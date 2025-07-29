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Обречённые на скитания

29.07.2025 15:15|ПсковКомментариев: 0

Проблема бездомных животных в стране существует — это факт, который признают на всех уровнях, в том числе в Госдуме. Народные избранники уже разработали и приняли несколько законопроектов, призванных сократить поголовье бродячих четвероногих и повысить ответственность владельцев домашних питомцев. Да только воз так и не сдвинулся с места, поэтому депутаты продолжают придумывать новые способы запустить колёса этой врастающей в землю телеги. В целом хорошо, что данным вопросам уделяется повышенное внимание. Плохо, что не с той стороны заходят наши законотворцы, которые по какой-то причине продолжают отрицать очевидное. Вместо того, чтобы просто перенять опыт цивилизованных стран, где давно введено поголовное чипирование кошек и собак, мы пытаемся изобрести свой собственный путь. Куда он приведет? Наш обозреватель Ульяна Лаблюк пока что видит на горизонте не счастливое будущее с пустыми улицами и подвалами, а тупик с тысячами погибших от голода и болезней «друзей человека».

 

Идея запрета кормления безнадзорных четвероногих в определённых местах озвучивалась уже неоднократно, теперь она нашла отражение в законопроекте, внесённом на рассмотрение Госдумы. Авторы документа (депутаты рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере обращения с бездомными животными, возглавляемой председателем комитета по вопросам защиты семьи Ниной Останиной) предлагают запретить подкармливать собак без владельцев в некоторых локациях. В список попали следующие зоны: инженерной и транспортной инфраструктур, общественно-деловые, производственные, рекреационного назначения, особо охраняемые территории, строящиеся объекты. Также регионы смогут сами решать, где дополнительно вводить подобные ограничения. В качестве примера в пояснительной записке приводятся детские и спортивные площадки, территории вблизи медицинских организаций, учреждений культуры, социального обслуживания, образовательных и физкультурно-спортивных организаций.

Важно отметить, что кошек данные нормы не касаются, речь идёт исключительно о собаках, от которых, считают авторы инициативы, нужно защищать граждан, особенно женщин и детей. Якобы, подкармливая четвероногих, физические и юрлица способствуют созданию стай, несущих угрозу для людей, и «увеличению числа бездомных собак на отдельной территории, которую они считают своей и охраняют, проявляя агрессию и нападая, в том числе, на детей».

С одной стороны, звучит логично. Многим собакам свойственно проявлять охранные качества, а некоторые даже могут начать агрессировать, защищая свои ресурсы. И скопление бездомышей на той или иной территории действительно происходит при «помощи» человека. Только не совсем той, о которой рассуждают законотворцы. Стаи бродячих псов появляются на улицах не столько в результате «бесконтрольного кормления», сколько благодаря гражданам, которые отпускают своих питомцев на самовыгул, бесконечно плодят, а после выбрасывают на улицу вместе с потомством.

«Вклад» в рост поголовья бездомных животных бабушки, которая приносит остатки своего скромного ужина обитающим на стройке собакам, несравним с объёмами «помощи» горе-собаководов, которые безответственно относятся к возложенным на них обязанностям.

Безусловно, безопасность населения должна быть обеспечена. Но не посредством подобного рода запретов, которые если к чему-то и приведут, то не самым гуманным путём. Допустим, все будут соблюдать закон и, увидев голодающую собаку с грустными глазами, просто пройдут мимо. Пёс не найдёт пропитания в другом месте (хотя мусорки без съестного, как и резко ставшие равнодушными сердобольные граждане, кажутся чем-то из области фантастики) и через какое-то время умрёт. Та же участь рано или поздно постигнет его сородичей, не имеющих стабильной кормовой базы и крыши над головой. На улицах по-прежнему будет много бездомных животных, но уже мёртвых, не представляющих почти никакой угрозы, разве что эпидемиологическую. Покусанных людей при этом станет меньше — и, казалось бы, вот оно, решение проблемы. Но разве такой подход должен пропагандироваться в гуманном обществе? Живодёров и средневековых установок в обществе и так предостаточно, не стоит усугублять.

Я не знаю, по какой причине отвергается идея чипирования и обязательной стерилизации животных, не имеющих племенной ценности, но могу предположить, что всё, как обычно, упирается в деньги. Гораздо дешевле установить очередной запрет, который не потребует финансовых затрат со стороны государства, кроме как на бюрократические процедуры. Чипы и операции стоят дорого, части населения они будут недоступны, поэтому понадобится помощь из казны, в которой средств всегда не хватает. Круг замкнулся, идём по натоптанному незатратному пути, в конце которого всех ждёт светлое будущее. Но это не точно.

Практика давно показала, что ни один закон в сфере обращения с животными в нашей стране не работает так, как должен. Причин тому много, одна из них кроется в отсутствии должного контроля, а значит, необязательности исполнения. Обязали надеть на крупных собак намордники — и что, у каждой теперь пасть на замке во время прогулки? Даже поводок не у всех в наличии, куда уж до более сложной амуниции и, тем более, пакетиков под отходы жизнедеятельности, которые по закону все владельцы обязаны убирать. При этом не слышно новостей об оштрафованных собаководах, выводящих питомцев в люди без необходимой атрибутики и оставляющих за собой шлейф из фекалий.

