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Лапы, самокат и никаких документов

Электросамокаты, гироскутеры и прочие средства индивидуальной мобильности (СИМ) продолжают подвергаться критике, особенно со стороны тех, кто ими не пользуется. Люди, предпочитающие такой вид техники, мешают пешеходам, автомобилистам и даже велосипедистам, которые тоже многим не угодили. Транспортные средства с одним-двумя колёсами менее заметны, почти не слышны (за исключением разве что мотоциклов), при этом они быстрые, юркие и могут представлять серьёзную угрозу как для передвигающегося на них человека, так и для окружающих. Поэтому лучшие умы продолжают искать рецепт безопасного сосуществования всех участников дорожного движения.

Идея полностью убрать электросамокаты и прочие СИМы с городских улиц кажется малоперспективной, к тому же она не нашла поддержки у общественности. Стоит признать: современные приспособления для передвижения уже прочно вошли в нашу жизнь и вряд ли куда-то исчезнут.

Предложение ввести водительские удостоверения для любителей прокатиться с ветерком мне видится гораздо более логичным и имеющим право на воплощение. С очередной громкой инициативой выступила Общественная палата РФ. Её представители настаивают: самокатчиков, гироскутеристов и прочих повелителей средств индивидуальной мобильности нужно приравнять к владельцам мопедов. То есть, заставить их получать водительское удостоверение категории М, которую автоматом открывают только при выдаче водительских прав любой другой категории. В таком случае, управлять СИМ, как и мопедом, можно будет исключительно с 16 лет и только после обучения в автошколе, прохождения медкомиссии и успешной сдачи экзамена в ГИБДД.

Кроме того, данное нововведение позволит разрешить спор о том, где ездить на модных агрегатах. Сейчас у электросамокатчиков довольно широкий выбор: в зависимости от возраста и наличия инфраструктуры они могут передвигаться по тротуарам, пешеходным зонам, велодорожкам и даже по краю проезжей части (мопедам разрешен только последний пункт). То есть, по сути, везде, где вздумается — редкий владелец самоката будет озираться в поисках велодорожки, даже если она есть. Он просто поедет там, где удобно, и за руку его вряд ли кто-то схватит: «Нет, мальчик, нельзя тебе на тротуар, ты уже старше 14, вот тебе велосипедная зона».

В итоге дети, подростки и взрослые перемещаются на электрических самокатах, сигвеях и прочем подобном транспорте, как по дорогам общего пользования, так и по тротуарам. С открытием пунктов кикшеринга гонщиков стало пруд пруди, ведь даже те, у кого нет личной техники, получили возможность пользоваться благами цивилизации.

Увеличение количества людей, управляющих электрическими средствами передвижения, привело к росту аварийности с их участием. Буквально каждую неделю сводки ДТП Пскова пестрят новостями о столкновении электросамокатов с людьми, велосипедами, машинами. Одно из самых серьёзных ДТП недавно произошло на площади Победы: ребенок на электрическом самокате попал под колёса легкового авто. Юноша пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

А на Рижском проспекте 22-летний водитель СИМа сбил женщину. Правда, в том случае, по предварительной информации, виновата пешеход, которая решила прогуляться по велодорожке. Там она и встретилась с водителем электросамоката, который правила не нарушал, но, правда, почему-то впоследствии отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В Финском парке произошла обратная ситуация: электросамокатчик двигался по пешеходной дорожке, при наличии велосипедной, и сбил 20-летнюю девушку. Нарушитель, видимо, сразу понял свою неправоту и скрылся с места ДТП.

Этот перечень ежедневно пополняется новыми происшествиями, как и сводки ДТП с участием велосипедистов. Здесь ситуация с аварийностью ничем не лучше. Дети, подростки и люди старше 18 лет садятся на велосипеды, рассекают по улицам города и сбивают пешеходов, сталкиваются с автомобилями. Не всегда по своей вине, но, как показывает практика, очень часто аварию провоцирует именно водитель двухколёсного средства, не соблюдающий Правила дорожного движения.

Я сама не раз видела, как велосипедисты пересекают проезжую часть по пешеходному переходу, не спешиваясь, что грозит, прежде всего, их собственной безопасности. Вспомним хотя бы ситуацию с велосипедисткой, погибшей под колёсами автомобиля на Рижском проспекте. Пьяный водитель мчался по дороге, игнорируя знаки и сигналы светофоров. В эти секунды на зеленый по «зебре» ехала девушка на велосипеде.

Владельцы двухколёсного транспорта, передвигающиеся с нарушением ПДД, представляют серьезную опасность и для пешеходов. Даже если идущий по тротуару или пешеходному переходу человек сможет разминуться с велосипедистом или самокатчиком, то всё равно шарахнется в сторону. А сильно впечатлительные рискуют схватить инфаркт.

На собственной практике я убедилась в том, что безалаберные обладатели велосипедов и техники с электродвигателем — абсолютное зло для всех участников дорожного движения. Едешь ты на машине или мотоцикле — они мешают и рискуют угодить тебе под колёса, поди докажи потом, кто прав и виноват. Даже если столкновения удастся избежать, могут поцарапать дверь, разбить зеркало. Идёшь ты пешком — того и гляди нанесут тебе травму, толкнут, испугают, заставят резко изменить траекторию движения и в итоге угодить в ближайшую канаву.

Госавтоинспекция с завидной регулярностью призывает участников дорожного движения к взаимоуважению и соблюдению ПДД, просит родителей рассказывать детям о том, как правильно переходить проезжую часть, как пользоваться велотранспортом и самокатами, где на них можно ездить, а где нельзя. Только воз и ныне там. На дорогах Пскова нередко можно наблюдать, как ребёнок пересекает проезжую часть по «зебре», не удосужившись слезть с велосипеда или самоката, причём зачастую вместе с сопровождающим его взрослым. О защитной экипировке, шлемах и наколенниках вообще мало кто задумывается.

«Не кататься вдвоем на одном электросамокате», «отказаться от «финтов» на электросамокате на тротуаре» - пестрят заголовки на страницах СМИ. Но их то ли не читают, то ли не воспринимают всерьёз те, кого мы видим на улицах города.

Очевидно, что просьбы и призывы не дают должного результата. Одними запретами проблему тоже не решить, поэтому идея ввести дополнительные требования в виде водительских прав для любителей средств передвижения с электродвигателем звучит вполне разумно. Аналогичные обязанности стоило бы установить для велосипедистов - вероятно, только так они научатся соблюдать ПДД.

Возможно, для владельцев СИМ и велотранспорта следует предусмотреть упрощенный порядок обучения и экзамена. Например, уделить меньше времени практическим навыкам управления - с велосипедом или сигвеем всё же проще справиться, чем с авто. Но теоретическая подготовка и экзамен на знание Правил дорожного движения обязательно должны проводиться.

Для этого даже не обязательно привлекать какие-то сторонние организации, как предлагают общественники. У нас есть масса автошкол, где работают квалифицированные педагоги. Разве они не смогут обучить дополнительный пул водителей? Правила-то одни для всех.

Кстати, практическое обучение в автошколах начинается только после получения базовых знаний о том, как вести себя на дороге. Почему? Да потому что без освоения теории потенциальных водителей выпускать на дорогу опасно и попросту нельзя. А детей на самокатах и велосипедах почему-то можно.

Пора уже перестать считать такую технику детскими игрушками. Это серьезные транспортные средства, и люди, желающие на них ездить, должны подтверждать знание ПДД. Кстати, в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений уже внесли коррективы, включив в них, в том числе, правила использования электросамокатов и других СИМ. А зачем это будущим мотоциклистам и автомобилистам? Этому стоило бы учить самих владельцев электроагрегатов.

Понятно, что обучение не каждому поможет. Если человек не хочет ездить по правилам, он не будет этого делать даже после получения водительских прав (что мы можем ежедневно наблюдать на дорогах Псковской области). Но их наличие всё же лучше, чем выпуск на дороги и тротуары людей, которые вообще ничего не умеют, не знают и едут по наитию.

С 1 марта самокатчикам запретили разгоняться и передвигаться на тяжелой технике. И что? Они сразу поняли, где, как и с какой скоростью им можно ездить? К тому же, даже разогнавшись до 25 километров в час, самокатчик может нанести тяжелые увечья себе, пешеходам, между которыми лавирует на «зебре», врезаться в маму с коляской, прогуливающуюся по набережной. Либо столкнуться с автомобилем или мотоциклом, что грозит серьёзными последствиями.

Параллельно с обучением владельцев двухколёсной техники необходимо развивать инфраструктуру. В Пскове этот вопрос потихоньку решается — велодорожки в наличии, да, их мало, но они всё же есть. Хочется верить, что подобных зон для велосипедистов и самокатчиков с каждым годом будет становиться всё больше.

Но тут на поверхность всплывает другая проблема: недостаток информационной работы с пешеходами. Многие до сих пор не понимают, что по велодорожкам ходить нельзя, что там можно попасть под колёса точно так же, как на проезжей части. На последнюю здравомыслящие люди не выходят, а прогуляться по зоне для движения велосипедистов — всегда пожалуйста. Поэтому важно учить и воспитывать ещё и пешеходов. Конечно, экзамены на знание ПДД поголовно не введёшь, а вот штрафы за выход на велодорожку — вполне можно. К примеру, по аналогии с санкциями для тех, кто переходит дорогу в неположенном месте.

Как любят говорить чиновники: подход должен быть комплексным. Не выпускать на дороги велосипедистов и электросамокатчиков, не подтвердивших знание ПДД, создавать специальные зоны для их движения, и воспитывать пешеходов, зачастую уповающих на «авось пронесёт». Сейчас же модно вводить в школах новые предметы, так пускай в программе появятся и уроки по изучению ПДД. Они точно не будут лишними. Если человек с детства научится быть бдительным на дорогах и тротуарах, правильно пересекать проезжую часть, будет помнить о правах и обязанностях пешеходов и водителей, проявлять уважение к окружающим, возможно, аварий и пострадавших, погибших в них людей станет меньше.

Ульяна Ловыгина