Общество

Более 500 псковичей обратились в травмпункт на новогодних выходных

544 взрослых жителя Пскова обратились в травмпункт приемного отделения клинической больницы с 1 января по 10 января. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заведующий травмпунктом Вадим Букша.

«Для сравнения, в декабре прошлого года к нам обратились около 800 человек, а в этом году их было 1 216. За весь январь 2021 года мы оказали помощь 895 псковичам, только с 1 по 10 января 2022 года к нам уже пришли 544 человека», - рассказал врач.

Большая часть обращений в новогодние выходные была связана с бытовыми травмами. В том числе, по словам заведующего травмпунктом, две трети псковичей получили ушибы, а остальные — переломы различной локализации.

«В пиковые праздничные дни - 2, 3, 4, 5 января - к нам приходило по 65 человек. Даже 10 января, в понедельник, к нам обратилось очень много пациентов. Самая высокая нагрузка приходится на дневные часы — с 11.00 до 12.00. При этом до праздников к нам обращалось в среднем около 40 человек в день», - отметил Вадим Букша.

Он добавил, что с возвращением жителей к работе, количество травмированных должно сократиться. «Поликлиники не работали на новогодних выходных, поэтому люди шли к нам и даже приходили повторно после первичного приема. Но для того, чтобы нормально оказывать помощь такому количеству человек, необходимо создать нормальный травмпункт. Мы находимся в приемном отделении, у нас нет ни своего рентгена, ни собственного помещения, ни полноценного штатного состава», - прокомментировал врач. По его мнению, травмпункт должен быть отдельной структурой, а в Пскове нужно открыть два кабинета экстренного приема.