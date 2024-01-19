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Блоги / Ульяна Лаблюк

Свинский подход

19.01.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Бытует мнение, что новостройки в России строят из палок и всем известной субстанции. Осыпающийся фундамент, протекающие крыши, быстро выходящее из строя инженерное оборудование - это лишь часть бед, с которыми порой сталкиваются новосёлы. Сразу оговорюсь, что ровнять всех застройщиков под одну гребёнку, конечно же, не стоит. Среди них есть и добросовестные, которые возводят качественные дома. В представленном ниже материале пойдёт речь не о какой-то конкретной фирме, а о современных тенденциях в сфере строительства жилья, часть из которых оставляет желать лучшего. Подтверждением тому могут послужить тяготы псковичей, которые месяцами не могут заехать в уже сданные квартиры по причине их фактической неготовности к проживанию. И дело далеко не в отсутствии отделки.

 

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Бетонные коробки

На сегодняшний день девелоперы предлагают покупателям квартиры на любой вкус и размер кошелька. Есть варианты с разными видами отделки, либо её полным отсутствием. В последнем случае человек приобретает бетонную коробку с входной дверью (которую впоследствии, скорее всего, придётся заменить), массу хлопот и длительное ожидание переезда. В помещении может не быть даже электричества и радиаторов отопления, только щиток в подъезде и тоскливо выпирающие трубы.

Черновая отделка предполагает наличие выровненных стен, электрической разводки, батарей, а порой и застеклённого балкона в качестве приятного бонуса.

Есть также понятие предчистовой отделки, именуемой «White Box», что дословно означает «белая коробка». Это почти готовая квартира, собственнику остаются самые непыльные дела - поклеить обои, застелить полы, натянуть потолок, завезти мебель.

Естественно, все выше перечисленные варианты отличаются по цене. Стоимость отделочных работ застройщики прибавляют к цене квартиры, которая может подрасти на кругленькую сумму. Особенно, если человек хочет приобрести жильё «под ключ» - чистовая отделка самая дорогая. В такое помещение можно сразу заезжать и жить, не заморачиваясь с ремонтом - его уже выполнил девелопер за ваши деньги.

Список работ, которые включены в ту или иную отделку, может разниться в зависимости от политики застройщика. То же самое касается ожиданий и реальности - они могут не совпадать. Во-первых, вкусы у продавца и покупателя разные, человеку может не понравиться цвет потолка или высота унитаза. К тому же, не факт, что застройщик выполнит косметический ремонт в те же сроки, что собственник своими силами. Если период ожидания заселения затягивается, со стороны последнего возникает недовольство.

Поэтому далеко не все отваживаются платить чужому дяде за поклейку обоев, настил полов и установку сантехники, делая выбор в пользу «белой коробочки». Это промежуточный и наиболее оптимальный вариант, ведь самые грязные и шумные работы уже завершены. Остаётся вложиться в «косметику» и отмечать новоселье.

И вот тут притаилось во-вторых. В силу субъективных причин оплаченная отделка не всегда гарантирует её наличие. Встречаются недобросовестные компании, которые сдают квартиры в ненадлежащем состоянии. Например, «забывают» установить батарею, проверить работоспособность вентиляции, оставляют разного рода недоделки в виде торчащих арматур, зазоров в оконных блоках, неаккуратной сварки и прочие недочёты, которые ввергают оплатившего всё это заказчика в ужас.

Недочёты, выявленные покупателем. Фотографии со страницы псковского риелтора Александра Мальцева / «ВКонтакте»

В ряде случаев проблемы всплывают через год-два после сдачи дома, причём вне жилых помещений, посему становятся головной болью управляющих компаний. В Пскове есть примеры вышедшего из строя насосного оборудования, протекающих крыш и давших трещину фундаментов - всё это в новостройках.

Дело наживное

Таким образом, можно сказать, что цены на жильё неумолимо растут, а его качество почему-то ухудшается. Конечно, помимо недобросовестных компаний есть фирмы, следящие за своей репутацией и сдающие в эксплуатацию дома без сучка и задоринки. Поэтому очень важно обращаться к проверенным и опытным застройщикам, выполняющим работы на высшем уровне. Не стоит бросаться во все тяжкие и скупать «самые выгодные» варианты у не пойми кого, лишь бы не упустить сомнительную выгоду и успеть воспользоваться льготной ипотекой. Возможно, переплата впоследствии окажется гораздо более существенной, чем покупка дорогого, но качественного жилья.

Ясно, что не у всех есть достаточное количество средств на эти цели. Людей, вынужденных решать свой жилищный вопрос именно сейчас, искренне жаль. Ещё несколько лет назад ситуация на рынке недвижимости была совсем иной, а сегодня мы имеем то, что имеем. По ощущениям, цены растут чуть ли не каждый месяц, причём на всё, не только на квартиры. Но жить где-то надо, кушать тоже хочется всегда, поэтому мы вынуждены выбирать из того, что предложено.

