Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Развитие Силово-Медведево
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
развивающие секции для детей
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
вкусно и полезно плавленый сыр
ПЛН 25 лет
Господин Рейтингомер
Воскресные бранчи в «Покровском»
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
Ульяна Лаблюк Публикаций: 102
24.09.2025 09:410 За наличкой к нейросети 17.09.2025 09:300 Тонкие материи 13.08.2025 09:400 Мать учения 29.07.2025 15:150 Обречённые на скитания 23.07.2025 10:031 Поползновения в трусы Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 19.09.2025 20:000 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 17.09.2025 20:000 Скончался экс-первый проректор ПсковГУ Владимир Андреев 18.09.2025 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
Блоги / Ульяна Лаблюк

За наличкой к нейросети

24.09.2025 09:41|ПсковКомментариев: 0

С 1 сентября вступили в силу новые правила снятия наличных в банкоматах: лимит 50 тысяч рублей и 48 часов блокировки при подозрительных операциях. С точки зрения защиты средств граждан от мошенников мера своевременная и нужная. Однако есть в этой бочке мёда ложка дёгтя: с учётом других антифрод-мероприятий и сложностей с безналичным расчётом добропорядочные граждане рискуют остаться без денег в тот момент, когда они необходимы. Наш обозреватель Ульяна Лаблюк ранее уже столкнулась с проблемой ограничения доступа к онлайн-банкингу и опасается, что очередные нововведения могут обернуться последствиями более серьёзными, чем невозможность воспользоваться дистанционным обслуживанием. Своим опытом взаимодействия с кредитными организациями и сомнениями по поводу использования искусственного интеллекта для финансового мониторинга журналист поделилась в авторской колонке.

 

Масштабы проблемы можно оценить, взглянув на интерактивную карту, которую ежемесячно публикует пресс-служба регионального УМВД. По официальным данным, только с начала текущего года от действий мошенников пострадали 619 жителей области, которые в общей сложности лишились колоссальной суммы - 283 млн 464 тыс. 337 рублей. Самой распространённой схемой злоумышленников оказался перевод средств на «безопасный счет» - зафиксировано 350 случаев. На втором месте предложения о дополнительном заработке (116 случаев), на третьем - обман при покупке товаров в интернете (106 случаев). 20 потерпевших сообщили о взломанных аккаунтах в социальных сетях, 9 заплатили за «освобождение» от ответственности.

Подобные преступления регистрируются во всех муниципальных образованиях области, за каждой сухой цифрой - реальные люди, которые лишились крупных сумм, в том числе взятых в кредит. Это пенсионеры, отдавшие чужим людям все свои накопления или кредитные деньги, которые умудрились получать даже после ужесточения требований к заёмщикам и под надзором бдительных банковских работников. Это люди трудоспособного возраста, которые лишились средств в погоне за инвестициями, выгодными покупками или, опять же, от страха. Жертвами злоумышленников становятся люди всех возрастов.

Вот одна из множества историй с печальным концом. 22-летней великолучанке позвонил лже-сотрудник Почты России и сообщил, что ей отправили письмо, но не указали адрес. Девушку попросили сообщить код из смс, чтобы получить отправление, что она и сделала, это привело к взлому аккаунта на «Госуслугах». Затем неизвестные уговорили жертву оформить «зеркальные» кредиты, чтобы погасить, якобы, ранее оформленные на нее мошенниками. Горожанка выполнила все указания и перевела на «безопасный» счёт 600 000 тысяч рублей.

Таких случаев огромное количество по всей стране. Мошенники используют давно известные и новые схемы, которые, к сожалению, работают. Преступники представляются сотрудниками госучреждений, правоохранительных органов, операторами сотовой связи, курьерами маркетплейсов, коммунальщиками и многими другими людьми, которым жертвы почему-то без оглядки доверяют. Для меня по-прежнему остаётся загадкой, как можно назвать свои персональные данные удалённому собеседнику и уж тем более решиться оформить по его просьбе кредит, но сейчас не об этом, а о мерах защиты от этих незнакомцев.

