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Сила есть — ума не надо?

Школьники должны обязательно сдавать экзамен по физкультуре, так как это не просто урок, а один из важнейших предметов в системе общего образования. Такое мнение озвучила член комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию Ольга Павлова. Она уверена, что оценивать физическую форму подрастающего поколения нужно со всей строгостью, в противном случае демографический кризис продолжит усугубляться. Наш обозреватель придерживается иной точки зрения: уровень здоровья нации не стоит привязывать исключительно к способности быстро бегать, подтягиваться нужное количество раз и умело прыгать через «козла». В своей авторской колоне Ульяна Лаблюк перечисляет негативные моменты, связанные с пятибалльной системой оценки по ряду дисциплин, в которых «зачтено» было бы отличной альтернативой для многих детей и хорошим подспорьем для их гармоничного развития.

Не портить будущее

«Сегодня в Республике Татарстан 55% детей имеют разный уровень здоровья, то есть не относятся к основной группе, не могут выполнить всю эту нагрузку, задачу, программу, которая сегодня существует в школе. А что делать с этими детьми? Кто-то пишет реферат, кто-то просто приносит мяч в школу, ему ставят зачет. Так же работать нельзя», - обратила внимание на существующие проблемы общественница, которая предложила ввести экзамен по физической культуре и спорту.

По мнению Ольги Павловой, в школах и детсадах должны быть отдельные программы по физической культуре для тех, кто не справляется с общей, и «тогда все будет хорошо». Под «хорошо», судя по всему, подразумевается улучшение демографической ситуации, а то «сегодня у нас мамочки имеют низкий уровень здоровья, что не все могут рожать детей, в армию брать некого».

Безусловно, физические нагрузки необходимы современным детям, да и взрослым тоже. Малоподвижный образ жизни, огромное количество времени, которое мы проводим за компьютером, зачастую неправильное питание - всё это грозит неприятными последствиями и нуждается в корректировке. Но привязка к успеваемости в школе в данном случае выглядит немного странно.

Все знают, что физкультура - предмет специфичный, потому что дается не всем. У всех людей разная конституция тела, от которой зависит потребность в физических нагрузках и в целом способность к ним. Не каждый может запросто сесть на шпагат, пробежать стометровку, уложившись в норматив, преодолеть кроссовую дистанцию некоторые вообще не в силах, разве что пешком. Одни не умеют плавать, другие подтягиваться, третьи отжиматься. И это нормально. Как минимум потому, что человек может быть силён в чём-то другом, в том числе в иной спортивной дисциплине. Согласитесь, не каждый бегун славится меткостью, а лучник едва ли сможет поставить рекорд в лёгкой атлетике.

Более того, есть от природы неспортивные дети и те, кто имеет ограничения по здоровью. Такие обычно отсиживаются на скамейке, а оценки получают за разного рода задания, не всегда имеющие непосредственное отношение к данному предмету. Из своих школьных лет смутно припоминаю, что освобождённые от занятий готовили какие-то доклады, которые наш учитель по физкультуре иногда читал. Но чаще принимал к сведению и рисовал в классном журнале «4» или «5» просто за то, что учащийся приложил хоть какие-то усилия и потрудился написать пару страниц от руки. Печать в то время была не в ходу.

Для кого предлагается ввести экзамен? Для тех, кто сегодня приносит на физкультуру информацию из интернета в распечатанном виде? Каким образом это улучшит здоровье детей, которым по той или иной причине не поддаются канат или перекладина?

Открою страшную тайну: в одном из старших классов моя «золотая» медаль оказалась под угрозой из-за того, что в одной из четвертей физрук намеревался поставить «четыре». Особых проблем с физподготовкой у меня никогда не было, но были отдельные нормативы, которые давались тяжело. Я много лет играла в составе сборной школы по волейболу, на «отлично» бегала короткие и средние дистанции, неплохо прыгала через «козла» и на скакалке, поднимала туловище и отжималась. При этом баскетбол, упражнения на перекладине, бревне, прыжки в длину и ползание по канату были для меня испытанием, которое в лучшем случае заканчивалось «четвёркой» в дневнике. Порой удавалось дотянуть лишь до «удовлетворительно». «Тройки» в итоге перекрывались «пятёрками» за упражнения, которые получались, но однажды система дала сбой. Моему классному руководителю в конечном итоге удалось убедить физрука в том, что негоже портить аттестат отличнице, и она обязательно всё отработает-подтянет в следующей четверти. Каким-то чудом подтянула, больше подобных ситуаций не возникало.

