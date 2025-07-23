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Блоги / Ульяна Лаблюк

Поползновения в трусы

23.07.2025 10:03|ПсковКомментариев: 0

С каждым годом представители власти и претендующие на роль морально-нравственных ориентиров общественники уделяют семейному положению россиян всё более пристальное внимание. Со всех уровней сыпятся инициативы, призванные направить на путь традиционных ценностей тех, кто с него свернул по какой-либо причине. Идеи одна другой грандиознее: от налога на бездетность до создания реестра холостяков и отправления последних на принудительную службу на благо Отечества. Некоторые законотворцы озвучивают менее кардинальные меры: например, сажать одиноких сотрудников разных полов поближе друг к другу в офисе - глядишь, в параллель с рабочими обязанностями они реализуют и свои демографические роли. Наш обозреватель Ульяна Лаблюк видит в подобных предложениях откровенную попытку залезть гражданам в трусы и считает, что отношения — дело сугубо личное, и заводить их лучше в свободное от работы время. Свою точку зрения журналист изложила в авторской колонке.

 

Для начала коротко пробежимся по инициативам, умело сгенерированным народными избранниками за последнее время. Одна из самых нашумевших касалась налога на бездетность — эта тема периодически всплывает в общественно-политической повестке и, к счастью, довольно быстро забывается. На этот раз дискуссию пресёк на корню председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Вопрос, связанный с демографией, в разные времена по-разному решался. И было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов. Когда пытались решать введением налогов на бездетность. И одно, и второе — не наш путь» — заявил он и призвал в первую очередь создавать для семей условия и возможности.

Наконец-то прозвучал голос разума! Да только не факт, что все его услышали. Не думаю, что депутаты, которые явно решили «хайпануть» на животрепещущей теме, после этого сразу стали сторонниками здравого смысла и отказались от своих ранее озвученных идей.

Рекомендация относительно рассадки одиноких мужчин и женщин на работе прозвучала от депутата Брянской областной Думы, председателя наблюдательного совета общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаила Иванова.

«Речь не идет о принуждении или нарушении личных границ. Мы говорим о разумном подходе: если в коллективе есть незамужние девушки и неженатые мужчины, почему бы не создать для них больше возможностей познакомиться в комфортной обстановке? Это не только поможет решению личных вопросов, но и укрепит микроклимат в коллективе», – его цитата быстро разлетелась по СМИ и соцсетям.

Депутат, как водится, сослался на положительный опыт советского прошлого, когда многие семьи создавались на производстве.

Всё начинается со знакомства — с этим утверждением народного избранника не поспоришь. Но способствует ли построению здоровых отношений рабочая обстановка, всегда ли она комфортна и благоприятна для налаживания таких контактов? Едва ли. Зачастую служебные романы до добра не доводят, а известный советский фильм со счастливым концом — это просто хорошее кино, а не инструкция к действию.

Конечно, и в реальности встречаются истории знакомств на рабочем месте, которые перерастают во взаимные симпатии, а после приводят в ЗАГСы. Семейная жизнь в дальнейшем также может протекать бок о бок в режиме 24 на 7, но таких примеров единицы. Здесь хотелось бы напомнить о резком увеличении количества разводов в пандемийные годы, когда только по официальной статистике распалось беспрецедентное количество пар. Одной из причин тогда называли тот факт, что не все супруги оказались готовы к непрерывному совместному нахождению в четырёх стенах.

Понятно, что подобное «испытание» таковым по сути не является для семей, где царят гармония и взаимопонимание, общее времяпровождение им идет только на пользу. Скорее всего, трудности возникают именно у тех, кто в целом не может похвастаться беспроблемной семейной жизнью. Между тем, вынужденный совместный досуг вполне может породить проблемы, которых, возможно, получилось бы избежать при наличии раздельного отдыха.

Поэтому работа плечом к плечу может быть во вред. Если супруги беспрерывно трудятся вместе, велика вероятность, что они станут исключительно деловыми партнёрами, нежели семьёй. Рабочие процессы плавно перейдут в дом наряду с трудовыми конфликтами, которые вполне могут перерасти в семейные и наоборот.

Безусловно, многое зависит от личностных качеств самих партнеров, их мировоззрения и прочих нюансов. Повторюсь: бывают и положительные примеры, когда муж и жена являются не только идеальными коллегами, но и крепкой семьёй. А в случае расставания вполне могут остаться в одной компании, сохранить нормальные рабочие отношения. Но, увы, далеко не все пары к такому готовы. Умением четко разграничивать рабочие и семейные вопросы порой не могут похвастаться даже те, кто трудится в разных коллективах.

На мой взгляд, отношения всегда должны идти порознь с работой, которая в первую очередь подразумевает трудовую деятельность, направленную на конечный результат, за который человек получает деньги. Нравятся ли ему возложенные обязанности, и какие отношения царят в коллективе — это уже второстепенные вопросы.

На работе нужно работать, а отдыхать, веселиться, строить личную жизнь — в свободное время.

Это моё сугубо личное мнение, кто-то волен с ним не согласиться. Предположу, что многие работодатели будут со мной солидарны: от романов между сотрудниками может страдать продуктивность, так как они будут тратить время на себя, на налаживание взаимопонимания (особенно на первых порах), а не на выполнение своих непосредственных обязанностей.

Летом прошлого года сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл опрос, в котором приняли участие представители компаний и экономически активные граждане, имеющие опыт работы, в том числе из Псковской области. 45% опрошенных сотрудников выразили уверенность, что служебные романы мешают рабочему процессу. Солидарны с ними оказались и специалисты по подбору и найму персонала, принявшие участие в исследовании.

По результатам другого опроса, итоги которого обнародовали СМИ в феврале текущего года, почти половина работодателей не имеют ничего против романтических отношений между сотрудниками. 66% респондентов признались, что в их коллективе уже случались романы, и это никак не мешало выполнению трудовых обязанностей. 21% работодателей заявили, что в их организациях такие отношения запрещены, а 12% не замечали подобных случаев. Таковы результаты исследования аналитиков центра «Профессии будущего» и деловой социальной сети TenChat.

В целом итоги обоих опросов видятся весьма абстрактными. Во-первых, в подобных исследованиях всегда принимает участие узкий срез населения. Во-вторых, все люди разные, и что действительно думает о служебных романах тот или иной подчинённый, либо руководитель, достоверно знать невозможно. Очевидно лишь то, что Трудовой кодекс не запрещает служебные романы. Но если вы уж решитесь таковой завести, стоит хорошенько подумать о своих перспективах — как в личной жизни, так и профессиональных, с учётом особенностей корпоративной политики и специфики деятельности компании.

В выше приведённых опросах также отмечалось, что главной причиной возникновения служебных романов является недостаток свободного времени. И это неоспоримый факт. Многим людям сегодня просто некогда заниматься личной жизнью, потому что они много работают. И здесь хотелось бы обратиться к другой инициативе, недавно прозвучавшей от неких активистов, - они предложили создать реестр холостяков.

Идея вполне здравая, если опустить один момент. В предложении, которое неизвестные авторы направили главе комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, идёт речь о введении санкций в виде службы в армии или исправительных работ для тех, кто официально не женат и не стремится изменить своё семейное положение. Вместо этого лучше бы предусмотреть возможности. О том же вещал председатель Госдумы — людям нужны условия и шанс изменить свою жизнь к лучшему, а не перспектива, что станет ещё хуже.

Пускай действительно появится всероссийский реестр холосятков, а заодно и незамужних дам. Не какой-то там сайт знакомств, а самое настоящее брачное агентство федерального масштаба, которое будет помогать воссоединяться половинкам, ранее не сумевшим найти друг друга по какой-либо причине. Именно помогать, а не понуждать к активным действиям. Люди сами в состоянии понять, когда им пора идти в ЗАГС и обзаводиться потомством. А вот помощь в решении житейских вопросов, сопутствующих созданию семьи, будет не лишней.

И я, и мои коллеги уже неоднократно рассуждали на тему демографической политики, перечисляли возможные последствия принятия не самых популярных законов, обращали внимание на существующие проблемы и предлагали видящиеся нам эффективными способы их решения. У каждого из нас своё видение по тому или иному вопросу, свой стиль изложения, но в одном большинство авторов солидарны: как и когда россиянам строить свои ячейки общества — это их сугубо личное дело. И попытки подтолкнуть людей к принятию «верного» решения могут обернуться плачевно.

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Безусловно, государство не должно оставаться в стороне, и политика укрепления традиционных семейных ценностей имеет место быть. Проблемы существуют, их нужно решать. При этом стоит учитывать, что за последние годы принималось много мер, направленных на улучшение демографической ситуации, но существенных успехов в данном направлении достичь не удалось. Причин, как обычно, масса, но есть ощущение, что упускается что-то главное, без чего невозможны реальные позитивные изменения. Хочется верить, что совсем скоро кому-нибудь в голову придёт инициатива, которая будет озвучена не ради красного словца, а действительно во благо. И в случае принятия поспособствует увеличению количества счастливых семей, которые, в свою очередь, сформируют счастливое общество.

Ульяна Лаблюк, изображения созданы с помощью нейросети «Шедеврум»

Источник: Псковская Лента Новостей
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