Думаю, аналогичная участь ждёт все другие законы, которые будут приниматься в ближайшее время — они просто не будут работать. Кто будет караулить бабуль, приходящих на стройку покормить собачек? Найдётся ли достаточное количество дежурных по каждой многоэтажке, жильцы которой выносят еду щенкам, выброшенным возле детской площадки и там поселившимся? А что начнётся, если ещё и за кошек возьмутся, которых пока оставили в покое? В ходе обсуждения свежего законопроекта звучало предложение включить в список мест, где нельзя кормить животных, дворы МКД и распространить запрет на всех, кто там обитает. Я с трудом могу представить толпы участковых, которые оставили насущные дела и отправились патрулировать микрорайоны на предмет обнаружения мисок с «китикетом» и людей, которые их выставляют. И что будет с животными в случае, если все «виновники» их скопления будут установлены? Кормилицу, понятное дело, оштрафуют или хотя бы проведут профилактическую беседу, а как поступят с теми, кто остался без её помощи? Видимо, бросят на произвол судьбы. Всех животных с улицы забрать невозможно по той простой причине, что их негде размещать. Но и способствовать сокращению продолжительности их жизни — тоже не выход.

У идеи запрета стихийных «столовых» для животных под окнами многоэтажек много сторонников. Они совершенно справедливо возмущаются антисанитарией, которая царит во дворах, заставленных пластиковой тарой с дурно пахнущими и разлагающимися объедками. Еда, оставленная для кошек и собак, в большей степени способствует не их размножению, а увеличению количества тараканов и прочих «соседей», жить рядом с которыми ещё менее приятно, чем с одомашненными животными. Есть люди, которые просто не любят кошек и собак, боятся последних — и они имеют на это полное право, как и на негодование на тему обилия живности по соседству. Но здесь нужно говорить об истинных причинах появления бездомышей во дворах, а не кошмарить их самих и людей, пытающихся помочь выжить ближнему.

Ответ на вопрос о том, как животное стало бездомным, лежит на поверхности. Само определение как бы намекает на то, что четвероногий остался без дома, который ему может дать только человек. Ни один пёс или кот пока не построили собственного жилья, не оформили ипотеку. Максимум, чем они могут похвастаться — это угол в тёмном сыром подвале, в который переместились прямиком с мягенького дивана хозяина, которому стали не нужны. А после нарожали таких же бедолаг, потому что тот самый хозяин не соизволил отвезти подопечного на операцию, безопасность и необходимость которой давно доказаны.

Скитаться по улицам, попрошайничать и пытаться выжить любыми доступными способами животных обрекли люди. Порой кажется, что впору уже придумывать законы о защите бездомных четвероногих от россиян, а не наоборот. Да, животные могут быть агрессивны и представлять угрозу человеку. Но хотелось бы напомнить, что кусачей собака бывает по объективным причинам.

На самом деле в песенке из советского мультфильма содержатся прописные истины, которые многим стоило бы освежить в памяти. Глядишь, «огромный собачий секрет» таковым быть перестанет, восторжествуют здравый смысл и гуманность. Животным от нас, на самом деле, не так уж много надо: будка, миска, ошейник и в желудке сосиска — примерно так и выглядит минимальный набор счастливого питомца. Понятно, что к нему неплохо бы приложить любовь хозяина, воспитание и прочие прелести, которые никогда не будут лишними, но в первую очередь должны быть обеспечены базовые потребности. У животных они такие же, как у людей — еда, вода, сон, тепло, крыша над головой.

Если верить теории Абрахама Маслоу, то без удовлетворения физиологических нужд человеку сложно думать о чём-либо другом, даже о собственной безопасности. Просто представьте, что вы будете делать в случае, если окажетесь посреди пустыни без еды и питья? Едва ли начнёте размышлять о качестве воды в подземном источнике, встреченном на пути, и возможных последствиях для организма.

Животные на улице обречены вечно скитаться по своеобразной пустыне с поправкой на наш климат и обилие других живых существ вокруг. Все они просто пытаются выжить, и если мы не в силах им помочь, давайте хотя бы не мешать. Во всех проблемах четвероногих виноваты люди, и мы, как венцы творения, обязаны их решать. Увы, сейчас собаки и кошки вынуждены заниматься своими насущными вопросами самостоятельно, и делают они это так, как заложила природа и научила жизнь в кругу людей.

Пора уже прекратить тратить время и бумагу на законы, которые только на ней и остаются. Нужны те, которые будут реально работать и приносить результат. Методы при этом должны использоваться с учётом века, в котором мы живём, а живодёрские наклонности стоит оставить в прошлом.

В заключение хотелось бы обратить внимание на сомнительную эффективность ещё одного законопроекта, который давно пылится в кулуарах Госдумы. Речь о создании единого реестра заводчиков. Среди них, к сожалению, встречаются не слишком добросовестные, и деятельность питомников, которые плодят «неведомых зверушек», нужно пресекать, так как они вносят существенную лепту в рост поголовья бездомных животных. Но, опять же, без обязательного чипирования сделать это нереально, контролировать исполнение закона будет некому, а изъятых у «разводни» питомцев станет некуда девать. Куда они отправятся? Скорее всего, на улицу.

Вопросам обращения с животными с каждым годом уделяется всё больше внимания, и это не может не радовать. Но пока всё происходящее больше напоминает бесполезное хождение по кругу. Пока люди пытаются из него выбраться, придумать рецепт создания идеального мира, на улицах продолжают рождаться, выживать, плодиться и умирать тысячи животных, которых там вообще быть не должно.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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