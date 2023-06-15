Блоги / Ульяна Ловыгина

По выходным не болеть, терпеть до понедельника

Те, кому хотя бы однажды требовалась медицинская помощь в выходной или праздничный день, сполна прочувствовали все «прелести» пятидневки в бюджетной сфере и дефицита кадров в здравоохранении. Узких специалистов мало, и трудятся они строго с понедельника по пятницу. Если в другие дни вам срочно потребуется, например, окулист, его днём с огнём не сыщешь. В лучшем случае придётся довольствоваться помощью дежурного хирурга.

В России все поликлиники и больницы по выходным дням не работают. Вернее, там не ведут приём медики узкой направленности, не делают анализов, не выписывают справок. Есть только дежурные врачи, которые принимают пациентов в экстренных случаях. Как водится, в порядке очереди и в зависимости от степени экстренности.

Нам довелось искать помощи воскресным днём накануне Дня России. Попавшая в глаз стружка от болгарки меньше чем за сутки привела к сильному воспалению, попытки вытащить окалину самостоятельно результатов не дали. С каждым часом глаз краснел и опухал всё больше, острой болью отзывался на свет и доставлял максимум дискомфорта и болезненных ощущений. В итоге было решено ехать в травмпункт.

В 10:30 прибыли к приёмному покою Псковской областной больницы, стоявшая на улице медсестра пригласила нас зайти внутрь. В помещении было немноголюдно. Прошло минут 10, нас оформили и отправили ждать хирурга, мол, «примет, когда освободится». Окулиста в наличии не оказалось.

Мы отправились в нужный коридор, радуясь отсутствию очереди и в ожидании скорого излечения. Но не тут-то было. Прошёл час, в смотровую нас так и не пригласили. Прибегал какой-то врач, принял «своих» пациентов и скрылся восвояси. Рядом присела женщина, которая также ждала хирурга. «Давно сидите?» - спрашивает нас. Мы грустно киваем головой. «Бывает, и по три часа ждёшь, если он на операции, так что час - ещё недолго», - продолжает наша соседка по коридору.

Мимо периодически проходят врачи, мы в надежде замираем - а вдруг, это тот самый, наш? Нет, снова не повезло.

Почти отчаявшись, решили поискать другое медицинское учреждение, где нам смогли бы помочь. Но ни одна из частных клиник в Пскове, где есть офтальмолог, не работает по выходным. «Здравствуйте, сегодня нерабочий день! Если что-то экстренное, то в областную», - посчастливилось хотя бы достучаться до одной из них.

Иду на пост, спрашиваю медсестру: доколе? Надо отдать должное младшему медицинскому персоналу приёмного покоя - все исключительно вежливые, доброжелательные и искренне желающие помочь. Нам объяснили, что хирург в этот день дежурит один на всю больницу, и он на перевязках, как только закончит, сразу придёт к нам. На вопрос о том, нельзя ли нам пройти в офтальмологическое отделение, где наверняка есть нужный нам специалист, медсестра ответила: нет, так как окулиста там нет. Мол, «товар» дефицитный, по выходным дежурят редко. Заверила, что, если бы офтальмолог был на месте, он обязательно спустился в приёмный покой: «Поверьте, мы никого от вас не прячем». Посоветовала «набраться терпения» и дальше ждать хирурга.

Делать было нечего, грустные и уже на взводе отправились обратно в порядком надоевший больничный коридор. Спустя 1 час 45 минут общего пребывания в этих стенах нам наконец-то посчастливилось попасть на приём, который длился не больше минуты. Хирург уложил пациента на кушетку, мастерски залил какой-то раствор в глаз и сказал подниматься - стружка вышла вместе с жидкостью. Быстро заполнил назначение на посту, посоветовал 12 июня наведаться к окулисту, «который должен быть в одной из трёх поликлиник», и отпустил нас с миром.

Радость от прекращения мучений застрявшим в глазу металлом и больничным коридором несколько омрачила стоимость прописанных лекарств - за три миниатюрных тюбика глазных каплей пришлось отдать 2000 рублей. Ну, а что поделать, надо так надо, врачам виднее.

По дороге домой мы рассуждали на тему долгого ожидания хирурга, скоротечности приёма и отсутствия в областной (!!!) больнице дежурного офтальмолога. Думается, другие узкие специалисты в такие дни тоже не ведут приём пациентов.

Я прекрасно понимаю, что врачи - тоже люди, которым нужен отдых, они хотят проводить время с семьёй, заниматься бытовыми делами. Но ведь и сотрудники гипермаркетов в этом нуждаются и прекрасно справляют свои потребности, работая по сменному графику. Почему магазины открыты ежедневно? За два выходных дня вряд ли кто-то умер бы с голода. Получается, что щи-борщи не подождут, а анализы вполне могут. Как и те, кому не повезло заболеть в выходной день.

А если хворь напала на вас в майские или новогодние выходные - точно быть беде. В такое время в больницах и поликлиниках есть дежурные службы, которые хоть и усиленные, но не всегда справляются с потоком пациентов и их болячками, требующими специализированной помощи.

Давно подмечено, что длинные выходные у многих ассоциируются с застольем, походами в гости и сезонными развлечениями. Посему в этот период увеличивается риск возникновения новых и обострения существующих заболеваний, пищевых отравлений, простуд. В травмпунктах выстраивается очередь из тех, кто неудачно съехал с горки, покатался на коньках, поранился на батутах, упал с велосипеда или самоката. А в результате того, что больницы по выходным часто недоукомплектованы персоналом, есть риск неполучения нужной помощи вовремя.

Так не логичнее ли перевести хотя бы эту часть бюджетной сферы на сменный график? Три через три, либо два через два. По выходным люди спокойно проживут без учителей, воспитателей, без административного персонала муниципальных и государственных предприятий и многих других специалистов, на которых распространяются официальные дни отдыха. А вот без медицинской помощи в некоторых случаях понедельника можно не дождаться. Кстати, для родственников тех, чей выходной закончился трагически, ритуальные службы работают ежедневно.

Не только похоронные агентства, большая часть коммерции функционирует без выходных и праздников. Магазины, развлекательные центры - всё это доступно в любой день, а медицинские центры, и частные в том числе, почему-то под замком.

Ещё один аргумент в пользу сменного графика в здравоохранении: по будням многим людям просто некогда ходить по врачам. Не все могут отпроситься с работы, чтобы посетить доктора, в итоге болезнь может прогрессировать и быть запущена. В выходной поход в поликлинику был бы в самый раз.

Все знают, что врачей катастрофически не хватает. Но можно же грамотно выстроить работу хотя бы существующих, распределив их по дням. Возможно, идея сменного графика не понравится тем, кто привык к пятидневке. Но неоспоримые плюсы могут быть не только для пациентов, но и для самих медиков. Во-первых, отдыха по факту станет больше, так как число рабочих дней сократится. Во-вторых, появится возможность дополнительного заработка для тех, кто хочет потрудиться сверхурочно. Ну и, в-третьих, плавающие выходные дают больше шансов сбалансировать личную жизнь, при необходимости совмещать работу с учёбой, курсами, воспитанием ребёнка.

В таком темпе сейчас работают многие медсёстры и некоторые врачи, которых ставят дежурными. Им, безусловно, приходится нелегко. Нагрузка на медиков зачастую несоизмерима с их количеством даже по будням, что уж говорить про выходные. И, если бы узкопрофильные коллеги (опустим тот факт, что их не хватает - врачей мало, но они всё-таки есть) пришли им на помощь, уставшим от вечных дежурств людям в белых халатах стало бы гораздо проще. При этом пациенты смогли бы получать нужную помощь своевременно и от того самого специалиста, который требуется, а не есть в наличии.

Ульяна Ловыгина