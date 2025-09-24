Блоги / Ульяна Лаблюк

За наличкой к нейросети

С 1 сентября вступили в силу новые правила снятия наличных в банкоматах: лимит 50 тысяч рублей и 48 часов блокировки при подозрительных операциях. С точки зрения защиты средств граждан от мошенников мера своевременная и нужная. Однако есть в этой бочке мёда ложка дёгтя: с учётом других антифрод-мероприятий и сложностей с безналичным расчётом добропорядочные граждане рискуют остаться без денег в тот момент, когда они необходимы. Наш обозреватель Ульяна Лаблюк ранее уже столкнулась с проблемой ограничения доступа к онлайн-банкингу и опасается, что очередные нововведения могут обернуться последствиями более серьёзными, чем невозможность воспользоваться дистанционным обслуживанием. Своим опытом взаимодействия с кредитными организациями и сомнениями по поводу использования искусственного интеллекта для финансового мониторинга журналист поделилась в авторской колонке.

Масштабы проблемы можно оценить, взглянув на интерактивную карту, которую ежемесячно публикует пресс-служба регионального УМВД. По официальным данным, только с начала текущего года от действий мошенников пострадали 619 жителей области, которые в общей сложности лишились колоссальной суммы - 283 млн 464 тыс. 337 рублей. Самой распространённой схемой злоумышленников оказался перевод средств на «безопасный счет» - зафиксировано 350 случаев. На втором месте предложения о дополнительном заработке (116 случаев), на третьем - обман при покупке товаров в интернете (106 случаев). 20 потерпевших сообщили о взломанных аккаунтах в социальных сетях, 9 заплатили за «освобождение» от ответственности.

Подобные преступления регистрируются во всех муниципальных образованиях области, за каждой сухой цифрой - реальные люди, которые лишились крупных сумм, в том числе взятых в кредит. Это пенсионеры, отдавшие чужим людям все свои накопления или кредитные деньги, которые умудрились получать даже после ужесточения требований к заёмщикам и под надзором бдительных банковских работников. Это люди трудоспособного возраста, которые лишились средств в погоне за инвестициями, выгодными покупками или, опять же, от страха. Жертвами злоумышленников становятся люди всех возрастов.

Вот одна из множества историй с печальным концом. 22-летней великолучанке позвонил лже-сотрудник Почты России и сообщил, что ей отправили письмо, но не указали адрес. Девушку попросили сообщить код из смс, чтобы получить отправление, что она и сделала, это привело к взлому аккаунта на «Госуслугах». Затем неизвестные уговорили жертву оформить «зеркальные» кредиты, чтобы погасить, якобы, ранее оформленные на нее мошенниками. Горожанка выполнила все указания и перевела на «безопасный» счёт 600 000 тысяч рублей.

Таких случаев огромное количество по всей стране. Мошенники используют давно известные и новые схемы, которые, к сожалению, работают. Преступники представляются сотрудниками госучреждений, правоохранительных органов, операторами сотовой связи, курьерами маркетплейсов, коммунальщиками и многими другими людьми, которым жертвы почему-то без оглядки доверяют. Для меня по-прежнему остаётся загадкой, как можно назвать свои персональные данные удалённому собеседнику и уж тем более решиться оформить по его просьбе кредит, но сейчас не об этом, а о мерах защиты от этих незнакомцев.

Государство всеми силами пытается уберечь наивных граждан от преступников. Повсюду распространяются памятки о том, что нельзя сообщать по телефону коды из смс и уведомлений, паспортные данные, номера банковских карт и прочие сведения, которые могут быть использованы мошенниками. Но люди продолжают называть все пароли и явки неизвестным собеседникам, отдавать конверты с деньгами первому встречному, сломя голову нестись в банк, чтобы оформить сомнительный кредит. Сможет ли их остановить кратковременное ограничение на снятие наличных в банкоматах? Возможно, чьи-то деньги действительно получится уберечь. Но далеко не все. Как известно, мошенники настойчивы, изворотливы и если уж поймали жертву на крючок, то постараются не упустить. Просто подождут пару дней и найдут новый способ забрать деньги.

