четыре цифры из смс. Привезут вам домой шикарный букет и возьмут обомлевшую в оборот: все тот же код в смс, который якобы нужен курьеру для отчета. Пришлют сообщение от имени маркетплейса с его звездными амбассадорами на открытке — и с фишинговой ссылкой, забирающей доступ к чувствительной информации.

Обернутся школьной администрацией, обновляющей данные в «Сферуме». Позвонят от имени управляющей компании по поводу нового замка на подъезде, от которого сейчас придет код, и нужно его сообщить для привязки ключа. А когда вы развесите на столбах объявления о потере кота, заявят, что утопят его без денежного перевода. Или пообещают приковать к батарее, когда поймут, что разгаданы.

Выходя из дома, мы привыкли смотреть прогноз погоды. Благо для этого больше не нужно сверяться с градусником за окном и гадать, куда поползет столбик ртути в течение дня. У каждого из нас в кармане есть мобильный с погодным приложением, подсказывающим, во что одеваться. Технологии дали нам колоссальные возможности. И они же накладывают гигантские ограничения. С моей точки зрения, правильным будет принять, как капризы погоды, тот факт, что мошенники существуют, наши персональные данные уже у них, а нам остается только следить за последними тенденциями и воспринимать любой контакт как потенциально опасный. Не хочется, а надо быть начеку и знакомиться со все множащимися схемами обмана. Сверяться с прогнозом на разводку. Просто для того, чтобы не попасть однажды в новости самому. Другого способа защиты у нас все равно нет.

Юлия Магера

Теги: #происшествие #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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