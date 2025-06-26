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Давайте после праздников

В России в очередной раз предложили пересмотреть производственный календарь: отменить январские и майские каникулы, а вместо них ввести шесть рабочих недель по три дня. Авторы инициативы считают, что длительный отдых трудящихся негативно сказывается на состоянии экономики - работа многих предприятий останавливается, продажи падают, многие решения и сделки откладываются на потом. С последним утверждением сложно не согласиться: многие из нас хотя бы однажды слышали фразу «давайте после праздников», от которой может начать дёргаться глаз, если дело срочное. Изменит ли ситуацию перетасовка красных дней? Едва ли. Зимний и весенний мини-отпуска есть далеко не у всех, а люди, работающие на пятидневке, вряд ли обрадуются новшествам. О плюсах и минусах разного вида графиков и их взаимосвязи с конечным результатом рассуждает наш обозреватель в авторской колонке.

Заменить длинные зимние и весенние каникулы шестью сокращенными рабочими неделями предложил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников. По его мнению, это позволит «сохранять баланс между отдыхом и производительностью в течение года», а бизнесу поможет планировать свою деятельность без длительных простоев.

После такого громкого заявления в соцсетях ожидаемо развернулась дискуссия. Как водится, нашлись противники и сторонники длительного отдыха, у каждого лагеря свои аргументы.

Одни считают, что выходные в январе и мае — это святое, так как позволяет людям отдохнуть, набраться сил перед трудовыми буднями, заняться накопившимися делами и побыть с близкими. Каждый использует этот своего рода отпуск по-своему, но подавляющее большинство людей, которые могут рассчитывать на такой график, считают его приятным бонусом и стараются провести свободное время с пользой.

Другие полагают, что зимой особо делать нечего, поэтому нужны только майские, ибо у многих трудящихся дачи, огороды, и в отсутствие выходных посадки просто не состоятся. Третьи считают длительные каникулы пережитком прошлого, от которого больше вреда, чем пользы: трудовой народ чересчур расслабляется, лежит на диване, много тратит на горячительные напитки, а потом с больной головой выходит на работу, чтобы восстановить пошатнувшееся материальное положение. Некоторые скептики предлагают вовсе отменить выходные ради развития отечественной экономики и организовать в офисах и на заводах спальные места для сотрудников, чтобы те не тратили время на дорогу домой и обратно.

Идею отменить праздничный отдых в январе и мае прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он справедливо заметил, что данный вопрос обсуждается уже много лет, и пока что перспектив для внесения существенных правок в производственный календарь не наблюдается. Главная причина тому - большинство граждан против отмены каникул.

Подтверждением тому служат результаты опроса в Telegram-канале Псковской Ленты Новостей, в котором приняли участие 920 респондентов. 47% опрошенных поддержали вариант «Длинные выходные нужны и на Новый год, и на майские. Когда иначе отдыхать и картошку сажать?»

21% также не согласны с идеей отмены зимних и весенних каникул, так как считают, что подобным решением можно убить внутренний туризм, живущий, во многом, за счёт продолжительных выходных.

Лишь 19% считают инициативу Пищальникова хорошей и полагают, что люди смогут нормально отдыхать и не выгорать, если вместо январских и майских ввести несколько коротких рабочих недель.

Ещё 13% опрошенных выбрали вариант «Одобряю, так как для меня длинные выходные — проблема, бессмысленная трата времени и денег».

Таким образом, большинство участников опроса не поддержали идею сокращения продолжительных праздников, и я с ними полностью согласна. Хотя бы потому, что в этом нет никакого смысла.

К этой теме принято возвращаться хотя бы пару раз в год, накануне или сразу по окончании майских/январских. Дмитрий Пищальников, который на этот раз озаботился графиком россиян, констатировал, что продолжительные выходные — приятная передышка для сотрудников, которая приводит к большим потерям экономики. Мол, если компания «замораживает» свою деятельность на несколько дней, теряются реальные возможности и прибыль, что неизбежно приводит к сокращению ресурсов на повышение зарплат, премии и развитие.

В реальности дела обстоят несколько иначе. Фирмы, которые нуждаются в беспрерывной работе, успешно её организуют на протяжении всего года. Даже те организации, где сотрудники на пятидневке, по мере необходимости могут менять график, в том числе в части сокращения количества выходных. И работники, как правило, относятся к этому с пониманием: раньше вышел с каникул или вообще их не видел — получил приятный бонус на банковскую карту.

Конечно, есть и те, кто грудью встаёт на защиту Трудового кодекса и отстаивает своё право на длительный отдых. С одной стороны, они совершенно правы, с другой — едва ли такие кадры входят в список ценных и высокооплачиваемых.

На самом деле, огромное количество людей в нашей стране только понаслышке знают про длинные выходные, будь они в мае, июне или январе. Просто потому, что трудятся посменно, а деньги получают в соответствии с выполненным объёмом работ — такой подход не предусматривает обязательного отдыха в красные дни календаря. По сути, на него могут рассчитывать только представители бюджетной сферы и некоторых других, которые сидят на окладе и даже если выйдут на работу в выходные, ничего не получат сверх положенного, разве что «большое спасибо». Почти вся коммерция давно идёт по пути «больше работаешь — больше зарабатываешь» и ей совершенно некогда думать об очередных предложениях касательно изменения графика трудящихся. У успешных компаний давно установлен свой, который практически не зависит от того, как отдыхают все остальные.

Да и сотрудники едва ли страдают от «постпраздничного синдрома», который следует после длительных перерывов при их наличии. На эту проблему также обратил внимание Пищальников, мотивация коллектива, который долго отдыхал и потом не может раскачаться, оставляет желать лучшего, подчеркнул он.

О чём вообще идёт речь? Да, к прежнему ритму порой непросто вернуться даже после обычных, двухдневных выходных, но если человек понимает, ради чего ходит на работу, он быстро адаптируется и приступит к выполнению поставленных перед ним задач сразу, а не через три-пять дней, как полагает автор идеи отмены длинных каникул. Продуктивность напрямую зависит от того, насколько качественно человек отдохнул — и многим именно зимние и весенний мини-отпуска помогают хорошенько взбодриться. Если уж работодатель готов предоставить такую возможность, грех ей не воспользоваться.

Безусловно, на государственном уровне должно быть регулирование режима труда и отдыха, и оно уже существует. Есть производственный календарь, вполне оптимальный, кто бы что ни говорил. По мере необходимости компании могут самостоятельно регулировать график сотрудников с их согласия. Зачем придумывать что-то ещё?

Звучат идеи не только сократить, но и продлить каникулы трудящимся. Например, 31 декабря сделать выходным днём (что и так происходит уже несколько лет подряд) или добавить красного цвета чуть ли не до середины января. Но даже если будет принят такой закон, отдыхать все положенные дни будут далеко не все трудящиеся. Кого-то принудительно вызовут на работу, другие сами устанут от безделья и безденежья — и в итоге будут отдыхать ровно столько, сколько хотят сами и позволяет работодатель. Так может, самое время отдать все эти вопросы в ведение самих субъектов трудового права? Они в силах самостоятельно разобраться, кому и когда ходить в отпуск, и как сделать так, чтобы это не сказалось на общей производительности.

Трудности российской экономики едва ли связаны с тем, сколько отдыхают трудящиеся. Если бизнес вынужден простаивать, виной тому не сотрудники, массово отправившиеся сажать картошку или поедать оливье. Причины остановки производств обычно гораздо более серьёзные, вот с ними и нужно разбираться.

Ульяна Лаблюк