Реальность такова, что не каждый человек в течение 48 часов сможет осознать всю суть происходящего, никакие блокировки не помешают обогатить мошенников тому, кто просто не понимает, с кем связался. Поэтому польза нововведения крайне сомнительна. Задумка неплохая, и, скорее всего, кто-то оценит её внедрение. Однако есть некоторые опасения в части реализации.

Итак, в чём заключается суть изменений. В апреле закон о банках и банковской деятельности дополнили статьей, которая обязывает кредитные организации при выдаче наличных через банкоматы проводить антифрод-мероприятия, то есть принимать меры по защите клиентов от мошенничества. Если банк выявит, что человек пытается снять деньги под влиянием злоумышленников, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных - не больше 50 тысяч рублей в сутки. При этом кредитор обязан незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения, а если тот всё же намерен снять деньги, выдать их в отделении банка после предъявления паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

«За это время человек, который находится под влиянием мошенников, может одуматься и отказаться от снятия наличных денег и их дальнейшей передачи злоумышленникам. Банк России определит признаки выдачи наличных денег без добровольного согласия клиента и разместит их на сайте», - говорится в сообщении регулятора.

Как всё это будет происходить на практике, пока не понятно. Кто будет признавать операцию подозрительной, по каким критериям? Едва ли возле каждого банкомата появится специально обученный человек, который будет спрашивать всех приходящих, зачем им деньги, и всегда чётко понимать, если клиент хочет передать средства мошенникам. Очевидно, что за снятием наличных будет следить искусственный интеллект, который и ранее использовался для оценки ситуации на предмет присутствия преступных действий. Как показывает практика, со своей задачей новые технологии пока справляются на «троечку».

Напомню, заботливая нейросеть ограничила мне доступ к онлайн-приложению банка, заподозрив движения по счету без согласия клиента. К счастью, ограничения удалось снять, но только спустя пару месяцев бумажной волокиты и чуть ли не еженедельных походов в офис кредитной организации. По какой причине мой счёт оказался в списке тех, на которые посягнули мошенники, так и останется загадкой.

Дело в том, что ИИ работает по такому принципу: изучает действия клиента во время пользования банковскими услугами и реагирует в случае, если что-то резко изменилось. Думаю, в моём случае «нетипичным» поведением система посчитала перевод средств для погашения кредита на пару недель раньше, нежели обычно. И в целях оградить счёт от мошенников закрыла к нему удалённый доступ. При этом признаков присутствия злоумышленников я не замечала, никакие сведения посторонним не сообщала.

С подобными сложностями сталкиваются многие добропорядочные клиенты, которым по неизвестным причинам блокируют приложения и счета, в ряде случаев возобновить обслуживание весьма проблематично. Особенно, если подозрения пали на реквизиты юрлица - если банку что-то не понравилось, можно сразу отправляться в другой, ибо в этом вам ничего не светит. Скорее всего, вы даже не узнаете причину блокировки и способ её снять. Такие случаи действительно бывают. Достаточно обычного перевода с одного счёта на другой, чтобы искусственный интеллект признал операцию подозрительной и пресек на корню.

Всё это доказывает несовершенство нейросетей. Да, они учатся, демонстрируют удивительные вещи и местами существенно упрощают нам жизнь, однако могут и усложнить. Поэтому эффективность нововведений, предполагающих различные ограничения по счетам, которые будут вводить ИИ, видится весьма сомнительной. Как теперь вообще снимать крупные суммы в банкомате, чтобы не попасть под подозрение? Людям не каждый день требуются пачки наличных, и если не снимать их постоянно, есть риск попасть под блокировку. Да, при необходимости получить деньги можно в банке (и мошенники об этом тоже знают), но на это придётся потратить время и, возможно, средства. С учётом того, безналичный расчёт сегодня не всегда возможен в условиях нестабильно работающего мобильного интернета, хлопот явно прибавится.

Безусловно, средства граждан нужно оберегать от мошенников, но делать это необходимо как-то иначе. Возможно, путём развития интеллекта у самих граждан. Нейросети - полезный инструмент, но даже самые передовые системы требуют контроля со стороны человека и его собственных умственных способностей. Если они отсутствуют, увы, никакие системы не помогут.

Ульяна Лаблюк