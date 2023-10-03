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Блоги / Ульяна Ловыгина

Тыква для шабаша

03.10.2023 15:41|ПсковКомментариев: 0

С наступлением второго осеннего месяца в соцсетях начали появляться объявления «куплю/приму в дар тыквы». И не всегда для того, чтобы печь пироги или варить суп, многим плоды нужны в качестве реквизита для предстоящего Хэллоуина. Вслед за этим традиционно развернулась дискуссия. Одни твердят о несоответствии пришедших с «загнивающего Запада» праздников ценностям россиян, что это не «духовноскрепно», и вообще негоже заниматься бесовщиной и заигрывать с нечистой силой. Другие видят в 31-м октября возможность повеселиться, облачиться в необычные костюмы и вынырнуть из серых будней. Обозреватель Псковской Ленты Новостей поддерживает вторую точку зрения: в современных реалиях видоизмененный праздник древних кельтов - это всего лишь безобидное развлечение, которое ничем не хуже рождественских колядок.

 

Наткнулась в соцсети на такое сообщение: «Очень нужны тыквы для предстоящего Хэллоуина». Лишь пара пользователей посоветовали, где автору публикации поискать оранжевые плоды. Все остальные предались рассуждениям на тему «у нас же не Америка, в России такого праздника нет, и вообще он «бесовский»».

Их оппоненты привели в пример рождественские колядки, которые тоже связаны с переодеванием, да и вообще, мол, Хэллоуин - это просто повод собраться компанией и повеселиться. И напомнили, что костюмы на октябрьский праздник бывают разные, не всегда связанные с нечистью. К слову, на Новый год тоже не все же одеваются в зайчиков и снежинок.

Участники дискуссии вспомнили и праздник Ивана Купалы, и Масленицу с блинами и сожжением чучела, но так и не договорились, православные это праздники или нет. Одна из пользователей вынесла вердикт: спор может разрешить только священник. К счастью для последнего, он в обсуждении не участвовал, да и ответы на все перечисленные вопросы можно найти на просторах интернета.

Есть подозрение, что ни те, кто сейчас запасаются тыквами и присматривают образ для предстоящей костюмированной вечеринки, ни те, кто их осуждают, не потрудились почитать об истории появления традиции отмечать Хэллоуин. По первой же ссылке можно узнать о том, что всё началось во времена древних кельтов Ирландии и Шотландии, которые 31 октября устраивали языческие торжества по случаю окончания уборки урожая. Праздник называли Самайном, он также предполагал облачение в страшные костюмы с целью отпугивания обитателей загробного мира, которые в эту ночь, якобы, могли пробраться на землю.

С приходом христианства католики стали отмечать 1 ноября День всех святых, как дань памяти усопшим родным. Канун праздника по-английски звучал как «All Hallows Even», что в итоге сократили до «Halloween». Новое название прижилось, а Самайн остался пережитком языческого прошлого.

Со временем Хэллоуин распространился по всему миру и приобрёл совершенно иной смысл, нежели заложенный в него прародителями. Однако языческие ритуалы до конца искоренить не удалось, потому-то праздник связывают нечистой силой. Большую роль в этом сыграла ещё и американская традиция устраивать карнавалы с переодеванием и выпрашиванием сладостей. В ночь на 1 ноября дети, порой в сопровождении взрослых, облачались в «чудищ» и стучались во все двери, требуя от хозяев угощение. В случае отказа грозили мелкими шалостями.

К концу XX столетия именно эта часть праздника, костюмированная, стала популярна в других странах. Хэллоуин утратил своё первоначальное значение и растерял львиную долю традиций. Вряд ли кто-то сейчас закладывает в маскарад сакральную составляющую, он, скорее, воспринимается, как отличный повод повеселиться. Многим за счастье нарядиться в необычный костюм и пойти в клуб, где соберутся «единомышленники». Не только вампиры и мертвецы, как принято считать, но милые ведьмочки, феи, персонажи фильмов и мультипликационные герои, а также медсёстры, женщины-кошки и другие откровенно одетые дамы. А те, кто не готовы к полчищу незнакомых ряженых, устраивают домашние вечеринки или отправляются на тематические фотосессии, прихватив с собой тыквы с вырезанными рожицами. Благо, сезон сбора этого плода приходится именно на октябрь.

Смысл всего этого действа довольно прост - интересно провести время. Ну что плохого в том, что взрослые хоть на время отвлекутся от забот, вырезая из бумаги летучих мышей? И проведут время с детьми, выдумывая мордочку для тыквы? Совместное творчество идёт исключительно на пользу, никакого мракобесия в этом нет.

Смуту вносят как раз те, кто ищут в безобидном развлечении потаённый смысл, уверяют, что подобные «шабаши» могут навлечь беду и распространяют разного рода суеверия. К примеру, говорят, что в ночь всех святых нельзя надевать одежду наизнанку - во избежание встречи со злым духом. Запрещено также оборачиваться, даже если кто-то зовет - дабы не лишиться рассудка. Мне кажется, его давно лишены те, кто верит во всю эту чушь про потусторонние силы.

В XXI веке живём, в конце концов, ну какие злые духи? Да и нечисть нынче настолько карикатурная, что может возыметь скорее психотерапевтический эффект. Боялся ребёнок всяких монстров, а тут сам в них переоделся, и страхи исчезли.

Да, и Хэллоуин, и многие другие праздники тесно связаны с языческими верованиями, которые нынче не приветствуются. И никуда мы от этого не денемся. Святки тоже идут со времён, когда о христианстве никто не слышал, но их почему-то не запрещают. Я в детстве с радостью присоединялась к ряженым и собирала дань конфетами, мои православные родственники ничего плохого в этом не видели. Ребёнок при деле, ему нравится - и прекрасно.

Особенно важно находить такие занятия современным детям. Лучше пускай они займутся творчеством и подготовкой к «бесовскому» празднику, чем сами превратятся в незнамо кого и пойдут громить всё на своём пути. Пока будут придумывать костюм и вырезать тыкву, времени на «ошапуркинг», глядишь, и не останется.

Ну что плохого в ярких, красивых праздниках - независимо от того, из какой страны и культуры они пришли? Посмотрите в окно, много жизнеутверждающего вы там увидите в конце октября в наших широтах? А вот если мимо пробежит нарядная ведьмочка, настроение сразу улучшится. Пролистывая фотографии с хэллоуин-пати, я всё реже вижу «кровавых монстров и сплошных уродов». Чаще на снимках мелькают приятные глазу образы, качественный мейк-ап и счастливые лица перевоплотившихся детей и взрослых.

На мой взгляд, Хэллоуин в России вполне прижился и имеет место быть, как и День святого Валентина. Для людей это лишний повод устроить праздник, провести время с близкими. Для владельцев клубов - неплохой рекламный ход. А ведьминские шляпы, тыквы и игрушечные скелеты на полках магазинов - это хороший способ увеличить выручку.

Наш Хэллоуин - просто красивая картинка. Отмечать его или нет - дело каждого. Если это сильно противоречит вашим идеалам, может, и не стоит. Но и мешать тем, кто воспринимает праздник, как милое семейное веселье или вечеринку в кругу друзей, не следует. Может, для кого-то это единственный способ разнообразить тоскливые холодные будни. Как говорится, чем бы дитя (и взрослые тоже) ни тешилось: будь то плетение венков на Ивана Купалу, поедание блинов на Масленицу, колядки на Рождество или октябрьский маскарад.

Ульяна Ловыгина

Теги: #праздник #осень #тыква #хэллоуин
Источник: Псковская Лента Новостей
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