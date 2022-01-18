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Ледниковый период по-псковски

Ульрих, Герхильд, Эльза - какая-то Старшая Эдда, а не прогноз погоды! Депрессивные циклоны («характер прескверный, нордический») творят нынче на псковских улицах что хотят - знай, разгребай за ними. Но признаем, декабрь 2021-го кое-чему научил наших коммунальщиков. По крайней мере, логическая связь «снег - убирать» этой зимой, похоже, у них сформировалась.

Вчера псковичи смогли-таки выйти «из комнаты», несмотря на предупреждения телеграм-каналов о погодных капризах «наружи». Я отправлялась на работу пешком, в полдевятого: дворник к этому времени уже раскидал основные залежи снега и наслаждался законным перекуром на пару с водителем хлебного фургона. На разных участках Рижского были замечены 3 (три!) трактора, которые лихо фланировали по тротуарам, пугая пешеходов, не привыкших к этакому наплыву дорожной техники. При этом, правда, закрадывалась мысль - если на Завеличье перебор, может, где-то недобор? Дальше - больше: на Ольгинском мосту интенсивно гребли лопатами снег трое бравых рабочих в оранжевых жилетах. Боюсь сглазить, но ведь чудо как хорошо!

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Единственное, что отвлекало от искренней радости за все происходящее, - необходимость чередовать две манеры пешего хода. Ибо скользко. Делюсь лайфхаком: по откровенному льду лучше всего идти, переваливаясь с боку на бок. Как будто вам два года, мама надела на вас джемпер, вязаную кофту, жилет, шубу и еще сверху перевязала пуховым платком крест-накрест. На голову, конечно, теплый платок и шапку с помпоном. Висящие до земли варежки на резинке в комплекте.

Второй способ передвижения подойдет для консистенции «уже не снег, еще не лед»: здесь можно смело скользить. В Питере люди успели оценить все прелести этого состояния тротуаров, преодолевая их на коньках. Может, и нам пора: спорт, однако! Отдельный физкультпривет пожилым людям и дамам на сносях.

В преддверии зимы псковские коммунальщики успокаивали горожан: мол, песчано-соляной смеси у них в достаточном количестве, и снег они готовы вывозить - полигон подготовлен. Однако сугробы и наледь об этом никто не предупредил, поэтому они совершенно безнаказанно, по-хозяйски обосновались на наших улицах и в парках. Гололед стал одним из самых «популярных» поводов для обращения псковичей в травму. У меня подруга за первую же неделю нового года «заработала» перелом правой руки и ушиб левой: всего лишь садилась в машину.

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В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заведующий травмпунктом Вадим Букша выражал надежду, что с возвращением жителей к работе количество травмированных должно сократиться. Но дело здесь, наверное, не в начале трудовой недели, а в привычке. Пока заяц учился курить, пскович освоил новые спирали и тройные тулупы. Финский и Летний парк, переход на углу Рижского и Горького со стороны аптеки, Маяк, Текстильная... А что за прелесть ваша Красноармейская, где от музыкальной школы имени Мусоргского до пересечения с Горького не горит ни один фонарь. Вечером 17 января точно не горел - проверено. Ползешь себе с фонариком во льду и проклинаешь Эльзу... Или Ульриха... Или кого там еще к нам занесет.

Скользко не только нам, пешеходам, но и автомобилистам. Муж жалуется: в городе машина идет юзом из-за снеговой жижи в наезженных колеях. Собрались на выходных к родным, которые живут в пригороде, - попали, сами того не желая, на ледовый дрифт - неубранный снег плюс перепад температур привели к тому, что на проезжей части можно слалом устраивать. Шипованная резина не спасает.

Да, наш климат непредсказуем, и можно сколько угодно сетовать на погоду: зимой - возмущаться обилию снега или дождей, летом сокрушаться о дождях или жаре. Но ведь многие формулы включают в себя переменные, не переставая от этого быть формулами. Выпал снег - убрали, стало скользко - посыпали песком, мало на Запсковье уборочной техники - забрали с Завеличья, если там много. Не высшая математика, в конце концов. К тому же, как показывает время, псковские коммунальные службы уже перешли от таблицы умножения к извлечению корней. Так, глядишь, и на логарифмы лопату занесут! Может, и на ЕГЭ по борьбе со льдом выйдут! А вообще посыпьте, пожалуйста, на Четырех углах. Очень надо. Вчера надо.

Наталья Гвоздь