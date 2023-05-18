Блоги / Ульяна Ловыгина

Сила притяжения

Цены на овощи в Псковской области продолжают ползти вверх, причём независимо от сезона. Больше всего жителей возмущает стоимость огурцов, которые того и гляди станут дороже мяса. И нет-нет, да возникают мысли о самостоятельном выращивании всего, что лежит на прилавках. Может, пора уже обзавестись дачей и обеспечить свою продовольственную безопасность? Хотя не факт, что это будет выгоднее походов в магазин - огород «съедает» очень много денег.

Бытует анекдот о том, у человека есть три стадии взросления. 1. Он сажает картошку. 2. Он не сажает картошку. 3. Он сажает картошку. Те, кто родился на границе двух веков, очень хорошо понимают, о чём идёт речь.

Посадка, выращивание и сбор урожая — это чуть ли не самые страшные воспоминания из моего детства. У нас было три больших огорода с картофелем, который каждую весну надо было сажать, а по осени выкапывать. Всё это делалось вручную и представлялось неким ритуалом, от которого никто не вправе отлынивать. Как и от окучивания, прополки, сбора жуков. Причём каждое действие должно было быть выполнено с ювелирной точностью: а вдруг положенная в ямку картошка взойдет не там, где положено?

Урожаи обычно были хорошими, заветный овощ сначала просушивали на земле, после складывали в огромное количество мешков и отправляли в подвал. Что мы делали с этим богачеством впоследствии, я не помню, но точно не съедали - для семьи из трёх человек это непосильная ноша.

К тому же, на огороде в обилии росла другая еда — каждое лето вёдрами собирали огурцы, помидоры, свеклу, морковь. Что-то употребляли в пищу сразу, но большая часть закатывалась в банки «на зиму». Холодное время года в этом плане было наиболее спокойным — можно спокойно есть маринады, обязательно вприкуску с картошкой (надо же её куда-то девать). В летний же сезон приходилось проводить сутки напролёт в огороде, где постоянно нужно что-то копать, поливать, полоть, обрабатывать.

Потом я выросла и поняла, что не только не хочу сажать картошку, но и в целом её есть. И на даче совсем не обязательно часами стоять в известной позе, там можно просто отдыхать. Не копаться в грядках, а ловить рыбу. Не окучивать картошку, а загорать. Не таскать вёдра с водой для полива, а жарить купленное в магазине мясо. И мир от этого не рухнет, и с голода никто не умрёт. Разве что прилетит немой укор со стороны соседей, которые потом и кровью пытаются получить богатый урожай.

Люди, которые каждой весной обрабатывают по несколько соток земли, делают это по разным причинам. Одни объясняют свою любовь к грядкам и бороздам желанием употреблять в пищу своё, экологически чистое и вкусное, а не «пластмассу» из магазина. Другие называют проведённое в огороде время своим хобби, мол, нравится копаться в земле. Третьи говорят о необходимости запастись едой на зиму, голодный год, случай дефицита или ещё чего.

Последнее наиболее характерно для людей, которые помнят голодное послевоенное время или выживал в «лихие 90-е». Современной молодёжи это не объяснишь, да и не надо, наверное. Пускай заглядывают в огород лишь с целью сделать необычное селфи или стрим «приключения на даче». Разве плохо то, что ребята не узнают, что не всегда всё можно было купить в магазине? Хотя кто-нибудь не преминет им напомнить, что отпуск положено проводить на даче, а не на югах. И выходные — самое лучше время для прополки грядок.

Все мы знаем, что досуг можно организовать гораздо интереснее и продуктивнее, нежели с тяпкой в руках. Благо, пандемия закончилась, и просторы снова открыты, есть масса альтернатив поездке на загородный участок. Хотя, возможно, кто-то и приобщился к огородничеству во время коронавирусных ограничений.

Вспомните: когда весь мир ушёл на карантин, дача стала самым настоящим спасением. Люди буквально бежали из городов, чем порадовали продавцов загородного жилья и, заодно, дали новый виток развитию огородничества. Многие скучающие на самоизоляции стали интересоваться выращиванием овощей и зелени на подоконниках, а затем переносили посадки в открытый грунт, где всё растёт лучше. Соцсети пестрили салатами со свежесрезанной руколой, кто-то хвастался первым в жизни самостоятельно выращенным помидором, другой интересовался, как правильно сажать картошку.

С одной стороны, люди нашли себе занятие, альтернативное привычным видам отдыха, ставшим недоступными в пандемию. С другой, сами того не осознавая, пополнили список заядлых огородников — некоторые и в этом году отправились облагораживать участки и высаживать рассаду, уже просто по привычке. Вдруг снова кризис? А тут картошечка своя, полон дом заготовок, всегда еда будет. Если уж не придётся голодать, то всю зиму можно не тратить деньги на покупку овощей и питаться «экологичными» продуктами.

