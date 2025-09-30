Блоги / Ульяна Лаблюк

Собака, гуляющая сама по себе

Многие люди любят проводить время со своими питомцами на природе. Живописный лес, где собачка резвится без поводка, получает физическую активность и положительные эмоции, а хозяин в это время наслаждается свежим воздухом - казалось бы, что тут может быть плохого? Но каждая такая вылазка может обернуться ворохом проблем для животного и человека, а заодно тех, кто случайно окажется рядом. На днях нашему обозревателю Ульяне Лаблюк пришлось отбиваться от крупного пса, чтобы защитить своего, с которым она вышла на ежедневную прогулку в лесной массив в черте города. Там она уже неоднократно встречала собаководов, считающих возможным отпускать своих четвероногих на самовыгул, последствия которого могут быть весьма плачевными. Своим мнением относительно действий безответственных граждан, ставящих под угрозу жизнь и здоровье всех окружающих, журналист поделилась в авторской колонке.

Фото из архива ПЛН

Мной и коллегами написано уже немало текстов, посвящённых культуре собаководства и в целом ответственному обращению с животными. У многих из нас есть домашние любимцы - кошки, собаки, грызуны, аквариумные обитатели и другая живность, которая требует определенного ухода в зависимости от вида. Некоторым достаточно обеспечить базовые потребности в виде еды, воды и крыши над головой, другим нужно чуть больше. В моей семье всегда жили кошки, в целом не прихотливые в уходе, несколько месяцев назад появилась собака, взятая из приюта. Думаю, никому не нужно объяснять, что пса содержать сложнее, и только с его появлением я прочувствовала все «прелести» безответственного поведения других владельцев.

Меня и раньше до глубины души возмущали отправленные на самовыгул собаки (да и кошки тоже), но теперь они представляют реальную угрозу не только мне, но и моему питомцу, за которого я несу ответственность. В частный сектор, где мы живём, изредка забредают то ли сбежавшие от хозяев, то ли бездомные хвостики. Гораздо чаще я вижу животных, которые отправляются на самовыгул по решению владельцев. Процесс либо вообще никак не контролируется - собаке просто открывают ворота, и она носится по улицам сама по себе, после чего возвращается домой, либо хозяин идёт рядом, но поводок к питомцу не пристёгнут. И, если раньше я могла не обратить на это внимание, то теперь приходится тренировать зрение, реакцию и нервы, чтобы вовремя перестроить маршрут и остаться незамеченными самовыгульной собакой, которая может себя повести непредсказуемо. Однако порой опасность слишком близко, и сворачивать некуда.

Так произошло в минувшие выходные, когда мы гуляли в лесополосе неподалёку от дома. Это небольшой клочок зелени на городской территории, с одной стороны расположен частный сектор, с другой - велотрек. В этот лесок часто ходят гулять с собаками, собирать грибы и ягоды, просто прогуляться по живописным окрестностям. Зная о том, что на пути могут повстречаться другие люди и животные, я всегда выгуливаю питомца с осторожностью, внимательно слежу за его поведением, смотрю под ноги и по сторонам. В редких случаях снимаю намордник, чтобы пёс мог пожевать травы, и никогда - поводок. Даже если бы питомец жил с нами давно, был самым воспитанным в мире и беспрекословно выполнял команды, я бы не рискнула отпустить его в свободное плавание там, где может быть опасно.

Лес, даже в черте города, - не самое безопасное место. Там могут быть клещи, змеи, зайцы, лисы, косули, острые сучки, ямки и масса других неизвестных, встреча с которыми не сулит ничего хорошего. Но я даже представить не могла, что главной угрозой лесополосы станут хозяйские собаки.

