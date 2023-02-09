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Блоги / Ульяна Ловыгина

Цифровое сословие

09.02.2023 15:42|ПсковКомментариев: 0

По официальным данным, с начала 2022 года Россию покинули около 100 тысяч IT-специалистов. И небывалые привилегии со стороны государства, которое наконец-то осознало важность труда айтишников, не способствуют их возвращению обратно. Льготная ипотека, отсрочка от армии и перспектива служить в кибервойсках не прельщает тех, кто привык получать зарплату в валюте.

 

Массовая «утечка мозгов» за границу началась в феврале прошлого года и продолжается по сей день. Те, кто уже уехал, пока не намерены возвращаться на Родину и вполне успешно обустраивают свой быт за рубежом. Другие вдохновляются их примером и в раздумьях сидят на чемоданах, наблюдая за попытками государства остановить отток IT-кадров.

За последнее время российские власти ввели беспрецедентный пакет мер, направленных на поддержку цифровой сферы. Гранты на разработку отечественного программного обеспечения, льготные ставки по кредитам для аккредитованных IT-организаций, право на ипотеку под низкий процент и отсрочку от армии для их сотрудников - это далеко не полный список преференций для нового «привилегированного сословия».

Правда, похвастаться принадлежностью к этой касте могут только те, кто официально трудоустроен в компаниях, имеющих аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций. Именно для них предназначены все вышеуказанные «пряники». Помимо этого, для получения поддержки нужно соответствовать ряду не самых простых критериев.

Возьмём, к примеру, IT-ипотеку. Условия её оформления несколько смягчили, но получить кредит «по щелчку» по-прежнему нельзя. Для начала нужно доказать своё право на преференцию: быть сотрудником аккредитованной IT-компании (теперь - любой, а не только получавшей налоговые льготы), находиться в возрасте от 18 до 50 лет и зарабатывать от 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и от 70 тысяч - во всех остальных. В зачёт теперь идёт доход и с основного места работы, и по совместительству (но также в аккредитованной IT-компании). Выгодная ставка будет действовать в случае, если после оформления кредита человек не сменит место работы в течение 5 лет.

По данным на конец января, этим «выгодным» предложением по всей стране воспользовались порядка шести тысяч заёмщиков, из них 6 - жители Псковской области. Не слишком высокие показатели. Причин тому может быть несколько. Например, низкий уровень зарплаты сотрудников компаний, подпадающих под программу.

Принято считать, что айтишники зарабатывают космические суммы, но речь идёт только о квалифицированных специалистах со стажем. Новички - а именно они являются целевой аудиторией в части льготной ипотеки - трудятся, не покладая рук, но за совершенно иные деньги.

Сейчас функционирует масса онлайн-школ, в том числе с господдержкой, которые предлагают обучиться IT за короткий срок. Они заманивают перспективой всего за несколько месяцев стать полноценным айтишником и сразу после завершения курсов получить высокооплачиваемую должность. На деле «джунам», начинающим свой путь в профессии, не так уж просто найти работу с тем уровнем оплаты, о котором они мечтают. Особенно в аккредитованных компаниях, работа в которых и даёт право на льготы. Госкорпорации редко предлагают уровень оплаты труда, на который рассчитывают соискатели. Зачастую заманить получается лишь неискушенных валютными переводами молодых специалистов, которые, к тому же, не имеют амбиций. И готовы много лет идти к уровню оклада, необходимого для покупки жилья.

По факту, все существующие меры поддержки IT-сферы носят номинальный характер и доступны очень ограниченному количеству организаций и частных лиц. Большинство опытных айтишников попросту не нуждаются в таких подачках, так как могут купить жильё или развить бизнес без использования заёмных средств. И работают они, как правило, не в аккредитованных компаниях, в том числе зарубежных.

Так уж повелось, что труд за пределами страны оплачивается лучше, поэтому IT-специалисты ищут работодателей-иностранцев. Сейчас находить лазейки стало сложнее, потому и начался массовый исход айтишников за рубеж.

