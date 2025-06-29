Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Бизнес В Великих Луках
Что делать При укусе клеща
Легким десертам — легкая сметана
Господин Рейтингомер
Псков Летние террасы
Жить в Атмосфере
нейросети для предпринимателей
Правила электробезопасности
Агростартапы Псковской области
Легкая кухня Ягодный пудинг
ПЛН 25 лет
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Новая веха профсоюзов
Задержание ректора ПсковГУ
Наталья Старосельская Публикаций: 11
29.06.2025 10:000 У природы нет плохой погоды 24.05.2025 17:171 Профессия по любви. Почему выбор подростка должен быть согрет родительским теплом, а не холодом амбиций 01.05.2025 14:281 Как перестать маяться в начале мая и победить прокрастинацию с любовью к себе  18.04.2025 11:190 Исцеляющая недуги рассада 01.04.2025 10:151 1 апреля: День смеха глазами психолога Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 24.06.2025 12:420 Двухлетнего ребенка швырнули головой об пол в аэропорту Шереметьево 25.06.2025 14:338 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 22.06.2025 21:000 Фотофакт: Автосервис горит в Пскове 24.06.2025 15:541 Интерактив: Вандалы рушат исторические стены?
Блоги / Наталья Старосельская

У природы нет плохой погоды

29.06.2025 10:00|ПсковКомментариев: 0

Июнь-2025 в нашем славном Пскове решил устроить нам настоящий экзамен на эмоциональную стойкость, не так ли? Календарь уверенно шепчет о лете, а мы... мы все еще кутаемся в куртки и свитера, с тоской поглядывая на нераспакованные купальники и мячи для пляжного волейбола, мечтая хотя бы о луче солнца. Знакомое состояние? Уверена, что да. И знаете что? Ваше разочарование, легкая (а у кого-то и не очень) злость, это чувство, что мир как будто специально подсунул нам холодное лето вместо обещанного тепла – это абсолютно нормально. Как специалист, ежедневно работающий с эмоциональными состояниями людей в терапии, я вижу, как сильно эта «некондиционная» погода бьет по нашему внутреннему миру. И сегодня, с заботой, любовью и вниманием к каждому из вас, хочу поговорить о том, почему так происходит и как себе помочь.

 

«У природы нет плохой погоды» – красивая фраза, но наш мозг и тело порой с этим яростно спорят. Холод, серость, отсутствие солнца – это не просто фон. Это мощные факторы, влияющие на нашу биохимию и, как следствие, на эмоции. Когда солнца мало, наш организм вырабатывает меньше серотонина – того самого «гормона радости» и благополучия. А вот мелатонина (гормона сна) может быть больше, чем нужно днем, отсюда вялость и апатия. Добавьте к этому невозможность заниматься привычными летними радостями – прогулками без спешки, посиделками у воды, купанием, – и получается идеальный коктейль для угнетенного состояния.

Известный психолог, исследователь влияния среды на психику Роберт Сейл, отмечал, что «когда окружающая среда ограничивает наши возможности для привычной активности и получения удовольствия, это неизбежно создает фрустрацию и чувство потери контроля». Именно это мы и наблюдаем сейчас: планы рушатся, ожидания не оправдываются. И как реакция – разочарование, которое легко перетекает в претензии: к миру («Почему именно нам?»), к себе («Я опять не успел насладиться летом!»), к близким (которые, кажется, «не так» сочувствуют или, наоборот, слишком ноют). Конфликты, мысли о разрыве отношений, чувство одиночества и та самая подспудная злоба – все это может быть обострено затянувшимися холодами.

В своей терапевтической практике я ежедневно сталкиваюсь с тем, как обстоятельства, казалось бы, далекие от человеческих отношений – погодные аномалии, отсутствие солнца, невозможность выйти на природу – становятся мощными триггерами для эмоциональных сдвигов. Это не слабость характера! Это реакция нашей сложной психофизиологической системы на неблагоприятные внешние условия.