Я их не боюсь, но чужих остерегаюсь, не подхожу, в глаза не заглядываю, не трогаю - мало ли, какие у пса намерения, в каком он настроении и так далее, лучше не провоцировать лишний раз. Раньше на меня никто не нападал, убегать от собак или драться с ними не доводилось. И вот, на одной из лесных тропинок произошло неожиданное столкновение. Из-за поворота внезапно выскочил пёс, раза в полтора крупнее моего, и начал стремительно двигаться в нашу сторону. Доли секунды, и вот я одной рукой пытаюсь отогнать явно недружелюбно настроенную собаку, другой - удерживать свою и закрывать собой от острых клыков чужой. Попытки отпугнуть незнакомца не увенчались успехом, но, к счастью, его зубы нас так и не коснулись. Секунд через 30-40, которые мне показались вечностью, прибежала хозяйка, прицепила поводок, извинилась и увела пса, который вышел из этой битвы победителем. Моя собака в момент нападения была в наморднике, который мы начали носить после первой же попытки открыть пасть в сторону прохожих.

В данной лесополосе и ранее происходили стычки с хозяйскими четвероногими, которые провоцировали не мы. Однажды на нас выбежали сразу трое - корги, дворняга среднего размера и огромный зенненхунд, которые часто гуляют по лесу без поводков. Они тоже появились внезапно, но вели себя более агрессивно, активно предпринимали попытки укусить нашу собаку. Отбивался тогда муж, буквально закрывший своим телом пса, я в это время в оцепенении наблюдала за творящимся на земле месивом и считала укусы. Один, второй раз сомкнулись челюсти на спине моего питомца, пока не прибежал хозяин нападавших и не разнял драку.

Как вообще вести себя в такие моменты, когда ты пребываешь в состоянии аффекта? Для защиты от агрессоров кинологи советуют иметь при себе подобие дубинки или перцовый баллончик. Последний у меня всегда под рукой, но так ни разу и не пригодился. Во-первых, в нужный момент я просто не успевала его достать - ни из кармана, ни из поясной сумки. Во-вторых, даже в подобных ситуациях я подсознательно переживаю за других животных, которым перцовый заряд или удар палкой могут навредить. В-третьих, в неразберихе и своему может достаться. Понятное дело, что если один или несколько недружелюбных товарищей несутся в твою сторону с открытой пастью, и их помыслы очевидны, предпримешь какие-то меры. Но обычно все действия происходят на автомате. Чувства страха при этом ты не испытываешь, главное - отбить свою собаку.

Ещё после первого нападения наш пёс стал сильно бояться сородичей, которые крупнее него (при том, что 8 лет провёл в приюте бок о бок с самыми разными соседями). С небольшими ведёт себя так, как и положено: кобелям старается показать, кто тут главный, с дамочками может позаигрывать. Но если их габариты внушают опасения - пиши пропало, пёс старается максимально быстро и далеко убежать от «страшилища». С учетом особенностей его психики это не слишком хорошо, но это уже другая история. Мы же говорим про физические увечья, которые могут нести прямую угрозу жизни.

Мы не первые покусанные собаками в том самом лесу. Кто-то скажет - не ходите туда больше, гуляйте в другом месте. Но где гарантия, что и там на нас не нападут? С соседями, питомцы которых покусали нашего, мы договорились о графике прогулок, периодически созваниваемся и уточняем время выхода, чтобы впредь точно не пересекаться. Собачники из близлежащих домов тоже стараются гулять «по графику», который обговорён в целях общей безопасности. Но предусмотреть всё и достучаться до каждого невозможно. Часто по району прогуливаются с собаками жители дальних улиц и приезжающие к ним гости, которые, естественно, не знают, какой час кому «выделен». Ответственные владельцы неудобств не доставляют - их собаки, как минимум, на поводках, поэтому разминуться большого труда не составляет. Но много и безответственных, которые спускают своих питомцев с привязи, причем не только в лесополосе, но и непосредственно в частном секторе.

Увы, с данной проблемой сталкиваются многие собаководы. Знаю немало случаев, когда на собак нападали животные, гуляющие без поводков с хозяевами. Некоторые владельцы агрессоров не предпринимали вообще никаких действий, чтобы избежать драки или разнять её. Подобные столкновения часто заканчиваются визитами в ветклиники и травмпункты, пострадавшие пишут заявления в полицию, иногда дела доходят до судов, которые встают на сторону покусанных. Но так происходит далеко не всегда.