У домашних огурцов и помидоров особенный вкус — тут не поспоришь. Правда, они становятся чуть менее вкусными, когда ты вынужден через день мотаться за тридевять земель, чтобы обильно поливать посадки, срывать спину, пропалывая или собирая урожай. А потом в течение пары месяцев нужно успеть съесть всё не превратившееся в заготовки, чтобы не испортилось нажитое непосильным трудом. В такие моменты может промелькнуть мысль о том, что магазинные овощи не так уже плохи, а может, даже дешевле.

Экономическая эффективность собственного огорода вызывает большие сомнения. Одно дело, если он раскинулся у вас под окнами. Тут уж сам бог велел хотя бы лук с укропом посадить. А если вы живёте в городской квартире, и до плантации километров десять — в лучшем случае?

Для начала за эту землю придётся заплатить, если её у вас нет. Самая дешевая дача неподалёку от Пскова сейчас продаётся в СНТ «Вишенка». За 11 соток, электрический столб, заброшенную скважину и строительный вагончик на участке в семи километрах от города продавец хочет получить 95 тысяч рублей. Если хочется огород большей площади, обработанный, да еще и с дачным домиком, будьте готовы к тратам в несколько раз больше.

Самые дешевые варианты дачных участков обычно представляют не слишком радужное зрелище. Продавцы манят «плодородной землёй», «плодовыми деревьями», отсутствием неприятных соседей и другими бонусами, но за три копейки хорошую дачу не купишь. Как правило, это заросшие бурьяном территории, в которые придётся вложить много сил и средств. Не трудно догадаться, что услуги по корчеванию деревьев, вырубке кустов и вспашке земли стоят недешево.

На этом траты на огород не закончатся. Посадка и сбор урожая — это самая малая из бед. Вам предстоит несколько раз в неделю ездить поливать, удобрять, полоть. Либо на общественном, либо на личном транспорте.

Сколько бензина сгорит, если три раза в неделю ездить на дачу? При среднем расходе топлива 8 литров на 100 км поездка до дачи, расположенной в 10 км, и обратно обойдётся в 80 рублей. При условии, что стоимость топлива останется на уровне около 50 рублей. Итого за неделю вы потратите 240 рублей, за месяц — почти 1000. В целом, не так уж много, жить можно.

Но вдруг упал забор. Поставить новый стоит несколько десятков тысяч рублей. Или насос сломался, шланг прохудился, теплица требует ремонта. А ещё надо купить триммер, так бороться с травой при помощи обычной косы — занятие неблагодарное. Рассада, семена, подкормка, обработка от вредителей тоже не выдаются бесплатно. Кроме того, нужно платить за электроэнергию, членские взносы в СНТ. В общем, экономия тут очень абстрактная.

А сколько сил вы оставите на даче? Те, кто хоть раз провёл лето в огороде, знают, какой это адский труд. Весь день внаклонку, на жаре, съедаемый насекомыми и обгорающий под палящим солнцем. И всё это после тяжёлого рабочего дня или вместо отпуска. Так себе удовольствие ради запасов на зиму, которых, к слову, может и не быть в случае засухи, потопа, ранних заморозков, нашествия вредителей или других сюрпризов природы.

Предположу, что кому-то и правда в кайф дачные хлопоты. Но я всё-таки за разумное огородничество, без фанатизма. Нравится вам жить в грядках и потом полгода лечить спину — пожалуйста. Только о здоровье тоже думать надо. Можно, например, выбирать те культуры, которые почти не нуждаются в уходе, сажать пару борозд картошки вместо огромного поля, сеять семян столько, сколько реально необходимо, а не «на случай войны».

Килограмм картофеля в сетевом магазине нынче стоит до 30 рублей. Семье из двух человек, которая не питается исключительно этим овощем, одной сетки может хватить на пару недель, если не на месяц. Килограмм свёклы, морковки и лука тоже продаётся за сущие копейки. А вот спину новую нигде не купишь.

Да, стоимость овощей, конечно, оставляет желать лучшего. Так, может, на них и стоит сконцентрироваться, если вы не можете жить без огорода? Всё должно быть в удовольствие, а не во вред себе. И не в тягость окружающим.

Понятно, что заядлых огородников не переубедишь. Потому буду взывать к начинающим. Если уж почувствовали непреодолимую тягу к земле, начните с мини-огорода на подоконнике. Это гораздо менее затратно в части сил и средств. А на даче можно приятно проводить выходные, раскинув плед на газоне и наблюдая за соседями, неустанно пропалывающими грядки. Возможно, по осени они даже поделятся с вами урожаем, надо просто дождаться традиционной раздачи кабачков и всего остального, что наросло, но девать некуда.

Вкусные овощи также можно купить у какой-нибудь бабушки на рынке — это чуть ли не единственная категория людей, для которых огород может быть экономически целесообразным. Свободного времени у них в избытке, а продажа выращенных овощей и фруктов является неплохим подспорьем к пенсии. Таким образом, купив помидоры у бабушки, вы поможете ей сбыть излишки продукции и немного улучшить финансовое положение. А взамен получите натуральные продукты, предварительно не отдав взрастившей их земле половину зарплаты и львиную долю здоровья.

Ульяна Ловыгина