  • Во-первых: Холод заставляет тело тратить больше энергии на обогрев. Физических сил меньше – эмоциональный ресурс истощается быстрее. Становится труднее сдерживать раздражение, поддерживать оптимизм.
  • Во-вторых: Лето – традиционное время социализации на открытом воздухе. Холод загоняет нас по домам, ограничивает спонтанные встречи, совместные активности. Чувство изоляции растет.
  • В-третьих: Мы ожидали тепла, света, свободы. Получили серость и необходимость кутаться. Этот разрыв между ожидаемым и реальным – классическая почва для фрустрации и депрессивных настроений. Как писал психолог Мартин Селигман в своих работах о выученной беспомощности, длительная невозможность влиять на значимые для нас обстоятельства (вроде погоды!) может порождать чувство безнадежности.

Но, друзья, признать влияние погоды – не значит сдаться ей! Это первый шаг к осознанной заботе о себе и своих эмоциях. Вот несколько стратегий, основанных на психологических знаниях и практиках:

Сознательно ищите свет: буквально и фигурально. Включайте больше ламп дома и на работе, особенно теплого спектра. Смотрите светлые, жизнеутверждающие фильмы, читайте позитивные книги. Старайтесь ловить каждый луч солнца – выходите на улицу, даже если там +15, просто чтобы вдохнуть воздух и поймать свет лицом. Светотерапия (специальные лампы) – научно доказанный метод борьбы с сезонными аффективными расстройствами.

Создавайте «внутреннее лето»: чем вы наполняете свое пространство? Добавьте ярких красок в интерьер – подушки, плед, цветы (даже искусственные!). Слушайте энергичную, летнюю музыку. Готовьте «летние» блюда – свежие салаты, ягоды (замороженные тоже подойдут!). Ароматерапия с цитрусовыми или тропическими маслами (апельсин, лимон, бергамот, кокос) может творить чудеса.

Переформатируйте активность: Да, пляж отменяется. Но движение – наш главный союзник против хандры! Танцуйте дома, освойте онлайн-йогу, сходите в бассейн (вода все равно теплая!), наконец, устройте энергичную прогулку по парку в той же куртке – главное, движение! Физическая активность – мощнейший стимулятор выработки эндорфинов.

Усильте социальное тепло: осознанно планируйте встречи с близкими. Не ждите спонтанного пикника, пригласите друзей на домашний ужин, настольные игры, совместный просмотр доброго кино. Любовь и внимание друг к другу – лучший обогреватель. Проявляйте заботу: спросите, как друг переживает этот странный июнь, поделитесь своими чувствами (без бесконечного нытья, а с целью получить поддержку и понять другого).

Снижайте нагрузку и будьте добры к себе: признайте, что сейчас ресурс может быть ниже. Не корите себя за усталость или сниженную мотивацию. Разрешите себе больше отдыхать. Практикуйте осознанность – медитации, дыхательные упражнения помогают вернуть ощущение контроля «здесь и сейчас».

Ищите преимущества: да, это трудно, но попробуйте! Меньше насекомых? Можно спокойно гулять в лесу. Комфортный сон без духоты? Возможность без спешки досмотреть сериал или дочитать книгу? Фокус на делах, которые откладывали? Сместите акцент с «чего я лишился» на «что я могу сделать сейчас».

Погода вне нас, тепло – внутри!

Да, наш псковский июнь-2025 бросил нам вызов. Он испытывает нашу эмоциональную зрелость, терпение, способность к адаптации. Но помните, дорогие земляки: погода – это обстоятельство, а наше состояние – это наш выбор и результат нашей заботы о себе. Не позволяйте серости за окном окрасить вашу внутреннюю вселенную в мрачные тона.

Как специалист, я вижу: те, кто практикует осознанное внимание к своим потребностям, кто проявляет любовь к себе через маленькие ритуалы заботы, кто находит силы делиться теплом с близкими даже в такую погоду – эти люди проходят «холодный фронт» гораздо легче. Они знают: у природы действительно нет плохой погоды для того, кто научился генерировать внутреннее солнце.