Сколько подобных случаев по всей стране? Уверена, что очень много. В школьной программе есть предметы, которые принято считать не слишком важными, и если ребёнок не успевает только по ним, но блещет знаниями по математике, физике, химии и прочим «первостепенным» дисциплинам, педагоги часто натягивают отметки «по второстепенным». Запросто ставят «отлично» тем, кто не умеет или в силу здоровья не может бегать, но претендует стать медалистом и, как следствие, повысить престиж школы. Или закрывают глаза на откровенный обман, когда хорошист по всем предметам не силён в изобразительном искусстве и каждый урок рисует в альбоме каляки-маляки, но стабильно приносит из дома высокохудожественные произведения. С одной стороны, это не слишком объективно, с другой - едва ли стоит портить будущее ребёнку с колоссальным потенциалом из-за отсутствия каких-либо природных данных.

Справедливости ради отмечу, что в мои школьные годы было много ребят, которых «физра» откровенно выручала. Тогда по ней можно было сдавать экзамен, и те, кто не мог или не хотел похвастаться знаниями по другим дисциплинам, но был спортивен, добирали нужное количество предметов по выбору за счет других, где интеллектом блистать не требовалось. Теоретическую часть экзамен по физкультуре тоже предусматривал, при этом многое зависело от преподавателя и его придирчивости. Порой «отлично» ставили, что говорится, за былые заслуги - тем, кто принимал активное участие в спортивной жизни школы

Возможность «отличиться»

Тем не менее, мне всегда казался странным тот факт, что на некоторых уроках оценивают по физическим возможностям. Школьное образование является фундаментом, на котором строится вся дальнейшая жизнь, и он должен быть прочным. При этом некоторые нюансы учебного процесса сами собой способствуют появлению трещин в виде разного рода психологических проблем, которые явно не содействуют формированию гармонически развитой личности.

Итак, уроки физкультуры. Помимо того, что не всем под силу выполнить тот или иной норматив, не каждый ребёнок может похвастаться спортивным телосложением. Неспособность поднять туловище должное количество раз вкупе с парой «лишних» килограммов могут стать поводом для травли со стороны сверстников. В этой части тяжелее всего девочкам, которые, к тому же, могут испытывать неудобство из-за необходимости переодеваться на виду у одноклассниц в тесной раздевалке. Мальчикам тоже непросто: не сумел подтянуться - слабак и так далее. Не говоря уже о сидящих на скамейке со скачанным из интернета рефератом в руках, им ухмылки-насмешки «спортивных» одноклассников почти всегда обеспечены.

Думаю, проблемы с самооценкой после уроков физкультуры получали многие. А ещё есть «Изобразительное искусство» и «Музыка», где тоже можно особо «отличиться». Да, эти предметы развивают творческое мышление и воображение, эстетическое восприятие и массу других полезных штук, но могут и навредить только формирующейся личности. Ну-ка, кто из вас с ходу блеснёт вокальными данными или художественным талантом? Лично я до сих пор с дрожью вспоминаю уроки музыки, и дело не в том, что мне «медведь на ухо наступил». Просто стеснялась петь на людях, хотя зачатки голоса, слуха, чувство ритма присутствовали. С ИЗО, к счастью, проблем не возникало, так как с детства умею и люблю если не рисовать, то хотя бы срисовывать.

В моём классе было много способных ребят, и некоторым из них не давались исключительно «творческие» предметы. Всем, кто имел отличные/хорошие оценки по основным, но не успевал по пению и рисованию, обычно делали поблажки. Однако так происходит не всегда. Знаю много случаев, когда выпускники не получали заслуженных медалей просто потому, что не умели/стеснялись/не хотели петь, рисовать и прыгать через «козла». Не уложился в норматив по физкультуре - получай обычный аттестат, синенький.

В современной школе к учащимся применяют единый подход, пытаются воспитать универсальную, со всех сторон развитую личность. Часто это поддерживают родители, которые кошмарят своё чадо за неуспехи по тому или иному предмету.