Государство всеми силами пытается уберечь наивных граждан от преступников. Повсюду распространяются памятки о том, что нельзя сообщать по телефону коды из смс и уведомлений, паспортные данные, номера банковских карт и прочие сведения, которые могут быть использованы мошенниками. Но люди продолжают называть все пароли и явки неизвестным собеседникам, отдавать конверты с деньгами первому встречному, сломя голову нестись в банк, чтобы оформить сомнительный кредит. Сможет ли их остановить кратковременное ограничение на снятие наличных в банкоматах? Возможно, чьи-то деньги действительно получится уберечь. Но далеко не все. Как известно, мошенники настойчивы, изворотливы и если уж поймали жертву на крючок, то постараются не упустить. Просто подождут пару дней и найдут новый способ забрать деньги.

Реальность такова, что не каждый человек в течение 48 часов сможет осознать всю суть происходящего, никакие блокировки не помешают обогатить мошенников тому, кто просто не понимает, с кем связался. Поэтому польза нововведения крайне сомнительна. Задумка неплохая, и, скорее всего, кто-то оценит её внедрение. Однако есть некоторые опасения в части реализации.

Итак, в чём заключается суть изменений. В апреле закон о банках и банковской деятельности дополнили статьей, которая обязывает кредитные организации при выдаче наличных через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от мошенничества. Если банк выявит, что человек пытается снять деньги под влиянием злоумышленников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом кредитор обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения, а если тот всё же намерен снять деньги, выдать их в отделении банка после предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

«За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте», - говорится в сообщении регулятора.

Как всё это будет происходить на практике, пока не понятно. Кто будет признавать операцию подозрительной, по каким критериям? Едва ли возле каждого банкомата появится специально обученный человек, который будет спрашивать всех приходящих, зачем им деньги, и всегда чётко понимать, если клиент хочет передать средства мошенникам. Очевидно, что за снятием наличных будет следить искусственный интеллект, который и ранее использовался для оценки ситуации на предмет присутствия преступных действий. Как показывает практика, со своей задачей новые технологии пока справляются на «троечку».

Напомню, заботливая нейросеть ограничила мне доступ к онлайн-приложению банка, заподозрив движения по счету без согласия клиента. К счастью, ограничения удалось снять, но только спустя пару месяцев бумажной волокиты и чуть ли не еженедельных походов в офис кредитной организации. По какой причине мой счёт оказался в списке тех, на которые посягнули мошенники, так и останется загадкой.

Дело в том, что ИИ работает по такому принципу: изучает действия клиента во время пользования банковскими услугами и реагирует в случае, если что-то резко изменилось. Думаю, в моём случае «нетипичным» поведением система посчитала перевод средств для погашения кредита на пару недель раньше, нежели обычно. И в целях оградить счёт от мошенников закрыла к нему удалённый доступ. При этом признаков присутствия злоумышленников я не замечала, никакие сведения посторонним не сообщала.

С подобными сложностями сталкиваются многие добропорядочные клиенты, которым по неизвестным причинам блокируют приложения и счета, в ряде случаев возобновить обслуживание весьма проблематично. Особенно, если подозрения пали на реквизиты юрлица - если банку что-то не понравилось, можно сразу отправляться в другой, ибо в этом вам ничего не светит. Скорее всего, вы даже не узнаете причину блокировки и способ её снять. Такие случаи действительно бывают. Достаточно обычного перевода с одного счёта на другой, чтобы искусственный интеллект признал операцию подозрительной и пресек на корню.

Всё это доказывает несовершенство нейросетей. Да, они учатся, демонстрируют удивительные вещи и местами существенно упрощают нам жизнь, однако могут и усложнить. Поэтому эффективность нововведений, предполагающих различные ограничения по счетам, которые будут вводить ИИ, видится весьма сомнительной. Как теперь вообще снимать крупные суммы в банкомате, чтобы не попасть под подозрение? Людям не каждый день требуются пачки наличных, и если не снимать их постоянно, есть риск попасть под блокировку. Да, при необходимости получить деньги можно в банке (и мошенники об этом тоже знают), но на это придётся потратить время и, возможно, средства. С учётом того, безналичный расчёт сегодня не всегда возможен в условиях нестабильно работающего мобильного интернета, хлопот явно прибавится.