Солнце обязательно вернется, а наша способность согревать себя и других – это навык на всю жизнь. Берегите себя и свои теплые чувства!

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какое событие лета для вас самое ожидаемое?
В опросе приняло участие 249 человек
29.06.2025, 10:200 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 29.06.2025, 10:000 У природы нет плохой погоды 29.06.2025, 09:400 Живая история: псковичам и гостям города удалось заглянуть в XIII век 29.06.2025, 09:200 День кораблестроителя празднуется 29 июня в России
29.06.2025, 09:000 День партизан и подпольщиков отмечается в России 29 июня 29.06.2025, 01:360 «Довмонт Псковский-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ 28.06.2025, 23:280 Два человека пострадали в ДТП в Куньинском районе 28.06.2025, 23:230 Антон Минаков возглавит список кандидатов от ЛДПР на выборах в Гдове
28.06.2025, 22:000 Хромого мужчину с кривым носом продолжают разыскивать в Псковской области 28.06.2025, 21:380 Главный специалист требуется в пресс-службу УМВД России по Псковской области 28.06.2025, 21:220 Нетрезвого водителя задержали в Острове 28.06.2025, 21:180 «Бригантина-2025»: в Великих Луках прошёл праздник выпускников
28.06.2025, 21:010 Безработная жительница Великолукского района подозревается в фиктивной регистрации иностранцев 28.06.2025, 20:420 Освящение храма блаженной Ксении Петербургской состоится в Пскове 29 июня  28.06.2025, 20:400 Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в восстанавливающемся храме деревни Петрилово 28.06.2025, 20:220 Выпускникам Псковского филиала Университета ФСИН России присвоены очередные специальные звания
28.06.2025, 20:120 Александр Козловский: Именно молодёжь становится движущей силой прогресса 28.06.2025, 20:080 Концерт фолк-рок группы «Терн» звучит на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 20:000 Жителя Пыталовского округа лишат прав из-за заболевания 28.06.2025, 19:420 Хрустальный меч князя Довмонта вновь получил боец Дмитрий Куропаткин
28.06.2025, 19:400 27 регионов России получат квалифицированных специалистов для УИС, окончивших псковский вуз 28.06.2025, 19:230 Правительство учредило стипендии имени Крылова за достижения в кораблестроении 28.06.2025, 19:000 Антон Мороз поздравил псковичей с Днем молодежи 28.06.2025, 18:490 Бои за хрустальный меч Князя Довмонта стартовали на фестивале «Довмонт Псковский»
28.06.2025, 18:420 Арт-резиденция «Тавриды» открылась в Пскове 28.06.2025, 18:331 Юлия Барановская посетила Псков 28.06.2025, 18:250 Опубликована обновленная схема расположения основных локаций марафона «Земля спорта» в Пскове 28.06.2025, 18:200 Ушедшую из дома в Великих Луках девочку в черном топе нашли
28.06.2025, 18:150 До +21 градуса и порывистый ветер прогнозируют в Псковской области 29 июня 28.06.2025, 18:110 Акробатическое шоу и дефиле исторического костюма начались на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 18:000 Личность подозреваемой в соучастии в преступлении установили в Великих Луках 28.06.2025, 17:400 От купальских гаданий до беспроигрышного розыгрыша «за маленький барыш»: что ждёт гостей «Михайловского» в Иванову ночь
28.06.2025, 17:200 Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова 28.06.2025, 16:580 В Великих Луках чествовали лучших выпускников 2025 года 28.06.2025, 16:470 Фокусник показал ловкость рук и удивил псковичей на мастер-классе по средневековым фокусам 28.06.2025, 16:420 Паштет из улитки, сыр с оранжевой плесенью и любимый десерт Пушкина: чем удивляют гостей «Винограда» псковские фермеры