Например, ребенок, имеющий гуманитарный склад ума, не слишком разбирается в точных науках и постоянно приносит домой «тройки» по математике. При этом по русскому и литературе стабильные «пятёрки», первые места на олимпиадах, педагоги пророчат нового Даля. Взрослые, тем временем, видят в своём отпрыске последователя Ковалевской и вместо того, чтобы обратить внимание на склонность к лингвистике, заостряют внимание на неудачах в других направлениях. В итоге из ребёнка может получиться двоечник по всем предметам, либо отличник, но ненавидящий образование в целом (а иногда и родителей), не желающий ничем заниматься в будущем. Углубиться в филологию не разрешили, потому что надо было срочно учить химию, физику и геометрию, а они давались тяжело, в итоге выбрал то, что попроще, и вынужден до конца дней кричать «свободная касса». Ни в коем случае не в обиду представителям той или иной профессии - все работы хороши и нужны обществу. Но если человек в чём-то действительно талантлив, это нужно всячески развивать, а не перекрывать чем-то более «важным».

Не всем дано быть спортсменами, вокалистами, художниками. Как и математиками, химиками, физиками. Каждый добьётся успеха в чём-то своём.

Единственная альтернатива

Поэтому, если уже не получается с физической культурой, - может, и не надо? Адаптивных программ в школах фактически не существует, общие не всем подходят. Тем временем, нужные для здоровья активности можно найти за пределами образовательных учреждений.

Физкультура присутствовала в моей жизни не только в школе, но и в университете на протяжении всех четырех лет обучения. Тогда обязательный предмет «физвоспитание» тоже вызывал вопросы, так как имел весьма посредственное отношение к филологии. Ещё раз подчеркну, физическая активность - это благо для всех людей, но не ясно, почему успехи в этом направлении должны влиять на получение стипендии.

Помню, как суровая преподаватель говорила нам: «Потом будете с радостью вспоминать бесплатные пары, тратя деньги на фитнес-клубы». Возможно, в этом есть доля правды, но к адским забегам по центральным улицам и паркам Пскова возвращаться не хотелось бы. Как и к отработкам, на которые были вынуждены ходить «отстающие» вместо того, чтобы потратить ценное время на изучение выбранной профессии.

Уже не раз на федеральном уровне обсуждался вопрос введения системы «зачет/незачет» в отношении творческих и общеразвивающих школьных предметов, польза которых для дальнейших учебы и карьеры туманна, а сильное эмоциональное и психологическое влияние на детей налицо. Обсуждения вылились в приказ, который вступил в силу в 2021 году и разрешил не ставить в аттестате оценки по физкультуре, ИЗО и музыке, если это не предусмотрено локальным актом образовательного учреждения. Однако впоследствии требования скорректировали, и система зачётов по физической культуре осталась доступна только учащимся, имеющих ограничения по здоровью. Окончательное решение по поводу оценок по рисованию и пению остается за школой. Однако в подавляющем большинстве случаев применяется пятибалльная шкала со всеми вытекающими.

На мой взгляд, система зачетов по ИЗО, физкультуре и пению - это отличный выход для детей, обделенных теми или иными способностями. Такой подход не травмирует психику, не формирует чувство неполноценности. Ребенок не может, но старается - значит, «зачтено». Самооценка в порядке, все счастливы. А для тех, кто и может, и старается, можно предусмотреть дополнительные поощрения.

К слову, для юных спортсменов давно придумана сдача норм ГТО и соответствующие значки, проводятся различные соревнования. Обладающие зачатками художественного таланта и начинающие вокалисты могут реализовать себя на соответствующих конкурсах. Или пойти учиться в школу искусств или «музыкалку», где будут сдавать профильные экзамены.

Необходимость школьной экзаменации по таким предметам сомнительна. В чем её смысл? Посильнее унизить неспортивных, неталантливых ребят? Безусловно, эти дисциплины не бесполезны и кому-то даже могут пригодиться в дальнейшей жизни, например, для людей творческих или спортивных профессий. Но все эти способности можно и нужно развивать в сфере дополнительного образования, а общее должно быть направлено на действительно гармоничное развитие подрастающего поколения. Насмешки со стороны сверстников-атлетов, музыкантов и художников в сторону тех, кого природа не наделила такими талантами, гармонии явно не способствуют. А вот отбить интерес и желание заниматься искусством и спортом для саморазвития вполне могут.

В заключение хотелось бы подчеркнуть: все школьные предметы важны, ненужных среди них нет, хотя с учётом последних нововведений в сфере образования и появлением новых дисциплин есть разные точки зрения. Но здесь речь не о том, что важнее. Мы говорим о системе оценок, которая может быть применима только к уровню знаний. Оценивать наличие или отсутствие врожденных способностей так же неправильно, как судить о человеке только по внешности. Каждый из нас уникален и природа наградила его чем-то неповторимым.

Ульяна Лаблюк