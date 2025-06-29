Блоги / Наталья Старосельская

У природы нет плохой погоды

Июнь-2025 в нашем славном Пскове решил устроить нам настоящий экзамен на эмоциональную стойкость, не так ли? Календарь уверенно шепчет о лете, а мы... мы все еще кутаемся в куртки и свитера, с тоской поглядывая на нераспакованные купальники и мячи для пляжного волейбола, мечтая хотя бы о луче солнца. Знакомое состояние? Уверена, что да. И знаете что? Ваше разочарование, легкая (а у кого-то и не очень) злость, это чувство, что мир как будто специально подсунул нам холодное лето вместо обещанного тепла – это абсолютно нормально. Как специалист, ежедневно работающий с эмоциональными состояниями людей в терапии, я вижу, как сильно эта «некондиционная» погода бьет по нашему внутреннему миру. И сегодня, с заботой, любовью и вниманием к каждому из вас, хочу поговорить о том, почему так происходит и как себе помочь.

«У природы нет плохой погоды» – красивая фраза, но наш мозг и тело порой с этим яростно спорят. Холод, серость, отсутствие солнца – это не просто фон. Это мощные факторы, влияющие на нашу биохимию и, как следствие, на эмоции. Когда солнца мало, наш организм вырабатывает меньше серотонина – того самого «гормона радости» и благополучия. А вот мелатонина (гормона сна) может быть больше, чем нужно днем, отсюда вялость и апатия. Добавьте к этому невозможность заниматься привычными летними радостями – прогулками без спешки, посиделками у воды, купанием, – и получается идеальный коктейль для угнетенного состояния.

Известный психолог, исследователь влияния среды на психику Роберт Сейл, отмечал, что «когда окружающая среда ограничивает наши возможности для привычной активности и получения удовольствия, это неизбежно создает фрустрацию и чувство потери контроля». Именно это мы и наблюдаем сейчас: планы рушатся, ожидания не оправдываются. И как реакция – разочарование, которое легко перетекает в претензии: к миру («Почему именно нам?»), к себе («Я опять не успел насладиться летом!»), к близким (которые, кажется, «не так» сочувствуют или, наоборот, слишком ноют). Конфликты, мысли о разрыве отношений, чувство одиночества и та самая подспудная злоба – все это может быть обострено затянувшимися холодами.

В своей терапевтической практике я ежедневно сталкиваюсь с тем, как обстоятельства, казалось бы, далекие от человеческих отношений – погодные аномалии, отсутствие солнца, невозможность выйти на природу – становятся мощными триггерами для эмоциональных сдвигов. Это не слабость характера! Это реакция нашей сложной психофизиологической системы на неблагоприятные внешние условия.

Во-первых: Холод заставляет тело тратить больше энергии на обогрев. Физических сил меньше – эмоциональный ресурс истощается быстрее. Становится труднее сдерживать раздражение, поддерживать оптимизм.

Во-вторых: Лето – традиционное время социализации на открытом воздухе. Холод загоняет нас по домам, ограничивает спонтанные встречи, совместные активности. Чувство изоляции растет.

В-третьих: Мы ожидали тепла, света, свободы. Получили серость и необходимость кутаться. Этот разрыв между ожидаемым и реальным – классическая почва для фрустрации и депрессивных настроений. Как писал психолог Мартин Селигман в своих работах о выученной беспомощности, длительная невозможность влиять на значимые для нас обстоятельства (вроде погоды!) может порождать чувство безнадежности.

Но, друзья, признать влияние погоды – не значит сдаться ей! Это первый шаг к осознанной заботе о себе и своих эмоциях. Вот несколько стратегий, основанных на психологических знаниях и практиках:

Сознательно ищите свет: буквально и фигурально. Включайте больше ламп дома и на работе, особенно теплого спектра. Смотрите светлые, жизнеутверждающие фильмы, читайте позитивные книги. Старайтесь ловить каждый луч солнца – выходите на улицу, даже если там +15, просто чтобы вдохнуть воздух и поймать свет лицом. Светотерапия (специальные лампы) – научно доказанный метод борьбы с сезонными аффективными расстройствами.

Создавайте «внутреннее лето»: чем вы наполняете свое пространство? Добавьте ярких красок в интерьер – подушки, плед, цветы (даже искусственные!). Слушайте энергичную, летнюю музыку. Готовьте «летние» блюда – свежие салаты, ягоды (замороженные тоже подойдут!). Ароматерапия с цитрусовыми или тропическими маслами (апельсин, лимон, бергамот, кокос) может творить чудеса.

Переформатируйте активность: Да, пляж отменяется. Но движение – наш главный союзник против хандры! Танцуйте дома, освойте онлайн-йогу, сходите в бассейн (вода все равно теплая!), наконец, устройте энергичную прогулку по парку в той же куртке – главное, движение! Физическая активность – мощнейший стимулятор выработки эндорфинов.

Усильте социальное тепло: осознанно планируйте встречи с близкими. Не ждите спонтанного пикника, пригласите друзей на домашний ужин, настольные игры, совместный просмотр доброго кино. Любовь и внимание друг к другу – лучший обогреватель. Проявляйте заботу: спросите, как друг переживает этот странный июнь, поделитесь своими чувствами (без бесконечного нытья, а с целью получить поддержку и понять другого).

Снижайте нагрузку и будьте добры к себе: признайте, что сейчас ресурс может быть ниже. Не корите себя за усталость или сниженную мотивацию. Разрешите себе больше отдыхать. Практикуйте осознанность – медитации, дыхательные упражнения помогают вернуть ощущение контроля «здесь и сейчас».

Ищите преимущества: да, это трудно, но попробуйте! Меньше насекомых? Можно спокойно гулять в лесу. Комфортный сон без духоты? Возможность без спешки досмотреть сериал или дочитать книгу? Фокус на делах, которые откладывали? Сместите акцент с «чего я лишился» на «что я могу сделать сейчас».

Погода вне нас, тепло – внутри!

Да, наш псковский июнь-2025 бросил нам вызов. Он испытывает нашу эмоциональную зрелость, терпение, способность к адаптации. Но помните, дорогие земляки: погода – это обстоятельство, а наше состояние – это наш выбор и результат нашей заботы о себе. Не позволяйте серости за окном окрасить вашу внутреннюю вселенную в мрачные тона.

Как специалист, я вижу: те, кто практикует осознанное внимание к своим потребностям, кто проявляет любовь к себе через маленькие ритуалы заботы, кто находит силы делиться теплом с близкими даже в такую погоду – эти люди проходят «холодный фронт» гораздо легче. Они знают: у природы действительно нет плохой погоды для того, кто научился генерировать внутреннее солнце.

Солнце обязательно вернется, а наша способность согревать себя и других – это навык на всю жизнь. Берегите себя и свои теплые чувства!