Санкции очень больно ударили по сфере IT. Большая часть специалистов работала на западном «железе», которое стало недоступным. В стране перестали работать многие зарубежные сервисы, необходимые айтишникам, а оставшиеся стало невозможно оплачивать после блокировки платёжных систем. Возникли проблемы и с получением зарплаты в долларах и евро.

По тем же причинам покинули страну многие негосударственные IT-компании, которые оказались отрезаны от своих зарубежных заказчиков. А российские разработчики оказались не в почёте у крупных зарубежных работодателей, зачастую единственный вариант трудоустройства в такие фирмы - релокация.

Некоторым айтишникам удалось найти лазейку, чтобы остаться на Родине и по-прежнему стучать по клавишам на выгодных условиях иностранных компаний. Другие, наоборот, продолжают работать на российские компании из-за рубежа. И тем, и другим явно не до оформления льготной ипотеки.

Очевидно, что прилагаемых усилий недостаточно для того, чтобы остановить отток кадров в IT-сфере. Государство действует по «старой схеме»: айтишников выделили в отдельную категорию, как и бюджетников, семьи с детьми или малоимущих. Кто-то из этих льготников ощутил существенные улучшения в жизни? Вот и для IT-специалистов такие меры поддержки большой роли не сыграют.

Планируется, что к 1 января 2025 года все банки, операторы связи и других объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на российский софт и оборудование. Однако всё происходящее в конце концов может привести к тому, что разрабатывать отечественное ПО будет некому. Под угрозой не только процесс импортозамещения, но и кибербезопасность страны в целом.

Видимо, по этой причине снова зашла речь о создании отдельного подразделения войск, состоящего из айтишников. На этот раз идею озвучил депутат Госдумы Олег Матвейчев, который уверен, что в стране много «невостребованных» хакеров. По его мнению, их стоило бы привлекать в кибервойска, а заодно и тех, кто «косит» от армии.

Формально войска информационных операций в составе Вооруженных силах РФ существуют с 2017 года. Об их создании говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Но чем занимается это подразделение и кто в нём задействован - тайна, покрытая мраком. Известно лишь, что срочную службу там не проходят.

Олег Матвейчев предложил исправить эту несправедливость: «Если ему скажут, что ты пойдёшь в кибервойска, будешь заниматься своими любимыми играми, компьютерами, он спокойно пойдёт в такую армию и отслужит. Да, его научат Калашников разбирать, строем походит чуть-чуть. Но в основном его задача - сидеть в интернете. Но зато он вернётся оттуда патриотом».

Серьёзно? Среди моих знакомых много работников сферы IT, и ни одного из них не прельщает возможность служить в кибервойсках. Даже тех, кто работает в российских компаниях и считает себя патриотом. На родном диване ведь всегда лучше, чем в каких-то мистических подразделениях вдали от дома.

Ни для кого не секрет, что IT-специалисты могут позволить себе жизнь практически в любой точке мира, так как многие работают удаленно. Их работодателям зачастую не важно, сидит ли сотрудник в соседнем офисе, на Бали или в деревне под Псковом. Главное - результат. Но текущие события мешают достигать поставленных целей и лишь мотивируют к переезду за границу, где работать проще и выгоднее.

Эксперты уверяют, что эффективные отечественные аналоги западного ПО появятся уже через пару лет, и это будет стимулом вернуться для тех, кто покинул страну. Но всё это вилами по воде писано, так как мотивы для переезда у каждого были свои. Точечные меры поддержки не изменят ситуацию в целом. Нужно что-то более глобальное. Например, масштабные проекты, в участии в которых и начинающие, и опытные айтишники найдут себе применение и смогут развиваться. Специалисты вернутся только в случае, если будут заинтересованы в этом и смогут жить и работать без каких-либо ограничений.

Ульяна Ловыгина

Теги: #IT #цифровизация #программирование #кибербезопасность #айтишники
Источник: Псковская Лента Новостей
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