При наличии острой потребности в недвижимости на первичном рынке так или иначе придётся изыскивать миллион на первый взнос, после героически тянуть на себе ярмо в виде ипотеки, к которой может прибавиться потребкредит, взятый на ремонт. Крайне несправедливо, когда такие труды вознаграждаются халупой с ворохом дополнительных тягот.

Самые непривередливые никому не жалуются и молча копошатся в своих «коробочках», собственноручно устраняя недоделки застройщика. А те, кто уже научился на своих ошибках и выплатил взятые на квартиру в новостройке кредиты, открещиваются от подобных сделок в будущем и подбирают жильё исключительно на вторичном рынке. Хотя бы ввиду того, что раньше строили на совесть.

Да, у старого фонда есть свои минусы. Многие квартиры продаются в «убитом» состоянии и требуют долгоиграющего ремонта, но это дело наживное - как и в случае с новым жильём. Коммуникации в хрущёвках и сталинках тоже оставляют желать лучшего, и тут хорошим подспорьем является программа капремонта. К слову, очереди на реконструкцию некачественно сделанной крыши в новостройке, как и выполнения гарантийных обязательств от застройщика можно ждать гораздо дольше.

Люди, отдающие предпочтение вторичке, выделяют много преимуществ, выгодно отличающих старый фонд от новостроя. К примеру, стены в советских постройках толще - это неоспоримый факт. Ремонт там если кто-то и делает, то раз в пятилетку, а в недавно сданном жилье звуками перфораторов можно наслаждаться чуть ли не годами.

Многих не устраивают места, где появляются новостройки, - в большинстве случаев это окраины города. Кроме того, давно застроенные микрорайоны выигрывают по части инфраструктуры. Ни в одном дворе в центральной части города нет такого дефицита парковочных мест, как на развивающейся периферии. Это связано не только с разнящейся этажностью и количеством жильцов. Большинство недавно возведённых жилых комплексов не могут похвастаться обширными парковками, как и достаточно широкими проездами. Взять, хотя бы, Овсище, жители которого вынуждены парковаться вдоль обочин, тем самым затрудняя проезд другим автомобилистам. На узенькой проезжей части то и дело встречаются «несчастья», не сумевшие разъехаться.

Честно и с уважением

Конечно, квартира на вторичном рынке может иметь массу подводных камней. Сторонники покупки жилья в новостройках стараются сбежать из «хрущёб» с маленькими кухнями и газовыми колонками, старыми холодными подъездами и караулящими у подъезда бабульками. Битва мнений «за» и «против» стара, как мир, и никогда не закончится. Всегда будут приверженцы и первички, и вторички. К тому же, хозяин - барин, каждый выбирает по своим предпочтениям и хвалит исключительно своё болото.

И всё же новое жильё предполагает совершенно иной качественный уровень жизни и должно быть лишено неприятных «сюрпризов», которые встречаются в старых домах. Построенный в XXI веке априори не должен быть хуже, чем его предшественник из 80-х. Последнему простительны кривые стены, продуваемые окна, прохудившаяся крыша и треснувший фундамент. Квартира в новостройке, купленная за колоссальные деньги, просто обязана быть «с иголочки».

Очень хочется, чтобы абсолютно все застройщики были честны и проявляли уважение к своим покупателям. Часто можно услышать зазубренную фразу про рост цен на стройматериалы, при этом об их качестве порой умалчивается. Из каких именно палок строят современные панельки? Есть подозрение, что кто-то экономит не в угоду качеству. То же самое касается рабочей силы, задействованной на стройках. Вместо квалифицированных специалистов иногда привлекают тех, кто просит за свой труд меньше денег. Результат получается соответствующий.

Понятно, что мы живём в эпоху капитализма, и в ущерб себе никто строить не будет. Но не пора ли уже всерьёз задуматься о решении одной из главных проблем XXI века - равнодушии? Люди зачастую безразличны к беде самого ближнего, куда там до посторонних. Что, если застройщики всё-таки подумают о тех, кто обеспечивает их безбедное существование? Перед сдачей очередной квартиры руководитель фирмы зайдёт в неё и поразмышляет: «Хочу ли я сам жить в таких условиях? Именно за это я готов отдать свои кровные?»

Нельзя относиться к клиентам, как к поросятам из известной сказки, готовым довольствоваться домами из соломы и веток. Так, и правда, недалеко до хлипких построек, рассыпающихся при любом дуновении. Выгоды при таком исходе не получит никто.

Ульяна Лаблюк

Теги: #недвижимость #жилье #новостройки #квартира
Источник: Псковская Лента Новостей
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