28.06.2025, 16:200 МВД рассказало о росте числа подростков, пострадавших от кибермошенников 28.06.2025, 15:520 Танцевальный мастер-класс организовали в центре Пскова. ВИДЕО 28.06.2025, 15:470 Турниры для зрителей проходят на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 15:400 На сайте «Михайловского» открыта виртуальная экскурсия по выставке «Быть достойными Великой Победы»
28.06.2025, 15:180 Культурно-просветительская программа стартовала на фестивале «Довмонт Псковский» 28.06.2025, 15:140 Второй день ярмарки «Виноград» проходит в Пскове  28.06.2025, 14:530 Коллектив «Вольный ветер» выступает на фестивале «Довмонт Псковский». ФОТО 28.06.2025, 14:430 Врач перечислила признаки панической атаки
28.06.2025, 14:200 Минюст РФ: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего 28.06.2025, 13:540 Псковская область будет сотрудничать с Роскачеством 28.06.2025, 13:400 Александр Котов молодёжи: Вперёд, навстречу новым свершениям и великим делам! 28.06.2025, 13:170 Бои реконструкторов проходят в центре Пскова
28.06.2025, 13:080 Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое 28.06.2025, 12:520 Светлана Мельникова: Хрустальный меч Князя Довмонта - это историческое произведение искусства 28.06.2025, 12:470 Подростки стали чаще искать работу, заявили эксперты 28.06.2025, 12:370 Площадки с мастер-классами работают на фестивале «Довмонт Псковский»
28.06.2025, 12:200 Ярмарка местных фермеров на «Винограде». ФОТОРЕПОРТАЖ 28.06.2025, 12:000 Фестиваль «Довмонт Псковский» стартовал в самом центре города 28.06.2025, 11:530 Долг Google в России за несколько месяцев вырос до 27,2 миллиарда рублей 28.06.2025, 11:400 Фестиваль «Довмонт Псковский» состоится уже через 20 минут
28.06.2025, 11:160 Страны Балтии уведомили ООН о выходе из конвенции по запрету противопехотных мин 28.06.2025, 11:060 Новый проект для участия в грантовом конкурсе готовят в Островском районе 28.06.2025, 10:360 «Единая Россия» собирает предложения избирателей, которые войдут в новую народную программу партии 28.06.2025, 10:180 День открытия четвертой ярмарки «Виноград» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
28.06.2025, 10:000 «Довмонт Псковский»: зрелищное событие музейного лета стартует в Кремле через 2 часа 28.06.2025, 09:400 В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина 28.06.2025, 09:171 В Госдуме рассказали, что нужно для оживления YouTube в России 28.06.2025, 09:001 День молодежи отмечают в России 28 июня
27.06.2025, 23:380 Два человека пострадали в «Лада Гранте», не пропустившей грузовик на улице Поземского 27.06.2025, 23:240 Команда «Камбаламба» из Пскова прошла в полуфинал Первой лиги КВН 27.06.2025, 22:000 Причину упадка тестостерона у мужчин на 30% объяснила эксперт 27.06.2025, 21:410 Цифровая маркировка упростила выход фермеров на легальный рынок
27.06.2025, 21:210 Первый образец отреставрированного керамического изразца Троицкого собора представили псковичам 27.06.2025, 21:020 Эксперт предупредила об угрозах из-за питания фастфудом в дождь 27.06.2025, 20:380 Как сплести кольчугу, рассказали в Псковском музее 27.06.2025, 20:130 Госавтоинспекция объявила сплошные проверки водителей
27.06.2025, 19:480 РКН зарегистрировал почти 150 тысяч страниц с аудиторией более 10 тысяч человек 27.06.2025, 19:250 Житель Пыталовского района в ходе ссоры сломал знакомому два ребра 27.06.2025, 19:021 Минюст включил в реестр иноагентов еще шесть человек 27.06.2025, 18:420 Более 180 человек в Псковской области обратились в медицинские организации из-за присасывания клещей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru