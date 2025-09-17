Псковcкая обл.
Ульяна Лаблюк
Блоги / Ульяна Лаблюк

Тонкие материи

17.09.2025 09:30|ПсковКомментариев: 0

Порой складывается впечатление, что у многих россиян напрочь отсутствует нравственность. Если её пытаются прививать на законодательном уровне, значит, дела совсем плохи. Не можете, господа, сдерживать страстные порывы в общественных местах — отправляйтесь в тюрьму, там научат вести себя прилично. Решили пофлиртовать с женатым коллегой — получайте штраф за подрыв семейных устоев. В реальности «драконовские» меры за безобидные поцелуи и интрижки на работе пока не применяются, но кто знает, что нас ждёт завтра. Возможно, за приветственные чмоки и офисные романы действительно будут строго наказывать. Наш обозреватель Ульяна Лаблюк считает, что подобные поступки иногда могут быть аморальными и в таком случае должны пресекаться на корню. Более того, есть ряд других, противоречащих общественным нормам, на которые стоило бы обратить внимание законотворцам. Своим видением правил жизни в социуме, которые систематически нарушаются и никем не порицаются, журналист поделилась в авторской колонке.

 

Недавно брянский депутат Михаил Иванов предложил ввести наказание вплоть до увольнения для женатых сотрудников, допускающих флирт на работе. Народный избранник считает такое поведение порочащим репутацию компании и подрывающим общественные устои. Из-за измен семьи рушатся, от этого страдают дети, поэтому работодателям хорошо бы следить за поведением сотрудников и пресекать неподобающее.

Ранее этот же депутат озвучил ещё одну рекомендацию для трудовых коллективов: одиноких мужчин и женщин сажать поближе друг к другу — чтобы в процессе работы они могли познакомиться и, глядишь, создать новую ячейку общества.

В целом предложения не противоречат, а даже дополняют друг друга. Пусть романтика на работе будет, но только в соответствии с традиционными ценностями. С точки зрения морали здесь всё в порядке. Другое дело, что рабочая обстановка не всегда способствует построению здоровых и крепких отношений — об этом я подробно рассуждала в другой колонке.

Сейчас же хочу остановиться на нравственной стороне вопроса и поговорить об аморальном поведении, под которое можно подвести очень многие поступки, в зависимости от личного мировоззрения. Вы сами когда-нибудь задумывались о правилах жизни в обществе? Не тех, что прописаны в законах, а негласных. Все знают, что распитие спиртного и курение в общественных местах грозит протоколом и в целом порицается обществом, поэтому приличные граждане стараются дымить и употреблять в укромных местах. При этом те же самые люди могут допускать деяния, явно противоречащие общественным нормам и простейшим правилам этикета.

Можно привести массу примеров поведения, которое если и осуждается обществом, то не настолько сильно, чтобы его исключить. Итак, вы находитесь в переполненном автобусе и видите бабушку, которой некуда присесть. Некоторые сиденья заняты взрослыми мужчинами и мальчишками. Укажите ли вы кому-то из них на необходимость уступить место старушке? Даже если найдётся смельчак, отважившийся сделать замечание, он рискует получить в ответ нецензурную брань от «уставшего работяги» или мамы юнца, который «ещё слишком мал, чтобы ездить стоя». Даже если этот самый юнец уже на голову выше матери, и его возраст позволяет безопасно перемещаться в автобусе, не занимая сидячее место.

Или, к примеру, всю поездку вы слушаете громкую беседу подростков, которые матерятся хуже сапожников. Кто-то попробует наставить их на путь истинный, но и здесь результат не гарантирован. Тем более, что среди ребят может оказаться тот самый, который привык ездить сидя, потому что он ещё ребёнок — а значит, у него свои привилегии.

Этикет поведения в общественных местах включает себя массу составляющих — это необходимость извиниться, если вы случайно кого-то задели или наступили на ногу, придерживать дверь для человека, идущего за вами, пропускать выходящих из автобуса, не показывать пальцем на людей и многие другие правила, которые зачастую не исполняются. Одни считают их излишними, другие просто плевать хотели на окружающих. Слушают музыку из колонок на улицах, во всеуслышание обсуждают свою или чужую личную жизнь, не снимают массивные рюкзаки в автобусах и совершают прочие действия, которые могут мешать находящимся рядом.

Лично меня до глубины души возмущают люди, которые перед выходом из дома выливают на себя флаконы духов. Возможно, я излишне чувствительна к запахам, но местами их действительно слишком много. Для того, чтобы вкусно пахнуть, достаточно пары-тройки пшиков качественного средства, а дешевый одеколон не прибавит приятного аромата, даже если в нём искупаться. Некоторые, судя по всему, так и поступают, для чего - большая загадка. Привлечение внимания? Желание всем сообщить, что можешь себе позволить дорогие духи, либо много бюджетных? Как вообще можно ходить весь день с таким амбре, как этим дышит сам человек? Возможно, у людей, обильно обливающихся духами, присутствуют проблемы с обонянием (в таком случае требуется обратиться к врачу), либо вырабатывается устойчивая привычка к сильному запаху. В итоге они оставляют в кабинетах шлейф, который приходится выветривать часами, ходят по улицам, представляя угрозу для особо чувствительных людей, которым от благовоний действительно становится плохо. Сильнее всего это всё ощущается в жару, когда запах парфюма мутирует благодаря примеси пота и прочих составляющих.

Отдельная боль - родители, которые не обращают внимания на совершенно неприемлемое поведение своих детей. Они пачкают одежду сидящих рядом в автобусе, так как болтают ногами направо-налево, не дают уснуть в самолёте, потому что без конца ерзают на сиденьях и не закрывают рот, кричат, ноют, плачут и делают всё, что им хочется, так как взрослые им этого не запрещают. Мамы и папы просто сидят, уткнувшись в телефоны, пока их чадо кошмарит весь салон, лишь иногда делая неубедительные замечания, которые в лучшем случае игнорируются, в худшем — истерика становится сильнее. С годами эти дети становятся взрослыми, которые ведут себя в обществе так, как им заблагорассудится.

Моральные нормы — тонкая материя, каждый видит их по-своему. Но если вы всё-таки претендуете на звание приличного человека, не стоит забывать о хороших манерах всегда и везде, даже если за их отсутствие никто не накажет. И следить нужно не только за собой, но и за теми, за кого вы несете ответственность — прежде всего, это касается детей и питомцев.

Моя подруга как-то сказала: «В гостях я стараюсь себя вести так, чтобы моего присутствия было не видно». На мой взгляд, это прекрасная позиция, которая позволит быть желанным гостем в любом доме. Люди, чувствующие себя на чужой территории, как на своей, обычно не в почёте у принимающей стороны и едва ли будут приглашены вновь. То же самое применимо для всего социума — веди себя так, чтобы по крайней мере не мешать другим.

Омару Хайяму приписывают такую цитату: «Мы гости в этом бренном мире». И, если поразмыслить, это действительно так. Так почему же некоторые ведут себя повсюду, как дома? Мусорят, выйдя за порог своей квартиры, заставляют слушать себя и свою музыку всех, кто окажется рядом, позволяют детям резвиться так, будто кроме них никого на свете нет?

Всему должно быть своё время и место. Последнее в большинстве случаев — это место проживания. Взять те же поцелуи, за которые, оказывается, можно получить штраф или административный арест — если те зашли слишком далеко, да ещё и в общественном месте.

Новость об ответственности за неприличное поведение, которое подпадает под «мелкое хулиганство», разлетелась по СМИ и соцсетям в начале сентября. Некоторые юристы утверждают, что в случае, если взволнованные окружающие снимут целующуюся парочку на видео и отнесут запись в полицию, «хулиганам» грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей, а в отдельных случаях даже арест до 15 суток.

Статья 20.1 КоАП РФ действительно подразумевает санкции за «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества». Конкретно про поцелуи там речи не идёт, однако, как мы знаем, «был бы человек», а нужная трактовка приложится.

В сети есть сведения о том, что в 2022 году в столице оштрафовали пару, не сумевшую сдержать порывы страсти на глазах у прохожего. По факту неприличного поцелуя в парке был составлен административный протокол, суд признал подобное поведение неуважительным для общества и наложил на влюбленных санкции в виде 1000 рублей.

Не знаю, насколько страстным был тот поцелуй, и почему он так сильно впечатлил очевидца, который решил заснять происходящее и обратиться в полицию. Едва ли это был безобидный чмок, которым многие обмениваются при встрече, в противном случае прохожего можно смело назвать ханжой.

В большинстве случаев неприятие окружающих вызывает что-то действительно существенное. Думаю, каждый хоть однажды отворачивался от молодых людей, активно лобзающихся в торговых центрах, парках, кинотеатрах, автобусах, метро. С одной стороны — молодо-зелено, с другой — это действительно неприлично. По крайней мере, моё воспитание не позволяет думать иначе. Ни в подростковом, ни во взрослом возрасте недопустимо проявлять такие эмоции на людях, это личное, что должно быть скрыто от посторонних глаз. Целоваться можно дома или, на крайний случай, в клубе, где такое поведение в порядке вещей и никого не заденет. Во всех других местах излишне откровенные действия являются неуважительными по отношению к окружающим (да и самому себе тоже), и если уж есть за это статья, надо наказывать. Безусловно, не впадая в крайности: в дружеских поцелуях и жестах приветствия нет ничего страшного, особенно, если это люди разных полов.

Возможно, «страсти напоказ» кому-то кажутся безобидной шалостью, которая вызывает неприятие только у «одиноких тёток» и прочих граждан, у которых неполадки с личной жизнью. Но всё же не стоит забывать, что мы живём в социуме, и наше поведение в идеале не должно досаждать другим людям, которые сегодня и без того живут в постоянном стрессе. «Поступай по отношению к другому так, как ты хотел бы, чтобы он поступал по отношению к тебе», - это ещё одна прописная истина, которую стоит помнить каждому. Поверьте, это будет не только плюсом вам в карму, но и заметно облегчит коммуникацию с окружающими и жизнь в целом.

В заключение хотелось бы добавить, что культурные люди, которые стараются следовать правилам жизни в социуме, тоже есть. Один из них мне повстречался в аэропорту Сочи: молодой москвич, рейс которого тоже не вылетел вовремя, перед тем, как присесть на скамейку рядом (количество посадочных мест в условиях авиаколлапса было ограничено), поздоровался и поинтересовался, может ли он это сделать, после чего спросил, не против ли кто-то, если он закурит. Перед уходом поблагодарил за возможность отдохнуть, извинился за беспокойство и пожелал удачи. Парень, если вдруг ты это читаешь, так держать! А всем остальным желаю быть взаимовежливыми, а если вам совсем нет дела до нужд и чаяний других людей, хотя бы не доставляйте им дополнительных неудобств.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