Наказание выносят только за нанесённый физический вред, а если покуса удалось избежать, хозяину гулявшей без поводка собаки фактически ничего не грозит. Да, есть список территорий, где собаки должны быть в защитной амуниции, для некоторых пород обязательны намордники, в ряде мест животным вообще нельзя находиться. Однако строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения, к которой приводит безнаказанность нарушителей.

В качестве примера можно привести обязанность уборки за своими питомцами, которую многие собаководы игнорируют, а то и вовсе считают чем-то постыдным. Кого-то реально штрафовали за оставленные на газонах отходы жизнедеятельности собак? Оглянитесь вокруг - хозяев, которые пренебрегают своими обязанностями в этой части, огромное количество.

Между тем, убирать за своим подопечным не так сложно, как кажется. По крайней мере, если ты заводишь питомца осознанно. Понимаешь, что с ним необходимо каждый день в одно и то же время гулять, ничего не оставляя после себя на улицах. Осознаешь, что у животных есть как физиологические потребности, так и психологические, в том числе в получении новой информации, которую они черпают за пределами территории проживания. Кроме того, каждый четвероногий нуждается в защите своего хозяина, при этом он не должен доставлять неудобств, а уж тем более опасности окружающим.

Статья 13 закона об ответственном обращении с животными гласит: выгул домашних питомцев должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан и других четвероногих, сохранности имущества физических и юридических лиц. При этом не допускается свободное, неконтролируемое передвижение животных вне мест, разрешенных для выгула решением органа местного самоуправления. Таким образом, собака должна быть всегда на поводке, если только это не специальная площадка или ваша личная огороженная территория.

К сожалению, не все соблюдают этот и другие важные пункты федерального законодательства. Тем более в части прогулок на природе, которые, вроде бы, тоже не должны никому вредить, но в законе отдельно не прописаны. Многие думают: лес — это не улица, мы здесь одни, поэтому можно отпустить питомца с поводка. Но что, если на его пути встретится другой человек, пёс или кот? Особенно это касается лесных массивов вблизи частного сектора, СНТ и других территорий, где всегда бродит много людей и животных. Увы, за соблюдением правил выгула там никто не следит, разве что ответственные собаководы.

Во время загородного отдыха нам доводилось экстренно прятать собаку в палатку, запихивать в машину, чтобы не привлекать внимания собак, свободно перемещающихся по лесу в компании хозяев. Издали животные казались послушными, но где гарантия, что они остались бы такими, заметив нашего пса и почуяв его страх?

Конечно, гулять в таких локациях весело и приятно, но отпускать питомца с привязи имеют моральное право только люди, которые на 100% уверены, что смогут отозвать собаку даже в тот момент, когда она этого сильно не хочет. Фактически таким умением могут похвастаться только кинологи, профессионально занимающиеся дрессировкой, которые выштрудировали своих собак настолько, что могут контролировать их поведение даже не голосом, а взглядом, мановением руки. Во всех остальных случаях самовыгул возможен только там, где безопасен - на огороженном участке.

Распространена такая рекомендация для владельцев кошек и собак: «Отпуская свое животное на самовыгул, не забудьте с ним попрощаться». И это действительно так. Если вы не контролируете передвижения питомца, будьте готовы к тому, что живым его больше не увидите. На улице может произойти всё, что угодно. Угрозу представляют как другие животные, так и люди, которые могут нанести четвероногому травмы, в том числе в рамках самообороны. И увечья при этом могут быть очень серьёзными. Кто-то будет защищаться палкой, перцовым баллончиком или отбиваться в рукопашную, а у кого-то в кармане окажется огнестрельное оружие. И прав в итоге будет тот, кто выпустил пулю в потенциального агрессора, даже если тот бежал не с целью напасть, а просто познакомиться.

Ульяна Лаблюк