Безусловно, средства граждан нужно оберегать от мошенников, но делать это необходимо как-то иначе. Возможно, путём развития интеллекта у самих граждан. Нейросети - полезный инструмент, но даже самые передовые системы требуют контроля со стороны человека и его собственных умственных способностей. Если они отсутствуют, увы, никакие системы не помогут.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 112 человек
24.09.2025, 10:540 Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда 24.09.2025, 10:500 Два ветерана труда скончались в Новоржевском округе 24.09.2025, 10:430 Эксперты предрекли скорую отставку семи губернаторам 24.09.2025, 10:410 Автомобили Volkswagen и Kia горели в Великих Луках
24.09.2025, 10:360 Профильный комитет Собрания рассмотрел изменения в областной бюджет 24.09.2025, 10:280 В Пскове прошла акция в поддержку велодвижения. ФОТО 24.09.2025, 10:240 Одной из площадок агродиктанта станет Псковское областное Собрание депутатов 24.09.2025, 10:110 Наталья Никитина вновь возглавила Общественный совет при министерстве юстиции Псковской области
24.09.2025, 10:090 Антон Минаков снял с обсуждения свой проект об установлении Дня многодетной семьи 24.09.2025, 10:000 Мероприятия «Злостный нарушитель» проводят у псковской «Ленты» на Рижском проспекте 24.09.2025, 09:580 Псковский музей открывает художественную выставку совместно с китайскими партнерами 24.09.2025, 09:560 «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии
24.09.2025, 09:520 ДТП произошло на Советском мосту в Пскове 24.09.2025, 09:440 66% псковичей поддерживают увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних — опрос 24.09.2025, 09:410 За наличкой к нейросети 24.09.2025, 09:150 Комитет Госдумы не поддержит проект о запрете на выступление животных в цирках
24.09.2025, 08:400 Псковичей приглашают на юбилейный старт традиционных пятивёрстных пробежек 24.09.2025, 08:200 Ушла из жизни итальянская актриса Клаудия Кардинале 24.09.2025, 08:000 Завершены археологические исследования на месте установки памятника Довмонту в Пскове 24.09.2025, 07:300 Российские ученые приблизились к созданию 56 новых антибиотиков
24.09.2025, 07:000 Федорины вечерки: традиции и запреты в день преподобной Феодоры Александрийской 23.09.2025, 23:040 В Пскове мужчина на «Мазде» не пропустил 18-летнего водителя «Лады» и устроил ДТП 23.09.2025, 22:000 Как дефицит магния влияет на самочувствие, рассказал эксперт 23.09.2025, 21:400 В Госдуме посоветовали дог-френдли заведениям пересмотреть концепцию
23.09.2025, 21:200 ГД приняла в I чтении проект о пенсии рожденным после смерти отца детям с ЭКО 23.09.2025, 21:001 МВД не планирует вводить ограничения на праворульные машины 23.09.2025, 20:420 Реставрация росписей завершается в печорской церкви Сорока Севастийских мучеников 23.09.2025, 20:220 Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильной дороге А-114 24 сентября 
23.09.2025, 20:000 Жителю Псковской области не удалось доказать фальсификацию регистрации обращений со стороны ФСИН и прокуратуры 23.09.2025, 19:382 Ученые подтвердили наличие редкого вида рыб в водоёмах национального парка «Себежский» 23.09.2025, 19:200 Псковичка получила наказание за ложный донос о преступлении 23.09.2025, 18:580 Обнаруженные на массовом захоронении жертв времен войны под Псковом костные останки передадут для захоронения
23.09.2025, 18:380 Ульяновцы смогут перелистать письма родителей Пушкина вместе с хранителем музея-усадьбы «Михайловское» 23.09.2025, 18:200 «Люди труда»: Инженер Олег Александров о путях решения кадровой проблемы на предприятиях 23.09.2025, 18:000 Семье Петровых из Псковского района вручили медаль «50 лет совместной жизни» 23.09.2025, 17:590 Экс-директор совхоза «Великорецкий» отметил 102-летие
23.09.2025, 17:551 В конкурсе «Народный депутат» участвуют 16 псковских единороссов 23.09.2025, 17:500 «Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы? ВИДЕО 23.09.2025, 17:490 Изменение бюджетных параметров обсудят депутаты Собрания 23.09.2025, 17:400 Росгвардия приглашает псковичей на должность «инспектор ОЛРР»
23.09.2025, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2025, 17:330 «Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных». ВИДЕО 23.09.2025, 17:330 Антон Дымов о долгах муниципалитетов и ограничении поставки газа 23.09.2025, 17:220 СОБЫТИЕ: Социальная догазификация Пушкинских Гор
23.09.2025, 17:211 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 23% 23.09.2025, 17:130 Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали 23.09.2025, 17:100 Псковские спортсмены завоевали 17 медалей на первенстве Полоцка по легкой атлетике 23.09.2025, 17:030 «Книжная яблоня» в среду научит псковичей играть в сказки и писать фэнтези
23.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 23 сентября 23.09.2025, 16:570 Псковичка Валерия Зайцева прошла первую неделю подготовки к финалу «Мисс Россия 2025» 23.09.2025, 16:540 «Беседка»: Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ? ВИДЕО 23.09.2025, 16:450 Круглый стол к 645-й годовщине победы в Куликовской битве провели в Пскове
23.09.2025, 16:421 «Псковские тепловые сети» столкнулись с массовым засорением магистральных сетей ГВС 23.09.2025, 16:370 Максим Ксенофонтов об обязанностях «управляек» перед «Газпромом» 23.09.2025, 16:310 Врач предупредила псковичей, что поликлиника в сезон гриппа может быть местом повышенного риска 23.09.2025, 16:260 Уже завтра Псков присоединится к акции «На работу на велосипеде»
23.09.2025, 16:180 ИТ-холдинг Т1 назвал основных поставщиков решений для бизнеса 23.09.2025, 16:090 ФАС отказалась проверять законность ограничения звонков в мессенджерах по запросу Артура Гайдука 23.09.2025, 16:040 Турнир по боксу памяти Александра Беха состоится в Пскове  23.09.2025, 15:570 На карантин по ОРВИ в Псковской области закрыты 45 классов
23.09.2025, 15:550 Внутридомовое газовое оборудование проверят в 2313 многоквартирных домах в Псковской области 23.09.2025, 15:400 Почти 1000 прививок от гриппа сделали псковичам вблизи избирательных участков 23.09.2025, 15:340 Треки «Сектора Газа» и Круга предложили признать культурным достоянием 23.09.2025, 15:280 Пскович получил срок за потасовку с ножом у «Империала»
23.09.2025, 15:230 Врач из Пскова развеяла главные мифы о прививке от гриппа 23.09.2025, 15:151 «Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных» 23.09.2025, 15:050 Самозанятым псковичам напоминают о сроке уплаты налога на профессиональный доход 23.09.2025, 15:000 Несколько автомобилей столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове
23.09.2025, 14:590 «Газпром газораспределение Псков» завершит подготовку к отопительному сезону 1 октября 23.09.2025, 14:520 «АвтоВАЗ» опроверг завершение выпуска Lada Aura 23.09.2025, 14:410 Кубок Пскова по фехтованию на шпагах пройдет 27 и 28 сентября 23.09.2025, 14:231 Псковская делегация участвует в заседании «Профсоюзы и молодежь» в Витебской области
23.09.2025, 14:160 До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 24 сентября  23.09.2025, 14:120 Турнир на Кубок Невского по практической стрельбе пройдёт в Пскове 28 сентября 23.09.2025, 14:030 Зачем красить газопровод, ответили псковичам 23.09.2025, 13:590 Найден живым пропавший в дедовичской деревне Костры мужчина
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru