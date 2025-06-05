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Жертвы антифрода

С каждым годом в России ужесточается контроль за счетами физических и юридических лиц с целью уберечь их деньги от мошенников. В частности, ещё с прошлого лета банки обязаны проверять наличие признаков перевода без добровольного согласия клиента. В случае возникновения подозрений получателя средств заносят в специальную базу данных Центробанка, что влечёт за собой различные ограничения в части пользования услугами коммерческих кредитных организаций. С учётом растущего количества преступлений в данной сфере это необходимая мера безопасности. Но что делать, если в «чёрный список» попадают добропорядочные клиенты? Такие случаи периодически фиксируются по всей стране, столкнулась с проблемой и наш обозреватель.

Пару недель назад я с удивлением обнаружила, что не могу зайти в приложение и на сайт банка, которому выплачиваю кредит. «Для обеспечения безопасности ваших данных мы сбросили все открытые сессии и пароли для входа в личный кабинет. Пожалуйста, пройдите процедуру регистрации заново», - высветилось на экране телефона.

Перед этим пришло смс-сообщение о том, что доступ в онлайн-банк заблокирован «по информации от Банка России», и для разблокировки нужно обратиться в ЦБ с темой «Исключить данные из базы данных Банка России». Ссылка на сайт, куда надлежит обратиться, прилагалась, но я, как бдительный пользователь, предпочитаю не кликать всё подряд. Поэтому первым делом отправилась с личным визитом в коммерческий банк, доступ к онлайн-услугам которого потеряла.

Дожидаться своей очереди пришлось довольно долго. Сотрудница беседовала с другим клиентом и, судя по усталости с примесью раздражения в её голосе, решение вопроса продолжалось битый час. Из обрывков разговора стало понятно, что мужчина (пенсионного или около того возраста) стал жертвой мошенников, но ещё не успел отдать им честно нажитое. Некто из Украины оформил доверенность на распоряжение его счетами, в какой-то момент жертва заподозрила неладное и решила снять наличные, чтобы их не украли. Мужчина пытался доказать менеджеру банка, что хочет вывести средства со счёта именно для того, чтобы ими не завладели злоумышленники. Сумма накоплений оказалась весьма приличная, в банкомате её снять не представилось возможным, как и получить в кассе — сотрудница пояснила, что такое количество денег нужно заказывать заранее. Предложила клиенту открыть накопительный счёт, чтобы перевести туда средства, либо воспользоваться услугами другой кредитной организации. И несколько раз предупредила, что ни в коем случае нельзя переводить незнакомцам деньги, сообщать коды из смс и прочую информацию, которую требуют только мошенники. Мужчина подтвердил, что всё понял, согласился оформить самозапрет на кредитование. При этом он продолжал настаивать на срочной выдаче наличных, сотрудница банка раз за разом поясняла, почему снять всю сумму разом невозможно, и что это может быть небезопасно. В какой-то момент она просто предложила собеседнику выключить телефон, чтобы исключить возможность общения с аферистами. В итоге мужчина ушёл ни с чем, пообещав, что больше ни с кем не будет разговаривать. Хочется верить, что обещание он сдержал и деньги свои сохранил. Таких бедолаг по всей стране тысячи. В силу своей доверчивости и невнимательности люди отдают мошенникам не только свои, но и взятые в кредит деньги. Государство пытается защитить своих граждан всеми возможными способами, но, как показывает практика, зачастую они сами пренебрегают банальными мерами предосторожности и не слушают тех, кто пытается помочь.

Ограничение доступа к онлайн-банкингу в случае подозрительных операций — одна из действенных мер, которая позволяет сохранить средства. В июле прошлого года вступили в силу изменения в федеральный закон № 161-ФЗ, согласно которым банки должны проверять все транзакции и приостанавливать их в ряде случаев, а также возвращать клиентам деньги, отправленные мошенникам, если получатель «засветился» в специальной базе данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов». Там собраны реквизиты всех, кто был заподозрен в причастности к противоправным финансовым схемам. Соответствующую информацию регулятору предоставляют финансовые организации, другие участники платёжного рынка и МВД. Центробанк утверждает, что все данные дополнительно анализируются, и включение в «чёрный список» сведений добропорядочных клиентов маловероятно.

Тем не менее, такое случается. Реквизиты законопослушных граждан по какой-то причине оказываются в базе Банка России, после чего кредитная организация праве заблокировать не только доступ к онлайн-операциям, но и саму карту. Мне «повезло» - осталась только без личного кабинета, при помощи которого удобно пополнять кредитный счёт. Теперь это можно сделать только через банкомат, кассу или переводом с другой карты. Проверить поступление и списание средств, просто зайдя в приложение, тоже не получится. Для этого надо идти в банк.

Менеджер попыталась решить проблему, направив заявление по форме регулятору, но честно призналась, что это, скорее всего, не даст результатов. К тому же, с подобным она столкнулась впервые. В итоге мне посоветовали следовать инструкции из сообщения — перейти на сайт ЦБ и самостоятельно оформить обращение.

Сказано — сделано. Потребовалось внести массу персональных данных вплоть до СНИЛСа, после чего на электронную почту пришло сообщение от Центробанка о регистрации заявления. Посмотреть статус его рассмотрения не представляется возможным «ввиду технических особенностей системы». В течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления на электронную почту должен прийти ответ. Хочется верить, что он будет в мою пользу, ибо никаких объективных причин для внесения в «чёрный список» я не вижу.

В сети нашлось немало обращений пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой. В одном случае у человека оказался заблокирован доступ не только к дистанционному банковскому обслуживанию, но и сама карта. «К сожалению, в работе сотрудника выявили нарушения. Блокировка не должна была производиться. Приносим вам свои искренние извинения за доставленные неудобства», - говорится в ответе коммерческой организации на одно из обращений.

Возможно, и в моём случае сыграл роль человеческий фактор, и вскоре всё встанет на свои места. На извинения не претендую, но вот о причинах произошедшего знать хотелось бы. Коммерческие банки то ли не знают, то ли не могут сообщать детали операций, из-за которых ограничили обслуживание. Возможно, какие-то объяснения даст Центробанк, ответа от которого пока что нет.

Сам регулятор ранее называл 6 признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. В частности, следует приостанавливать транзакции на счета, сведения о которых получены из «чёрного списка» ЦБ, в случае выявления нетипичной для клиента операции (по сумме, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка перевести деньги с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, и информация о нём есть в базе данных регулятора.

С 25 июля 2024 года, после вступления в силу поправок в закон № 161-ФЗ, добавились ещё три критерия. Банки обязаны приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем (об их особенностях ниже), совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали об обмане, а счета злоумышленников не передавались в базу данных Банка России, оставшись только в собственной базе кредитной организации. Также основанием для приостановки движения по счетам может стать информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств и данные, поступившие от сторонних организаций, например, от операторов связи о том, что перед переводом зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Что из этого могло послужить причиной ограничений в отношении моего счёта, который теперь застрахован не только от преступных посягательств, но и от меня самой? Какой перевод или звонок показался банку сомнительным? Эти вопросы пока остаются риторическими.

Обращения, связанные с необоснованной блокировкой онлайн-банкинга и карт, стали массово появляться в конце июля прошлого года. Некоторые граждане сообщали, что доступ к операциям был заблокирован после обычного перевода между своими счетами, отправки денег другому физическому или юридическому лицу, попытки оплатить счёт за мобильную связь, вывода денег с завершившегося вклада. Были и случаи обоснованной блокировки, например, после открытия счетов в банках без согласия клиентов.

Тем, кто был несогласен с ограничениями, коммерческие организации советовали обращаться непосредственно в Центробанк. И некоторые запросы на снятие блокировки по каким-то причинам оставались без удовлетворения. В сети нашлась только одна рекомендация на такой случай: обжаловать в суде решение о внесении данных в базу и отказе об их исключении.

Менеджер банка, с которой нам довелось консультироваться, подтвердила, что контроль за счетами граждан усиливается. В некоторых случаях финансовые организации могут фактически без объяснения причин прекратить обслуживание клиента, однако при наличии задолженности такое не практикуется. Счёт в любом случае остаётся открытым, и заёмщик обязан его регулярно пополнять, чтобы выполнять кредитные обязательства. Пусть и не самым удобным и быстрым способом.

Безусловно, все инструменты, призванные защитить средства законопослушных граждан от мошенников, во благо. Но ряд процессов явно требуют доработки, так как могут очень сильно усложнить жизнь тем, ради кого и придумывались. Особенно это касается ранее упомянутой системы антифрод. Это такой аппаратно-программный комплекс, предназначенный для предотвращения и выявления мошенничества при проведении банковских операций. Оценка поступающих сведений на предмет их подозрительности ведется без участия человека, её выполняют автоматизированные алгоритмы. И пока что им свойственно допускать серьёзные ошибки. Хочется верить, что исправлением этих оплошностей уже сегодня занимается человек, желательно, профессионал в своём деле.

Ульяна Лаблюк